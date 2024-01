La corsa del Giappone verso il recupero dei flussi pre-pandemia Il Giappone marcia verso il pieno recupero dei flussi turistici pre-pandemia, forte di un appeal mai sopito e messo alla prova solo dalla pandemia. «Il numero totale di visitatori in Giappone dall’estero nel 2023 ha raggiunto i 25 milioni, il 21,4% in meno rispetto al 2019 – spiega Yoshiyuki Mizuuchi, direttore esecutivo di Jnto, ente nazionale del turismo giapponese in Italia (nella foto) – mentre i turisti italiani sono pari a 152 mila, solo il 6,4% in meno rispetto al periodo pre-Covid. Da evidenziare, però, che da luglio a novembre il numero di visitatori è stato superiore a quello del 2019, soprattutto grazie alla forte domanda di vacanze nei periodi di alta stagione. Stimiamo, anche se non abbiamo ancora il dato definitivo, una crescita anche dell’incidenza delle entrate turistiche sul Pil». Il tragico terremoto che ha coinvolto alcune aree del Paese all’inizio del 2024, sembra non frenare la voglia di Giappone: «In realtà oggi è difficile capire quali saranno le prospettive future poiché dipendono dallo stato della ricostruzione nelle aree colpite. Come Jnto però promuoveremo attività turistiche considerando queste zone». Una promozione quella per il 2024 che interesserà «le attrazioni delle diverse regioni così da fornire ai viaggiatori una panoramica completa della destinazione. Oltre ad esplorare e visitare le città, ci sono molte attività ed esperienze da vivere come l’escursionismo, lo sci, il ciclismo e le immersioni subacquee». Da ricordare, inoltre, «che nel 2025, Osaka ospiterà l’Expo, un appuntamento importante per scoprire l’intero Paese». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459944 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La ricca programmazione di Boscolo per il 2024 è costituita da 17 cataloghi monografici più il Manuale dedicato agli agenti di viaggio. Mira ad accompagnare i clienti alla scoperta del mondo con una proposta rivolta a un viaggiatore abituato a muoversi e di cultura medio-alta. Tra gli asset della programmazione, ci sono l’accompagnatore che parte dall’Italia già per gruppi di sei persone, uno standard qualitativo alto ma senza entrare nel lusso, la comodità del viaggio, l’attenzione alle distanze e l’early check-in e check-out. «La cosa fondamentale del nostro prodotto è che quando parliamo di assistenza garantita intendiamo una persona che prende il cliente all’inizio del viaggio e lo lascia alla fine - spiega il direttore commerciale, Salvatore Sicuso -. La nostra caratteristica è quella di adattarci al mondo che si trasforma. Ascoltiamo tantissimo i clienti e questa capacità di ascolto ci permette di adeguare, sistemare e migliorare il prodotto ogni anno e di proporre cose sempre nuove». Il to ha chiuso il 2023 sopra le aspettative, con un avvio timido e un’estate molto forte. «I fatturati sono cresciuti del 30% rispetto al 2019, con un impatto sui prezzi aumentati per il rimbalzo post-Covid. I volumi sono quindi molto alti. Per il 2024 abbiamo un budget sfidante: siamo un’azienda che punta ai 120 milioni di fatturato. Il successo della scorsa estate è anche figlio delle nuove destinazioni che abbiamo lanciato come il Giappone. Mete che garantiscono un advance booking molto significativo: tra i 90 e i 120 giorni». La programmazione di Boscolo prevede il corto e lungo raggio, proposte dai quattro ai 12 giorni con estensioni e tour in Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna, oltre ad Austria, Balcani e naturalmente alla new entry Giappone. E poi ancora l’India insieme a Buthan, Vietnam, Uzbekistan, Brasile, Argentina e Perù … E anche la Romania, che è a sole sei ore, ma permette al viaggiatore di vivere un’esperienza inedita, lontana dal quotidiano. Perché, come afferma Domenico Cocozza, destination manager per il lungo raggio, «il viaggio vero è quando arrivi in un posto e non ti riconosci». Le destinazioni di Boscolo coprono insomma il mondo intero. «La nostra grande attenzione al prodotto e al dettaglio ci rendono degli specialisti - conclude Sicuso -. Diamo grande supporto alle 3.500 adv con cui lavoriamo, 1.500 delle quali fanno un’importante percentuale del nostro fatturato. Agenzie con cui abbiamo una relazione speciale. Per noi il trade è molto importante». Infine uno sguardo alla tecnologia e all’innovazione: «Per quest’anno abbiamo un progetto strategico con l’Ia. Sarà molto diverso da ogni altro e coinvolgerà le nostre adv». [post_title] => Boscolo presenta i cataloghi 2024 e i suoi viaggi accompagnati [post_date] => 2024-01-23T12:43:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706013788000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459951 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Giappone marcia verso il pieno recupero dei flussi turistici pre-pandemia, forte di un appeal mai sopito e messo alla prova solo dalla pandemia. «Il numero totale di visitatori in Giappone dall'estero nel 2023 ha raggiunto i 25 milioni, il 21,4% in meno rispetto al 2019 - spiega Yoshiyuki Mizuuchi, direttore esecutivo di Jnto, ente nazionale del turismo giapponese in Italia (nella foto) - mentre i turisti italiani sono pari a 152 mila, solo il 6,4% in meno rispetto al periodo pre-Covid. Da evidenziare, però, che da luglio a novembre il numero di visitatori è stato superiore a quello del 2019, soprattutto grazie alla forte domanda di vacanze nei periodi di alta stagione. Stimiamo, anche se non abbiamo ancora il dato definitivo, una crescita anche dell’incidenza delle entrate turistiche sul Pil». Il tragico terremoto che ha coinvolto alcune aree del Paese all'inizio del 2024, sembra non frenare la voglia di Giappone: «In realtà oggi è difficile capire quali saranno le prospettive future poiché dipendono dallo stato della ricostruzione nelle aree colpite. Come Jnto però promuoveremo attività turistiche considerando queste zone». Una promozione quella per il 2024 che interesserà «le attrazioni delle diverse regioni così da fornire ai viaggiatori una panoramica completa della destinazione. Oltre ad esplorare e visitare le città, ci sono molte attività ed esperienze da vivere come l’escursionismo, lo sci, il ciclismo e le immersioni subacquee». Da ricordare, inoltre, «che nel 2025, Osaka ospiterà l’Expo, un appuntamento importante per scoprire l’intero Paese». [post_title] => La corsa del Giappone verso il recupero dei flussi pre-pandemia [post_date] => 2024-01-23T12:39:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706013564000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rivolgerà soprattutto ai millennial e alla generazione Z il nuovo brand "smart lifestyle" che il gruppo Wyndham si sta apprestando a lanciare in collaborazione con la società alberghiera Sbe. Fondata da Sam Nazarian, quest'ultima realtà è già nota per aver venduto nel 2022 il proprio intero portfolio di marchi dell'hotellerie ad Accor, inclusi nomi come Delano, Mondrian, Sls e Hyde. La new entry è ancora in fase di studio ed è è stata provvisoriamente chiamata Project Hq Hotels & Residences. Si sa però già che entrerà a far parte della famiglia Registry Collection, mentre Sbe assumerà l'operatività di tutte le proprietà. I piani sono di aprire 50 hotel entro il 2030, di una dimensione pari a circa 150 camere per hotel. Il 50% delle strutture dovrebbe essere situato negli Usa, con la restante parte da svilupparsi nel resto del mondo. L'80% del portfolio sarà inoltre frutto di conversioni, mentre il 20% riguarderà progetti green-field. Stando a quanto dichiarato da Nazarian, il costo delle operazioni di conversione dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 50 mila dollari a chiave. Al momento sarebbero già in corso trattative per quattro proprietà negli Stati Uniti, due in Europa e altrettante nel Medio Oriente. Wyndham è al momento oggetto di una scalata ostile da parte del gruppo Choice, di cui ancora non si conoscono le sorti. Il brand Project Hq segue il lancio di Echo Suites Extended Stay By Wyndham nel 2022 e dell'all-inclusive Wyndham Alltra inaugurato l'anno precedente. [post_title] => Project Hq: Wyndham e Sbe lanciano un nuovo brand smart lifestyle [post_date] => 2024-01-23T12:16:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706012185000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459923 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inclusione, formazione continua