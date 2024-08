Settembre a ritmo di festival a Bruxelles, tra fumetti, birra e art nouveau I festival: sono loro i protagonisti del mese di settembre a Bruxelles, animando la città con proposte per tutti i gusti e le età. “Settembre è uno dei periodi migliori per visitare Bruxelles – afferma Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles -. il clima mite, il sole e i colori della fine dell’estate regalano un’atmosfera piacevole, perfetta per un intervallo di relax, prima di rituffarsi nella routine. Quest’anno, inoltre, sono previste numerose iniziative pronte ad arricchire il soggiorno con esperienze uniche e particolari: l’elenco completo è disponibile nella sezione “Agenda” del nostro sito, visit.brussels”. Si comincia dal Festival del Fumetto, BD Comic Strip Festival, in calendario dal 6 all’8 settembre: l’edizione di quest’anno è dedicata a Jean Van Hamme; per i più golosi, dal 26 al 29 settembre, è la volta di Eat Festival, nei padiglioni della Gare Maritime: un’opportunità privilegiata per scoprire quella che il New York Times ha recentemente descritto come una “destinazione culinaria giovane, dinamica e diversificata”. In concomitanza con Eat Festival, sabato 28 e domenica 29 settembre il BxlBeerFest apre una parentesi sulla tradizione della birra belga, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. All’interno del Tour et Taxis, a due passi dagli stand dell’Eat Festival, si potranno degustare più di 240 etichette. Quest’anno è poi la volta della decima edizione dell’Artonov Festival: dal dal 26 settembre al 13 ottobre, è ispirato ai canoni estetici e filosofici del movimento art nouveau e, in parte, all’arte sensoriale giapponese, il Festival promuove il concetto di “arte totale”, così come lo intendeva Henry van de Velde. Infine, “Drafts: from Rubens to Khnopff” mostra evento in programma al Museo delle Belle Arti – Royal Museums of Fine Arts of Belgium – dall’11 ottobre al 16 febbraio. Il percorso di visita si snoda nel tempo, dal XV al XIX secolo, con un’incursione nel XX secolo e propone un viaggio affascinante tra idee, schizzi e bozzetti elaborati su fogli bianchi, pannelli di legno e pezzi di cartone. Condividi

