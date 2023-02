La Norvegia accende i riflettori su Bodo, Capitale europea della cultura 2024 La Norvegia punta i riflettori su Bodo che nel 2024 sarà Capitale europea della cultura, prima città a nord del Circolo Polare Artico a detenere il prestigioso titolo. La Norvegia ha recentemente svelato alcuni degli highlights del programma di Bodø2024 che prevede oltre 600 eventi in tutta la contea del Nordland. Bodø2024 si aprirà ufficialmente il 3 febbraio del prossimo anno con una grande produzione che si svolgerà nel porto interno di Bodø, che si prevede vedrà la partecipazione di oltre 20.000 spettatori. Complessivamente gli organizzatori puntano ad attrarre oltre 500.000 visitatori a Bodø e nel Nordland durante l’anno della Capitale europea della cultura. Sarà la festa più lunga del mondo, sia in termini di tempo che di area coperta: la contea di Nordland si estende per oltre 800 km da nord a sud. E i festeggiamenti dureranno un anno intero. Tra i numerosi appuntamenti di spicco figurano il primo festival al mondo 100% sostenibile; l’unica biennale di land art in Europa; un falò di mezza estate; una trilogia teatrale Sámi; un festival della libertà; un viaggio storico lungo la Nordland Railway; un concerto in una grotta sommersa; una scultura alta 10 metri in mare; una mostra che esplora il lato oscuro del premio Nobel Knut Hamsun; un museo pop-up Sámi; roadshow e festival del cibo artico; il primo festival della luce del Nordland e molto altro ancora.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Norvegia punta i riflettori su Bodo che nel 2024 sarà Capitale europea della cultura, prima città a nord del Circolo Polare Artico a detenere il prestigioso titolo. La Norvegia ha recentemente svelato alcuni degli highlights del programma di Bodø2024 che prevede oltre 600 eventi in tutta la contea del Nordland. Bodø2024 si aprirà ufficialmente il 3 febbraio del prossimo anno con una grande produzione che si svolgerà nel porto interno di Bodø, che si prevede vedrà la partecipazione di oltre 20.000 spettatori. Complessivamente gli organizzatori puntano ad attrarre oltre 500.000 visitatori a Bodø e nel Nordland durante l'anno della Capitale europea della cultura. Sarà la festa più lunga del mondo, sia in termini di tempo che di area coperta: la contea di Nordland si estende per oltre 800 km da nord a sud. E i festeggiamenti dureranno un anno intero. Tra i numerosi appuntamenti di spicco figurano il primo festival al mondo 100% sostenibile; l'unica biennale di land art in Europa; un falò di mezza estate; una trilogia teatrale Sámi; un festival della libertà; un viaggio storico lungo la Nordland Railway; un concerto in una grotta sommersa; una scultura alta 10 metri in mare; una mostra che esplora il lato oscuro del premio Nobel Knut Hamsun; un museo pop-up Sámi; roadshow e festival del cibo artico; il primo festival della luce del Nordland e molto altro ancora. [post_title] => La Norvegia accende i riflettori su Bodo, Capitale europea della cultura 2024 [post_date] => 2023-02-13T10:15:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676283342000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439195 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rinnova la partnership tra Ergo Assicurazione Viaggi e Frigerio Viaggi. La compagnia assicurativa ha infatti vinto la gara indetta lo scorso autunno dal network, riconfermando in questo modo il proprio ruolo di fornitore assicurativo. “Siamo davvero felici di poter annunciare il rinnovo dell’accordo con Frigerio Viaggi: un network di grande valore con cui collaboriamo molto bene da anni - commenta il direttore commerciale di Ergo, Miguel De Alvarado -. La flessibilità credo sia una delle armi vincenti della nostra società: da sempre cerchiamo di adeguarsi alle rinnovate esigenze dei partner e di creare delle collaborazioni personalizzate. Questo è stato fatto anche, e soprattutto, con Frigerio che, sono certo, ha apprezzato la nostra proposta costruita a partire proprio dalle loro necessità“. Il ruolo delle assicurazioni sta evolvendo molto rapidamente ed Ergo Assicurazione Viaggi da tempo ormai continua il suo percorso di crescita e consolidamento. Dopo l’arrivo dello stesso Miguel de Alvarado nel ruolo di direttore commerciale a maggio dello scorso anno, sono entrate in ottobre altre due risorse nel team sinistri, che porteranno beneficio nella gestione quotidiana, garantendo maggior efficienza al servizio offerto ad agenzie di viaggi e tour operator. [post_title] => Ergo si conferma fornitore assicurativo di Frigerio Viaggi [post_date] => 2023-02-13T10:05:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676282720000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439229 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il turismo ha bisogno di una digitalizzazione e ottimizzazione dei dati che le nuove tecnologie ci forniscono. Grazie alla geolocalizzazione abbiamo la possibilitá di