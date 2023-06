Polonia: gastronomia sugli allori con nuove stelle e riconoscimenti Michelin La Polonia della gastronomia si ritaglia un nuovo spazio nel panorama internazionale grazie a nuovi significativi riconoscimenti: sono tre i ristoranti hanno ricevuto le stelle Michelin, sette hanno ottenuto il titolo Bib Gourmand e ben 39 sono stati raccomandati dalla Guida Michelin. “Ci fa davvero molto piacere aver ricevuto questa notizia – afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia – perché si tratta di un’opportunità per l’intera filiera gastronomica di alcune delle città più significative della Polonia, che propongono una cucina che può essere definita, senza timore di esagerare, una vera opera d’arte, in cui si fondono sapientemente prodotti e ricette frutto non solo della nostra terra ma anche della profonda influenza delle numerose etnie che nel corso dei secoli hanno convissuto sul territorio dell’attuale Polonia, dando vita ad una delle più alte esperienze culinarie”. La direttrice sottolinea inoltre come “l’inserimento di Cracovia, Poznan e Varsavia nell’élite culinaria mondiale influenzerà la qualità dell’offerta a livello nazionale e favorirà il posizionamento della Polonia quale destinazione gastronomica d’eccellenza sul mercato turistico globale. La Guida Michelin è un utile strumento che permette di trovare consigli e suggerimenti per un’indimenticabile esperienza del gusto oltre che turistica”. La collaborazione tra l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo e la Guida Michelin promuoverà ulteriormente la vivace scena gastronomica della Polonia, incoraggiando i viaggiatori a esplorare e assaporare le delizie gastronomiche del paese. Questi i ristoranti che hanno ottenuto le stelle: a Varsavia, Nuta (1 stella); a Cracovia, Bottiglieria 1881 (due stelle) e a Poznan, Muga (1 stella). Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448709 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Polonia della gastronomia si ritaglia un nuovo spazio nel panorama internazionale grazie a nuovi significativi riconoscimenti: sono tre i ristoranti hanno ricevuto le stelle Michelin, sette hanno ottenuto il titolo Bib Gourmand e ben 39 sono stati raccomandati dalla Guida Michelin. “Ci fa davvero molto piacere aver ricevuto questa notizia – afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia – perché si tratta di un’opportunità per l’intera filiera gastronomica di alcune delle città più significative della Polonia, che propongono una cucina che può essere definita, senza timore di esagerare, una vera opera d’arte, in cui si fondono sapientemente prodotti e ricette frutto non solo della nostra terra ma anche della profonda influenza delle numerose etnie che nel corso dei secoli hanno convissuto sul territorio dell’attuale Polonia, dando vita ad una delle più alte esperienze culinarie”. La direttrice sottolinea inoltre come "l’inserimento di Cracovia, Poznan e Varsavia nell’élite culinaria mondiale influenzerà la qualità dell’offerta a livello nazionale e favorirà il posizionamento della Polonia quale destinazione gastronomica d’eccellenza sul mercato turistico globale. La Guida Michelin è un utile strumento che permette di trovare consigli e suggerimenti per un’indimenticabile esperienza del gusto oltre che turistica”. La collaborazione tra l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo e la Guida Michelin promuoverà ulteriormente la vivace scena gastronomica della Polonia, incoraggiando i viaggiatori a esplorare e assaporare le delizie gastronomiche del paese. Questi i ristoranti che hanno ottenuto le stelle: a Varsavia, Nuta (1 stella); a Cracovia, Bottiglieria 1881 (due stelle) e a Poznan, Muga (1 stella). [post_title] => Polonia: gastronomia sugli allori con nuove stelle e riconoscimenti Michelin [post_date] => 2023-06-29T12:59:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688043541000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448696 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un primo passo verso la certificazione ufficiale che l’azienda del gruppo Viaggi dell’Elefante mira a conseguire nel prossimo futuro: lo scorso 22 giugno è stato riconosciuto a Ecoluxury lo status di Partner Travelife. Il titolo evidenzia gli sforzi implementati dai marchi associati Ecoluxury (Ecoluxury Retreats of the World, Ecoluxury Travel ed Ecoluxury Fair), in materia di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa. I brand ottemperano in particolare a oltre 100 criteri in relazione alla gestione aziendale, alla gamma di prodotto, alla scelta di fornitori e informazione alla clientela. Lo standard del livello Travelife Partner è in linea con l’Iso 26000 per i temi della responsabilità sociale d’impresa, incluse l’ambiente, la biodiversità, i diritti umani e le relazioni in ambito lavorativo. Ecoluxury partecipa inoltre al progetto Sustour finanziato dall’Unione Europea nel periodo 2020-2023, con lo scopo di promuovere la sostenibilità nel settore tour operator e agenzie di viaggi, attraverso un approccio mirato al business. L'iniziativa supporta oltre 600 tra imprese di piccole e medie dimensioni di 35 Paesi europei, affinché migliorino le proprie performance in materia di sostenibilità, attraverso la formazione e opportunità di apprendimento e insegnamento. “Il riconoscimento dello status di Travelife Partner a Ecoluxury è un merito al nostro modello di sviluppo imprenditoriale - sottolinea Enrico Ducrot, ideatore e ceo del laboratorio Ecoluxury -. La filiera coinvolta è impegnata nel perseguire la stessa missione: usare il turismo di alta gamma per la transizione verso una economia più sostenibile. Le aziende del nostro gruppo, il tour operator Viaggi dell'Elefante, le agenzie di viaggi Ecoluxury Travel, la collection Ecoluxury Retreats of the World e l'Ecoluxury Fair, lavorano unite