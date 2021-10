“La Croazia ispira grandi menti”: il paese alza il sipario sul padiglione di Expo 2020 Dubai

La Croazia fa rotta su Expo 2020 Dubai con un padiglione a tema “La Croazia ispira grandi menti”. Il Paese si presenta come culla di progetti innovativi, idee, invenzioni e menti creative: il padiglione croato presenterà infatti menti ingegnose come Nikola Tesla, Ruđer Bošković e Slavoljub Penkala, che hanno lasciato un segno significativo nel futuro con le loro idee e invenzioni. Particolare risalto sarà dato all’automobile Rimac Nevera, la hypercar elettrica più veloce al mondo.

Oltre alla scienza, come tema portante, la Croazia è particolarmente riconosciuta per i suoi successi sportivi, quindi atleti come Dražen Petrović, Janica e Ivica Kostelić, Luka Modrić e molti altri con la propria immagine saranno i migliori promotori croati nel mondo. Molti visitatori avranno anche l’opportunità di conoscere la Croazia attraverso proiezioni multimediali ed esperienze virtuali che comprendono viaggi in tutto il paese, con una raffigurazione delle bellezze naturali e del patrimonio culturale.

Le attività del programma che accompagnano la presenza croata all’Expo includono anche numerosi forum e spettacoli culturali e artistici che si svolgeranno attraverso settimane tematiche e tramite il programma della Giornata Nazionale che si terrà il 6 marzo 2022 o attraverso il Business Forum.

Il padiglione Croazia – realizzato su progetto delle società Real Grupa, Architect Ante Vrban e Morium – è ubicato all’interno del parco a tema “Mobilità”.