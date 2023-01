“Lisbona: vicino a te, vicino alla vita”: nuovo video dell’ente del turismo per promuovere la città La città di Lisbona torna a promuoversi a livello internazionale con un video: “Lisbona: vicino a te, vicino alla vita” è lo slogan scelto dall’Associação do Turismo de Lisboa (Atl) per presentare la destinazione attraverso una sequenza di immagini delle esperienze da non perdere in città, in famiglia, in coppia o con gli amici.



La capitale lusitana propone un’ampia gamma di attività, sia in città sia nei dintorni, come passeggiate nel centro storico o lungo il Tago, degustazioni di vino e prodotti locali, serate in un autentico locale dove si suona e balla il Fado, ma anche visite ai musei – come il nuovo Museu do Tesouro Real -, camminate nella natura lungo i sentieri più incredibili, surf, golf, shopping, vita da spiaggia spiaggia, nightlife e molto altro ancora. “Questo video è un esempio del vecchio detto secondo cui un’immagine vale più di mille parole – commenta

Paula Oliveira, direttore esecutivo di Atl -. Vogliamo mostrare la grande varietà della nostra offerta e come Lisbona sia un mosaico di esperienze su misura per le varie tipologie di viaggiatori”.

Il messaggio centrale dell’iniziativa promozionale è che si può tornare a godere delle bellezze dell’isola verde che farà da apripista anche a campagne più ampie declinate in seguito anche su varie regioni nostrane per creare un fil rouge di promozione univoca della Penisola. \r

Sarà una campagna attiva sia sui canali digital, che print nonché out of home e coinvolgerà proprio tutti gli appassionati dell’isola e dell’Italia. Inoltre influencer internazionali e guide turistiche racconteranno l’isola attraverso narrazioni della straordinaria quotidianità che si svolge sull’isola. \r

Enit inoltre porterà Ischia nelle maggiori fiere internazionali insieme all’Agenzia nazionale del Turismo per rafforzare il brand dell’isola. \r

Italiani e stranieri potranno condividere i propri scatti autografati dell’isola che saranno rilanciati con l’hashtag dedicato e gli strumenti messi a disposizione dalla campagna realizzata da Enit per il Ministero del Turismo. \r

Inoltre una landing page dedicata consentirà di scegliere il proprio tour virtuale di Ischia in tempo reale e condividerla con utenti online. \r

“Enit e il ministero del turismo ci sono. Abbiamo messo in piedi una campagna in tempi record nata dal confronto con gli operatori. In questo senso la presenza del ministro Daniela Santanché ad Ischia è stato un segnale di concretezza e vicinanza. Le cose belle, così come i luoghi belli, richiedono attenzione. Ci prenderemo cura dell’isola verde che non sarà lasciata a sé stessa. Enit farà la sua parte in termini di promozione nazionale e internazionale alimentando il desiderio di sperimentare una vacanza in una delle perle del golfo di Napoli amata in tutto il mondo. E’ fondamentale mantenere vivo il canale di comunicazione, supporto e valorizzazione e l’Agenzia Nazionale del Turismo lo farà anche attraverso le sue 28 sedi all’ estero per restituire l’immagine migliore e più fedele di un’isola che pulsa di meraviglie che vanno prima di tutto tutelate. Un modo anche per stimolare le istituzioni a non abbassare la guardia per rimarginare anche le ferite più profonde che hanno colpito l’isola” dichiara il ceo Enit Ivana Jelinic. \r

“Da oltre 100 anni Enit è vicina ai territori e quando - come ora - la mission si fa ancora più delicata, perché la promozione coinvolge località complesse, ci preme essere ancora più scientifici e straordinari nell’ approccio e nella programmazione” sostiene il consigliere Enit Sandro Pappalardo. ","post_title":"#ThisisIschia: nuova campagna di Enit e ministero per promuovere l'isola","post_date":"2023-01-02T10:15:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1672654557000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Croazia ha fatto il suo debutto ufficiale nell'area dell'euro ieri, 1° gennaio 2023: il Paese adotta così la moneta unica dieci anni dopo l'ingresso nell'Unione europea, avvenuto il primo gennaio 2013.\r