e attenzione all'equilibrio vita - lavoro. Si basa su questi tre elementi la policy risorse umane del 25hours Hotel Piazza San Paolino di Firenze. "L'albergo, nell’immaginario collettivo, è un luogo molto formale con codici precisi, dove ci si veste e ci si presenta in un certo modo - commenta Bart Spoorenberg, direttore generale della proprietà fiorentina -. La nostra è una realtà innovativa che ha superato questo concetto, anche per quanto riguarda i dipendenti. Da noi tutti, anche i ragazzi in sala o alla reception, possono portare orecchini audaci, avere tatuaggi o pettinature particolari. Per noi, tutto ciò fa parte di ciò che sono e della loro personalità. Sono lavoratrici e lavoratori bravissimi. E questo è un segnale di inclusione e attenzione alla diversità al quale teniamo moltissimo”. La scelta del brand fondato in Germania nel 2003 è piuttosto quella di puntare su attitudini e capacità, sottolinea Spoorenberg, che possono formarsi e crescere sul campo: "Ciò che è importante sono l’entusiasmo, la passione, e la voglia di fare parte di qualcosa di innovativo". Al 25hours Hotel Piazza San Paolino anche la delicata questione del work-life balance prova a farsi realtà: i dipendenti lavorano realmente otto ore al giorno e le giornate di riposo vengono rispettate, anche in cucina, sottolinea il direttore. E, benché per molti contratti vi siano delle ore straordinarie concordate a forfait, queste vengono raramente utilizzate. Per i dipendenti del 25hours Hotel Piazza San Paolino all’equilibrio tra casa e lavoro si aggiungono inoltre benefit dedicati, come dieci notti con colazione gratuite per soggiornare nei 25hours del mondo, nonché scontistiche sulle tariffe delle strutture Ennismore, la joint venture con Accor di cui il marchio fa parte, prezzi agevolati con molti partner dell’azienda e un bonus nel caso si presenti un amico per una posizione aperta, per la quale quest’ultimo viene poi assunto. Nei due anni di apertura della struttura si è raggiunto un totale di 40 promozioni, mentre è alto il livello di retention dei dipendenti. Nel concreto, l’hotel investe in maniera importante nella formazione, che permette di sviluppare i talenti, ma anche di condividere i propri saperi e imparare cose nuove. Ai propri dipendenti l’hotel propone due giornate di sessioni di training rivolte a 10-15 dipendenti per sessione tre volte l’anno con un esperto su temi legati alle soft skills, come motivazione, time management o il lavoro in squadra. Inoltre, otto volte all’anno viene organizzato un global training in una delle strutture del gruppo, al quale ogni struttura partecipa portando alcuni dipendenti, che possono così conoscere anche le radici del brand e la sua realità internazionale. C’è poi la possibilità di diventare, per chi lo desidera, Multiplier ed essere, passando attraverso un corso dedicato, essi stessi trainer per i colleghi. Workshop ad-hoc con esperti in diverse materie vengono organizzati poi in struttura a seconda delle necessità, come per esempio quella di approfondire l’inglese professionale, o le differenze tra la comunicazione formale e informale. “Si dice spesso che le persone devono poter crescere, ma è anche importante dare loro gli strumenti per farlo. Al 25hours Hotel Piazza San Paolino ci proviamo sempre e i risultati che raggiungiamo sono sicuramente più che positivi”, conclude Spoorenberg. [post_title] => Spoorenberg, 25hours Firenze: il nostro è un modo nuovo di intendere le policy per le risorse umane [post_date] => 2024-01-23T11:38:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706009901000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459922 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet amplia il network italiano per l'estate con quattro nuovi collegamenti internazionali. Tra le novità spicca il debutto nell'operativo della compagnia dell'aeroporto cretese di Sitia, affacciato sulla costa nord-orientale dell’isola, che, rispettivamente dal 24 e dal 29 giugno, potrà essere raggiunto con voli diretti sia da Napoli sia da Milano Malpensa. Nel dettaglio, l’isola sarà collegata con il capoluogo campano con due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì, e con l’aeroporto milanese con un volo settimanale, ogni sabato. Aumento significativo quindi della capacità di easyJet su Creta, che, per la prima volta, vedrà decollare e atterrare i voli internazionali della compagnia su tutti e tre i suoi aeroporti. Con l'arrivo della summer, infatti, da Malpensa si potrà volare verso gli aeroporti di La Canea, Heraklion e Sitia, con gli ultimi due aeroporti raggiungibili in una manciata di ore anche dall’aeroporto di Napoli. Altra novità in arrivo per i passeggeri lombardi è il collegamento tra Milano Malpensa e Gran Canaria, che decollerà il prossimo 31 marzo: la destinazione, già collegata anche con l’aeroporto internazionale di Napoli dallo scorso anno, sarà servita da un volo settimanale, ogni domenica. Infine, dal 4 maggio, decollerà un nuovo collegamento da Bari verso Ginevra, operativo fino a tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Le novità del network vengono svelate mentre è in corso, fino alla mezzanotte del 5 febbraio, una promozione che prevede l'offerta di 300.000 posti sui voli da e per l'Italia a prezzi scontati del 20%, per viaggiare tra il 22 gennaio e il 30 novembre, lasciandosi ispirare dalle oltre 220 destinazioni del network easyJet raggiungibili dall’Italia. [post_title] => EasyJet: poker di nuove rotte nell'estate italiana da Milano, Napoli e Bari [post_date] => 2024-01-23T10:59:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706007586000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459907 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry tutta italiana nel Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings: dal prossimo 1° febbraio Roberta Neri entrerà a far parte del consiglio, in qualità di amministratore non esecutivo. La manager è stata amministratore delegato di Enav, la società che gestisce il controllo del traffico aereo civile sul territorio nazionale, dove ha coordinato il processo di Ipo nella Borsa italiana. In precedenza, è stata cfo di Acea (una delle maggiori società di servizi italiane). Ha oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi aziendali e finanziari. Membro fondatore e consigliere di amministrazione di Byom (società di consulenza focalizzata su fondi di investimento e società operanti nel settore industriale, delle energie rinnovabili e delle infrastrutture), è attualmente anche operating partner per Asterion Industrial Partners (società indipendente di gestione degli investimenti focalizzata sulle infrastrutture europee). «Siamo lieti che Roberta Neri abbia accettato il nostro invito ad entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings - ha commentato il presidente della low cost irlandese, Stan McCarthy -. Roberta porta con sé una notevole esperienza nel settore dell'aviazione, della regolamentazione e del business. In qualità di figura senior del business italiano, non vediamo l'ora che Roberta dia un contributo significativo al nostro Consiglio di Amministrazione mentre Ryanair continua ad offrire più servizi a basso costo ed una crescita sostenibile in tutta Europa durante il prossimo decennio». [post_title] => Ryanair: l'italiana Roberta Neri entra nel cda in qualità di amministratore non esecutivo [post_date] => 2024-01-23T10:23:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706005396000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459900 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All Nippon Airways aprirà il volo diretto fra Milano Malpensa e Tokyo Haneda, nella seconda metà del nuovo anno fiscale (1° aprile -31 marzo 2025). La compagnia ha ufficialmente annunciato la decisione in occasione della presentazione dell'operativo della prossima stagione, ma gli indizi c'erano già tutti. Dal trasferimento della sede italiana da Roma a Milano all'accordo di codeshare con Ita Airways. Complessivamente Ana lancerà tre nuove rotte tra Tokyo e tre città europee (oltre a Milano, Stoccolma e Istanbul) nell'anno fiscale 2024 e riprenderà o amplierà il servizio sulle rotte esistenti, sfruttando la rinnovata domanda di viaggi in Giappone dopo la pandemia. L'apertura di tutte e tre i collegamenti europei era stata posticipata a causa dello scoppio della pandemia. Ana riprenderà in agosto anche il servizio tra Haneda e Vienna, dopo una pausa di oltre quattro anni, con tre voli