L’Australia riapre anche alle crociere internazionali dopo due anni di stop

Le navi da crociera possono tornare a fare tappa in Australia: il governo del paese ha infatti deciso che il divieto imposto ormai due anni fa ai flussi crocieristici internazionali terminerà il prossimo 17 aprile.v Decisione che darà nuovo impulso all’industria del turismo, con il comparto crociere che nel 2019 aveva visto sbarcare in Australia oltre 600.000 passeggeri.

“Questa è la migliore notizia che abbiamo avuto in due anni, ed è particolarmente benvenuta per le migliaia di australiani il cui sostentamento dipende dalle crociere – ha commentato il direttore generale della Clia Joel Katz -. Siamo ora fiduciosi di vedere il ritorno di grandi navi da crociera in un futuro non troppo lontano”.

Secondo le condizioni stabilite dal governo australiano, i passeggeri delle navi da crociera dovranno comunque avere completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19 (almeno cioè con due dosi di un vaccino approvato).

“Nel 2019, prima della pandemia, l’Australia ha accolto più di 600.000 crocieristi da quasi 350 navi – ha sottolineato il ministro degli affari interni Karen Andrews -. L’industria delle navi da crociera svolge un ruolo importante nel nostro settore turistico e fa parte del piano del governo Morrison per sostenere la nostra crescita economica mentre ci riprendiamo dalla pandemia”.