Nanthasiri Ronnasiri è la nuova direttrice dell’Ente per il turismo thailandese in Italia Nanthasiri Ronnasiri è la nuova direttrice dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia, ufficialmente in carica dallo scorso 1° febbraio. “Il mio impegno si concentrerà sull’obiettivo di rafforzare lo status della Thailandia quale destinazione privilegiata degli italiani, di rafforzare le posizioni guadagnate negli anni, di proseguire nell’ottimo percorso di collaborazione con gli operatori del settore turistico perseguito fino a ora e di consolidarlo” dichiara la direttrice, che conferma le attività dedicate a stampa e agenti di viaggio, “tra cui roadshow e fam trip, oltre ai consueti appuntamenti con Ttg a Rimini e Bmt a Napoli. Uno sforzo ulteriore e importante sarà messo in campo per mantenere informato il mercato sulle novità della destinazione per fare in modo che sempre più italiani scelgano di visitare la Thailandia”. Partità infatti il prossimo 14 marzo a Milano il roadshow in cui 25 albergatori thailandesi incontreranno 25 operatori italiani (The Westin Palace, dalle 14.40). Nanthasiri Ronnasiri, sensibile alle tematiche legate al turismo sostenibile, ha sviluppato la sua carriera professionale nell’ambito del turismo. È stata direttrice dell’ufficio locale di Tourism Authority of Thailand a Phuket; destinazione che ha registrato nel 2022 la presenza di oltre 9 milioni di turisti (il 46,4% dei quali stranieri), con un tasso medio di occupazione degli hotel dell’isola del 42,48%. Ronnasiri subentra a Malinee Nitikasetsunthorn, rientrata in sede a Bangkok per dedicarsi a nuovi incarichi.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprono oggi le vendite per la Msc World Cruise 2025 con un nuovo itinerario a bordo della Magnifica. La nave salperà da Genova il 5 gennaio, con possibilità di imbarco da Civitavecchia il 4 gennaio. Il viaggio intorno al mondo, della durata di 116 notti, toccherà 50 destinazioni in 21 Paesi differenti, con sette overnight. Tante le novità previste da questo nuovo itinerario della durata di tre mesi, che porterà i crocieristi in cinque continenti, attraversando tre degli oceani più grandi del mondo e navigando per oltre 30 mila miglia nautiche. Tra le mete inedite da segnalare, ecco dunque l'Australia e la Nuova Zelanda, con 19 giorni di navigazione solo nel Nuovissimo continente. [post_title] => Msc apre le vendite della World Cruise 2025. Partirà da Genova il 5 gennaio [post_date] => 2023-02-16T13:32:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676554340000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439629 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 25 anni di esperienza in aziende retail internazionali dei settori healthcare, entertainment e servizi, Liliana Comitini è il nuovo amministratore delegato e presidente di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia. Prende il posto di Valerio Duchini, che a sua volta è stato posto a capo del nuovo quartier generale Usa del gruppo francese. Prima di entrare nella compagnia transalpina, Liliana Comitini ha ricoperto tra le altre cose il ruolo di general manager Amplifon in Australia, Spagna e Portogallo, nonché di direttore commerciale in Italia, guidando l’espansione del network e la crescita della brand awareness nei vari Paesi. Precedentemente, dal 2001 al 2007, è stata direttore commerciale di Blockbuster Italia nella fase di sviluppo del marchio, contribuendo alle strategie di value proposition e di espansione sul territorio nazionale. Significativa anche la sua esperienza in ambito marketing e comunicazione, maturata nella compagnia petrolifera italiana Api. “Sono orgogliosa di entrare a far parte del gruppo B&B Hotels e in particolare della squadra italiana - commenta la stessa Liliana Comitini -. Ho trovato una grande motivazione e passione, che ha sicuramente contribuito a portare in pochi anni il brand a essere presente in maniera capillare, sia nelle principali città sia nelle destinazioni secondarie del nostro Paese per i clienti sia business che leisure". La nuova a.d. si mette quindi al timone di una divisione che, per sua stessa ammissione, nel 2022 ha ampiamento superato i propri obiettivi di fatturato, andando oltre la simbolica cifra dei 100 milioni di euro. "Per il prossimo futuro i piani sono quelli di passare, entro il 2030, dalle 60 strutture attuali a quota 150 hotel, nei tre Paesi di mia competenza", conclude Liliana Comitini. [post_title] => Liliana Comitini nuovo a.d. e presidente di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia [post_date] => 2023-02-16T13:23:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676553814000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439625 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sfruttare il gap di un mercato per l’85% circa dominato da hotel operati con contratti di management o franchising. B&B Hotels sbarca negli Stati Uniti con obiettivi ambiziosi, puntando a superare quota 400 proprietà entro il 2033, per un investimento previsto di 4 miliardi di dollari: “Siamo consapevoli delle barriere d’entrata di un Paese vasto come un continente, dove sono presenti da tempo molti dei più grandi gruppi dell’hotellerie internazionale – racconta il neo ceo e presidente di B&B Hotels Us, Valerio Duchini -. Ma crediamo anche nel nostro modello di business incentrato su una strategia di sviluppo estremamente flessibile, che ci permette di espanderci in molte modalità differenti: dai progetti greenfield alle conversioni di edifici adibiti alle più varie funzioni, fino al rebranding di hotel già operativi. E questo sia in destinazioni primarie, sia in quelle secondarie, in centro città o in periferia. A noi basta che esistano potenzialità di business sostenibili. Possiamo aprire ovunque”. Non solo: stando sempre a Duchini, la gestione diretta delle strutture garantita dal modello B&B Hotels (tipicamente per acquisizione o tramite affitti di vent’anni rinnovabili cinque più cinque) garantirebbe livelli di qualità superiori rispetto al modello franchising o management. Anche solo perché la potenza di fuoco di un gruppo internazionale è incomparabilmente più elevata rispetto a quella di qualsiasi piccolo o medio proprietario alberghiero, quando si tratta di rinnovare gli asset immobiliari per farli rimanere al passo con le evoluzioni della domanda. Il posizionamento dell’offerta B&B negli Usa si situerà prevalentemente tra i segmenti midscale e upper midscale (revpar medio negli Usa: 53 e 70 dollari risp. Fonte: B&B), senza disdegnare qualche puntata a livello economy (revpar 40 dollari). Al momento sarebbe stata già firmata una struttura a Orlando, con altri 20 alberghi già in pipeline in Florida. L’altro Stato su cui si concentreranno inizialmente le attenzioni del gruppo è il Texas: “Si tratta di territori in cui il pil locale è cresciuto a ritmi superiori alla media nazionale, ma ovviamente i nostri piani di medio – lungo periodo riguardano tutto il Nord America, Canada incluso. E non escludiamo neppure operazioni di merger & acquisition”, rivela sempre Duchini. Molte delle operazioni riguarderanno peraltro rebranding di strutture già esistenti. L’idea è quella di raggiungere quota 50-70 alberghi entro tre anni, “ma l’unico limite è il cielo”, sottolinea Duchini. A livello di fatturati, conclude quindi l’a.d. Usa, “se in Italia il giro d’affari annuo medio di un nostro hotel si aggira sul milione di euro, negli Stati Uniti si parla di 2 anche 2,5 milioni di dollari. Il calcolo dei nostri obiettivi minimi nel triennio è perciò presto fatto (oltre i 100 milioni di dollari, ndr)”. La società americana del gruppo è già stata creata lo scorso settembre. A livello di team executive, l’office manager è Elaine Power, mentre Robert Hazard è il senior vice president development & asset manager. [post_title] => B&B Hotels sbarca in America. A Valerio Duchini la guida degli uffici Usa [post_date] => 2023-02-16T13:11:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676553102000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439622 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In attesa del ritorno dei viaggiatori cinesi in Italia in seguito al rallentamento delle restrizioni anti-Covid, si ricavano segnali positivi in prospettiva futura dall’analisi dell’attività dei turisti del Sud-est asiatico (Sea). Si tratta di viaggiatori di solito alto spendenti, che hanno già ripreso a visitare le nostre città. La domanda turistica del segmento Sea (Singapore, Indonesia, Malesia, Tailandia, Filippine Vietnam e Cambogia) è in forte crescita, e rappresenta per Firenze il 32% di tutta la domanda proveniente dalla regione dell’Asia e del Pacifico. Lybra Tech conferma che le ricerche di pernottamento degli ultimi tre mesi sono aumentate del 7,8% medio giornaliero, circa il doppio della media della regione Toscana. La loro domanda di viaggio con destinazione Firenze è più che raddoppiata nelle ultime sei settimane. La città nel 2022 rappresenta il 12% della spesa Tax Free in Italia con un tasso di recovery del 90% rispetto al 2019, considerando l’intero anno è la città d’arte con il recovery più alto. A partire dall’inizio della stagione estiva e dalla riapertura delle frontiere, i turisti Sea hanno superato le performance del 2019 non solo in termini di spesa tax-free, ma anche in termini di numero di transazioni emesse. Un dato rilevante che sottolinea chiaramente l’aumento dello shopping rispetto al 2019. A caratterizzare i turisti Sea a Firenze è lo scontrino medio (1.377 euro), il più alto rispetto alle altre nazionalità e che ha registrato una crescita del 31%. La loro categoria di merci più apprezzate sono Fashion & Clothing (76%), con un tasso di recovery del 120% e una crescita dello scontrino medio del +41% rispetto al 2019. Le nazionalità Sea che cercano più pernottamenti per Firenze sono Singapore, Indonesia e Vietnam. Un trend evidenziato anche dai dati di Global Blue, che nel 2022 posizionano Singapore in vetta per il più alto tasso di recovery (179%) e lo scontrino medio più alto (1.455 euro). Secondo Lybra Tech, i primi turisti ad arrivare saranno i Tailandesi, con una finestra temporale di prenotazione di 90 giorni. La Malesia si attesta la permanenza media più alta (3,8 notti in media), seguita dalle Filippine (3,7). I turisti singaporiani sono prevalentemente coppie e, rispetto a famiglie e gruppi, hanno una permanenza media più bassa. Effetto contrario