settimanali di andata e ritorno. Insieme alle nuove città, le rotte europee del vettore salgono quindi a nove rispetto alle attuali cinque. A luglio verranno aggiunti altri voli per Monaco e Parigi, con sette voli settimanali ciascuno. «Nel prossimo anno finanziario il fulcro della nostra crescita sarà concentrato sui voli internazionali - ha dichiarato Koji Shibata, presidente e ceo del vettore giapponese -. Riprenderemo con determinazione le rotte internazionali che erano state sospese durante la pandemia e inaugureremo voli verso nuove destinazioni per consentire a un numero maggiore di nuovi passeggeri di scoprire il Gruppo Ana. Con l’aggiunta di AirJapan, possiamo contare su tre brand e offrire ai passeggeri diverse opzioni per soddisfare le loro esigenze di viaggio. Questo operativo riflette gli investimenti per soddisfare la domanda, in linea con la nostra mission di crescita sostenibile». L'espansione in Europa si inserisce nel contesto di un forte rimbalzo del turismo in entrata in Giappone dalla fine della pandemia, anche se la necessità di evitare lo spazio aereo russo dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca ha reso i voli verso il continente più lunghi e costosi. I più recenti dati del Jnto mostrano che il numero di visitatori in Giappone è aumentato dell'8% nel dicembre 2023 rispetto al dato pre-Covid: gli arrivi dal Nord America, dall'Australia, dal Medio Oriente e dall'Asia sono tutti aumentati nello stesso periodo. I visitatori dall'Europa sono ancora in difetto di un 10%-20%, ma si prevede una rapida ripresa. [post_title] => Ana aprirà la Milano-Tokyo Haneda tra il prossimo ottobre e marzo 2025 [post_date] => 2024-01-23T09:35:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706002521000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459849 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_427295" align="alignleft" width="300"] Roberto Di Tullio[/caption] Ricavi in crescita per il gruppo Belstay che, con i suoi quattro hotel a Milano, Mestre e Roma, ha chiuso il 2023 con 19 milioni di euro, pari a un livello del 25% superiore a quello raggiunto dalle medesime strutture in era pre-Covid. E questo grazie anche a un incremento dei ricavi medi per camera disponibile (revpar) superiore del 30% rispetto al benchmark di riferimento dei mercati cittadini in cui la compagnia è presente. In aumento pure l'occupazione media, che si è attestata oltre il 70%, sei punti percentuali sopra le attese. "Il 2024 sarà l’anno della messa a regime operativa per portare il gruppo verso una traiettoria di performance che realizzi il potenziale ancora inespresso (il brand è stato lanciato a giugno 2022 dal fondo d’investimento britannico Blantyre Capital in partnership con Garnet Hospitality Partners, ndr) - racconta l'a.d. di Belstay, Roberto Di Tullio -. L’obiettivo è incrementare il giro d’affari, con un focus sull’incremento del prezzo medio e sul potenziamento delle attività ristorative a marchio Seguimi, grazie all’operatività ordinaria, ma soprattutto mediante il comparto mice e l’organizzazione di nuovi eventi nella stagione estiva". Nel 2023 sono stati infatti realizzati circa mille eventi, che hanno visto come protagoniste le strutture di Roma Aurelia e Milano Assago. La maggior parte delle manifestazioni ha riguardato in particolare aziende dei comparti pharma, formazione e beauty. La provenienza geografica degli ospiti Belstay è risultata inoltre estremamente varia con oltre 50 nazionalità. In sensibile crescita rispetto al 2022 la componente estera pari al 68% della clientela totale. L’Italia rimane tuttavia il primo mercato col 32% delle presenze, seguita dagli Stati Uniti col 7%. Significativo nel segmento leisure l’afflusso dall’America Latina, che rappresenta oggi il 22% del totale. "Il 2023 è stato caratterizzato da alti tassi di interesse, prezzi medi da record e costi di materie prime ancora crescenti – ha aggiunto Tommaso Valle, co-fondatore di Garnet Hospitality Partners nonché development & project director Belstay –. Viste le condizioni penalizzanti nell’effettuare nuove acquisizioni, l’anno scorso ci siamo concentrati sull’ottimizzazione dell’attività gestionale e sul pieno sfruttamento dell’onda lunga di mercato per massimizzare il giro d’affari. Oggi Belstay è nelle condizioni ottimali per cogliere ulteriori opportunità d’incremento del fatturato sugli hotel esistenti ed eventualmente crescere nel numero di strutture. Ci auguriamo che il mercato immobiliare offra quest’anno maggiori occasioni d’espansione, vista la grande necessità di rinnovamento del patrimonio alberghiero italiano nel segmento 4 stelle». Per il 2024 si prevede quindi sicuramente il potenziamento della ristorazione a marchio Seguimi, l’apertura delle due piscine di Linate e Venezia Mestre, nonché l’espansione delle aree eventi e leisure. Ma l'idea è anche quella di espandersi per avere una presenza più capillare sul territorio, arrivando in città come Napoli, Torino, Firenze, Verona o Bologna. L'obiettivo? Raggiungere una massa critica di dieci-dodici hotel. [post_title] => Fatturato in crescita per Belstay che ora punta a espandersi ancora, mercato permettendo [post_date] => 2024-01-22T11:17:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705922257000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459834 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Via dei Monti o de Pontremolo entra ufficialmente nel “Catalogo dei cammini religiosi italiani”. L’istanza presentata dal Consorzio di promozione turistica e culturale del territorio dei liguri antichi “il Cigno” è stata accolta dal Ministero del Turismo garantendo, così, il raggiungimento di questo importante obiettivo frutto del lavoro messo in campo dal Consorzio e dai suoi partner sul territorio del Levante ligure, che ha trovato la condivisione della vicina Lunigiana nel segno di un rapporto storico profondo. La Via dei Monti o de Pontremolo nasce nel Trecento come percorso mercantile fra Levanto e la Lunigiana per volere della Repubblica di Genova interessata a sviluppare i commerci per terra e per mare in direzione della Val Padana. Grazie ad un primo finanziamento sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Luoghi della Cultura 2020”, il Consorzio Il Cigno, in collaborazione con i Comuni di Levanto, Borghetto di Vara e Brugnato, della sezione del Club Alpino Italiano della Spezia e della Parrocchia della Pieve di San Siro di Montale di Levanto, ha realizzato i primi interventi sul tratto Levanto-Brugnato. Lo spunto deriva dagli studi del professor Tiziano Mannoni e di Gianni Busco che riscoprirono l’antica Via della Lunigiana storica. Successivamente è stato possibile completare il recupero dell’antico tracciato che si conclude a Pontremoli, intersecando la Via Francigena, grazie al contributo della Fondazione Carispezia, erogato nell’ambito del Bando Aperto 2022, della Banca di Credito Cooperativo Versilia, Lunigiana e Garfagnana, dell’Unione dei Comuni della Lunigiana, del Comune di Zignago e della Sezioni CAI di Pontremoli. La Via dei Monti è il terzo cammino religioso che interessa la Liguria, accanto alla Via Francigena e al Cammino di Sant’Agostino; il primo, però, che si snoda per oltre il 65% in Liguria e il resto in Toscana. Questo tracciato può svolgere un ruolo strategico richiamando i flussi turistici dalla costa delle Cinque Terre all’entroterra. La promozione e valorizzazione dei cammini religiosi e sacri, inoltre, assume particolare importanza in vista del Giubileo di Roma del 2025. [post_title] => La Via dei Monti e de Pontremolo entra nel “Catalogo dei cammini religiosi italiani” [post_date] => 2024-01-22T10:48:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705920489000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la corsa del giappone verso il recupero dei flussi pre pandemia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3788,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La ricca programmazione di Boscolo per il 2024 è costituita da 17 cataloghi monografici più il Manuale dedicato agli agenti di viaggio. Mira ad accompagnare i clienti alla scoperta del mondo con una proposta rivolta a un viaggiatore abituato a muoversi e di cultura medio-alta. Tra gli asset della programmazione, ci sono l’accompagnatore che parte dall’Italia già per gruppi di sei persone, uno standard qualitativo alto ma senza entrare nel lusso, la comodità del viaggio, l’attenzione alle distanze e l’early check-in e check-out.\r