studiare e prevedere i flussi di clienti, da quali vari paesi arrivano quanto si fermano e che attrazioni o monumenti visitano». Cosi ha iniziato Edoardo Colombo strategical advisor di Digitalia. Secondo Colombo bisogna adattare il metodo dello smart tourism pet facilitare e accompagnare la visita del turista al meglio possibile, fornendo web immersivi che chiariscano le idee e diano ogni tipo di dettaglio onde evitare intoppi e fornire un assistenza a tutto tondo. «Parlando di smart tourism la Spagna con il progetto Red DTI si sta consolidando come leader nell'implementazione di una metodologia per la conduzione degli itinerari verso un nuovo modello di gestione del turismo basato su governance, sostenibilità, accessibilità, innovazione e tecnologia come punto focale». Per gli operatori invece si puó iniziare a pensare all'implementazione di chatbot, intelligenze artificiali capaci di rispondere in modo estremamente dettagliato. Una grande ondata di innovazione porterebbe non solo più affluenza, ma anche una gestione ottimizzata dei piani futuri, che ad oggi risulta più macchinosa non usufruendo totalmente dei benefici della tecnologia. [post_title] => È arrivata l'era dello smart tourism [post_date] => 2023-02-13T09:55:12+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676282112000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439167 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per la Sun Princess. Manca infatti ormai meno di un anno per la crociera di debutto della nuova unità Princess Cruises, previsto per l'8 febbraio 2024. La nave trascorrerà la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo, per poi trasferirsi a Fort Lauderdale, dove inizierà un ciclo di crociere ai Caraibi. La Sun Princess è attualmente in fase di costruzione presso gli stabilimenti di Monfalcone di Fincantieri. Una volta completata, con la sua stazza lorda di 175 mila tonnellate e una capacità di 4.300 passeggeri, sarà l'unità più grande mai realizzata per Princess. Tra le novità a bordo, The Dome: un area di intrattenimento ispirata alle terrazze di Santorini. “E le vendite per la stagione inaugurale 2024 di Sun Princess sono aperte. Non solo per le prime tre partenze, come annunciato lo scorso settembre, ma per tutti gli itinerari nel Mediterraneo e nei Caraibi della stagione inaugurale”, rivela in una nota Gioco Viaggi, agente per l’italia delle love boat Princess Cruises. [post_title] => Manca meno di un anno alla crociera inaugurale della Sun Princess [post_date] => 2023-02-13T09:20:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676280006000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Più di cento agenzie di viaggio hanno affollato ieri la prima giornata della quinta edizione del Travel Open Village Evolution, al Meliá Milano. Grande la soddisfazione sia fra gli espositori che fra gli agenti che hanno lavorato per l'intera giornata. La manifestazione già da subito ha mostrato il suo carattere: business e divertimento. Tutti gli espositori lavorano con le agenzie di viaggio che si sono presentate nell'albergo milanese già dalle nove e mezzo di mattina. Una prima giornata che si è dimostrata interessante e operativa in un mercato che desidera il colloquio e la conoscenza dei prodotti da vendere. Oggi la seconda giornata che si è aperta con la conferenza dal titolo "Il Ritorno in Tunisia a bordo di Msc Grandiosa" tenuto da Msc Crociere ed Ente Nazionale Tunisino per il Turismo e che si concluderà con il Travel Open Village Party! [gallery ids="439249,439250,439251,439252,439253,439254,439255,439257,439258,439259,439260,439261,439262,439263,439264,439265,439266,439268,439269,439270,439271,439272,439273,439274,439275,439276,439277,439278,439279,439280"] Tutte le foto presto nella Gallery di Eventi.travelquotidiano.com [post_title] => Più di 100 agenzie nel primo giorno del Tove [post_date] => 2023-02-13T09:20:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676280004000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439226 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Estonia il 29 maggio, Grecia il 17 settembre, Sudan l'8 ottobre, Algeria il 27 ottobre e infine Oman l'8 dicembre. Sono le partenze della nuova capsule collection Mindfullness on the Road, realizzata da Shiruq in collaborazione con il cantautore e mindfullness educator, Jack Jaselli. Dopo la presentazione ufficiale dello scorso dicembre, il tour operator milanese torna sulla propria nuova linea alla Bit, con aggiornamenti sulle date e un ulteriore approfondimento sul tema. "Da appassionato viaggiatore mi sono accorto che ultimamente si trovano molti input sul dove viaggiare e pochi sul come e perché - spiega lo stesso Jaselli -. La mia esperienza personale mi ha però portato a scoprire che la nostra idea di viaggio è spesso diversa da quella che poi realmente sperimentiamo. Certo, è inevitabile portare con noi le nostre aspettative, ma dobbiamo esserne consapevoli, per poter entrare in contatto con le cose come sono realmente. Ogni tanto, quando