al conseguimento di questo obiettivo”. [post_title] => Sostenibilità: i marchi Ecoluxury dei Viaggi dell'Elefante diventano Partner Travelife [post_date] => 2023-06-29T11:43:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688039039000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448681 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la quinta volta in sei anni Roma Fiumicino è stato insignito dell'Aci Europe Best Airport Award 2023 nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri. A darne annuncio l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, alla presenza di oltre 500 tra passeggeri e personale di Adr che, all’interno dell’area di imbarco E appositamente allestita, hanno dato vita ad una vera e propria silent disco: una coreografia con dj set in cuffia per un pomeriggio di divertimento e spettacolo aperto alla partecipazione di tutti i presenti. Il risultato si aggiunge al riconoscimento del “Leonardo da Vinci” che per sei anni consecutivi risulta in testa alla classifica europea sulla qualità del servizio espressa direttamente dai passeggeri e alle 5 stelle Skytrax assegnate all’aeroporto romano a gennaio di quest’anno per l’eccellenza operativa e la qualità del servizio erogato ai passeggeri. I criteri di valutazione del Best Airport 2023 si sono concentrati sulla resilienza operativa e sulla sostenibilità nel contesto di ripresa dal Covid-19. A rendere possibile la vittoria del Leonardo da Vinci, sono stati gli ottimi risultati ottenuti da Aeroporti di Roma su alcuni driver principali quali sostenibilità e innovazione. “Essere riconfermati miglior aeroporto europeo per la quinta volta è un risultato straordinario – ha dichiarato l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone –, frutto dell’impegno quotidiano e della immensa passione di tutte le nostre persone e dei nostri partner, anche istituzionali, a cui va uno speciale ringraziamento. È la conferma dell’impegno che abbiamo preso come azienda nei confronti dei nostri passeggeri e di tutti i nostri stakeholder: realizzare l’aeroporto sostenibile del futuro, per continuare ad assicurare ancora maggiore sicurezza, comfort e servizi a valore aggiunto. Aeroporti di Roma continua ad avere lo sguardo fermamente rivolto al futuro, facendo ricorso alla tecnologia e all’innovazione e valorizzando al contempo anche la storia e la bellezza che appartengono alla città di Roma e all’Italia, affinché il Leonardo da Vinci diventi sempre più lo specchio dell’eccellenza del nostro Paese”. [post_title] => Roma Fiumicino guida la classifica dei migliori scali europei. E' la quinta volta in 6 anni [post_date] => 2023-06-29T11:08:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688036903000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua la battaglia di Fiavet Confcommercio contro i comportamenti arbitrari delle compagnie aeree. Dopo essere uscita vittoriosa in Tribunale ed in Corte d’Appello di Milano con le sentenze che dichiaravano illegittimo il cambio di commissione per la biglietteria aerea dall’1% allo 0.1% operato allora da Lufthansa unilateralmente, Fiavet Confcommercio si trova di fronte nuovamente a questa decisione illegittima da parte di TAP Air Portugal che dal 15 settembre 2023 passerà ad applicare la commissione dello 0,1% per l’attività di intermediazione svolta dagli agenti di viaggio. Fiavet-Confcommercio ricorda che per Lufthansa fu ripristinata la commissione quale era, e che la compagnia fu obbligata a rimborsare tutte le commissioni non versate dal 2016 alla data della sentenza alla agenzia Fiavet che si era costituita in causa in rappresentanza della categoria. Visione di mercato «Ritenevamo che con i pronunciamenti della magistratura fosse stato ristabilito il giusto rapporto tra i vettori Iata e gli agenti di viaggio che sono da loro incaricati di vendere la biglietteria. Non è solo un problema legale e contrattuale, ma di visione del mercato: se un vettore incarica l’agente di viaggi di intermediare in forma stabile l’acquisto dei voli presso la clientela, obbligandolo ad una attività sempre più certosina e complessa, sia per gli aspetti tecnologici che di regole, con oneri economici gestionali rilevanti, appare irrazionale oltre che iniquo voler imporre un sostanziale azzeramento del compenso di intermediazione dell’agente» afferma il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi. Per Fiavet-Confcommercio sarebbe auspicabile che ogni agente di viaggio inviasse una contestazione a TAP contro l’annunciata riduzione commissionale al 0,1%. Il presidente e il legale di Fiavet Confcommercio, Federico Lucarelli, hanno inviato una diffida alla compagnia. «L’incarico per vendita di biglietteria aerea – scrivono - è sottoscritto dalle agenzie di viaggio con le compagnie aeree tramite IATA, ed è un contratto consensuale a titolo oneroso, e in quanto tale non può essere modificato unilateralmente e indiscriminatamente, privando di significato il principio di remuneratività». Fiavet-Confcommercio chiede dunque l’immediato annullamento della circolare emanata da TAP Air Portugal. Se questo non avvenisse la Federazione valuterà di chiedere l’immediata uscita della compagnia dal circuito Bsp e l’avvio di iniziative giudiziarie. [post_title] => Fiavet: TAP deve annullare la commissione dello 0,1% per le adv [post_date] => 2023-06-29T11:00:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688036415000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448673 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Iberia celebra oggi il suo 96° anniversario come quattordicesima compagnia aerea al mondo e terza in Europa (dati Skytrax). Un anniversario che coincide con il cambio di presidenza della compagnia, ora che il risanamento del vettore è completo, in un momento di solidità sia in termini di esperienza del cliente che di risultati operativi e finanziari. Il riconoscimento di Skytrax avvalora il lavoro