«La cosa fondamentale del nostro prodotto è che quando parliamo di assistenza garantita intendiamo una persona che prende il cliente all’inizio del viaggio e lo lascia alla fine - spiega il direttore commerciale, Salvatore Sicuso -. La nostra caratteristica è quella di adattarci al mondo che si trasforma. Ascoltiamo tantissimo i clienti e questa capacità di ascolto ci permette di adeguare, sistemare e migliorare il prodotto ogni anno e di proporre cose sempre nuove».\r

Il to ha chiuso il 2023 sopra le aspettative, con un avvio timido e un’estate molto forte. «I fatturati sono cresciuti del 30% rispetto al 2019, con un impatto sui prezzi aumentati per il rimbalzo post-Covid. I volumi sono quindi molto alti. Per il 2024 abbiamo un budget sfidante: siamo un’azienda che punta ai 120 milioni di fatturato. Il successo della scorsa estate è anche figlio delle nuove destinazioni che abbiamo lanciato come il Giappone. Mete che garantiscono un advance booking molto significativo: tra i 90 e i 120 giorni».\r

La programmazione di Boscolo prevede il corto e lungo raggio, proposte dai quattro ai 12 giorni con estensioni e tour in Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna, oltre ad Austria, Balcani e naturalmente alla new entry Giappone. E poi ancora l’India insieme a Buthan, Vietnam, Uzbekistan, Brasile, Argentina e Perù … E anche la Romania, che è a sole sei ore, ma permette al viaggiatore di vivere un’esperienza inedita, lontana dal quotidiano. Perché, come afferma Domenico Cocozza, destination manager per il lungo raggio, «il viaggio vero è quando arrivi in un posto e non ti riconosci».\r