per l’Indonesia, dove il turismo principale è sempre quello di coppia, ma ha una tendenza a programmare viaggi più lunghi rispetto a famiglie e gruppi. Quest’analisi è frutto di un osservatorio che riesce ad unire dati prospettici con quelli consolidati. Si tratta del report trimestrale “The Next”, realizzato in partnership da Global Blue e Lybra Tech. L’analisi è basata sull'allineamento di due diverse fonti dati, una consuntiva e l'altra previsionale, che consente di valutare le performance Tax-Free Shopping e di confrontarle con il mercato di riferimento. I turisti, infatti, rappresentano un grande valore per ogni azienda, ma i mutevoli bisogni ed i repentini cambiamenti delle dinamiche di mercato hanno reso la loro comprensione ancora più importante per la strategia aziendale. Il tutto per dare alle imprese del settore l'opportunità di pianificare scelte di business basate sui dati attraverso la lettura e l'interpretazione della domanda turistica futura. [post_title] => Sud-Est asiatico: in Toscana Cina superata a livello di prenotazioni [post_date] => 2023-02-16T12:38:26+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676551106000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439617 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nanthasiri Ronnasiri è la nuova direttrice dell'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia, ufficialmente in carica dallo scorso 1° febbraio. “Il mio impegno si concentrerà sull’obiettivo di rafforzare lo status della Thailandia quale destinazione privilegiata degli italiani, di rafforzare le posizioni guadagnate negli anni, di proseguire nell’ottimo percorso di collaborazione con gli operatori del settore turistico perseguito fino a ora e di consolidarlo” dichiara la direttrice, che conferma le attività dedicate a stampa e agenti di viaggio, “tra cui roadshow e fam trip, oltre ai consueti appuntamenti con Ttg a Rimini e Bmt a Napoli. Uno sforzo ulteriore e importante sarà messo in campo per mantenere informato il mercato sulle novità della destinazione per fare in modo che sempre più italiani scelgano di visitare la Thailandia”. Partità infatti il prossimo 14 marzo a Milano il roadshow in cui 25 albergatori thailandesi incontreranno 25 operatori italiani (The Westin Palace, dalle 14.40). Nanthasiri Ronnasiri, sensibile alle tematiche legate al turismo sostenibile, ha sviluppato la sua carriera professionale nell’ambito del turismo. È stata direttrice dell’ufficio locale di Tourism Authority of Thailand a Phuket; destinazione che ha registrato nel 2022 la presenza di oltre 9 milioni di turisti (il 46,4% dei quali stranieri), con un tasso medio di occupazione degli hotel dell’isola del 42,48%. Ronnasiri subentra a Malinee Nitikasetsunthorn, rientrata in sede a Bangkok per dedicarsi a nuovi incarichi. [post_title] => Nanthasiri Ronnasiri è la nuova direttrice dell'Ente per il turismo thailandese in Italia [post_date] => 2023-02-16T12:33:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676550815000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439616 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Dipartimento della cultura e del turismo di Abu Dhabi ha riconfermato la collaborazione con la leggenda del basket Shaquille O’Neal presentando una serie di nuovi contenuti video che invitano i viaggiatori a scoprire l’Emirato al proprio ritmo. La campagna, intitolata ‘Shaq Dreams of Abu Dhabi’ (“Shaq sogna Abu Dhabi”), si compone di tre video. La prima clip, ‘Fine x Fun’, racconta le opportunità che la destinazione ha da offrire per stuzzicare l’appetito degli amanti della cucina o per dedicarsi ad attività per tutta la famiglia. Il secondo video, ‘Calm x Party’, mostra la versatilità del luogo, perfetta per coloro che desiderano rilassarsi su lunghe spiagge o coloro che mirano a divertirsi al ritmo della vita notturna. La terza e ultima clip, ‘Culture x Adventure’, presenta le numerose opzioni per intrattenere, attraverso la sua scena artistica e culturale da un lato ed elettrizzanti avventure nel deserto dall’altro. ‘Shaq Dreams of Abu Dhabi’ ogni settimana esce con un video, che si trova direttamente sul sito dell’ente emirato. [post_title] => Abu Dhabi affida la promozione turistica a Shaquille O’Neal [post_date] => 2023-02-16T11:55:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676548548000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439609 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_138655" align="alignleft" width="300"] Richard Branson[/caption] Il nuovo hotel del magnate Richard Branson a New York, i Virgin Hotels New York City, ha aperto i battenti questo febbraio, prima di celebrare la sua inaugurazione ufficiale che avverrà nella primavera del 2023. Richard Branson, fondatore di Virgin, ha evidenziato questa nuova pietra miliare a New York, che insegue da 39 anni quando Virgin Atlantic è volata per la prima volta nella città dei grattacieli. Il suo design si ispira al "paesaggio locale" che si fonde con i tratti caratteristici del marchio del magnate britannico dove il colore rosso ha un posto di primo piano. [post_title] => Richard Branson apre il suo primo hotel a New York [post_date] => 