Phuket riapre a luglio: nell’attesa debutta la partnership con Cinecittà World

La vera Phuket in Thailandia riaprirà ai turisti vaccinati all’inizio del prossimo luglio ma Cinecittà World, a partire da mercoledì 2 giugno, anticiperà idealmente questo evento celebrando l’inaugurazione di una nuova attrazione che prenderà il nome di Phuket Beach.

“Dal 1° di luglio Phuket riapre al turismo internazionale senza quarantena per i viaggiatori vaccinati, con entrambe le dosi, da almeno 15 giorni – ricorda Sandro Botticelli, marketing manager Ente nazionale per il turismo thailandese -. Essendo inclusa nella ristrettissima lista D della Farnesina, Phuket sarà la prima destinazione al mondo legalmente vendibile da un tour operator e legalmente acquistabile in tutte le agenzie di viaggio italiane. Ma non finisce qui: quest’anno le Phuket Beach a riaprire saranno ben due: quella vera dal 1° luglio e quella di Roma, presso il parco dei divertimenti Cinecittà World, il 2 giugno. A voi la scelta…”.

L’apertura di Phuket Beach nel parco tematico dedicato al cinema – che rimarrà un’attrazione fissa per i prossimi tre anni – era già parte integrante della nuova offerta per il 2020 e ha subito un naturale rallentamento a causa della pandemia da Covid 19. La Phuket “romana” nasce sulle rive del nuovo Fiume Paradiso, nell’area tematica denominata Aqua World. Il fiume è un rilassante corso d’acqua lungo il quale si adagia la spiaggia del Parco. Uno spazio dove gli ospiti potranno trascorrere giornate di vacanza e relax immersi nei colori, nella vegetazione e nelle tipicità thailandesi, e che promette di rivelarsi una delle attrazioni più affascinanti grazie alla partnership tra Ente nazionale per il turismo thailandese e Cinecittà World.