si viaggia, si cerca troppo la cartolina che abbiamo visto prima di partire. Bisogna invece accettare l’imprevisto, l’avvenimento, l’avventura...". Ecco allora che entra in gioco la Mindfullness, nel suo ruolo di disciplina che aiuta le persone a prestare in modo consapevole attenzione al momento presente astenendosi da qualsiasi forma di giudizio: "Un modo per accettare il viaggio così com’è e non come abbiamo deciso che sia - conclude Jaselli -. Insieme a Shiruq abbiamo quindi deciso di inserire piccoli momenti di meditazione, non necessariamente contemplativa, all'interno dei tour, come un filo rosso nella trama del viaggio. Ma niente atmosfere da guru o santoni, voglio precisare. Piuttosto un'occasione per scoprire magari qualcosa di diverso su noi stessi attraverso pratiche assolutamente adatte a tutti i viaggiatori". [post_title] => Shiruq porta la Mindfullness in viaggio [post_date] => 2023-02-13T08:25:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676276747000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Italia è il paese con il mercato alberghiero più frammentato d'Europa. Da noi le catene stentano a decollare. Siamo troppo individualisti e abbiamo strutture troppo piccole e troppo vecchie per essere appetibili per chi ragiona in termini di brand. Quante volte ci siamo sentiti dire a convegni e tavole rotonde queste o altre frasi simili. Ovviamente in tutto ciò esiste un fondo di verità. Ma anche il nostro Paese, come ogni realtà sociale, non è un monolite immobile. Col tempo muta e le cose cambiano. Certo la penetrazione delle catene nella Penisola a livello assoluto è ancora bassa (si parla di un 6,6% degli hotel totali), ma in termini di camere la prospettiva appare molto differente rispetto al passato: solo dieci anni fa la quota di stanze alberghiere gestite dai gruppi dell'ospitalità era del 13,3%. Oggi siamo appena sotto la soglia del 20% (al 19,7%). Una mezza rivoluzione che non può che farci riflettere e farci almeno parzialmente cambiare il modo in cui guardiamo al comparto, ormai decisamente più vicino, per dinamiche e composizione, ai modelli dei vicini europei e anglosassoni. I dati sono frutto di un'elaborazione della società di consulenza Thrends, che in questo caso si è avvalsa anche della lunga esperienza in materia del suo fondatore e direttore Giorgio Ribaudo, autore appunto del primo censimento di dieci anni fa presso l'Università di Bologna. Nel dettaglio, tra 2013 e 2022, gli hotel di catena sono passati da poco oltre 1.300 a 2.100 (+59%), mentre le camere da 146 mila a oltre 210 mila (+44%). Il tasso di penetrazione dei gruppi (in termini di strutture) è quindi salito dal 4% al 6,6%, mentre in termini di camere, il salto, come si diceva, è stato più marcato: dal 13,4% al 19,7%. In altre parole, in Italia oggi una camera d’hotel ogni cinque appartiene, è gestita o è marchiata da una catena. La dimensione media degli alberghi brandizzata è passata contemporaneamente dalle 110 stanze del 2013 alle 100 di oggi: un abbassamento dovuto soprattutto al proliferare dei brand lifestyle, meno rigidi in termini dimensionali e quindi peraltro più adatti al tessuto immobiliare e ricettivo italiano. Aumenta inoltre la pressione dei player globali sull’Italia: oggi i brand internazionali presenti in Italia sono 152; erano 75 appena dieci anni fa, per una crescita del 100%. In generale, i gruppi alberghieri presenti sul suolo tricolore sono passati da 138 a 264. Di questi il 72% sono operatori domestici. E il 2022, in particolare, ha fatto segnare una grande accelerazione del tasso di penetrazione delle catene in Italia. Frutto, tra le altre cose, della chiusura di molte operazioni che nel biennio Covid erano rimaste in stand-by: nell’ultimo anno gli hotel brandizzati sono infatti aumentati del 9%, le camere del 6%. “Il consolidamento in atto da oltre un decennio risulta oggi più evidente sia perché la massa complessiva di camere d’hotel ha un saldo quasi negativo di anno in anno, pertanto il peso delle catene cresce, sia perché anche i gruppi italiani iniziano a testare i modelli di gestione più complessi (management contract). E tramite questi costituiscono partnership con fondi internazionali per le acquisizioni - spiega lo stesso Ribaudo -. Inoltre, anche se ancora poco evidente come dato, nell’ambito del recovery dalla crisi Covid, l’Italia ha dimostrato un passo molto più deciso di altre destinazioni europee: appena questo dato sarà evidente al mercato degli investitori internazionali, l’interesse verso il nostro Paese sarà ancora più marcato. Ci attendiamo perciò nel 2023 una ulteriore accelerazione nella crescita della presenza delle catene”. [post_title] => Thrends: boom delle catene in Italia. E' loro quasi il 20% delle camere [post_date] => 2023-02-10T12:50:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676033456000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rientrerà in servizio prima del previsto la Costa Serena in Asia: da giugno a settembre 2023 la nave sarà infatti impegnata