2023-02-16T11:12:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676545943000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "La qualità dell’offerta commerciale passa attraverso la varietà. In termini di destinazioni, frequenze e orari: tutto contribuisce ad intercettare il maggior numero di fasce di mercato": questo il 'mantra' di Andrea Tucci, vice president Aviation Business Development di Sea, per affrontare la stagione 2023. Un'estate che vede ricomposto il quadro operativo di Milano Malpensa. In un 2022 dai risultati altalenanti in realtà "già in settembre e ottobre avevamo recuperato addirittura il 97% del traffico pre-Covid, pur scontando ancora la mancanza di alcuni mercati fondamentali, come quello asiatico. Dati che confermano l’interesse elevato verso la catchment area di Milano. Successivamente, le preoccupazioni legate a costi del petrolio, potenziali nuove ondate di pandemia e crisi internazionali hanno rappresentato un forte freno in vista dell'inverno rispetto al trend estivo. Siamo tornati al 90% di capacità posti, ma poi la domanda ha tenuto, con una conseguente nuova corsa dei vettori per immettere capacità: questo febbraio siamo al 92-93% ma per l’estate - considerando quel che oggi è in vendita - siamo al 100% del 2019". La speranza? "Che la domanda si mantenga elevata, così da spingere i vettori ad aggiugnere ulteriore capacità". Intanto la summer porta con sè un recupero al 113% per il segmento di traffico domestico, del 104% a livello europeo, del 103% sul corto raggio extra Ue e dell'83% per il traffico di lungo raggio. "Siamo ottimisti", conferma Tucci, malgrado sia inevitabile pensare al caos che l'accelerazione della domanda aveva causato negli scali europei proprio durante l'estate 2022: "Sicuramente è importante leggere bene la crescita affinché le nostre infrastrutture siano pronte a reagire". Tucci sottolinea come sia stato profuso tutto l'impegno per agevolare la ripartenza limitando i disservizi: "Basti pensare anche alla recente introduzione di una macchina Eds-Cb che impiega una tecnologia Tac consentendo di effettuare i controlli senza la necessità di separare dal bagaglio a mano device elettronici e liquidi. Siamo pronti, ma dobbiamo ricordare che parliamo di un sistema altamente interconnesso e se c'è un ritardo a Londra, questo si ripercuoterà sull'operatività dello scalo in Italia...". Alle porte la "sfida legata alla riapertura del Terminal 2, il prossimo 31 maggio, dove tornerà easyJet con la sua flotta" mentre Ryanair e Wizz Air resteranno al Terminal 1. Proprio le low cost "hanno rappresentato un supporto al sistema nel momento di maggiore incertezza: sono stati i primi a togliere le macchine ma anche i primi a riaccenderle. Tanto da essere arrivati a pesare per il 57% su Malpensa, ma per l’estate dovremo tornare al 50%". E sempre alle compagnie a basso costo va riconosciuto il merito di aver consentito una "diversificazione del nostro portafoglio e delle modalità di viaggio". [post_title] => Tucci, Sea: "Il recupero della capacità per l’estate è già al 100%" [post_date] => 2023-02-16T10:57:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676545051000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439600 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia ha confermato l'introduzione della nuova tassa turistica per i visitatori internazionali. La normativa approvata dal Consiglio dei Ministri (che entrerà in vigore dal prossimo giugno) prevede una fee di 300 baht (8,80 dollari) a persona per coloro che arrivano nel Paese in aereo e di 150 bath a persona per chi invece giunge in Thailandia via terra o via mare. "Gli introiti raccolti con la nuova tassa saranno utilizzati per la gestione e lo sviluppo del turismo, che include l'assicurazione per i turisti internazionali durante il loro soggiorno in Thailandia", ha dichiarato il vice portavoce dell'Ufficio del Primo Ministro, Traisulee Traisoranakul. Saranno esentati dalla tassa i viaggiatori in possesso di un passaporto diplomatico o di un permesso di lavoro, così come i passeggeri in transito e i bambini di età non superiore ai due anni. Intanto, viaggiano al rialzo le previsioni di arrivi internazionali nel Paese per il 2023: se inizialmente, infatti, il governo aveva previsto più di 20 milioni di turisti stranieri poi aumentati a 28 milioni, ora il primo ministro è fiducioso che il numero di turisti supererà addirittura i 30 milioni. Una proiezione che è successiva alla riapertura delle frontiere cinesi: la Thailandia stima per quest'anno almeno 7-8 milioni di visitatori cinesi, rispetto alla precedente previsione di 5 milioni. [post_title] => Thailandia: in vigore dall'estate la nuova tassa turistica per i visitatori internazionali [post_date] => 2023-02-16T10:51:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676544677000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nanthasiri ronnasiri la nuova direttrice dellente turismo thailandese italia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5013,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprono oggi le vendite per la Msc World Cruise 2025 con un nuovo itinerario a bordo della Magnifica. La nave salperà da Genova il 5 gennaio, con possibilità di imbarco da Civitavecchia il 4 gennaio.\r

