L'Arabia Saudita, hub di eccellenza per il turismo mice Saudi Tourism Authority ha ospitato per la prima volta un evento dedicato a una delegazione di buyer MICE in collaborazione con Xenia Events, ITA Airways e Royal Commission of AlUla. L'evento ha avuto come obiettivo quello di promuovere l'Arabia Saudita come una delle destinazioni più promettenti per il turismo d'affari, confermando il suo crescente ruolo nello scenario internazionale. L'incontro ha messo in risalto le numerose opportunità di business per l'organizzazione di eventi aziendali, congressi e viaggi incentive, oltre a una panoramica delle location esclusive e delle esperienze offerte dal paese. Tra le location iconiche, spicca la Maraya Hall ad AlUla. Anche il ricco calendario di appuntamenti della Riyadh Season, tra cui eventi sportivi di rilievo internazionale come la Supercoppa e la Formula 1, offre occasioni uniche per organizzare eventi MICE. L'Arabia Saudita, grazie alle sue infrastrutture in rapida evoluzione e alle iniziative ambiziose, si sta posizionando come un hub di eccellenza anche per il turismo MICE, in grado di attrarre eventi internazionali di alto profilo e gruppi incentive. L'evento organizzato da Saudi Tourism Authority ha rafforzato l'immagine dell'Arabia Saudita come destinazione di riferimento per il settore MICE, sottolineando il suo potenziale nel trasformarsi in uno dei principali poli turistici del futuro.

L’evento ha avuto come obiettivo quello di promuovere l’Arabia Saudita come una delle destinazioni più promettenti per il turismo d’affari, confermando il suo crescente ruolo nello scenario internazionale.\r

\r

L’incontro ha messo in risalto le numerose opportunità di business per l’organizzazione di eventi aziendali, congressi e viaggi incentive, oltre a una panoramica delle location esclusive e delle esperienze offerte dal paese.\r

\r

Tra le location iconiche, spicca la Maraya Hall ad AlUla. Anche il ricco calendario di appuntamenti della Riyadh Season, tra cui eventi sportivi di rilievo internazionale come la Supercoppa e la Formula 1, offre occasioni uniche per organizzare eventi MICE.\r

\r

L’Arabia Saudita, grazie alle sue infrastrutture in rapida evoluzione e alle iniziative ambiziose, si sta posizionando come un hub di eccellenza anche per il turismo MICE, in grado di attrarre eventi internazionali di alto profilo e gruppi incentive.\r

\r

L’evento organizzato da Saudi Tourism Authority ha rafforzato l’immagine dell’Arabia Saudita come destinazione di riferimento per il settore MICE, sottolineando il suo potenziale nel trasformarsi in uno dei principali poli turistici del futuro.","post_title":"L’Arabia Saudita, hub di eccellenza per il turismo mice","post_date":"2024-10-10T14:17:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1728569833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_476359\" align=\"alignleft\" width=\"317\"] Patrizia Ribaga[/caption]\r

\r

Sta vivendo un ottimo 2024 Global Gsa, che registra incrementi su tutti i prodotti in portfolio. Non solo: la società milanese ha visto in questi mesi importanti new entry. “A partire da Nile Air, entrata lo scorso giugno - racconta la managing director, Patrizia Ribaga -. Collega l’aeroporto di Bergamo con Il Cairo tre volte a settimana. Da marzo offriamo inoltre in Italia i prodotti delle destination management company Kurban e Plaza Tours, parte del gruppo Dmc Arabia”.\r