in un programma di crociere charter, realizzato in collaborazione con partner locali. La firma degli accordi commerciali è avvenuta a Dubai, a bordo della Toscana, ammiraglia della flotta operativa nel golfo Arabico per tutto l’inverno 2022/23. Alla cerimonia erano presenti Mario Zanetti e Roberto Alberti, direttore generale e svp & chief commercial officer di Costa Crociere, nonché i rappresentanti dei dieci partner locali che sosterranno il nuovo programma di Costa Serena in Asia. “La ripartenza di Costa Serena, in anticipo rispetto a quanto avevamo annunciato in precedenza, è una ulteriore conferma del crescente apprezzamento delle nostre crociere in tutti i mercati del mondo dove operiamo - ha sottolineato lo stesso Zanetti -. Questi nuovi itinerari sono un segnale importante per la ripresa del settore in Asia, frutto della nostra storica presenza e del nostro consolidato rapporto con i partner locali, oltre che della recente riapertura alle crociere di alcuni paesi dell’area”. Le crociere che la Serena offrirà in Asia nel 2023 sono in tutto trenta. Sei, a giugno 2023, saranno dedicate il mercato della Corea del Sud; da luglio a settembre 2023 sono invece previste altre 24 crociere per il mercato di Taiwan. Gli itinerari, della durata dai quattro ai sette giorni, comprendono alcune delle località più belle dell’Estremo Oriente, in particolare del Giappone, come Sasebo, Kagoshima, Otaru, Hakodate, Naha, Miyakojima, Ishigaki. Le partenze sono previste dai porti di Busan, Sokcho e Pohang in Corea del Sud, e di Keelung, a Taiwan. La Serena è una nave battente bandiera italiana, costruita da Fincantieri ed entrata in servizio nel 2007. Ha una stazza lorda di 114 mila tonnellate e può accogliere sino a 3.780 ospiti. Prima della pausa nelle operazioni, iniziata a fine gennaio 2020, la nave offriva crociere in Estremo Oriente, con partenze dalla Cina. [post_title] => Costa Crociere ritorna in Asia dal prossimo giugno con la Serena [post_date] => 2023-02-10T12:02:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676030538000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Ultra Prenota Prima ed è la novità commerciale del momento di Guiness Travel: dedicato a chi prenota entro il 28 febbraio un viaggio in partenza da maggio, garantisce uno sconto extra oltre a quelli già previsti. L'iniziativa si inserisce nel contesto della campagna Prenota Prima dell'operatore milanese, oggi composta da tre livelli differenziati. Ma naturalmente le new entry in casa Guiness non finiscono qui e riguarderanno anche la programmazione, tra cui una serie di nuovi itinerari. Tutto questo e altro ancora saranno quindi presentati in occasione delle fiere di settore, Bit e Bmt, a cui l'operatore parteciperà per rinforzare le collaborazioni con il trade e e avviare nuovi progetti sulla base di sinergie comuni. Prosegue inoltre il roadshow 6 oltre: un format di 23 tappe ancora in corso e organizzato congiuntamente ad altri grandi player del turismo, che vede Guiness presente su tutto il territorio nazionale. Il quadro che ne sta emergendo denota un settore che non vede l’ora di ripartire in maniera definitiva e che mette sul tavolo un’offerta variegata, in grado di sapersi muovere tra le sfide di un mercato che è sicuramente cambiato dalla fine della pandemia. Nel 2022 grande peso è stato quindi dato alla comunicazione, focalizzata sul consolidamento del brand il Viaggio Guiness Travel e sulla promozione dell'offerta turistica del to nel suo complesso. Tante e di diversa natura sono state le iniziative prese in tal senso: digital marketing con le testate di settore, partnership importanti con gli enti del turismo ed eventi di formazione sul prodotto rivolti alle adv. Sul fronte consumer si è puntato invece a un restyling user-friendly di tutta la piattaforma social, aumentandone i ritmi e i volumi di frequenza, con l’obiettivo di avvicinare gli utenti alla conoscenza degli itinerari e delle caratteristiche del prodotto Guiness: accompagnatore al seguito in partenza dall’Italia per il 100% degli itinerari, certezza di allotment di voli e servizi a terra prenotati da aprile 2023 fino a marzo 2024, numero limitato di viaggiatori su tutti i tour e prezzo garantito senza adeguamenti tariffari di nessun tipo. [post_title] => Guiness Travel: attiva la promo Ultra Prenota Prima. In arrivo anche novità lato programmazione [post_date] => 2023-02-10T11:01:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676026876000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la norvegia accende i riflettori su bodo capitale europea della cultura 2024" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2865,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Norvegia punta i riflettori su Bodo che nel 2024 sarà Capitale europea della cultura, prima città a nord del Circolo Polare Artico a detenere il prestigioso titolo. La Norvegia ha recentemente svelato alcuni degli highlights del programma di Bodø2024 che prevede oltre 600 eventi in tutta la contea del Nordland.\r

