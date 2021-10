L’India si prepara ad accogliere i primi turisti, dopo un’interruzione di 18 mesi

L’India si prepara ad accogliere nuovamente i turisti, dopo un’interruzione di 18 mesi a causa della pandemia. Il governo, come riferisce Cnn, ha annunciato ieri che tornerà a concedere visti turistici per i visitatori stranieri: i visitatori che arrivano con voli charter potranno farlo dal 15 ottobre, secondo un comunicato ufficiale del Ministero degli Affari Interni dell’India; altri arrivi saranno consentiti dal 15 novembre. L’iniziativa è successiva a quella che negli ultimi mesi ha coinvolto i viaggiatori con visti per affari, diplomatici o studenti.

Nel 2019 l’India ha totalizzato 10,6 milioni di arrivi stranieri, secondo le statistiche ufficiali e, nel 2018, i guadagni in valuta estera generati dal turismo sono stati pari a 28,6 miliardi di dollari.

Attualmente l’India è inserita dal governo italiano nell’elenco ‘E’ ma è tra i Paesi per i quali “è prevista una disciplina specifica per gli spostamenti” (insieme a Sri Lanka, Bangladesh, Brasile). Il Cdc statunitense, posiziona invece il Paese al “livello 2: rischio moderato”, spiegando ice che i viaggiatori dovrebbero essere completamente vaccinati prima di arrivare in India mentre i non vaccinati dovrebbero evitare “i viaggi non essenziali”.