La Malesia rilancia sul target nozze: a MilanoSposi insieme a Nessie Viaggi

L’Ente del turismo della Malesia partecipa all’edizione 2021 di MilanoSposi, in scena dal 7 al 10 ottobre prossimi al Parco Esposizioni Novegro, in partnership con Nessie Viaggi. «Prima del Covid, su un totale di 54.710 italiani che hanno visitato la Malesia nel 2019, almeno il 45-50% era formato da coppie in luna di miele – sottolinea Libra Haniff, direttore dell’Ente -. E durante questi mesi di chiusura, abbiamo constatato che tanti degli italiani che sarebbero dovuti partire nel 2020 e 2021 erano viaggi di nozze. Proprio a loro vogliamo dedicare il nostro “riscaldamento dei motori” , partecipando a MilanoSposi con Nessie Viaggi, un nome importante nel settore. Lo scorso 16 settembre l’isola di Langkawi ha riaperto al turismo domestico, e a seguire riapriranno gradualmente altre destinazioni come Tioman, Pangkor e tutte quelle che raggiungeranno un tasso di vaccinazione dell’80%. Siamo ottimisti nel pensare che si riaprirà anche al turismo internazionale ai partire di primi mesi del 2022».

Loredana Rinaldi, founder di Nessie Viaggi, aggiunge: «Per noi la fiera rappresenta un’occasione per coinvolgere la coppia in una destinazione da sogno, perfettamente in linea con la tendenza attuale della ricerca di una vacanza che sia anche sostenibilità e natura. Un viaggio medio costa dai 4 ai 5 mila euro a testa comprese le esperienze, un’avventura unica per la quale abbiamo già raccolto diverse richieste per quando la destinazione riaprirà. Sono particolarmente convinta che la Malesia sarà una destinazione sempre più importante per i viaggi di nozze, e apprezzo molto la collaborazione dell’Ente turismo Malesia per la collaborazione, sono sicura che otterremo ottimi risultati non appena si potrà tornare a viaggiare in questo splendido Paese».