di Iberia, che nel 2022 è stata incoronata la compagnia aerea più puntuale d'Europa secondo Cirium, mentre ha continuato a rinnovare la flotta con 13 aeromobili A350 e A320neo di ultima generazione e sta implementando notevoli miglioramenti nell'intera esperienza di viaggio dei passeggeri. In aggiunta ai miglioramenti nel servizio clienti e nelle operazioni, la compagnia aerea spagnola ha ottenuto buoni risultati lo scorso anno con un utile di 382 milioni di euro. Da gennaio a marzo 2023 il vettore ha registrato un utile di 66 milioni di euro, il livello di redditività più alto tra le compagnie del gruppo Iag e una cifra record in un trimestre in cui i vettori solitamente non realizzano profitti. Iberia è riuscita inoltre a siglare accordi con tutti i suoi gruppi - piloti, personale di terra e di cabina - con un aumento salariale garantito durante gli anni di validità degli accordi, una serie di misure di produttività e miglioramenti in questioni come l'equilibrio famiglia-lavoro. Per far fronte all'attività extra della stagione estiva sia per Iberia sia per i vettori cui offre servizi aeroportuali, la compagnia aerea ha assunto 2.415 dipendenti in diversi settori: 109 piloti, 1.714 agenti di terra nei ventinove aeroporti in cui opera Iberia Airport Services, 442 membri del personale di cabina e 150 tecnici della manutenzione. [post_title] => Iberia al giro di boa del 96° anno di attività: i numeri della crescita [post_date] => 2023-06-29T10:33:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688034832000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448663 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama 'Love the Philippines' la nuova campagna di comunicazione del Paese, lanciata in occasione della celebrazione 50° anno di fondazione del Dipartimento del Turismo (Dot). "Celebriamo i cinquant'anni del Dot e diamo il benvenuto a questa nuova era del turismo per il nostro Paese; accogliamo questa grande opportunità di reintrodurre le Filippine nel mondo - ha dichiarato il Segretario del turismo Christina Garcia-Frasco -. Love the Philippines nasce nel cuore di ogni singolo filippino, dalla grazia e dall'ospitalità con cui accogliamo ogni visitatore che arriva sulle nostre coste, nelle nostre comunità e nelle nostre case. Il claim della nuova campagna è un riconoscimento delle nostre meraviglie naturali, della nostra storia, cultura e della nostra diversità”. Frasco ha sottolineato come le Filippine siano uno dei "18 Paesi più ricchi di biodiversità al mondo, un patrimonio di tradizioni, un’esplosione di sapori ed esperienze gastronomiche, un insieme di popolazioni native e comunità creative che, con il loro lavoro, hanno salvaguardato la dignità e l'integrità dell'identità nazionale (...) la storia delle Filippine deve ancora essere raccontata”. In questa prima parte del 2023, dal 1° gennaio al 26 giugno, la destinazione ha accolto 2.641.993 visitatori ed è vicina a superare i 2,65 milioni di arrivi registrati nel 2022. Secondo il Philippine Tourism Satellite Accounts del 2022, la quota del valore aggiunto lordo diretto del turismo nell'economia filippina, misurata dal Prodotto Interno Lordo (PIL), è stata stimata al 6,2%. Nel Paese si registra anche un aumento dell'occupazione nelle imprese legate al turismo, con 5,35 milioni di posti di lavoro stimati per il turismo lo scorso anno. [post_title] => 'Love the Philippines': la nuova campagna di comunicazione celebra cultura, natura e diversità [post_date] => 2023-06-29T10:05:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688033140000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448655 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Vista Ostuni e aprirà nel 2025 il terzo indirizzo a 5 stelle del brand omonimo di casa LarioHotels, gruppo di proprietà della famiglia Passera. Immerso nella piana degli Ulivi monumentali, parte del Registro nazionale dei paesaggi rurali storici, alle pendici dell’altopiano delle Murge e a pochi chilometri dalle spiagge della valle d’Itria, l'immobile si sviluppa su una superficie di oltre 6 mila metri quadrati, ci cui 1.700 mq di terrazzi. Il Vista Ostuni ospiterà circa 30 camere, tutte di ampia metratura (la superficie media sarà superiore ai 50 mq), e un’ampia offerta food & beverage ancora allo studio di definizione. Lo spazio esterno con oltre 16 mila metri quadrati di giardino, già in parte disegnato da un’ampia uliveta, sarà riqualificato con piante autoctone, macchia mediterranea e una zona esclusiva dedicata alla tradizione degli orti mediterranei. Completerà l’offerta una grande piscina di oltre 100 mq con vista sulla città e sul mare, un’ampia spa interna, che comprenderà zona umida e cabine massaggio, nonché una private spa a uso esclusivo di oltre 40 mq, un beauty center e un centro fitness con attrezzature all’avanguardia. La struttura sorgerà nella ex Manifattura Tabacchi di Ostuni: un edificio che conserva una lunga storia identitaria della comunità. Anticamente, dal 1300 circa al 1595, fu infatti la sede del convento dei frati Domenicani, impreziosito dalla chiesa di Santa Maria Maddalena, di cui ancora oggi si trovano porzioni di mura medioevali alle spalle della chiesa attuale. Successivamente, fu acquistato dall’amministrazione comunale e destinato a uso civico come ospedale. L’attuale edificio fu eretto per volere di suor Maria Raimonda Fuentes a fine ‘800 con lo scopo di farne una casa di riposo, una scuola di educazione al lavoro per fanciulle povere e un orfanotrofio. Tra il 1916 al 1918 l’immobile fu utilizzato come prigione fino a quando, agli inizi degli anni ’20, l’imprenditore Giuseppe Cortese lo acquistò per incrementare la sua attività di manifattura tabacchi, che chiuse definitivamente nel 1968. Da allora è sempre rimasto chiuso in attesa di poter rivivere con una nuova veste. Responsabile del progetto architettonico è lo studio Rma, Roberto Murgia Architetto, di Milano. “Siamo