\r

Bodø2024 si aprirà ufficialmente il 3 febbraio del prossimo anno con una grande produzione che si svolgerà nel porto interno di Bodø, che si prevede vedrà la partecipazione di oltre 20.000 spettatori. Complessivamente gli organizzatori puntano ad attrarre oltre 500.000 visitatori a Bodø e nel Nordland durante l'anno della Capitale europea della cultura. Sarà la festa più lunga del mondo, sia in termini di tempo che di area coperta: la contea di Nordland si estende per oltre 800 km da nord a sud. E i festeggiamenti dureranno un anno intero.\r

\r

Tra i numerosi appuntamenti di spicco figurano il primo festival al mondo 100% sostenibile; l'unica biennale di land art in Europa; un falò di mezza estate; una trilogia teatrale Sámi; un festival della libertà; un viaggio storico lungo la Nordland Railway; un concerto in una grotta sommersa; una scultura alta 10 metri in mare; una mostra che esplora il lato oscuro del premio Nobel Knut Hamsun; un museo pop-up Sámi; roadshow e festival del cibo artico; il primo festival della luce del Nordland e molto altro ancora.","post_title":"La Norvegia accende i riflettori su Bodo, Capitale europea della cultura 2024","post_date":"2023-02-13T10:15:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676283342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rinnova la partnership tra Ergo Assicurazione Viaggi e Frigerio Viaggi. La compagnia assicurativa ha infatti vinto la gara indetta lo scorso autunno dal network, riconfermando in questo modo il proprio ruolo di fornitore assicurativo. “Siamo davvero felici di poter annunciare il rinnovo dell’accordo con Frigerio Viaggi: un network di grande valore con cui collaboriamo molto bene da anni - commenta il direttore commerciale di Ergo, Miguel De Alvarado -. La flessibilità credo sia una delle armi vincenti della nostra società: da sempre cerchiamo di adeguarsi alle rinnovate esigenze dei partner e di creare delle collaborazioni personalizzate. Questo è stato fatto anche, e soprattutto, con Frigerio che, sono certo, ha apprezzato la nostra proposta costruita a partire proprio dalle loro necessità“.\r

\r

Il ruolo delle assicurazioni sta evolvendo molto rapidamente ed Ergo Assicurazione Viaggi da tempo ormai continua il suo percorso di crescita e consolidamento. Dopo l’arrivo dello stesso Miguel de Alvarado nel ruolo di direttore commerciale a maggio dello scorso anno, sono entrate in ottobre altre due risorse nel team sinistri, che porteranno beneficio nella gestione quotidiana, garantendo maggior efficienza al servizio offerto ad agenzie di viaggi e tour operator.","post_title":"Ergo si conferma fornitore assicurativo di Frigerio Viaggi","post_date":"2023-02-13T10:05:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676282720000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439229","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il turismo ha bisogno di una digitalizzazione e ottimizzazione dei dati che le nuove tecnologie ci forniscono.\r

\r

Grazie alla geolocalizzazione abbiamo la possibilitá di studiare e prevedere i flussi di clienti, da quali vari paesi arrivano quanto si fermano e che attrazioni o monumenti visitano». Cosi ha iniziato Edoardo Colombo strategical advisor di Digitalia. \r

\r

Secondo Colombo bisogna adattare il metodo dello smart tourism pet facilitare e accompagnare la visita del turista al meglio possibile, fornendo web immersivi che chiariscano le idee e diano ogni tipo di dettaglio onde evitare intoppi e fornire un assistenza a tutto tondo.\r

\r

«Parlando di smart tourism la Spagna con il progetto Red DTI si sta consolidando come leader nell'implementazione di una metodologia per la conduzione degli itinerari verso un nuovo modello di gestione del turismo basato su governance, sostenibilità, accessibilità, innovazione e tecnologia come punto focale».\r