Le destinazioni di Boscolo coprono insomma il mondo intero. «La nostra grande attenzione al prodotto e al dettaglio ci rendono degli specialisti - conclude Sicuso -. Diamo grande supporto alle 3.500 adv con cui lavoriamo, 1.500 delle quali fanno un’importante percentuale del nostro fatturato. Agenzie con cui abbiamo una relazione speciale. Per noi il trade è molto importante». Infine uno sguardo alla tecnologia e all’innovazione: «Per quest’anno abbiamo un progetto strategico con l’Ia. Sarà molto diverso da ogni altro e coinvolgerà le nostre adv».","post_title":"Boscolo presenta i cataloghi 2024 e i suoi viaggi accompagnati","post_date":"2024-01-23T12:43:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706013788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459951","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Giappone marcia verso il pieno recupero dei flussi turistici pre-pandemia, forte di un appeal mai sopito e messo alla prova solo dalla pandemia. «Il numero totale di visitatori in Giappone dall'estero nel 2023 ha raggiunto i 25 milioni, il 21,4% in meno rispetto al 2019 - spiega Yoshiyuki Mizuuchi, direttore esecutivo di Jnto, ente nazionale del turismo giapponese in Italia (nella foto) - mentre i turisti italiani sono pari a 152 mila, solo il 6,4% in meno rispetto al periodo pre-Covid. Da evidenziare, però, che da luglio a novembre il numero di visitatori è stato superiore a quello del 2019, soprattutto grazie alla forte domanda di vacanze nei periodi di alta stagione. Stimiamo, anche se non abbiamo ancora il dato definitivo, una crescita anche dell’incidenza delle entrate turistiche sul Pil». \r

