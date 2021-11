Marocco: investimento milionario per il rilancio turistico del Paese nel 2022

Il Marocco investe sul rilancio dell’industria turistica con uno stanziamento di oltre 67,5 milioni di dollari per il 2022: l’annuncio arriva dalla ministra per il turismo, l’artigianato e l’economia sociale, Fatima-Zahra Ammor, in occasione della presentazione del bilancio del suo ministero. La ministra ha evidenziato anche le linee guida del piano d’azione 2022 destinato a sostenere il settore turistico del Marocco. In questa ottica, l’ufficio nazionale marocchino del turismo (Onmt) sta varando un nuovo approccio per le proprie delegazioni all’estero per incentivare l’industria turistica del Paese, stabilendo strategie commerciali e di marketing nei principali mercati turistici mondiali.

In Marocco il comparto turistico ha subito un duro contraccolpo a causa della pandemia: alla fine di giugno 2021 le entrate del turismo hanno fatto segnare una flessione del 58,1 %, attestandosi a quota 978 milioni di dollari.

Il settore contribuisce in modo sostanziale sia al Pil del Paese (7%) sia al tasso di impiego della popolazione.