\r

Il viaggio intorno al mondo, della durata di 116 notti, toccherà 50 destinazioni in 21 Paesi differenti, con sette overnight. Tante le novità previste da questo nuovo itinerario della durata di tre mesi, che porterà i crocieristi in cinque continenti, attraversando tre degli oceani più grandi del mondo e navigando per oltre 30 mila miglia nautiche. Tra le mete inedite da segnalare, ecco dunque l'Australia e la Nuova Zelanda, con 19 giorni di navigazione solo nel Nuovissimo continente.","post_title":"Msc apre le vendite della World Cruise 2025. Partirà da Genova il 5 gennaio","post_date":"2023-02-16T13:32:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676554340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 25 anni di esperienza in aziende retail internazionali dei settori healthcare, entertainment e servizi, Liliana Comitini è il nuovo amministratore delegato e presidente di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia. Prende il posto di Valerio Duchini, che a sua volta è stato posto a capo del nuovo quartier generale Usa del gruppo francese. Prima di entrare nella compagnia transalpina, Liliana Comitini ha ricoperto tra le altre cose il ruolo di general manager Amplifon in Australia, Spagna e Portogallo, nonché di direttore commerciale in Italia, guidando l’espansione del network e la crescita della brand awareness nei vari Paesi. Precedentemente, dal 2001 al 2007, è stata direttore commerciale di Blockbuster Italia nella fase di sviluppo del marchio, contribuendo alle strategie di value proposition e di espansione sul territorio nazionale. Significativa anche la sua esperienza in ambito marketing e comunicazione, maturata nella compagnia petrolifera italiana Api.\r

\r

“Sono orgogliosa di entrare a far parte del gruppo B&B Hotels e in particolare della squadra italiana - commenta la stessa Liliana Comitini -. Ho trovato una grande motivazione e passione, che ha sicuramente contribuito a portare in pochi anni il brand a essere presente in maniera capillare, sia nelle principali città sia nelle destinazioni secondarie del nostro Paese per i clienti sia business che leisure\". La nuova a.d. si mette quindi al timone di una divisione che, per sua stessa ammissione, nel 2022 ha ampiamento superato i propri obiettivi di fatturato, andando oltre la simbolica cifra dei 100 milioni di euro. \"Per il prossimo futuro i piani sono quelli di passare, entro il 2030, dalle 60 strutture attuali a quota 150 hotel, nei tre Paesi di mia competenza\", conclude Liliana Comitini.\r

\r

","post_title":"Liliana Comitini nuovo a.d. e presidente di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia","post_date":"2023-02-16T13:23:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676553814000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439625","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sfruttare il gap di un mercato per l’85% circa dominato da hotel operati con contratti di management o franchising. B&B Hotels sbarca negli Stati Uniti con obiettivi ambiziosi, puntando a superare quota 400 proprietà entro il 2033, per un investimento previsto di 4 miliardi di dollari: “Siamo consapevoli delle barriere d’entrata di un Paese vasto come un continente, dove sono presenti da tempo molti dei più grandi gruppi dell’hotellerie internazionale – racconta il neo ceo e presidente di B&B Hotels Us, Valerio Duchini -. Ma crediamo anche nel nostro modello di business incentrato su una strategia di sviluppo estremamente flessibile, che ci permette di espanderci in molte modalità differenti: dai progetti greenfield alle conversioni di edifici adibiti alle più varie funzioni, fino al rebranding di hotel già operativi. E questo sia in destinazioni primarie, sia in quelle secondarie, in centro città o in periferia. A noi basta che esistano potenzialità di business sostenibili. Possiamo aprire ovunque”.\r

\r

Non solo: stando sempre a Duchini, la gestione diretta delle strutture garantita dal modello B&B Hotels (tipicamente per acquisizione o tramite affitti di vent’anni rinnovabili cinque più cinque) garantirebbe livelli di qualità superiori rispetto al modello franchising o management. Anche solo perché la potenza di fuoco di un gruppo internazionale è incomparabilmente più elevata rispetto a quella di qualsiasi piccolo o medio proprietario alberghiero, quando si tratta di rinnovare gli asset immobiliari per farli rimanere al passo con le evoluzioni della domanda.\r

