Le Bvi si affidano ad Aviareps per la promozione in Francia e Paesi nordici Le Isole Vergini britanniche, Bvi Tourist Board & Film Commission hanno scelto Aviareps per ampliare la visibilità in nuovi mercati europei oltre che per rafforzare la propria presenza in quelli già consolidati. Aviareps fornirà servizi di pubbliche relazioni e rappresentanza di marketing in Italia, Francia, Svizzera francese e regione nordica (Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia). I team dedicati dell’agenzia implementeranno strategie di marketing e pr specifiche del mercato per supportare la continua riapertura graduale e sicura delle Bvi per i viaggi di piacere e d’affari nel corso dell’anno. Utilizzando le loro conoscenze e competenze locali nelle pubbliche relazioni e nel marketing, i team di Aviareps lavoreranno per comunicare le offerte delle Bvi implementando strategie fondate sulle seguenti aree: Mice; vacanze in barca a vela; novità del settore ospitalità; matrimoni e luna di miele; promozioni internazionali del Bvi Tourist Board & Film Commission “Find Yourself Here” e “Something to Celebrate. “Il Premier e il nostro consiglio di amministrazione ci hanno posto davanti alla sfida di trovare un’agenzia che rappresentasse la destinazione in più mercati europei – ha spiegato Clive McCoy, Bvi director of tourism -. Dopo aver considerato varie opzioni, abbiamo selezionato AVIAREPS, non solo perché ci hanno sapientemente rappresentato sul mercato italiano negli ultimi 6 anni, ma per i loro 27 anni di esperienza come agenzia di marketing e per la loro vasta rete di uffici in tutta Europa e nel mondo”.