\r

A livello di servizi, il 2024 ha visto inoltre il lancio della piattaforma Global2Share, pensata per promuovere tutte le novità tramite locandine digitali, personalizzabili dalle agenzie e immediatamente veicolabili su tutti i principali canali social. “Ma abbiamo pure messo online il nostro nuovo sito - conclude Patrizia Ribaga -. Al suo interno una sezione è completamente dedicata alle agenzie con la presentazione dettagliata di tutti i nostri prodotti. Abbiamo pure il Magic Link, che consente alle adv accreditate di accedere direttamente al motore di prenotazione degli operatori partner (con l’eccezione ovviamente delle linee aeree distribuite via gsa, ndr)”. ","post_title":"Tutte le novità Global Gsa del 2024","post_date":"2024-10-10T09:57:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728554270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476387","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2024 che \"è stato decisivo per la nostra crescita\", percorso per il quale è stato fondamentale il supporto del trade: Emiliana Limosani, cco di Ita Airways e ad di Volare, ancora una volta a Rimini sottolinea la strategicità del canale di distribuzione che convoglia \"il 65% delle nostre vendite: una scelta precisa della strategia commerciale, sulla quale continuano a puntare sia in Italia sia a livello internazionale\".\r

\r

Il focus \"è dare ciò che può agevolare il loro lavoro e per questo continuiamo a miglioriamo il prodotto, ad esempio con le novità per i clienti corporate, un settore strategico che ha visto un incremento dei ricavi superiore al 35% e registra traffico in crescita; o con la Premium economy, appena inserita sugli A350. Aumentano gli accordi con i grandi network di agenzie mentre evolve la proposta tariffaria e di servizi ancillari: abbiamo sviluppato, collaborando intensamente con i partner trade, offerte ancor più personalizzate ed efficaci, rivolte ai comuni clienti nei diversi segmenti: dal bt al turismo individuale o di gruppo, dal cruise al Mice, dal travel per motivazione sportiva a quello di ritorno nei Paesi di origine\".\r

Nei primi nove mesi del 2024 Ita ”ha trasportato oltre 13 milioni di passeggeri, il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2023, con un load factor medio dell’ 80,9%” e ha registrato un “fatturato complessivo di 2,1 miliardi di euro”.\r

A fare da traino ai risultati positivi c'è il progressivo incremento del network di lungo raggio, in particolare le rotte verso il Nord America \"che si conferma il primo mercato, con oltre mezzo miliardo di ricavi, +20% anno su anno, seguito da quello sudamericano, il secondo per importanza sulle tratte intercontinentali, con il 35% dei ricavi con un anno su anno +66,4%\". A seguire le macro aree di Asia, Africa e Medio Oriente.\r

\r

Intanto, per l'inverno, il network conta 53 destinazioni, di cui 15 domestiche, 23 europee e 15 intercontinentali: in arrivo, per la prima volta Dubai, Bangkok mentre torna il collegamento verso le Maldive.\r

\r

","post_title":"La parabola ascendente di Ita Airways: anche grazie al trade","post_date":"2024-10-10T09:21:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1728552104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kel 12 ed Earth Viaggi lanciano una storica partnership commerciale, volta a favorire le partenze dei programmi più rappresentativi ed avventurosi - dell’offerta turistica nel Sultanato: “Rub’ Al-Khali: la traversata del Quarto Vuoto” e “Rub’ Al-Khali: tra deserto e mare”.\r

\r

Kel 12 ed Earth Viaggi condividono una lunga tradizione di esplorazioni conoscitive, guidate dalla stessa passione e da un profondo rispetto e curiosità. Per entrambi una forte inclinazione a collaborare con altre realtà del turismo, con l'obiettivo di promuovere un bene comune e accompagnare viaggiatori consapevoli. Il viaggio coinvolge, quindi, i partecipanti di Kel 12 e Earth Viaggi.\r

\r

La destinazione della Penisola Arabica continua a crescere: gli arrivi italiani sono aumentati anche nei primi quattro mesi del 2024 (+4,2% sul corrispettivo periodo 2023, pari a 22.678 visitatori). Terzo mercato europeo alle spalle solo di Regno Unito e Germania. Complessivamente, lo scorso giugno sono stati registrati 302mila visitatori internazionali, grazie ai quali, secondo i dati di Statista, prevede che il Sultanato generi una spesa di 487 milioni di dollari entro la fine del 2024, con un tasso di crescita del 3,67%. \r