\r

Per gli operatori invece si puó iniziare a pensare all'implementazione di chatbot, intelligenze artificiali capaci di rispondere in modo estremamente dettagliato.\r

\r

Una grande ondata di innovazione porterebbe non solo più affluenza, ma anche una gestione ottimizzata dei piani futuri, che ad oggi risulta più macchinosa non usufruendo totalmente dei benefici della tecnologia.\r

\r

\r

\r

","post_title":"È arrivata l'era dello smart tourism","post_date":"2023-02-13T09:55:12+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1676282112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per la Sun Princess. Manca infatti ormai meno di un anno per la crociera di debutto della nuova unità Princess Cruises, previsto per l'8 febbraio 2024. La nave trascorrerà la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo, per poi trasferirsi a Fort Lauderdale, dove inizierà un ciclo di crociere ai Caraibi.\r

\r

La Sun Princess è attualmente in fase di costruzione presso gli stabilimenti di Monfalcone di Fincantieri. Una volta completata, con la sua stazza lorda di 175 mila tonnellate e una capacità di 4.300 passeggeri, sarà l'unità più grande mai realizzata per Princess. Tra le novità a bordo, The Dome: un area di intrattenimento ispirata alle terrazze di Santorini. “E le vendite per la stagione inaugurale 2024 di Sun Princess sono aperte. Non solo per le prime tre partenze, come annunciato lo scorso settembre, ma per tutti gli itinerari nel Mediterraneo e nei Caraibi della stagione inaugurale”, rivela in una nota Gioco Viaggi, agente per l’italia delle love boat Princess Cruises.\r

\r

","post_title":"Manca meno di un anno alla crociera inaugurale della Sun Princess","post_date":"2023-02-13T09:20:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676280006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più di cento agenzie di viaggio hanno affollato ieri la prima giornata della quinta edizione del Travel Open Village Evolution, al Meliá Milano. Grande la soddisfazione sia fra gli espositori che fra gli agenti che hanno lavorato per l'intera giornata.\r

\r

La manifestazione già da subito ha mostrato il suo carattere: business e divertimento. Tutti gli espositori lavorano con le agenzie di viaggio che si sono presentate nell'albergo milanese già dalle nove e mezzo di mattina. \r

\r

Una prima giornata che si è dimostrata interessante e operativa in un mercato che desidera il colloquio e la conoscenza dei prodotti da vendere. \r

\r

Oggi la seconda giornata che si è aperta con la conferenza dal titolo \"Il Ritorno in Tunisia a bordo di Msc Grandiosa\" tenuto da Msc Crociere ed Ente Nazionale Tunisino per il Turismo e che si concluderà con il Travel Open Village Party!\r

\r

[gallery ids=\"439249,439250,439251,439252,439253,439254,439255,439257,439258,439259,439260,439261,439262,439263,439264,439265,439266,439268,439269,439270,439271,439272,439273,439274,439275,439276,439277,439278,439279,439280\"]\r

\r

\r

\r

Tutte le foto presto nella Gallery di Eventi.travelquotidiano.com\r

\r

","post_title":"Più di 100 agenzie nel primo giorno del Tove","post_date":"2023-02-13T09:20:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1676280004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estonia il 29 maggio, Grecia il 17 settembre, Sudan l'8 ottobre, Algeria il 27 ottobre e infine Oman l'8 dicembre. Sono le partenze della nuova capsule collection Mindfullness on the Road, realizzata da Shiruq in collaborazione con il cantautore e mindfullness educator, Jack Jaselli.\r

\r

Dopo la presentazione ufficiale dello scorso dicembre, il tour operator milanese torna sulla propria nuova linea alla Bit, con aggiornamenti sulle date e un ulteriore approfondimento sul tema.\r

\r

\"Da appassionato viaggiatore mi sono accorto che ultimamente si trovano molti input sul dove viaggiare e pochi sul come e perché - spiega lo stesso Jaselli -. La mia esperienza personale mi ha però portato a scoprire che la nostra idea di viaggio è spesso diversa da quella che poi realmente sperimentiamo. Certo, è inevitabile portare con noi le nostre aspettative, ma dobbiamo esserne consapevoli, per poter entrare in contatto con le cose come sono realmente. Ogni tanto, quando si viaggia, si cerca troppo la cartolina che abbiamo visto prima di partire. Bisogna invece accettare l’imprevisto, l’avvenimento, l’avventura...\".\r

