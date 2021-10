“Polonia. Oltre ogni aspettativa”: al via il 21 ottobre il corso di formazione online per agenti di viaggio

L’Ente Nazionale Polacco per il Turismo si dedica una volta di più alla formazione del trade, con un nuovo corso di formazione online con focus sulla Polonia meno nota, che si svolgerà tramite la piattaforma di Travel Quotidiano. «In dieci anni è raddoppiato il numero degli utenti del bacino tricolore in arrivo in Polonia– afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Polacco – facendo registrare nel 2019 oltre 600.000 italiani in visita nel nostro Paese, ricco di siti Unesco e numerose attrattive, conosciuto per le città dal grande impatto storico-culturale, in grado di soddisfare le aspettative di chi è alla ricerca di esperienze meno scontate, al di fuori delle solite offerte».

In programma da giovedì 21 ottobre 2021, il percorso formativo prevede 8 moduli che, per un periodo di tre mesi, permetteranno agli agenti di viaggio di approfondire la propria conoscenza di città quali Varsavia, Cracovia, Danzica, Breslavia, Poznań, Toruń, Katowice e Łódź, spaziando a quelle meno conosciute, raccontando nel dettaglio anche la storia, le tradizioni e la gastronomia del paese. Una Polonia dall’offerta turistica molto eterogenea, che si presenta ai professionisti del settore con un webinar dal titolo ‘Polonia. Oltre ogni aspettativa’ (con sottotitolo ‘Itinerari da scoprire partendo dalle maggiori città polacche’). Per iscriversi al webinar gratuito, è necessario registrarsi a questo link.

«Negli 8 moduli del corso, corredati di testo, foto e video, con quiz finale dopo ogni modulo avrò modo di presentare agli agenti i grandi classici della Polonia, ovvero le principali città d’arte raggiungibili dall’Italia con voli diretti, ma suggerirò anche luoghi da visitare fuori porta, itinerari meno battuti che stanno registrando un notevole interesse da parte degli italiani che, sempre più, sono alla ricerca di un turismo green».

Il completamento del percorso di formazione, permetterà di ottenere il diploma di ‘Polonia Expert’ a quanti avranno risposto correttamente al 90% delle domande dei quiz mentre, tra quelli che hanno ottenuto il 100%, saranno sorteggiati i fortunati partecipanti al fam trip che l’ente prevede di organizzare il prossimo anno. I nomi dei vincitori saranno comunicati durante il webinar finale, previsto per ad inizio 2022.