\r

Il posizionamento dell’offerta B&B negli Usa si situerà prevalentemente tra i segmenti midscale e upper midscale (revpar medio negli Usa: 53 e 70 dollari risp. Fonte: B&B), senza disdegnare qualche puntata a livello economy (revpar 40 dollari). Al momento sarebbe stata già firmata una struttura a Orlando, con altri 20 alberghi già in pipeline in Florida. L’altro Stato su cui si concentreranno inizialmente le attenzioni del gruppo è il Texas: “Si tratta di territori in cui il pil locale è cresciuto a ritmi superiori alla media nazionale, ma ovviamente i nostri piani di medio – lungo periodo riguardano tutto il Nord America, Canada incluso. E non escludiamo neppure operazioni di merger & acquisition”, rivela sempre Duchini.\r

\r

Molte delle operazioni riguarderanno peraltro rebranding di strutture già esistenti. L’idea è quella di raggiungere quota 50-70 alberghi entro tre anni, “ma l’unico limite è il cielo”, sottolinea Duchini. A livello di fatturati, conclude quindi l’a.d. Usa, “se in Italia il giro d’affari annuo medio di un nostro hotel si aggira sul milione di euro, negli Stati Uniti si parla di 2 anche 2,5 milioni di dollari. Il calcolo dei nostri obiettivi minimi nel triennio è perciò presto fatto (oltre i 100 milioni di dollari, ndr)”.\r

\r

La società americana del gruppo è già stata creata lo scorso settembre. A livello di team executive, l’office manager è Elaine Power, mentre Robert Hazard è il senior vice president development & asset manager.","post_title":"B&B Hotels sbarca in America. A Valerio Duchini la guida degli uffici Usa","post_date":"2023-02-16T13:11:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676553102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439622","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In attesa del ritorno dei viaggiatori cinesi in Italia in seguito al rallentamento delle restrizioni anti-Covid, si ricavano segnali positivi in prospettiva futura dall’analisi dell’attività dei turisti del Sud-est asiatico (Sea). Si tratta di viaggiatori di solito alto spendenti, che hanno già ripreso a visitare le nostre città.\r

\r

La domanda turistica del segmento Sea (Singapore, Indonesia, Malesia, Tailandia, Filippine Vietnam e Cambogia) è in forte crescita, e rappresenta per Firenze il 32% di tutta la domanda proveniente dalla regione dell’Asia e del Pacifico. Lybra Tech conferma che le ricerche di pernottamento degli ultimi tre mesi sono aumentate del 7,8% medio giornaliero, circa il doppio della media della regione Toscana.\r

\r

La loro domanda di viaggio con destinazione Firenze è più che raddoppiata nelle ultime sei settimane. La città nel 2022 rappresenta il 12% della spesa Tax Free in Italia con un tasso di recovery del 90% rispetto al 2019, considerando l’intero anno è la città d’arte con il recovery più alto.\r

\r

A partire dall’inizio della stagione estiva e dalla riapertura delle frontiere, i turisti Sea hanno superato le performance del 2019 non solo in termini di spesa tax-free, ma anche in termini di numero di transazioni emesse. Un dato rilevante che sottolinea chiaramente l’aumento dello shopping rispetto al 2019.\r

\r

A caratterizzare i turisti Sea a Firenze è lo scontrino medio (1.377 euro), il più alto rispetto alle altre nazionalità e che ha registrato una crescita del 31%. La loro categoria di merci più apprezzate sono Fashion & Clothing (76%), con un tasso di recovery del 120% e una crescita dello scontrino medio del +41% rispetto al 2019.\r

\r

Le nazionalità Sea che cercano più pernottamenti per Firenze sono Singapore, Indonesia e Vietnam. Un trend evidenziato anche dai dati di Global Blue, che nel 2022 posizionano Singapore in vetta per il più alto tasso di recovery (179%) e lo scontrino medio più alto (1.455 euro). Secondo Lybra Tech, i primi turisti ad arrivare saranno i Tailandesi, con una finestra temporale di prenotazione di 90 giorni.\r

\r

La Malesia si attesta la permanenza media più alta (3,8 notti in media), seguita dalle Filippine (3,7). I turisti singaporiani sono prevalentemente coppie e, rispetto a famiglie e gruppi, hanno una permanenza media più bassa. Effetto contrario per l’Indonesia, dove il turismo principale è sempre quello di coppia, ma ha una tendenza a programmare viaggi più lunghi rispetto a famiglie e gruppi.\r