\r

\"La Croazia ha lavorato duro per diventare il ventesimo membro dell'area euro, e ci è riuscita. E' la dimostrazione che l'euro è una valuta attraente che porta stabilità ai suoi membri\", ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, è giunta al confine croato-sloveno per celebrare l'avvenimento: \"L'anno nuovo è un momento di nuovi inizi, e oggi (ieri per chi legg, ndr) non c'è posto migliore in Europa per celebrarlo, come giorno di festa e di orgoglio per i croati, ma anche per tutti i cittadini dell'Europa\". A contribuire al processo di crescita che ha condotto il Paese a questo traguardo è stato anche il settore del turismo, che rappresenta il 20% del Pil nazionale e ha garantito, con i numerosi arrivi dall'estero, un costante miglioramento degli standard di vita.\r

\r

La Croazia è da ieri anche nuovo membro della zona Schengen, che ha visto il suo ultimo ampliamento nel 2008, quando si estese alla Svizzera: con l’ingresso della Croazia conterà 27 Paesi, per un totale di 420 milioni di abitanti. Vengono quindi aboliti tutti i controlli ai confini terrestri con la Slovenia e l’Ungheria, e quelli marittimi con l’Italia, mentre per il traffico aereo si dovrà aspettare marzo.\r

\r

","post_title":"La Croazia debutta ufficialmente nell'area euro ed entra nella zona Schengen","post_date":"2023-01-02T10:06:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1672654010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436586","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono dieci gli agenti di viaggio provenienti da tutta Italia che hanno partecipato all'inedito educational di sei giorni organizzato da King Holidays in Marocco e Portogallo (ce ne aveva parlato in anteprima il nuovo direttore commerciale, Roberto Minardi, presentando i piani formativi dell'operatore capitolino, ndr). I partecipanti hanno così avuto la possibilità di riscoprire due destinazioni fondamentali della programmazione King Holidays, provando in prima persona le nuove experiences disponibili, tra escursioni, servizi e opportunità di alloggio alternative. L’insolito combinato nasce dalla collaudata partnership con Tap Portugal, che offre un’ampia rete di collegamenti via Lisbona, consentendo quindi di progettare itinerari di viaggio sempre nuovi.\r

\r

“Siamo tornati a fare gli educational – dichiara Barbara Cipolloni, product manager del to – perché riteniamo che la formazione sia il valore aggiunto della filiera turistica. Siamo convinti che solo vivendo le destinazioni in prima persona si è infatti in grado di capire se sono adatte a incontrare le aspettative dei clienti. Inoltre abbiamo studiato un itinerario nuovo, che propone due nostri storici cavalli di battaglia in una nuova ottica, pensata proprio per gli ad che hanno clienti repeaters”.\r

\r

Accompagnati da Andrea Belardinelli, responsabile prodotto Marocco King Holidays, gli agenti hanno fatto una prima tappa a Lisbona, dove hanno scoperto i principali highlights della città, per poi dedicarsi un momento di relax con un aperitivo sulla famosa terrazza dell’hotel Mundial da cui si ammirano scorci mozzafiato. Lasciata la capitale lusitana, è stata la volta del Marocco: dopo aver pernottato una notte in un campo tendato sotto il cielo stellato e aver affrontato un’esperienza in 4x4 alla scoperta del deserto di Agafay, il gruppo si è recato a Marrakech, soprannominata la Perla del Sud e si è lasciato sorprendere dai diversi tesori della località, come il palazzo Dar Si Said, che ospita il museo delle Arti Marocchine, il palazzo Bahia e il minareto della Koutoubia. Oltre all’immancabile shopping nel souk, passeggiando tra i vicoli sino ad arrivare alla famosa piazza Jemaa El Fna, e alle classiche site-inspections negli hotel, gli agenti hanno potuto, grazie al supporto dell'Ente del turismo del Marocco, trascorrere serate in locali e ristoranti esclusivi, come il Palais Jad Mahal e il Lotus Club. Infine, il gruppo ha avuto l'opportunità di visitare alcuni riad recentemente inseriti in catalogo, come il Palais Sebban e l'Elisa.","post_title":"Marocco e Portogallo segnano il ritorno dei fam trip King Holidays","post_date":"2023-01-02T10:01:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1672653665000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fine dell'anno all'insegna di un nuovo ingresso per B&B Hotels Italia, che lo scorso 29 dicembre ha annunciato l'approdo nel brand del Borgaro Torinese, quarta struttura piemontese del gruppo e terza aperta in regione nel solo 2022. Situato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto di Torino Caselle, a sette chilometri dalla reggia di Venaria Reale, a 10 minuti dall’Allianz Stadium e a 2 chilometri dalla città della Mole, si tratta di un 4 stelle da 147 camere in tipologia singola, doppia, matrimoniale, tripla e quadrupla, Il B&B Hotel Borgaro Torinese include inoltre un ampio parcheggio esterno e garage privato, un ristorante di cucina locale, nonché sale modulabili e attrezzate per ospitare convegni o eventi fino a un massimo di 500 persone. A disposizione degli ospiti una navetta che collega l’aeroporto alla stazione di Torino.\r

