La Sassonia rinsalda il legame con l’Italia e nomina una marketing manager per il nostro mercato La Sassonia rinsalda il legame con il mercato italiano, da sempre caratterizzato da relazioni assidue e proficue: l’italiana Chiara Gasparini è stata infatti nominata marketing manager del Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen, responsabile per i mercati di Italia, Svizzera e Austria. La regione di Dresda e Lipsia si posiziona tra le regioni turistiche più popolari della Germania: arte e cultura, artigianato tradizionale di fama mondiale e un settore manifatturiero moderno fanno della Sassonia, una regione del mondo. Altamente attraente per i viaggiatori culturali, appassionati di musica classica, cicloturisti e famiglie. Le città, i piccoli borghi ma soprattutto gli splendidi castelli barocchi, i palazzi e i giardini della regione, sono le mete preferite dai visitatori di tutto il mondo. Così come molto apprezzati sono gli itinerari a bordo degli storici treni a vapore, e i viaggi indietro nel tempo sulle orme dei reali di Sassonia e dello splendore barocco, possibili anche grazie alle tecnologie più moderne; oppure alla scoperta delle fiorenti epoche storiche, dall’era mineraria a industriale dei primi ‘900. Il Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen garantisce agli operatori turistici supporto nella pianificazione di itinerari, informazioni e consigli sulla Sassonia come destinazione di viaggio e Mice. Gestisce le prenotazioni e la sistemazione alberghiera per singoli e gruppi in circa 900 alloggi di tutte le categorie, oltre a prenotazione di tour nelle città, di guide turistiche, ristoranti, biglietti per eventi. Fornisce un’ampia selezione di opuscoli gratuiti in 10 lingue diverse, immagini e video a scopo promozionale e servizi Dmc selezionati.