\r

Quest’analisi è frutto di un osservatorio che riesce ad unire dati prospettici con quelli consolidati. Si tratta del report trimestrale “The Next”, realizzato in partnership da Global Blue e Lybra Tech. L’analisi è basata sull'allineamento di due diverse fonti dati, una consuntiva e l'altra previsionale, che consente di valutare le performance Tax-Free Shopping e di confrontarle con il mercato di riferimento.\r

\r

I turisti, infatti, rappresentano un grande valore per ogni azienda, ma i mutevoli bisogni ed i repentini cambiamenti delle dinamiche di mercato hanno reso la loro comprensione ancora più importante per la strategia aziendale. Il tutto per dare alle imprese del settore l'opportunità di pianificare scelte di business basate sui dati attraverso la lettura e l'interpretazione della domanda turistica futura.","post_title":"Sud-Est asiatico: in Toscana Cina superata a livello di prenotazioni","post_date":"2023-02-16T12:38:26+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1676551106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439617","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nanthasiri Ronnasiri è la nuova direttrice dell'Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia, ufficialmente in carica dallo scorso 1° febbraio.\r

“Il mio impegno si concentrerà sull’obiettivo di rafforzare lo status della Thailandia quale destinazione privilegiata degli italiani, di rafforzare le posizioni guadagnate negli anni, di proseguire nell’ottimo percorso di collaborazione con gli operatori del settore turistico perseguito fino a ora e di consolidarlo” dichiara la direttrice, che conferma le attività dedicate a stampa e agenti di viaggio, “tra cui roadshow e fam trip, oltre ai consueti appuntamenti con Ttg a Rimini e Bmt a Napoli. Uno sforzo ulteriore e importante sarà messo in campo per mantenere informato il mercato sulle novità della destinazione per fare in modo che sempre più italiani scelgano di visitare la Thailandia”.\r

Partità infatti il prossimo 14 marzo a Milano il roadshow in cui 25 albergatori thailandesi incontreranno 25 operatori italiani (The Westin Palace, dalle 14.40).\r

Nanthasiri Ronnasiri, sensibile alle tematiche legate al turismo sostenibile, ha sviluppato la sua carriera professionale nell’ambito del turismo. È stata direttrice dell’ufficio locale di Tourism Authority of Thailand a Phuket; destinazione che ha registrato nel 2022 la presenza di oltre 9 milioni di turisti (il 46,4% dei quali stranieri), con un tasso medio di occupazione degli hotel dell’isola del 42,48%.\r

Ronnasiri subentra a Malinee Nitikasetsunthorn, rientrata in sede a Bangkok per dedicarsi a nuovi incarichi.\r

\r

","post_title":"Nanthasiri Ronnasiri è la nuova direttrice dell'Ente per il turismo thailandese in Italia","post_date":"2023-02-16T12:33:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676550815000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Dipartimento della cultura e del turismo di Abu Dhabi ha riconfermato la collaborazione con la leggenda del basket Shaquille O’Neal presentando una serie di nuovi contenuti video che invitano i viaggiatori a scoprire l’Emirato al proprio ritmo.\r

\r

La campagna, intitolata ‘Shaq Dreams of Abu Dhabi’ (“Shaq sogna Abu Dhabi”), si compone di tre video. La prima clip, ‘Fine x Fun’, racconta le opportunità che la destinazione ha da offrire per stuzzicare l’appetito degli amanti della cucina o per dedicarsi ad attività per tutta la famiglia.\r

\r

Il secondo video, ‘Calm x Party’, mostra la versatilità del luogo, perfetta per coloro che desiderano rilassarsi su lunghe spiagge o coloro che mirano a divertirsi al ritmo della vita notturna. La terza e ultima clip, ‘Culture x Adventure’, presenta le numerose opzioni per intrattenere, attraverso la sua scena artistica e culturale da un lato ed elettrizzanti avventure nel deserto dall’altro.\r

\r

‘Shaq Dreams of Abu Dhabi’ ogni settimana esce con un video, che si trova direttamente sul sito dell’ente emirato.","post_title":"Abu Dhabi affida la promozione turistica a Shaquille O’Neal","post_date":"2023-02-16T11:55:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676548548000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_138655\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Richard Branson[/caption]\r

\r

Il nuovo hotel del magnate Richard Branson a New York, i Virgin Hotels New York City, ha aperto i battenti questo febbraio, prima di celebrare la sua inaugurazione ufficiale che avverrà nella primavera del 2023.\r

\r

Richard Branson, fondatore di Virgin, ha evidenziato questa nuova pietra miliare a New York, che insegue da 39 anni quando Virgin Atlantic è volata per la prima volta nella città dei grattacieli.\r