\r

\r

\r

“Crescita e aperture da record nel 2022 che, nonostante un inizio dell’anno ancora segnato dalla pandemia, conta l’apertura di nove strutture sul territorio nazionale superando così le otto del 2021 - commenta Valerio Duchini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia -. Una pipeline serrata, che per il 2023 vede oltre dieci nuove aperture, tra acquisizioni e riconversioni in destinazioni primarie e secondarie da nord a sud”.\r

\r

","post_title":"B&B Hotels sale a quota quattro in Piemonte con il Borgotaro Torinese","post_date":"2023-01-02T09:46:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1672652802000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Compleanno a cifra tonda per il gruppo Oltremare. L'azienda fondata nel 1992 dalla famiglia Uva ha chiuso il 2022 con una grande festa organizzata presso il teatro Posillipo di Napoli, a cui hanno partecipato oltre 200 ospiti tra agenti di viaggio, partner commerciali e staff. Un'occasione dunque per celebrare il trentennale della società, che poche settimane fa ha inaugurato la nuova sede partenopea. Un party legato a doppio filo al potenziamento delle attività dedicate al tour operating, al ticketing e all’incoming delle otto business unit aziendali, arricchito dalla presenza di alcuni co-protagonisti nel percorso aziendale come i vettori Air Canada e Turkish Airlines, gli enti del turismo di Australia e Thailandia, oltre alla catena alberghiera Lux Resort. Nel corso dell'appuntamento non sono quindi mancati i momenti istituzionali, con l'intera famiglia Uva sul palco a chiudere la serata, dopo gli interventi degli ospiti e un simpatico saluto di Simone Ghelfi, ex direttore marketing del gruppo, che nel corso del 2022 è stato avvicendato da Paolo Sacchi. Tanti i momenti ludici, tra video, balletti e performance artistiche, che hanno caratterizzato una serata davvero speciale.\r

\r

«Siamo emozionati e orgogliosi di aver raggiunto il traguardo dei trent’anni di attività - sottolinea il coo del gruppo Oltremare, Stefano Uva -. È una tappa importante nella storia della nostra azienda che in realtà si trasforma in un punto di ripartenza, indirettamente collegato al trasferimento nella nuovissima sede di Napoli. Oggi proponiamo servizi che coprono ogni tipologia di richiesta da parte del mercato dei viaggi e del turismo. In questi tre decenni abbiamo ridisegnato la nostra attività rispetto al business del settore, adeguandoci e a volte anticipando un contesto in perenne evoluzione. Ringrazio chi ci ha seguito in questi anni, agenzie di viaggio, partner e fornitori, con un pensiero speciale allo staff, nostro autentico punto di forza».\r

\r

[gallery ids=\"436544,436545,436546,436547,436548,436549\"]","post_title":"Party di fine anno speciale per il gruppo Oltremare che celebra i 30 anni di attività","post_date":"2022-12-23T12:26:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671798362000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Ministero del Turismo dell'India ha deciso per la chiusura dei sette uffici di promozione del Paese all'estero entro il 31 marzo del prossimo anno. Attualmente il Ministero gestisce uffici del turismo a Londra, Tokyo, Pechino, Dubai, Singapore, New York e Francoforte. Proprio nella città tedesca erano accentrate anche le attività relative al mercato italiano, dove l'ente del turismo indiano aveva chiuso la sede di Milano nell'autunno del 2018.\r

\r

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, un memorandum dell'ufficio emesso dal sottosegretario Rajesh Kumar invita \"tutti i funzionari distaccati presso gli Uffici del Turismo Indiano all'estero a prendere le misure necessarie in base a questa decisione e a presentare un rapporto sulle azioni intraprese\". Sebbene il memorandum non indichi alcuna ragione per la chiusura degli uffici all'estero, fonti governative affermano che la decisione è stata presa dall'Ufficio del Primo Ministro. \"Il governo ritiene che le spese sostenute per il funzionamento di questi uffici non valgono la promozione che il settore turistico indiano ottiene all'estero\".\r