\r

Ideati da Kel 12 i tour sono destinati a un pubblico che non teme gli ambienti estremi e neppure soluzioni di pernottamento mobili, sono i nuovi esploratori. Grazie alla promozione congiunta con Earth Viaggi, specializzato a sua volta in viaggi avventurosi nella natura incontaminata, i programmi possono essere garantiti con un tasso di conferma praticamente certo. \r

\r

Kel 12 e Earth Viaggi promuovono reciprocamente una profonda attenzione alla sostenibilità e l’amore per il deserto dell’Oman; elementi che permettono di collaborare per far conoscere sempre di più, e nel modo più corretto, un’area del paese unica e meravigliosa e allo stesso tempo poco conosciuta.\r

\r

Sul piano organizzativo sarà Kel 12 ad accompagnare e gestire i gruppi in partenza, dando dunque modo di avvantaggiarsi della vasta esperienza di Piero Rossi, fra i più rinomati conoscitori dell’impervia area desertica della Penisola Arabica.\r

\r

Per entrambi i tour è prevista la contemporanea promozione sui siti dei due operatori affiancando i rispettivi loghi aziendali, dal momento che obiettivi comuni agiscono da collante per una cooperazione equilibrata e personalizzabile in funzione delle specifiche esigenze del viaggiatore.\r

\r

L’itinerario “Rub’ Al-Khali: la traversata del Quarto Vuoto”, ispirato all’impresa dell’esploratore e scrittore britannico Wilfred Patrick Thesinger negli anni ’40 del Novecento, prevede sei pernottamenti in campi tendati mobili “Wild Glamping”, caratterizzati da ampie tende provviste di letto, materasso e lenzuola, servizi igienici e docce portatili.\r

\r

Il tour “Rub’ Al-Khali: tra deserto e mare” è invece pensato per andare dritto al cuore del “Quarto Vuoto”, prevedendo solo quattro notti all’aperto e risultando in tal modo sostenibile da parte di chi voglia avvicinarsi a quest’ambiente estremo per la prima volta.\r

\r

RUB’AL-KHALI: LA TRAVERSATA DEL QUARTO VUOTO”\r

\r

durata 10 giorni, minimo 6 massimo 12 partecipanti, con partenze in programma da febbraio a metà marzo e da metà ottobre a fine dicembre 2025. A partire da 3.600 euro. \r

\r

Partenza da Muscat con visita della Grande Moschea. Campo sulla spiaggia a Barr Al Hickman, accesso al Rub’ Al-Khali ed esplorazione del “Quarto Vuoto” fra dune alte sino a 300 metri. Ritorno all’oceano con campo a Fazayat Beach e visita del sito archeologico di Ubar, l’Atlantide del deserto. Il viaggio si conclude a Salalah. \r

\r

“RUB’ AL-KHALI: TRA DESERTO E MARE”\r

\r

durata 9 giorni, minimo 6 massimo 12 partecipanti, con partenze in programma da dicembre 2024 a fine marzo 2025 e dai primi di novembre 2025 a fine dicembre. A partire da 2.950 euro. \r

\r

L’itinerario segue le tappe di “Rub’ Al-Khali: la traversata del Quarto Vuoto”, ma prevede il 1° pernottamento a Salalah per spingersi già il 2° giorno nel deserto e raggiungere il cuore del Quarto Vuoto fra il 3° e il 5° giorno. Rientro a Salalah il 6° giorno con visita al souk e tramonto sulla spiaggia, quindi due giorni di relax e mare presso il Souly Ecolodge Salalah, in vista del rientro in Italia.","post_title":"Kel 12 e Earth Viaggi lanciano le spedizioni nel Deserto dell’Oman","post_date":"2024-10-09T14:16:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1728483400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sultanato dell'Oman presenta al a TTG Travel Experience 2024 tutte le novità della destinazione a partire dall’introduzione da parte di Oman Air dei voli diretti tra Roma Fiumicino e Muscat, che saranno operativi dal 20 dicembre 2024 con quattro frequenze settimanali: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.\r