\r

Il tragico terremoto che ha coinvolto alcune aree del Paese all'inizio del 2024, sembra non frenare la voglia di Giappone: «In realtà oggi è difficile capire quali saranno le prospettive future poiché dipendono dallo stato della ricostruzione nelle aree colpite. Come Jnto però promuoveremo attività turistiche considerando queste zone».\r

\r

Una promozione quella per il 2024 che interesserà «le attrazioni delle diverse regioni così da fornire ai viaggiatori una panoramica completa della destinazione. Oltre ad esplorare e visitare le città, ci sono molte attività ed esperienze da vivere come l’escursionismo, lo sci, il ciclismo e le immersioni subacquee». Da ricordare, inoltre, «che nel 2025, Osaka ospiterà l’Expo, un appuntamento importante per scoprire l’intero Paese».","post_title":"La corsa del Giappone verso il recupero dei flussi pre-pandemia","post_date":"2024-01-23T12:39:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706013564000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rivolgerà soprattutto ai millennial e alla generazione Z il nuovo brand \"smart lifestyle\" che il gruppo Wyndham si sta apprestando a lanciare in collaborazione con la società alberghiera Sbe. Fondata da Sam Nazarian, quest'ultima realtà è già nota per aver venduto nel 2022 il proprio intero portfolio di marchi dell'hotellerie ad Accor, inclusi nomi come Delano, Mondrian, Sls e Hyde. La new entry è ancora in fase di studio ed è è stata provvisoriamente chiamata Project Hq Hotels & Residences. Si sa però già che entrerà a far parte della famiglia Registry Collection, mentre Sbe assumerà l'operatività di tutte le proprietà.\r

\r

I piani sono di aprire 50 hotel entro il 2030, di una dimensione pari a circa 150 camere per hotel. Il 50% delle strutture dovrebbe essere situato negli Usa, con la restante parte da svilupparsi nel resto del mondo. L'80% del portfolio sarà inoltre frutto di conversioni, mentre il 20% riguarderà progetti green-field. Stando a quanto dichiarato da Nazarian, il costo delle operazioni di conversione dovrebbe aggirarsi tra i 30 e i 50 mila dollari a chiave. Al momento sarebbero già in corso trattative per quattro proprietà negli Stati Uniti, due in Europa e altrettante nel Medio Oriente.\r

\r

Wyndham è al momento oggetto di una scalata ostile da parte del gruppo Choice, di cui ancora non si conoscono le sorti. Il brand Project Hq segue il lancio di Echo Suites Extended Stay By Wyndham nel 2022 e dell'all-inclusive Wyndham Alltra inaugurato l'anno precedente.","post_title":"Project Hq: Wyndham e Sbe lanciano un nuovo brand smart lifestyle","post_date":"2024-01-23T12:16:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706012185000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inclusione, formazione continua e attenzione all'equilibrio vita - lavoro. Si basa su questi tre elementi la policy risorse umane del 25hours Hotel Piazza San Paolino di Firenze. \"L'albergo, nell’immaginario collettivo, è un luogo molto formale con codici precisi, dove ci si veste e ci si presenta in un certo modo - commenta Bart Spoorenberg, direttore generale della proprietà fiorentina -. La nostra è una realtà innovativa che ha superato questo concetto, anche per quanto riguarda i dipendenti. Da noi tutti, anche i ragazzi in sala o alla reception, possono portare orecchini audaci, avere tatuaggi o pettinature particolari. Per noi, tutto ciò fa parte di ciò che sono e della loro personalità. Sono lavoratrici e lavoratori bravissimi. E questo è un segnale di inclusione e attenzione alla diversità al quale teniamo moltissimo”. La scelta del brand fondato in Germania nel 2003 è piuttosto quella di puntare su attitudini e capacità, sottolinea Spoorenberg, che possono formarsi e crescere sul campo: \"Ciò che è importante sono l’entusiasmo, la passione, e la voglia di fare parte di qualcosa di innovativo\".\r

\r

Al 25hours Hotel Piazza San Paolino anche la delicata questione del work-life balance prova a farsi realtà: i dipendenti lavorano realmente otto ore al giorno e le giornate di riposo vengono rispettate, anche in cucina, sottolinea il direttore. E, benché per molti contratti vi siano delle ore straordinarie concordate a forfait, queste vengono raramente utilizzate. Per i dipendenti del 25hours Hotel Piazza San Paolino all’equilibrio tra casa e lavoro si aggiungono inoltre benefit dedicati, come dieci notti con colazione gratuite per soggiornare nei 25hours del mondo, nonché scontistiche sulle tariffe delle strutture Ennismore, la joint venture con Accor di cui il marchio fa parte, prezzi agevolati con molti partner dell’azienda e un bonus nel caso si presenti un amico per una posizione aperta, per la quale quest’ultimo viene poi assunto.\r