\r

Il primo ufficio turistico dell'India era stato aperto nel 1952 a New York con lo scopo di promuovere la cultura, il patrimonio e i monumenti indiani; negli anni successivi si sono contati fino ad altre 24 sedi estere, poi ridotte progressivamente.","post_title":"L'India chiuderà i sette uffici di promozione turistica all'estero entro il prossimo 31 marzo","post_date":"2022-12-23T11:25:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671794729000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Ita per stabilire se abbiano distorto la concorrenza aumentando i prezzi dei biglietti aerei sulle tratte di collegamento tra le principali città italiane (Roma, Bologna, Torino e Milano) e la Sicilia durante le festività natalizie.\r

L'autorità ha deciso di dare seguito a un esposto presentato dal Codacons Sicilia il 13 dicembre, ritenendo che le eventuali distorsioni dei prezzi \"risulterebbero particolarmente gravi, soprattutto nell'attuale fase di crisi, di difficoltà per i consumatori e di riduzione del potere d'acquisto\" delle famiglie.\r

Nel provvedimento l’Antitrust- riferisce il Codacons - parla di possibile «intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del trasporto aereo di passeggeri di linea, con particolare riferimento ai voli di classe «economy» sulle rotte definite dalle coppie di origine-destinazione alle cui estremità vi siano, da un lato, Palermo o Catania e, dall’altro, una delle seguenti città del Centro o Nord Italia: Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (comprensivo di Malpensa, Linate e Orio al Serio), Torino e Bologna, in violazione dell’articolo 101 TFUE».","post_title":"Antitrust apre un'istruttoria sui voli carissimi per la Sicilia","post_date":"2022-12-23T11:17:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671794258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436507","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha raggiunto quota 2,2 miliardi di euro il volume totale delle transazioni alberghiere in Italia nel corso del 2022. Un dato ancora inferiore del 25% rispetto al livello record raggiunto tre anni fa di 3 miliardi circa. Lo rivela la nuova piattaforma hoteltransactions.it, realizzata dalla società di consulenza riminese Thrends, per raccogliere tutte le info su vendite, aste, Npl e portfolio deal nella nostra Penisola.\r

\r

Negli anni compresi tra il 2016 e il 2018, spiega sempre Thrends analizzando le serie storiche, il volume complessivo delle transazioni alberghiere in Italia registrate dalla banca dati era in calo: dai 2,7 miliardi di sei anni fa agli 1,3 miliardi appunto del 2018. Nel medesimo periodo, il prezzo medio a chiave è tuttavia salito dai 110.700 euro del 2017 ai 194.600 di quattro anni fa. Il 2020 ha quindi non sorprendentemente visto un crollo del volume totale pari al -66%; ciononostante il prezzo medio a camera si è ulteriormente incrementato fino a raggiungere quota 250.500 euro. Quest'anno, invece, si è registrata una stabilizzazione di tale dato a 216.700 euro, valore molto vicino a quello del 2019. Scorporando le cifre per tipologia di hotel, sono i city hotel le strutture che hanno fatto segnare il più alto prezzo transato a chiave nel 2022, pari a 242 mila euro. A seguire, i beach hotel/resort e i mountain/lake hotel, con 130.600 e 90.800 euro rispettivamente. Ancora una volta non sorprendentemente il prezzo medio a camera più elevato è stato appannaggio delle compravendite di hotel a 5 stelle (656.200) euro\r

\r

","post_title":"Thrends: nel 2022 transazioni hotel in Italia a quota 2,2 mld. Ancora lontano il record 2019 di 3 mld","post_date":"2022-12-23T10:47:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671792424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet estenderà all’intera stagione estiva 2023 il collegamento da Milano Bergamo verso Lisbona, inaugurato lo scorso 30 ottobre. La rotta, inizialmente programmata per la sola stagione invernale, diventa così annuale, rimanendo operativa anche dal prossimo aprile fino alla fine dell’estate.\r

L’operativo della rotta – già in vendita tramite tutti i canali distributivi del vettore rimane invariato, confermando i tre voli a settimanali previsti ogni martedì, giovedì e domenica.\r

Lisbona è l’ultima novità della compagnia aggiuntasi questo inverno all’ampio network di destinazioni europee raggiungibili in poche ore dall’aeroporto di Milano Bergamo grazie a easyJet: tantissime le capitali tra cui scegliere – da Amsterdam a Parigi, passando per Londra.","post_title":"EasyJet: diventa annuale la rotta da Milano Bergamo a Lisbona","post_date":"2022-12-23T10:36:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671791797000]}]}}