\r

\"Il Sultanato dell'Oman torna a TTG Travel Experience 2024 per sottolineare l’importanza del mercato italiano e confermarsi come una destinazione turistica d’eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e di livello” ha dichiarato Massimo Tocchetti, Presidente AIGO e Rappresentante per l’Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato dell’Oman, che prosegue “L’Italia continua a far registrare risultati positivi sia in termini di arrivi che di interesse verso la destinazione, come dimostrano le conferme nella programmazione da parte dei key player e dallo sviluppo di nuovi progetti di tour operator come Francorosso, Giver Viaggi e Crociere e Kel 12. Nel corso di ottobre e nei prossimi mesi daremo vita a una serie di attività a supporto della stagione entrante. Avvieremo operazioni rivolte alle agenzie di viaggio, in collaborazione con network quali Gattinoni, Bluvacanze, Welcome Travel e AciBlueTeam; ci rivolgeremo anche al consumatore, con campagne online e con un’importante comunicazione ‘out of home’, in collaborazione con il gruppo Alpitour, che comprenderà postazioni nel centro cittadino di Milano e Roma, alla stazione di Roma Termini e all’aeroporto di Roma Fiumicino”.\r

\r

Tra gennaio e luglio 2024 il numero totale di arrivi italiani è stato di 45.132, con un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Oggi l'Italia è il secondo mercato europeo, dopo la Germania. Per mantenere il trend positivo la destinazione punta su una diversificazione dei prodotti turistici e delle esperienze, sempre più dinamiche e rispondenti alle esigenze del viaggiatore contemporaneo. In particolare, l’industria turistica locale sta lavorando sull'espansione di prodotti e servizi legati all’outdoor, all'ecoturismo e alle esperienze culturali, in linea con la missione del Ministero di promuovere un turismo sostenibile e autentico. Questi e altri sono stati i temi di scambio con gli operatori italiani che hanno preso parte a Europe Marhaba, il grande evento organizzato dal Ministero ai primi di settembre che ha visto la partecipazione di tour operator europei, tra i quali 20 dall’Italia, invitati nel Paese per conoscere in prima persona luoghi e itinerari, fare il punto sull’offerta turistica omanita e raccogliere stimoli dai diversi mercati.\r

\r

Giver Viaggi e Crociere lancia la navigazione a bordo degli storici dhow nel Governatorato del Musandam, l’enclave dell’Oman caratterizzata da fiordi e straordinari paesaggi naturali. Questo progetto, che rappresenta il debutto dello storico operatore italiano in Oman, segna un’importante collaborazione volta a valorizzare una delle aree più suggestive e meno conosciute del Paese, puntando su un turismo rispettoso e immersivo. Anche Kel 12 rafforza la sua presenza in Oman, con l’acquisizione di Al Koor Tourism, DMC presente nel Sultanato dal 2006. Kel 12 potrà ora contare su un ufficio a Muscat e su un team di guide italiane esperte, per offrire ai propri clienti esperienze di viaggio di altissimo livello. Un’altra grande novità per la stagione invernale è l’apertura del nuovo SeaClub Style di Francorossopresso il prestigioso Shangri-La Barr Al Jissah Al Waha di Muscat. La nuova struttura, che fa parte della linea di prodotto più alta del tour operator, è situata su una splendida spiaggia tra montagne e mare e andrà ad ampliare l’offerta in Oman, che già include il SeaClub Francorosso Fanar a Salalah, nel sud del Paese.\r