\r

Nei due anni di apertura della struttura si è raggiunto un totale di 40 promozioni, mentre è alto il livello di retention dei dipendenti. Nel concreto, l’hotel investe in maniera importante nella formazione, che permette di sviluppare i talenti, ma anche di condividere i propri saperi e imparare cose nuove. Ai propri dipendenti l’hotel propone due giornate di sessioni di training rivolte a 10-15 dipendenti per sessione tre volte l’anno con un esperto su temi legati alle soft skills, come motivazione, time management o il lavoro in squadra. Inoltre, otto volte all’anno viene organizzato un global training in una delle strutture del gruppo, al quale ogni struttura partecipa portando alcuni dipendenti, che possono così conoscere anche le radici del brand e la sua realità internazionale. C’è poi la possibilità di diventare, per chi lo desidera, Multiplier ed essere, passando attraverso un corso dedicato, essi stessi trainer per i colleghi. Workshop ad-hoc con esperti in diverse materie vengono organizzati poi in struttura a seconda delle necessità, come per esempio quella di approfondire l’inglese professionale, o le differenze tra la comunicazione formale e informale. “Si dice spesso che le persone devono poter crescere, ma è anche importante dare loro gli strumenti per farlo. Al 25hours Hotel Piazza San Paolino ci proviamo sempre e i risultati che raggiungiamo sono sicuramente più che positivi”, conclude Spoorenberg.","post_title":"Spoorenberg, 25hours Firenze: il nostro è un modo nuovo di intendere le policy per le risorse umane","post_date":"2024-01-23T11:38:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706009901000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet amplia il network italiano per l'estate con quattro nuovi collegamenti internazionali. Tra le novità spicca il debutto nell'operativo della compagnia dell'aeroporto cretese di Sitia, affacciato sulla costa nord-orientale dell’isola, che, rispettivamente dal 24 e dal 29 giugno, potrà essere raggiunto con voli diretti sia da Napoli sia da Milano Malpensa. Nel dettaglio, l’isola sarà collegata con il capoluogo campano con due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì, e con l’aeroporto milanese con un volo settimanale, ogni sabato.\r

Aumento significativo quindi della capacità di easyJet su Creta, che, per la prima volta, vedrà decollare e atterrare i voli internazionali della compagnia su tutti e tre i suoi aeroporti. Con l'arrivo della summer, infatti, da Malpensa si potrà volare verso gli aeroporti di La Canea, Heraklion e Sitia, con gli ultimi due aeroporti raggiungibili in una manciata di ore anche dall’aeroporto di Napoli.\r

Altra novità in arrivo per i passeggeri lombardi è il collegamento tra Milano Malpensa e Gran Canaria, che decollerà il prossimo 31 marzo: la destinazione, già collegata anche con l’aeroporto internazionale di Napoli dallo scorso anno, sarà servita da un volo settimanale, ogni domenica.\r

Infine, dal 4 maggio, decollerà un nuovo collegamento da Bari verso Ginevra, operativo fino a tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. \r

Le novità del network vengono svelate mentre è in corso, fino alla mezzanotte del 5 febbraio, una promozione che prevede l'offerta di 300.000 posti sui voli da e per l'Italia a prezzi scontati del 20%, per viaggiare tra il 22 gennaio e il 30 novembre, lasciandosi ispirare dalle oltre 220 destinazioni del network easyJet raggiungibili dall’Italia.","post_title":"EasyJet: poker di nuove rotte nell'estate italiana da Milano, Napoli e Bari","post_date":"2024-01-23T10:59:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706007586000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry tutta italiana nel Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings: dal prossimo 1° febbraio Roberta Neri entrerà a far parte del consiglio, in qualità di amministratore non esecutivo.\r

La manager è stata amministratore delegato di Enav, la società che gestisce il controllo del traffico aereo civile sul territorio nazionale, dove ha coordinato il processo di Ipo nella Borsa italiana. In precedenza, è stata cfo di Acea (una delle maggiori società di servizi italiane). Ha oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi aziendali e finanziari. Membro fondatore e consigliere di amministrazione di Byom (società di consulenza focalizzata su fondi di investimento e società operanti nel settore industriale, delle energie rinnovabili e delle infrastrutture), è attualmente anche operating partner per Asterion Industrial Partners (società indipendente di gestione degli investimenti focalizzata sulle infrastrutture europee).\r

«Siamo lieti che Roberta Neri abbia accettato il nostro invito ad entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings - ha commentato il presidente della low cost irlandese, Stan McCarthy -. Roberta porta con sé una notevole esperienza nel settore dell'aviazione, della regolamentazione e del business. In qualità di figura senior del business italiano, non vediamo l'ora che Roberta dia un contributo significativo al nostro Consiglio di Amministrazione mentre Ryanair continua ad offrire più servizi a basso costo ed una crescita sostenibile in tutta Europa durante il prossimo decennio».","post_title":"Ryanair: l'italiana Roberta Neri entra nel cda in qualità di amministratore non esecutivo","post_date":"2024-01-23T10:23:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1706005396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways aprirà il volo diretto fra Milano Malpensa e Tokyo Haneda, nella seconda metà del nuovo anno fiscale (1° aprile -31 marzo 2025). La compagnia ha ufficialmente annunciato la decisione in occasione della presentazione dell'operativo della prossima stagione, ma gli indizi c'erano già tutti. Dal trasferimento della sede italiana da Roma a Milano all'accordo di codeshare con Ita Airways.\r