\r

Il suo design si ispira al \"paesaggio locale\" che si fonde con i tratti caratteristici del marchio del magnate britannico dove il colore rosso ha un posto di primo piano.","post_title":"Richard Branson apre il suo primo hotel a New York","post_date":"2023-02-16T11:12:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676545943000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"La qualità dell’offerta commerciale passa attraverso la varietà. In termini di destinazioni, frequenze e orari: tutto contribuisce ad intercettare il maggior numero di fasce di mercato\": questo il 'mantra' di Andrea Tucci, vice president Aviation Business Development di Sea, per affrontare la stagione 2023. Un'estate che vede ricomposto il quadro operativo di Milano Malpensa.\r

\r

In un 2022 dai risultati altalenanti in realtà \"già in settembre e ottobre avevamo recuperato addirittura il 97% del traffico pre-Covid, pur scontando ancora la mancanza di alcuni mercati fondamentali, come quello asiatico. Dati che confermano l’interesse elevato verso la catchment area di Milano. Successivamente, le preoccupazioni legate a costi del petrolio, potenziali nuove ondate di pandemia e crisi internazionali hanno rappresentato un forte freno in vista dell'inverno rispetto al trend estivo. Siamo tornati al 90% di capacità posti, ma poi la domanda ha tenuto, con una conseguente nuova corsa dei vettori per immettere capacità: questo febbraio siamo al 92-93% ma per l’estate - considerando quel che oggi è in vendita - siamo al 100% del 2019\". La speranza? \"Che la domanda si mantenga elevata, così da spingere i vettori ad aggiugnere ulteriore capacità\". \r

\r

Intanto la summer porta con sè un recupero al 113% per il segmento di traffico domestico, del 104% a livello europeo, del 103% sul corto raggio extra Ue e dell'83% per il traffico di lungo raggio. \"Siamo ottimisti\", conferma Tucci, malgrado sia inevitabile pensare al caos che l'accelerazione della domanda aveva causato negli scali europei proprio durante l'estate 2022: \"Sicuramente è importante leggere bene la crescita affinché le nostre infrastrutture siano pronte a reagire\". Tucci sottolinea come sia stato profuso tutto l'impegno per agevolare la ripartenza limitando i disservizi: \"Basti pensare anche alla recente introduzione di una macchina Eds-Cb che impiega una tecnologia Tac consentendo di effettuare i controlli senza la necessità di separare dal bagaglio a mano device elettronici e liquidi. Siamo pronti, ma dobbiamo ricordare che parliamo di un sistema altamente interconnesso e se c'è un ritardo a Londra, questo si ripercuoterà sull'operatività dello scalo in Italia...\". \r

\r

Alle porte la \"sfida legata alla riapertura del Terminal 2, il prossimo 31 maggio, dove tornerà easyJet con la sua flotta\" mentre Ryanair e Wizz Air resteranno al Terminal 1. Proprio le low cost \"hanno rappresentato un supporto al sistema nel momento di maggiore incertezza: sono stati i primi a togliere le macchine ma anche i primi a riaccenderle. Tanto da essere arrivati a pesare per il 57% su Malpensa, ma per l’estate dovremo tornare al 50%\". E sempre alle compagnie a basso costo va riconosciuto il merito di aver consentito una \"diversificazione del nostro portafoglio e delle modalità di viaggio\".\r

\r

","post_title":"Tucci, Sea: \"Il recupero della capacità per l’estate è già al 100%\"","post_date":"2023-02-16T10:57:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676545051000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia ha confermato l'introduzione della nuova tassa turistica per i visitatori internazionali. La normativa approvata dal Consiglio dei Ministri (che entrerà in vigore dal prossimo giugno) prevede una fee di 300 baht (8,80 dollari) a persona per coloro che arrivano nel Paese in aereo e di 150 bath a persona per chi invece giunge in Thailandia via terra o via mare.\r

\r

\"Gli introiti raccolti con la nuova tassa saranno utilizzati per la gestione e lo sviluppo del turismo, che include l'assicurazione per i turisti internazionali durante il loro soggiorno in Thailandia\", ha dichiarato il vice portavoce dell'Ufficio del Primo Ministro, Traisulee Traisoranakul.\r

\r

Saranno esentati dalla tassa i viaggiatori in possesso di un passaporto diplomatico o di un permesso di lavoro, così come i passeggeri in transito e i bambini di età non superiore ai due anni.\r

\r

Intanto, viaggiano al rialzo le previsioni di arrivi internazionali nel Paese per il 2023: se inizialmente, infatti, il governo aveva previsto più di 20 milioni di turisti stranieri poi aumentati a 28 milioni, ora il primo ministro è fiducioso che il numero di turisti supererà addirittura i 30 milioni. Una proiezione che è successiva alla riapertura delle frontiere cinesi: la Thailandia stima per quest'anno almeno 7-8 milioni di visitatori cinesi, rispetto alla precedente previsione di 5 milioni.","post_title":"Thailandia: in vigore dall'estate la nuova tassa turistica per i visitatori internazionali","post_date":"2023-02-16T10:51:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676544677000]}]}}