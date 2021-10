Maldive vicine a oltrepassare il milione di visitatori. Quattro premi ai World Travel Awards

Le Maldive si avvicinano a grandi passi al superamento del traguardo del milione di arrivi per il 2021 e, nel frattempo, si aggiudicano 4 premi nella categoria Oceano Indiano ai recenti World Travel Awards. Si tratta, nel dettaglio, dei premi nelle seguenti categorie: Indian Ocean’s Leading Destination 2021; Indian Ocean’s Leading Beach Destination 2021

e Indian Ocean’s Leading Dive Destination 2021. Inoltre, la Maldives Marketing & Public Relations Corporation-Mmprc, la società responsabile della promozione delle Maldive come destinazione turistica, è stata premiata come Indian Ocean’s Leading Tourist Board 2021.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere stati scelti come Leading Destination dell’Oceano Indiano ai World Travel Awards. È un risultato molto importante che premia il duro lavoro, lo sforzo e la dedizione di tutti nel turismo delle Maldive e nel settore in generale. Mi congratulo con tutti gli operatori dell’industria turistica per questo grande successo” ha commentato Thoyyib Mohamed, managing director di Mmprc -. È inoltre un grande onore per Mmprc essere stata selezionata come l’ente turistico leader dell’oceano Indiano 2021 e mi complimento con tutta la nostra squadra. Si tratta di una grande ricompensa per l’impegno e la passione dimostrata durante questi tempi molto impegnativi”.

Le Maldive hanno riaperto le frontiere il 15 luglio 2020 registrando, sempre lo scorso anno, 555.494 arrivi internazionali; nel 2021, fino ad oggi, si contano 923.146 viaggiatori, un grande risultato che avvicina la destinazione all’obiettivo di raggiungere e superare la cifra di 1 milione di arrivi nel 2021 e rilanciare l’industria del turismo.