Perù, sempre più luoghi ottengono il marchio Safe Travels del Wttc

Il Perù è stato uno dei primi paesi sudamericani ad ottenere il prestigioso marchio “Safe Travels” nel 2020, attuando fin da subito una politica di sicurezza nel settore del turismo per permettere ai viaggiatori di continuare a visitare uno dei paesi megadiversi del mondo – che detengono oltre il 70% della biodiversità del pianeta Terra – in un ambiente sicuro e protetto.

Oggi, sempre più attrazioni e luoghi del paese stanno ottenendo il marchio di approvazione Safe Travels del World Travel & Tourism Council per aver aderito ai protocolli e alle misure di biosicurezza stabilite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Dalla costa, attraversando le Ande e fino all’Amazzonia, un totale di 446 attrazioni turistiche delle diverse regioni del Perù ha ricevuto questo marchio che ne attesta la sicurezza in termini di monitoraggio e prevenzione del covid-19, rispettando tutti gli standard internazionali di igiene e biosicurezza.

Tra i più recenti, il Parco Nazionale di Manu e la Riserva Nazionale di Tambopata, aree naturali protette situate nel dipartimento di Madre de Dios, hanno ricevuto il marchio Safe Travels, accreditandosi come biosicure per i viaggiatori che cercano esperienze indimenticabili nella Foresta Amazzonica Peruviana, in luoghi all’aria aperta, fuori dai circuiti di massa e a contatto con una natura rigogliosa e incontaminata.