entusiasti per questo ulteriore passo in avanti - commenta il ceo di LarioHotels, Luigi Passera -. Vista diventa così a tutti gli effetti un player nazionale nell’ospitalità di lusso. La Puglia è un mercato molto interessante e in grande fermento, ne è riprova il numero e soprattutto la qualità delle nuove aperture in questi anni, italiane e internazionali. Con l’apertura di Ostuni la nostra azienda supererà i 30 milioni di fatturato e i 200 dipendenti. Come stiamo vedendo a Como e Verona (dove si trovano le altre due strutture), il modello Vista funziona e cresce: portare il lusso dove ancora non c’è, con boutique hotel che superano il carattere stagionale e che lavorano su tariffe medie paragonabili a città molto più blasonate e battute". [post_title] => Aprirà nel 2025 a Ostuni il terzo indirizzo Vista del gruppo LarioHotels [post_date] => 2023-06-29T09:52:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688032371000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono sei gli studi di architettura, su oltre trenta progetti presentati, ad aver vinto in altrettante categorie la prima edizione del contest #LifestyleHotel, ideato dal gruppo BWH Hotels Italia per i propri brand Aiden e WorldHotels Crafted. “Con LifestyleHotel proseguiamo nel processo di valorizzazione delle partnership con i progettisti e gli studi di architettura - spiega Sara Digiesi, ceo Bwh Hotels Italia –. Abbiamo legato questa iniziativa ai nostri brand lifestyle Aiden e WorldHotels Crafted: le formule che meglio rappresentano la sintesi tra design e personalità nell’ospitalità”. Per il concept narrativo è stato quindi premiato l'A_Lm Atelier di Benevento, per il progetto più originale il Dudan Design di Milano, per la sostenibilità lo xzlab & Tecnostile di San Martino Buonalbergo, nel veronese, per il recupero dell’esistente, il Randomdesign di Ravenna, per la tecnologia, Simone Micheli di Milano, Firenze e Dubai, per il genius loci, lo studio Bizzarro & Partners di Ravenna. Marisa Corso, Enrico Cleva, Cinzia Pagni, Francesco Antonio Scullica e Alberto Zanetta sono gli architetti e professionisti che hanno composto la giuria di esperti. Per la prospettiva degli albergatori del gruppo, Giancarlo Carniani ed Eugenio Gallina hanno portato il contributo dei professionisti dell’hospitality con un focus sull’accoglienza da riservare agli ospiti fino alla gestione e alla redditività delle strutture. Per Bwh Hotels Italia, infine, la stessa Sara Digiesi ed Elisa Dragonetti, design manager, hanno disposto il punto di vista del gruppo, facendo convergere le esigenze degli imprenditori alberghieri. [post_title] => Sei gli studi di architettura premiati in occasione del contest #LifestyleHotel del gruppo Bwh [post_date] => 2023-06-28T09:14:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687943670000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea rinsalda la partnership con Aeroporti di Puglia, dove la compagnia spagnola opera 12 rotte. Le tratte Volotea da e per Bari, sono dieci: 7 collegano il capoluogo pugliese alle città elleniche di Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 portano alle italiane Olbia e Firenze (nuova rotta 2023), e una rotta collega la città con Lione. Da Brindisi, invece, è possibile raggiungere Cagliari (nuova rotta 2023) e Nantes. Per il 2023 i posti in vendita sono 191.000, di cui 165.000 a Bari, dove la crescita è del 36% rispetto allo scorso anno, e i restanti da Brindisi. Dal 2012, anno dell’inizio dell’attività in Puglia, Volotea ha operato oltre 21.500 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri. Infine, grazie al recente accordo di collaborazione commerciale con Eurowings, i passeggeri pugliesi possono acquistare anche sul sito Volotea voli diretti da Brindisi verso le città tedesche di Colonia, Dusseldorf e Stoccarda. “Per Volotea, la Puglia rappresenta un mercato strategico e i risultati che stiamo ottenendo ci stimolano a proseguire gli investimenti in questo territorio, dove sicuramente continueremo a crescere - ha dichiarato Carlos Munoz, fondatore e ceo di Volotea -. Oltre a offrire un ricco ventaglio di destinazioni per le vacanze dei passeggeri pugliesi, grazie ai voli che collegano gli Aeroporti di Puglia con Lione e Nantes, rafforziamo il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire la Puglia e in questo modo siamo in grado di creare ottime opportunità di sviluppo per tutta la filiera del turismo e dell’accoglienza locale”. “La collaborazione con Volotea – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ha consentito di raggiungere importanti risultati sul piano della crescita del traffico e dello sviluppo del network, attraverso un’ampia offerta di destinazioni. Arricchire l'offerta di connessioni che mettono in relazione la nostra regione con numerose destinazioni estere e domestiche, contribuisce a fare anche di questa stagione estiva, che già si preannuncia eccellente, un’altra stagione d’oro dei nostri aeroporti. Il lavoro sinergico con un vettore che è stato premiato come migliore compagnia low cost 2023 ai World Airline Awards, ha come obiettivo principale quello di rendere più efficienti e altamente qualitativi i servizi offerti ai passeggeri”. [post_title] => Volotea accelera dalla Puglia con 191.000 posti in vendita nel 2023 e 12 rotte [post_date] => 2023-06-27T12:39:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687869590000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "polonia gastronomia sugli allori con nuove stelle e riconoscimenti michelin" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1265,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Polonia della gastronomia si ritaglia un nuovo spazio nel panorama internazionale grazie a nuovi significativi riconoscimenti: sono tre i ristoranti hanno ricevuto le stelle Michelin, sette hanno ottenuto il titolo Bib Gourmand e ben 39 sono stati raccomandati dalla Guida Michelin.\r

