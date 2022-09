La Spagna allenta le restrizioni di viaggio per i paesi terzi

La Spagna ha allentato alcune delle regole di ingresso per i cittadini di Paesi terzi e, come annunciato dal Ministero della salute, “non sarà più necessario compilare il modulo di controllo sanitario per recarsi in Spagna”. Non è più richiesta anche la registrazione all’app di controllo sanitario SpTH.

L’iniziativa “mira a favorire la normalizzazione della mobilità internazionale”, ha dichiarato il Ministero. Il governo ha recentemente prorogato fino a metà novembre la necessità di una vaccinazione, di un test o di un certificato di guarigione Covid-19 per entrare in Spagna per i viaggiatori provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea. I bambini sotto i 12 anni sono esenti.