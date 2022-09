Ras Al Khaimah gioca la carta green e punta sul mercato italiano

Ruota tutta attorno alla natura, fra sostenibilità ed esperienze outdoor, l’offerta di Ras Al Khaimah, che punta dritto sulle potenzialità di crescita dei flussi dall’Italia. Una destinazione relativamente inedita per il viaggiatore italiano, che il Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (Raktda), intende promuovere con numerose attività messe in campo per incrementarne la brand awareness dell’emirato.

“Sono tante le azioni pianificate per far scoprire agli operatori e ai consumatori italiani Ras Al Khaimah, l’Emirato della natura – ha dichiarato Iyad Rasbey, executive director of Destination Tourism Development & Mice di Raktda – che offre al viaggiatore attività e avventure outdoor in un contesto paesaggistico unico che combina deserto, montagne e mare, in aggiunta all’autentica esperienza araba grazie a oltre 7.000 anni di storia. Inoltre, Raktda è fortemente impegnata nell’introdurre sempre nuovi prodotti in linea con la nostra strategia di diventare leader per lo sviluppo turistico sostenibile nella Regione degli Eau, e nei prossimi mesi saranno annunciati nuovi progetti”.

Ras Al Khaimah è la destinazione con il più alto tasso di crescita turistica nella regione degli EAU e nel primo semestre 2022 ha accolto 521.085 visitatori internazionali e nazionali (+21% rispetto allo stesso periodo del 2019), risultato che segna un ritorno ai livelli pre-pandemici.

Tra le iniziative sul mercato Italia c’è la collaborazione con i principali tour operator che programmano la destinazione e l’area Gcc alla formazione con gli agenti di viaggio fino alla partecipazione alle più importanti fiere del settore. Tra questo il Ttg Travel Experience di Rimini (pad. C1 / stand 132) e, dal 17 al 20 ottobre, l’International Golf Travel Market di Roma (stand E90).