\r

Nel 2028 è previsto lo sviluppo di un aeroporto internazionale nel Governatorato del Musandam, mentre l’Autorità per l’Aviazione Civile del Sultanato ha annunciato la realizzazione, nei prossimi cinque anni, di tre nuovi aeroporti - Jabal Akhdar, Masirah e Suhar – con l’obiettivo di migliorare la raggiungibilità delle regioni chiave del Paese.\r

\r

Sul fonte dell’ospitalità, a giugno 2024 sono state inaugurate due strutture alberghiere che combinano lusso, design all’avanguardia e glamour. Nel cuore di Al Mouj, quartiere esclusivo della capitale Muscat, ha aperto The St. Regis Al Mouj Muscat Resort con 250 camere e suite. Il resort dispone di accesso diretto alla spiaggia privata e vista sulle verdi distese del pluripremiato campo da golf. Anche il brand Mandarin Oriental ha fatto il suo ingresso nella capitale omanita, con l’apertura del Mandarin Oriental, Muscat, che offre 103 camere e 47 suite nel cuore di Shatti Al-Qurum. Infine, lo scorso mese IHG Hotels & Resorts ha inaugurato la prima struttura del brand Indigo in Medio Oriente: l'Hotel Indigo Jabal Akhdar Resort & Spa, situato a 2.000 metri sul livello del mare, con 173 camere, suite e chalet e una vista maestosa sulle montagne circostanti.\r

\r

Il Sultanato ospiterà una serie di eventi internazionali tra i quali, la Himam Trail Run Race (5-6 dicembre 2024) nelle Montagne Hajar, l’Oman Desert Marathon (18-22 gennaio 2025) nelle Al Sharqyah Sands, la Muscat Marathon (26 gennaio 2025) e l’attesissimo Ironman 70.3 Oman a Muscat (8 febbraio 2025). ","post_title":"Oman al TTG: tante novità tra cui i voli diretti Roma–Muscat","post_date":"2024-10-09T11:37:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1728473859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vietnam Airlines ha fatto il suo debutto all'aeroporto di Monaco con l'apertura di due nuove destinazioni, Hanoi e Ho Chi Minh City. Per questi nuovi collegamenti, la compagnia aerea utilizza un Boeing 787-9 Dreamliner, configurato con tre classi di servizio: business class, Premium economy ed economy.\r

\r

I voli per la capitale vietnamita Hanoi saranno effettuati il lunedì e il sabato; Ho Chi Minh City è invece servita ogni martedì ma, a partire da dicembre 2024, la frequenza sarà portata a due voli settimanali (martedì e giovedì). L'aeroporto di Monaco diventa così la quarta destinazione europea di Vietnam Airlines, insieme a Francoforte, Londra Heathrow e Parigi Charles de Gaulle. Nel luglio 2025, toccherà invece a Milano Malpensa entrare nel network della compagnia.\r

\r

«Questi collegamenti rappresentano un'espansione significativa dei nostri servizi per l'Asia e rafforzano la posizione dell'aeroporto di Monaco come uno dei principali hub per l'aviazione in Europa - ha dichiarato Jost Lammers, direttore generale dell'aeroporto di Monaco -. Siamo certi che questi nuovi voli diretti rafforzeranno ulteriormente i legami economici e gli scambi culturali tra la Baviera e il Vietnam».\r

\r

","post_title":"Vietnam Airlines ha aperto i voli su Monaco, quarta destinazione europea","post_date":"2024-10-09T10:02:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728468147000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Presso la Sala Europa di Unioncamere del veneto si è svolto l’incontro di restituzione del percorso partecipativo del Piano strategico del turismo Veneto 2025-2027. È stato un momento fondamentale per condividere i risultati del processo avviato nei mesi scorsi, che ha coinvolto istituzioni, imprese e cittadini.\r