\r

“Ci fa davvero molto piacere aver ricevuto questa notizia – afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia – perché si tratta di un’opportunità per l’intera filiera gastronomica di alcune delle città più significative della Polonia, che propongono una cucina che può essere definita, senza timore di esagerare, una vera opera d’arte, in cui si fondono sapientemente prodotti e ricette frutto non solo della nostra terra ma anche della profonda influenza delle numerose etnie che nel corso dei secoli hanno convissuto sul territorio dell’attuale Polonia, dando vita ad una delle più alte esperienze culinarie”.\r

\r

La direttrice sottolinea inoltre come \"l’inserimento di Cracovia, Poznan e Varsavia nell’élite culinaria mondiale influenzerà la qualità dell’offerta a livello nazionale e favorirà il posizionamento della Polonia quale destinazione gastronomica d’eccellenza sul mercato turistico globale. La Guida Michelin è un utile strumento che permette di trovare consigli e suggerimenti per un’indimenticabile esperienza del gusto oltre che turistica”.\r

\r

La collaborazione tra l’Ente Nazionale Polacco per il Turismo e la Guida Michelin promuoverà ulteriormente la vivace scena gastronomica della Polonia, incoraggiando i viaggiatori a esplorare e assaporare le delizie gastronomiche del paese. Questi i ristoranti che hanno ottenuto le stelle: a Varsavia, Nuta (1 stella); a Cracovia, Bottiglieria 1881 (due stelle) e a Poznan, Muga (1 stella).\r

\r

","post_title":"Polonia: gastronomia sugli allori con nuove stelle e riconoscimenti Michelin","post_date":"2023-06-29T12:59:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688043541000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo passo verso la certificazione ufficiale che l’azienda del gruppo Viaggi dell’Elefante mira a conseguire nel prossimo futuro: lo scorso 22 giugno è stato riconosciuto a Ecoluxury lo status di Partner Travelife. Il titolo evidenzia gli sforzi implementati dai marchi associati Ecoluxury (Ecoluxury Retreats of the World, Ecoluxury Travel ed Ecoluxury Fair), in materia di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa. I brand ottemperano in particolare a oltre 100 criteri in relazione alla gestione aziendale, alla gamma di prodotto, alla scelta di fornitori e informazione alla clientela. Lo standard del livello Travelife Partner è in linea con l’Iso 26000 per i temi della responsabilità sociale d’impresa, incluse l’ambiente, la biodiversità, i diritti umani e le relazioni in ambito lavorativo.\r

\r

Ecoluxury partecipa inoltre al progetto Sustour finanziato dall’Unione Europea nel periodo 2020-2023, con lo scopo di promuovere la sostenibilità nel settore tour operator e agenzie di viaggi, attraverso un approccio mirato al business. L'iniziativa supporta oltre 600 tra imprese di piccole e medie dimensioni di 35 Paesi europei, affinché migliorino le proprie performance in materia di sostenibilità, attraverso la formazione e opportunità di apprendimento e insegnamento. “Il riconoscimento dello status di Travelife Partner a Ecoluxury è un merito al nostro modello di sviluppo imprenditoriale - sottolinea Enrico Ducrot, ideatore e ceo del laboratorio Ecoluxury -. La filiera coinvolta è impegnata nel perseguire la stessa missione: usare il turismo di alta gamma per la transizione verso una economia più sostenibile. Le aziende del nostro gruppo, il tour operator Viaggi dell'Elefante, le agenzie di viaggi Ecoluxury Travel, la collection Ecoluxury Retreats of the World e l'Ecoluxury Fair, lavorano unite al conseguimento di questo obiettivo”.","post_title":"Sostenibilità: i marchi Ecoluxury dei Viaggi dell'Elefante diventano Partner Travelife","post_date":"2023-06-29T11:43:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688039039000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la quinta volta in sei anni Roma Fiumicino è stato insignito dell'Aci Europe Best Airport Award 2023 nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri. \r

\r

A darne annuncio l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, alla presenza di oltre 500 tra passeggeri e personale di Adr che, all’interno dell’area di imbarco E appositamente allestita, hanno dato vita ad una vera e propria silent disco: una coreografia con dj set in cuffia per un pomeriggio di divertimento e spettacolo aperto alla partecipazione di tutti i presenti.\r

