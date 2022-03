Qatar: in scena un sorprendente patrimonio artistico e culturale

Qatar, terra tutta da scoprire per gli appassionati di arte e cultura. Il propone uno dei panorami più fiorenti del mondo islamico: dalle numerose installazioni artistiche pubbliche, alla vivace street art e ai tributi al ricco patrimonio culturale, il Qatar crea un’atmosfera suggestiva e offre un potente mix di tradizione e modernismo.

Ora che l’Italia non è più inclusa nella “red list” del Qatar, e che i viaggiatori italiani non sono più soggetti a quarantena all’arrivo, Qatar Tourism suggerisce i migliori luoghi ed eventi di interesse culturale del paese.

Qatar Museums ha lanciato un programma di installazioni contemporanee realizzate da artisti di primo piano e dislocate inaspettatamente in tutto il Qatar. Dall’altra parte della Corniche, nel Mia Park, si trova 7 di Richard Serra, un’installazione di 80 piedi in acciaio che celebra il significato spirituale del numero sette nella cultura islamica. Il Miraculous Journey, presso il Sidra Medical and Research Center, comprende 14 sculture monumentali in bronzo, prodotte dall’artista di fama mondiale Damien Hirst. Le bianche scogliere di Ras Brouq, iconiche formazioni rocciose della penisola situate sulla costa occidentale del Qatar, offrono un assaggio di paesaggio preistorico e recano tracce della presenza dell’uomo in epoca preistorica.

Quest’anno il mese del Ramadan inizierà il 2 aprile e si concluderà il 2 maggio. Lo sparo del cannone del Ramadan è una delle tradizioni più belle del Qatar che si ritiene abbia avuto origine durante l’Impero ottomano ed è possibile vedere i cannoni dislocati in quattro punti di Doha: Souq Waqif, Katara, la Grande Moschea Muhammad Ibn Abdul Wahhab e Souq Al Wakrah.

Il Museo Nazionale del Qatar rappresenta un must da visitare: progettato dall’architetto Jean Nouvel, vincitore del premio Pritzker, il museo si trova lungo la Corniche di Doha e racconta la storia del paese, declinata nel contesto di 11 gallerie immersive. Situati nel cuore della parte più antica della capitale, i Musei Msheireb offrono una panoramica della storia di Doha, come inizialmente fosse un umile villaggio di pescatori, fino alla città d’avanguardia che è oggi. Quattro edifici storici rendono omaggio a quattro periodi diversi della storia del paese: la Bin Jelmood House, la Company House, la Mohammed Bin Jassim House e la Radwani House.