\r

L’incontro, dal titolo ‘Protagonisti del cambiamento: Veneto Aperto, Attento, Attivo, Attuale’, ha visto la partecipazione dell’assessore al Turismo, Federico Caner e di importanti esponenti del settore, tra cui Antonio Santocono, presidente di Unioncamere del Veneto, e Mauro Giovanni Viti, direttore della direzione turismo della regione Veneto. Durante la mattinata, Stefano Landi, Presidente di SL&A Turismo e Territorio, ha introdotto i lavori, illustrando la vision del Piano, mentre i temi cardine – qualità sostenibile, innovazione pervasiva, modelli e prodotti, impresa e lavoro, governance delle destinazioni – sono stati presentati dai chairperson dei tavoli partecipativi.\r

Obiettivi\r

Dalla destagionalizzazione alla tutela delle risorse ambientali; dalle figure professionali al sostegno alle imprese; dalla programmazione dei flussi turistici agli strumenti per promuovere un turismo sempre più sostenibile e integrato con il territorio, rafforzando al contempo il ruolo della Regione come meta turistica d’eccellenza a livello internazionale. Questi sono i principali obiettivi che che si è posto regione Veneto.\r

\r

“Il Piano Strategico del turismo veneto 2025-2027 pone al centro la persona e il capitale umano. Sono le competenze, la passione e l’umanità di chi lavora a fare la differenza, trasformando un’esperienza turistica in un ricordo indelebile. Il capitale umano non è solo una risorsa, ma la vera ricchezza che crea innovazione, accoglienza e qualità. Investire nelle persone significa investire nel futuro, promuovendo crescita sostenibile, benessere e relazioni autentiche che rendono unico il nostro sistema turistico – ha riferito l’assessore –. Essere un Veneto aperto, attento, attivo, attuale non è, quindi, solamente uno slogan ma è la strada che vogliamo percorrere per sostenere la crescita di una industria turistica matura, che ha bisogno di investimenti e innovazione per continuare ad essere attrattiva e capace di affrontare le sfide future con visione e concretezza”.","post_title":"Veneto: ecco il Piano strategico del turismo 2025-2027","post_date":"2024-10-08T10:13:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728382435000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_476126\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione[/caption]\r

\r

È tutto pronto per la stagione sportiva 2024/2025 che porterà #WeAreinPuglia in viaggio con gli atleti delle squadre pugliesi. L’assessorato regionale al purismo/Pugliapromozione ha messo a finanziamento, attraverso un avviso pubblico, tredici società sportive dotate di attrazione mediatica da tutta la regione che si confronteranno sui vari campi di gioco, portando la Puglia non solo nel cuore ma anche su magliette, borsoni, bus e tanto altro.\r

\r

Regione Puglia, contribuirà a far conoscere l’attrattività turistica della Puglia con competizioni di atletica leggera, calcio, calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, pallamano, pugilato, tennis, tiro con l'arco, vela, facendo leva sul potenziale che alcune discipline sportive producono in termini di attenzione mediatica, contribuendo ad aumentare la visibilità ed attrattività del territorio pugliese in chiave turistica.\r

\r

Le attività finalizzate alla promozione e conoscenza del brand Puglia si svolgeranno attraverso personalizzazioni di spazi e mezzi (es. divise da gioco, campi di gara, bus per atleti, social media, web e tv, ecc.) in occasione di eventi sportivi di impatto mediatico. I\r

In crescita\r

Il settore del turismo sportivo è, secondo i dati di European Travel Commission, in continua crescita e può trasformarsi in un volano per l’economia del territorio. I target principali del turismo sportivo, ai quali punta la strategia in attuazione da parte di Pugliapromozione, sono: l’atleta, lo sportivo che partecipa ad una competizione e lo sportivo che unisce alla vacanza un’attività motoria, lo spettatore che sceglie una destinazione per assistere ad una competizione.\r