\r

Il risultato si aggiunge al riconoscimento del “Leonardo da Vinci” che per sei anni consecutivi risulta in testa alla classifica europea sulla qualità del servizio espressa direttamente dai passeggeri e alle 5 stelle Skytrax assegnate all’aeroporto romano a gennaio di quest’anno per l’eccellenza operativa e la qualità del servizio erogato ai passeggeri. \r

\r

I criteri di valutazione del Best Airport 2023 si sono concentrati sulla resilienza operativa e sulla sostenibilità nel contesto di ripresa dal Covid-19. A rendere possibile la vittoria del Leonardo da Vinci, sono stati gli ottimi risultati ottenuti da Aeroporti di Roma su alcuni driver principali quali sostenibilità e innovazione.\r

\r

“Essere riconfermati miglior aeroporto europeo per la quinta volta è un risultato straordinario – ha dichiarato l'ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone –, frutto dell’impegno quotidiano e della immensa passione di tutte le nostre persone e dei nostri partner, anche istituzionali, a cui va uno speciale ringraziamento. È la conferma dell’impegno che abbiamo preso come azienda nei confronti dei nostri passeggeri e di tutti i nostri stakeholder: realizzare l’aeroporto sostenibile del futuro, per continuare ad assicurare ancora maggiore sicurezza, comfort e servizi a valore aggiunto. Aeroporti di Roma continua ad avere lo sguardo fermamente rivolto al futuro, facendo ricorso alla tecnologia e all’innovazione e valorizzando al contempo anche la storia e la bellezza che appartengono alla città di Roma e all’Italia, affinché il Leonardo da Vinci diventi sempre più lo specchio dell’eccellenza del nostro Paese”.","post_title":"Roma Fiumicino guida la classifica dei migliori scali europei. E' la quinta volta in 6 anni","post_date":"2023-06-29T11:08:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688036903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua la battaglia di Fiavet Confcommercio contro i comportamenti arbitrari delle compagnie aeree. Dopo essere uscita vittoriosa in Tribunale ed in Corte d’Appello di Milano con le sentenze che dichiaravano illegittimo il cambio di commissione per la biglietteria aerea dall’1% allo 0.1% operato allora da Lufthansa unilateralmente, Fiavet Confcommercio si trova di fronte nuovamente a questa decisione illegittima da parte di TAP Air Portugal che dal 15 settembre 2023 passerà ad applicare la commissione dello 0,1% per l’attività di intermediazione svolta dagli agenti di viaggio.\r

\r

Fiavet-Confcommercio ricorda che per Lufthansa fu ripristinata la commissione quale era, e che la compagnia fu obbligata a rimborsare tutte le commissioni non versate dal 2016 alla data della sentenza alla agenzia Fiavet che si era costituita in causa in rappresentanza della categoria.\r

Visione di mercato\r

«Ritenevamo che con i pronunciamenti della magistratura fosse stato ristabilito il giusto rapporto tra i vettori Iata e gli agenti di viaggio che sono da loro incaricati di vendere la biglietteria. Non è solo un problema legale e contrattuale, ma di visione del mercato: se un vettore incarica l’agente di viaggi di intermediare in forma stabile l’acquisto dei voli presso la clientela, obbligandolo ad una attività sempre più certosina e complessa, sia per gli aspetti tecnologici che di regole, con oneri economici gestionali rilevanti, appare irrazionale oltre che iniquo voler imporre un sostanziale azzeramento del compenso di intermediazione dell’agente» afferma il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi.\r

\r

Per Fiavet-Confcommercio sarebbe auspicabile che ogni agente di viaggio inviasse una contestazione a TAP contro l’annunciata riduzione commissionale al 0,1%.\r

\r

Il presidente e il legale di Fiavet Confcommercio, Federico Lucarelli, hanno inviato una diffida alla compagnia.\r

\r

«L’incarico per vendita di biglietteria aerea – scrivono - è sottoscritto dalle agenzie di viaggio con le compagnie aeree tramite IATA, ed è un contratto consensuale a titolo oneroso, e in quanto tale non può essere modificato unilateralmente e indiscriminatamente, privando di significato il principio di remuneratività».\r

\r

Fiavet-Confcommercio chiede dunque l’immediato annullamento della circolare emanata da TAP Air Portugal. Se questo non avvenisse la Federazione valuterà di chiedere l’immediata uscita della compagnia dal circuito Bsp e l’avvio di iniziative giudiziarie.","post_title":"Fiavet: TAP deve annullare la commissione dello 0,1% per le adv","post_date":"2023-06-29T11:00:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688036415000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia celebra oggi il suo 96° anniversario come quattordicesima compagnia aerea al mondo e terza in Europa (dati Skytrax). Un anniversario che coincide con il cambio di presidenza della compagnia, ora che il risanamento del vettore è completo, in un momento di solidità sia in termini di esperienza del cliente che di risultati operativi e finanziari.\r

\r

Il riconoscimento di Skytrax avvalora il lavoro di Iberia, che nel 2022 è stata incoronata la compagnia aerea più puntuale d'Europa secondo Cirium, mentre ha continuato a rinnovare la flotta con 13 aeromobili A350 e A320neo di ultima generazione e sta implementando notevoli miglioramenti nell'intera esperienza di viaggio dei passeggeri.\r

\r

In aggiunta ai miglioramenti nel servizio clienti e nelle operazioni, la compagnia aerea spagnola ha ottenuto buoni risultati lo scorso anno con un utile di 382 milioni di euro. Da gennaio a marzo 2023 il vettore ha registrato un utile di 66 milioni di euro, il livello di redditività più alto tra le compagnie del gruppo Iag e una cifra record in un trimestre in cui i vettori solitamente non realizzano profitti.\r

