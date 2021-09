Mauritius avanza verso l’eliminazione della quarantena: raggiunta l’immunità di gregge

Mauritius avanza a grandi passi lungo la tabella di marcia che porterà l’isola a eliminare le restrizioni di viaggio per i visitatori, dal prossimo 1° ottobre. Lunedì 30 agosto Mauritius ha raggiunto infatti la prevista soglia di immunità contro il Covid-19, calcolata al 60% della popolazione adulta. Da oggi, 1° settembre, i viaggiatori vaccinati dovranno trascorrere solo sette giorni in una delle “travel bubble” presenti sull’isola, invece dei 14 giorni richiesti precedentemente.

Da ottobre, invece i visitatori saranno liberi di visitare l’isola dell’oceano Indiano senza restrizioni, a condizione che presentino un test Pcr negativo effettuato entro le 72 ore precedenti all’arrivo.

“Mtpa è lieta e profondamente orgogliosa che Mauritius abbia raggiunto il suo obiettivo di vaccinazione per l’immunità di gregge. Questo è un fantastico risultato della società e del governo – ha commentato Nilen Vencadasmy, presidente della Mauritius Tourism Promotion Authority -. Il programma di vaccinazione di Mauritius è stato fondamentale per permettere al paese di riaprire ai viaggi internazionali e per far ripartire il turismo. La pietra miliare dell’immunità di gregge significa che possiamo procedere alla fase finale della nostra riapertura delle frontiere, quando rimuoveremo tutte le restrizioni di quarantena per i viaggiatori”.

La capacità delle compagnie aeree dall’Europa e dal Medio Oriente è attualmente garantita da Air Mauritius, Emirates, Turkish Airlines, Air France, Kenya Airways e British Airways.