\r

Ecco allora che entra in gioco la Mindfullness, nel suo ruolo di disciplina che aiuta le persone a prestare in modo consapevole attenzione al momento presente astenendosi da qualsiasi forma di giudizio: \"Un modo per accettare il viaggio così com’è e non come abbiamo deciso che sia - conclude Jaselli -. Insieme a Shiruq abbiamo quindi deciso di inserire piccoli momenti di meditazione, non necessariamente contemplativa, all'interno dei tour, come un filo rosso nella trama del viaggio. Ma niente atmosfere da guru o santoni, voglio precisare. Piuttosto un'occasione per scoprire magari qualcosa di diverso su noi stessi attraverso pratiche assolutamente adatte a tutti i viaggiatori\".","post_title":"Shiruq porta la Mindfullness in viaggio","post_date":"2023-02-13T08:25:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676276747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Italia è il paese con il mercato alberghiero più frammentato d'Europa. Da noi le catene stentano a decollare. Siamo troppo individualisti e abbiamo strutture troppo piccole e troppo vecchie per essere appetibili per chi ragiona in termini di brand. Quante volte ci siamo sentiti dire a convegni e tavole rotonde queste o altre frasi simili. Ovviamente in tutto ciò esiste un fondo di verità. Ma anche il nostro Paese, come ogni realtà sociale, non è un monolite immobile. Col tempo muta e le cose cambiano. Certo la penetrazione delle catene nella Penisola a livello assoluto è ancora bassa (si parla di un 6,6% degli hotel totali), ma in termini di camere la prospettiva appare molto differente rispetto al passato: solo dieci anni fa la quota di stanze alberghiere gestite dai gruppi dell'ospitalità era del 13,3%. Oggi siamo appena sotto la soglia del 20% (al 19,7%). Una mezza rivoluzione che non può che farci riflettere e farci almeno parzialmente cambiare il modo in cui guardiamo al comparto, ormai decisamente più vicino, per dinamiche e composizione, ai modelli dei vicini europei e anglosassoni.\r

\r

I dati sono frutto di un'elaborazione della società di consulenza Thrends, che in questo caso si è avvalsa anche della lunga esperienza in materia del suo fondatore e direttore Giorgio Ribaudo, autore appunto del primo censimento di dieci anni fa presso l'Università di Bologna. Nel dettaglio, tra 2013 e 2022, gli hotel di catena sono passati da poco oltre 1.300 a 2.100 (+59%), mentre le camere da 146 mila a oltre 210 mila (+44%). Il tasso di penetrazione dei gruppi (in termini di strutture) è quindi salito dal 4% al 6,6%, mentre in termini di camere, il salto, come si diceva, è stato più marcato: dal 13,4% al 19,7%. In altre parole, in Italia oggi una camera d’hotel ogni cinque appartiene, è gestita o è marchiata da una catena. La dimensione media degli alberghi brandizzata è passata contemporaneamente dalle 110 stanze del 2013 alle 100 di oggi: un abbassamento dovuto soprattutto al proliferare dei brand lifestyle, meno rigidi in termini dimensionali e quindi peraltro più adatti al tessuto immobiliare e ricettivo italiano.\r

\r

Aumenta inoltre la pressione dei player globali sull’Italia: oggi i brand internazionali presenti in Italia sono 152; erano 75 appena dieci anni fa, per una crescita del 100%. In generale, i gruppi alberghieri presenti sul suolo tricolore sono passati da 138 a 264. Di questi il 72% sono operatori domestici. E il 2022, in particolare, ha fatto segnare una grande accelerazione del tasso di penetrazione delle catene in Italia. Frutto, tra le altre cose, della chiusura di molte operazioni che nel biennio Covid erano rimaste in stand-by: nell’ultimo anno gli hotel brandizzati sono infatti aumentati del 9%, le camere del 6%.\r

\r

“Il consolidamento in atto da oltre un decennio risulta oggi più evidente sia perché la massa complessiva di camere d’hotel ha un saldo quasi negativo di anno in anno, pertanto il peso delle catene cresce, sia perché anche i gruppi italiani iniziano a testare i modelli di gestione più complessi (management contract). E tramite questi costituiscono partnership con fondi internazionali per le acquisizioni - spiega lo stesso Ribaudo -. Inoltre, anche se ancora poco evidente come dato, nell’ambito del recovery dalla crisi Covid, l’Italia ha dimostrato un passo molto più deciso di altre destinazioni europee: appena questo dato sarà evidente al mercato degli investitori internazionali, l’interesse verso il nostro Paese sarà ancora più marcato. Ci attendiamo perciò nel 2023 una ulteriore accelerazione nella crescita della presenza delle catene”.","post_title":"Thrends: boom delle catene in Italia. E' loro quasi il 20% delle camere","post_date":"2023-02-10T12:50:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676033456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rientrerà in servizio prima del previsto la Costa Serena in Asia: da giugno a settembre 2023 la nave sarà infatti impegnata in un programma di crociere charter, realizzato in collaborazione con partner locali. La firma degli accordi commerciali è avvenuta a Dubai, a bordo della Toscana, ammiraglia della flotta operativa nel golfo Arabico per tutto l’inverno 2022/23. Alla cerimonia erano presenti Mario Zanetti e Roberto Alberti, direttore generale e svp & chief commercial officer di Costa Crociere, nonché i rappresentanti dei dieci partner locali che sosterranno il nuovo programma di Costa Serena in Asia.\r