\r

Iberia è riuscita inoltre a siglare accordi con tutti i suoi gruppi - piloti, personale di terra e di cabina - con un aumento salariale garantito durante gli anni di validità degli accordi, una serie di misure di produttività e miglioramenti in questioni come l'equilibrio famiglia-lavoro.\r

Per far fronte all'attività extra della stagione estiva sia per Iberia sia per i vettori cui offre servizi aeroportuali, la compagnia aerea ha assunto 2.415 dipendenti in diversi settori: 109 piloti, 1.714 agenti di terra nei ventinove aeroporti in cui opera Iberia Airport Services, 442 membri del personale di cabina e 150 tecnici della manutenzione.","post_title":"Iberia al giro di boa del 96° anno di attività: i numeri della crescita","post_date":"2023-06-29T10:33:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688034832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448663","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama 'Love the Philippines' la nuova campagna di comunicazione del Paese, lanciata in occasione della celebrazione 50° anno di fondazione del Dipartimento del Turismo (Dot).\r

\"Celebriamo i cinquant'anni del Dot e diamo il benvenuto a questa nuova era del turismo per il nostro Paese; accogliamo questa grande opportunità di reintrodurre le Filippine nel mondo - ha dichiarato il Segretario del turismo Christina Garcia-Frasco -. Love the Philippines nasce nel cuore di ogni singolo filippino, dalla grazia e dall'ospitalità con cui accogliamo ogni visitatore che arriva sulle nostre coste, nelle nostre comunità e nelle nostre case. Il claim della nuova campagna è un riconoscimento delle nostre meraviglie naturali, della nostra storia, cultura e della nostra diversità”.\r

Frasco ha sottolineato come le Filippine siano uno dei \"18 Paesi più ricchi di biodiversità al mondo, un patrimonio di tradizioni, un’esplosione di sapori ed esperienze gastronomiche, un insieme di popolazioni native e comunità creative che, con il loro lavoro, hanno salvaguardato la dignità e l'integrità dell'identità nazionale (...) la storia delle Filippine deve ancora essere raccontata”.\r

In questa prima parte del 2023, dal 1° gennaio al 26 giugno, la destinazione ha accolto 2.641.993 visitatori ed è vicina a superare i 2,65 milioni di arrivi registrati nel 2022. Secondo il Philippine Tourism Satellite Accounts del 2022, la quota del valore aggiunto lordo diretto del turismo nell'economia filippina, misurata dal Prodotto Interno Lordo (PIL), è stata stimata al 6,2%. Nel Paese si registra anche un aumento dell'occupazione nelle imprese legate al turismo, con 5,35 milioni di posti di lavoro stimati per il turismo lo scorso anno.\r

","post_title":"'Love the Philippines': la nuova campagna di comunicazione celebra cultura, natura e diversità","post_date":"2023-06-29T10:05:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688033140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Vista Ostuni e aprirà nel 2025 il terzo indirizzo a 5 stelle del brand omonimo di casa LarioHotels, gruppo di proprietà della famiglia Passera. Immerso nella piana degli Ulivi monumentali, parte del Registro nazionale dei paesaggi rurali storici, alle pendici dell’altopiano delle Murge e a pochi chilometri dalle spiagge della valle d’Itria, l'immobile si sviluppa su una superficie di oltre 6 mila metri quadrati, ci cui 1.700 mq di terrazzi. Il Vista Ostuni ospiterà circa 30 camere, tutte di ampia metratura (la superficie media sarà superiore ai 50 mq), e un’ampia offerta food & beverage ancora allo studio di definizione. Lo spazio esterno con oltre 16 mila metri quadrati di giardino, già in parte disegnato da un’ampia uliveta, sarà riqualificato con piante autoctone, macchia mediterranea e una zona esclusiva dedicata alla tradizione degli orti mediterranei. Completerà l’offerta una grande piscina di oltre 100 mq con vista sulla città e sul mare, un’ampia spa interna, che comprenderà zona umida e cabine massaggio, nonché una private spa a uso esclusivo di oltre 40 mq, un beauty center e un centro fitness con attrezzature all’avanguardia.\r

\r

La struttura sorgerà nella ex Manifattura Tabacchi di Ostuni: un edificio che conserva una lunga storia identitaria della comunità. Anticamente, dal 1300 circa al 1595, fu infatti la sede del convento dei frati Domenicani, impreziosito dalla chiesa di Santa Maria Maddalena, di cui ancora oggi si trovano porzioni di mura medioevali alle spalle della chiesa attuale. Successivamente, fu acquistato dall’amministrazione comunale e destinato a uso civico come ospedale. L’attuale edificio fu eretto per volere di suor Maria Raimonda Fuentes a fine ‘800 con lo scopo di farne una casa di riposo, una scuola di educazione al lavoro per fanciulle povere e un orfanotrofio. Tra il 1916 al 1918 l’immobile fu utilizzato come prigione fino a quando, agli inizi degli anni ’20, l’imprenditore Giuseppe Cortese lo acquistò per incrementare la sua attività di manifattura tabacchi, che chiuse definitivamente nel 1968. Da allora è sempre rimasto chiuso in attesa di poter rivivere con una nuova veste. Responsabile del progetto architettonico è lo studio Rma, Roberto Murgia Architetto, di Milano.\r

