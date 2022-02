Regno Unito: l’Inghilterra elimina tutte le restrizioni Covid

L’Inghilterra elimina tutte le restrizioni legate al Covid: il primo ministro britannico Boris Johnson ha infatti annunciato ieri che, da giovedì 24 febbraio, le persone che risulteranno positive al coronavirus non avranno più l’obbligo di isolarsi. Una misura fa parte di un generale allentamento delle restrizioni deciso dal governo britannico e che al momento sarà valido soltanto in Inghilterra, dato che sulla sanità pubblica Galles, Scozia e Irlanda del Nord dispongono di una propria autonomia.

«Le restrizioni hanno danneggiato la nostra economia, la nostra società, la nostra salute mentale e le possibilità dei nostri bambini – ha spiegato Johnson in Parlamento -: non dovremo più pagare questo prezzo».

Dal 24 febbraio anche le persone che sono state a contatto con un positivo non dovranno più isolarsi. A entrambe le categorie sarà semplicemente consigliato di isolarsi, senza obblighi di alcun tipo.

Una seconda fase di allentamento delle restrizioni sarà programmata per il 1° aprile, quando alle persone positive non sarà nemmeno consigliato di isolarsi: Johnson ha detto che starà a loro valutare di volta in volta quale approccio mantenere, esercitando la propria «responsabilità personale».