\r

Il viaggio sportivo è un fenomeno in crescita tra i giovani: il 21% dei viaggi è effettuato da persone con meno di 25 anni di età e quasi il 52% ne ha meno di 40. Il segmento di potenziali fruitori di un ipotetico sistema di turismo sportivo può contare in Italia su circa 20 milioni di persone che praticano uno o più sport pari al 34,3% della popolazione con più di 3 anni (Fonte European Travel Commission).\r

Importanza dello sport\r

\"Presentiamo questa nuova edizione di Sport e Brand Puglia, che giunge al secondo anno e conferma l'importanza strategica dello sport nella promozione turistica del nostro territorio. Attraverso il coinvolgimento di società sportive dotate di un forte potere mediatico – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - vogliamo rafforzare l'attrattività della nostra regione, valorizzando non solo le eccellenze sportive, ma anche il patrimonio dei tifosi residenti che rende la Puglia una destinazione unica per la sua accoglienza.\r

\r

«L'obiettivo principale è aumentare i flussi turistici fuori dai picchi stagionali, sostenendo uno sviluppo economico più equilibrato e inclusivo. Il marketing turistico collegato alle attività sportive dimostra l'impegno della Regione Puglia a supportare queste iniziative, che puntano a fare leva sull'attenzione mediatica generata dallo sport per promuovere la nostra terra come meta turistica di alto profilo. Siamo convinti che, con questo approccio integrato, lo sport possa diventare un volano per il benessere sociale e per lo sviluppo sostenibile della Puglia”.","post_title":"Pugliapromozione: presentata la nuova stagione turistico sportiva","post_date":"2024-10-08T10:08:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728382086000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_476116\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Rocca, presidente regione Lazio[/caption]\r

\r

La Regione Lazio ha presentato la propria partecipazione a Expo 2025 Osaka dove, dal 17 al 24 maggio 2025, sarà presente con un suo spazio espositivo all’interno del padiglione riservato all’Italia.\r

\r

All’incontro, che si è aperto con i saluti istituzionali dell’ambasciatore del Giappone in Italia Satoshi Suzuki, sono intervenuti molti nomi importanti fra i quali Francesco Rocca, presidente della regione Lazio; Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a sviluppo economico, commercio, artigianato, industria, internazionalizzazione e Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka.\r

\r

Nel corso della presentazione, sono state illustrate le iniziative a favore del sistema produttivo del Lazio, con il programma delle attività a sostegno della partecipazione delle imprese all’Esposizione Universale nipponica.\r

\r

‘Progettare la società del futuro per le nostre vite’ è il tema centrale di Expo Osaka 2025, incentrato sul rapporto fra tradizione, creatività e innovazione tecnologica, che si declina attraverso tre sottotemi: Salvare, Potenziare e Connettere le vite. L’Italia lo interpreta con ‘L’Arte rigenera la Vita’, dove “l’arte” è intesa in senso ampio, sinonimo della creatività e del “saper fare italiano” che contraddistingue il nostro Paese nel mondo. Il Padiglione Italia, disegnato dall’architetto Mario Cucinella, è una rilettura in chiave moderna della Città Ideale del Rinascimento, che pone l’uomo al centro della società del futuro.\r

\r

«La Regione Lazio è consapevole dell’importanza delle Esposizioni universali per la valorizzazione delle eccellenze dei territori, del mondo imprenditoriale, universitario e culturale. Si tratta di un evento fondamentale per il progresso scientifico, tecnologico e culturale, oltre che un’opportunità per i Paesi partecipanti di mostrare le proprie innovazioni e tradizioni. L’Expo di Osaka, con il suo tema “Designing Future Society for Our Lives” e i suoi sottotemi: Saving Lives, Empowering Lives e Connecting Lives, ha un focus che mi è particolarmente caro, in considerazione dei ruoli che ho avuto l’onore di ricoprire in precedenza, ma anche di quello attuale» ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.","post_title":"La regione Lazio presenta la partecipazione all'Expo Osaka 2025","post_date":"2024-10-08T09:39:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728380386000]}]}}