\r

“Siamo entusiasti per questo ulteriore passo in avanti - commenta il ceo di LarioHotels, Luigi Passera -. Vista diventa così a tutti gli effetti un player nazionale nell’ospitalità di lusso. La Puglia è un mercato molto interessante e in grande fermento, ne è riprova il numero e soprattutto la qualità delle nuove aperture in questi anni, italiane e internazionali. Con l’apertura di Ostuni la nostra azienda supererà i 30 milioni di fatturato e i 200 dipendenti. Come stiamo vedendo a Como e Verona (dove si trovano le altre due strutture), il modello Vista funziona e cresce: portare il lusso dove ancora non c’è, con boutique hotel che superano il carattere stagionale e che lavorano su tariffe medie paragonabili a città molto più blasonate e battute\".","post_title":"Aprirà nel 2025 a Ostuni il terzo indirizzo Vista del gruppo LarioHotels","post_date":"2023-06-29T09:52:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688032371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono sei gli studi di architettura, su oltre trenta progetti presentati, ad aver vinto in altrettante categorie la prima edizione del contest #LifestyleHotel, ideato dal gruppo BWH Hotels Italia per i propri brand Aiden e WorldHotels Crafted. “Con LifestyleHotel proseguiamo nel processo di valorizzazione delle partnership con i progettisti e gli studi di architettura - spiega Sara Digiesi, ceo Bwh Hotels Italia –. Abbiamo legato questa iniziativa ai nostri brand lifestyle Aiden e WorldHotels Crafted: le formule che meglio rappresentano la sintesi tra design e personalità nell’ospitalità”.\r

\r

Per il concept narrativo è stato quindi premiato l'A_Lm Atelier di Benevento, per il progetto più originale il Dudan Design di Milano, per la sostenibilità lo xzlab & Tecnostile di San Martino Buonalbergo, nel veronese, per il recupero dell’esistente, il Randomdesign di Ravenna, per la tecnologia, Simone Micheli di Milano, Firenze e Dubai, per il genius loci, lo studio Bizzarro & Partners di Ravenna.\r

\r

Marisa Corso, Enrico Cleva, Cinzia Pagni, Francesco Antonio Scullica e Alberto Zanetta sono gli architetti e professionisti che hanno composto la giuria di esperti. Per la prospettiva degli albergatori del gruppo, Giancarlo Carniani ed Eugenio Gallina hanno portato il contributo dei professionisti dell’hospitality con un focus sull’accoglienza da riservare agli ospiti fino alla gestione e alla redditività delle strutture. Per Bwh Hotels Italia, infine, la stessa Sara Digiesi ed Elisa Dragonetti, design manager, hanno disposto il punto di vista del gruppo, facendo convergere le esigenze degli imprenditori alberghieri.\r

\r

","post_title":"Sei gli studi di architettura premiati in occasione del contest #LifestyleHotel del gruppo Bwh","post_date":"2023-06-28T09:14:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687943670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea rinsalda la partnership con Aeroporti di Puglia, dove la compagnia spagnola opera 12 rotte. Le tratte Volotea da e per Bari, sono dieci: 7 collegano il capoluogo pugliese alle città elleniche di Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 portano alle italiane Olbia e Firenze (nuova rotta 2023), e una rotta collega la città con Lione. Da Brindisi, invece, è possibile raggiungere Cagliari (nuova rotta 2023) e Nantes.\r

Per il 2023 i posti in vendita sono 191.000, di cui 165.000 a Bari, dove la crescita è del 36% rispetto allo scorso anno, e i restanti da Brindisi. Dal 2012, anno dell’inizio dell’attività in Puglia, Volotea ha operato oltre 21.500 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri. Infine, grazie al recente accordo di collaborazione commerciale con Eurowings, i passeggeri pugliesi possono acquistare anche sul sito Volotea voli diretti da Brindisi verso le città tedesche di Colonia, Dusseldorf e Stoccarda.\r

“Per Volotea, la Puglia rappresenta un mercato strategico e i risultati che stiamo ottenendo ci stimolano a proseguire gli investimenti in questo territorio, dove sicuramente continueremo a crescere - ha dichiarato Carlos Munoz, fondatore e ceo di Volotea -. Oltre a offrire un ricco ventaglio di destinazioni per le vacanze dei passeggeri pugliesi, grazie ai voli che collegano gli Aeroporti di Puglia con Lione e Nantes, rafforziamo il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire la Puglia e in questo modo siamo in grado di creare ottime opportunità di sviluppo per tutta la filiera del turismo e dell’accoglienza locale”.\r

“La collaborazione con Volotea – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ha consentito di raggiungere importanti risultati sul piano della crescita del traffico e dello sviluppo del network, attraverso un’ampia offerta di destinazioni. Arricchire l'offerta di connessioni che mettono in relazione la nostra regione con numerose destinazioni estere e domestiche, contribuisce a fare anche di questa stagione estiva, che già si preannuncia eccellente, un’altra stagione d’oro dei nostri aeroporti. Il lavoro sinergico con un vettore che è stato premiato come migliore compagnia low cost 2023 ai World Airline Awards, ha come obiettivo principale quello di rendere più efficienti e altamente qualitativi i servizi offerti ai passeggeri”.","post_title":"Volotea accelera dalla Puglia con 191.000 posti in vendita nel 2023 e 12 rotte","post_date":"2023-06-27T12:39:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687869590000]}]}}