\r

“La ripartenza di Costa Serena, in anticipo rispetto a quanto avevamo annunciato in precedenza, è una ulteriore conferma del crescente apprezzamento delle nostre crociere in tutti i mercati del mondo dove operiamo - ha sottolineato lo stesso Zanetti -. Questi nuovi itinerari sono un segnale importante per la ripresa del settore in Asia, frutto della nostra storica presenza e del nostro consolidato rapporto con i partner locali, oltre che della recente riapertura alle crociere di alcuni paesi dell’area”.\r

\r

Le crociere che la Serena offrirà in Asia nel 2023 sono in tutto trenta. Sei, a giugno 2023, saranno dedicate il mercato della Corea del Sud; da luglio a settembre 2023 sono invece previste altre 24 crociere per il mercato di Taiwan. Gli itinerari, della durata dai quattro ai sette giorni, comprendono alcune delle località più belle dell’Estremo Oriente, in particolare del Giappone, come Sasebo, Kagoshima, Otaru, Hakodate, Naha, Miyakojima, Ishigaki. Le partenze sono previste dai porti di Busan, Sokcho e Pohang in Corea del Sud, e di Keelung, a Taiwan.\r

\r

La Serena è una nave battente bandiera italiana, costruita da Fincantieri ed entrata in servizio nel 2007. Ha una stazza lorda di 114 mila tonnellate e può accogliere sino a 3.780 ospiti. Prima della pausa nelle operazioni, iniziata a fine gennaio 2020, la nave offriva crociere in Estremo Oriente, con partenze dalla Cina.","post_title":"Costa Crociere ritorna in Asia dal prossimo giugno con la Serena","post_date":"2023-02-10T12:02:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676030538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Ultra Prenota Prima ed è la novità commerciale del momento di Guiness Travel: dedicato a chi prenota entro il 28 febbraio un viaggio in partenza da maggio, garantisce uno sconto extra oltre a quelli già previsti. L'iniziativa si inserisce nel contesto della campagna Prenota Prima dell'operatore milanese, oggi composta da tre livelli differenziati.\r

\r

Ma naturalmente le new entry in casa Guiness non finiscono qui e riguarderanno anche la programmazione, tra cui una serie di nuovi itinerari. Tutto questo e altro ancora saranno quindi presentati in occasione delle fiere di settore, Bit e Bmt, a cui l'operatore parteciperà per rinforzare le collaborazioni con il trade e e avviare nuovi progetti sulla base di sinergie comuni.\r

\r

Prosegue inoltre il roadshow 6 oltre: un format di 23 tappe ancora in corso e organizzato congiuntamente ad altri grandi player del turismo, che vede Guiness presente su tutto il territorio nazionale. Il quadro che ne sta emergendo denota un settore che non vede l’ora di ripartire in maniera definitiva e che mette sul tavolo un’offerta variegata, in grado di sapersi muovere tra le sfide di un mercato che è sicuramente cambiato dalla fine della pandemia.\r

\r

Nel 2022 grande peso è stato quindi dato alla comunicazione, focalizzata sul consolidamento del brand il Viaggio Guiness Travel e sulla promozione dell'offerta turistica del to nel suo complesso. Tante e di diversa natura sono state le iniziative prese in tal senso: digital marketing con le testate di settore, partnership importanti con gli enti del turismo ed eventi di formazione sul prodotto rivolti alle adv.\r

\r

Sul fronte consumer si è puntato invece a un restyling user-friendly di tutta la piattaforma social, aumentandone i ritmi e i volumi di frequenza, con l’obiettivo di avvicinare gli utenti alla conoscenza degli itinerari e delle caratteristiche del prodotto Guiness: accompagnatore al seguito in partenza dall’Italia per il 100% degli itinerari, certezza di allotment di voli e servizi a terra prenotati da aprile 2023 fino a marzo 2024, numero limitato di viaggiatori su tutti i tour e prezzo garantito senza adeguamenti tariffari di nessun tipo.","post_title":"Guiness Travel: attiva la promo Ultra Prenota Prima. In arrivo anche novità lato programmazione","post_date":"2023-02-10T11:01:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676026876000]}]}}