\r

Complessivamente Ana lancerà tre nuove rotte tra Tokyo e tre città europee (oltre a Milano, Stoccolma e Istanbul) nell'anno fiscale 2024 e riprenderà o amplierà il servizio sulle rotte esistenti, sfruttando la rinnovata domanda di viaggi in Giappone dopo la pandemia. L'apertura di tutte e tre i collegamenti europei era stata posticipata a causa dello scoppio della pandemia. \r

\r

Ana riprenderà in agosto anche il servizio tra Haneda e Vienna, dopo una pausa di oltre quattro anni, con tre voli settimanali di andata e ritorno. Insieme alle nuove città, le rotte europee del vettore salgono quindi a nove rispetto alle attuali cinque. A luglio verranno aggiunti altri voli per Monaco e Parigi, con sette voli settimanali ciascuno.\r

\r

«Nel prossimo anno finanziario il fulcro della nostra crescita sarà concentrato sui voli internazionali - ha dichiarato Koji Shibata, presidente e ceo del vettore giapponese -. Riprenderemo con determinazione le rotte internazionali che erano state sospese durante la pandemia e inaugureremo voli verso nuove destinazioni per consentire a un numero maggiore di nuovi passeggeri di scoprire il Gruppo Ana. Con l’aggiunta di AirJapan, possiamo contare su tre brand e offrire ai passeggeri diverse opzioni per soddisfare le loro esigenze di viaggio. Questo operativo riflette gli investimenti per soddisfare la domanda, in linea con la nostra mission di crescita sostenibile».\r

\r

L'espansione in Europa si inserisce nel contesto di un forte rimbalzo del turismo in entrata in Giappone dalla fine della pandemia, anche se la necessità di evitare lo spazio aereo russo dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca ha reso i voli verso il continente più lunghi e costosi.\r

\r

I più recenti dati del Jnto mostrano che il numero di visitatori in Giappone è aumentato dell'8% nel dicembre 2023 rispetto al dato pre-Covid: gli arrivi dal Nord America, dall'Australia, dal Medio Oriente e dall'Asia sono tutti aumentati nello stesso periodo. I visitatori dall'Europa sono ancora in difetto di un 10%-20%, ma si prevede una rapida ripresa.","post_title":"Ana aprirà la Milano-Tokyo Haneda tra il prossimo ottobre e marzo 2025","post_date":"2024-01-23T09:35:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706002521000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_427295\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Di Tullio[/caption]\r

\r

Ricavi in crescita per il gruppo Belstay che, con i suoi quattro hotel a Milano, Mestre e Roma, ha chiuso il 2023 con 19 milioni di euro, pari a un livello del 25% superiore a quello raggiunto dalle medesime strutture in era pre-Covid. E questo grazie anche a un incremento dei ricavi medi per camera disponibile (revpar) superiore del 30% rispetto al benchmark di riferimento dei mercati cittadini in cui la compagnia è presente. In aumento pure l'occupazione media, che si è attestata oltre il 70%, sei punti percentuali sopra le attese.\r

\r

\"Il 2024 sarà l’anno della messa a regime operativa per portare il gruppo verso una traiettoria di performance che realizzi il potenziale ancora inespresso (il brand è stato lanciato a giugno 2022 dal fondo d’investimento britannico Blantyre Capital in partnership con Garnet Hospitality Partners, ndr) - racconta l'a.d. di Belstay, Roberto Di Tullio -. L’obiettivo è incrementare il giro d’affari, con un focus sull’incremento del prezzo medio e sul potenziamento delle attività ristorative a marchio Seguimi, grazie all’operatività ordinaria, ma soprattutto mediante il comparto mice e l’organizzazione di nuovi eventi nella stagione estiva\".\r

\r

Nel 2023 sono stati infatti realizzati circa mille eventi, che hanno visto come protagoniste le strutture di Roma Aurelia e Milano Assago. La maggior parte delle manifestazioni ha riguardato in particolare aziende dei comparti pharma, formazione e beauty. La provenienza geografica degli ospiti Belstay è risultata inoltre estremamente varia con oltre 50 nazionalità. In sensibile crescita rispetto al 2022 la componente estera pari al 68% della clientela totale. L’Italia rimane tuttavia il primo mercato col 32% delle presenze, seguita dagli Stati Uniti col 7%. Significativo nel segmento leisure l’afflusso dall’America Latina, che rappresenta oggi il 22% del totale.\r

\r

\"Il 2023 è stato caratterizzato da alti tassi di interesse, prezzi medi da record e costi di materie prime ancora crescenti – ha aggiunto Tommaso Valle, co-fondatore di Garnet Hospitality Partners nonché development & project director Belstay –. Viste le condizioni penalizzanti nell’effettuare nuove acquisizioni, l’anno scorso ci siamo concentrati sull’ottimizzazione dell’attività gestionale e sul pieno sfruttamento dell’onda lunga di mercato per massimizzare il giro d’affari. Oggi Belstay è nelle condizioni ottimali per cogliere ulteriori opportunità d’incremento del fatturato sugli hotel esistenti ed eventualmente crescere nel numero di strutture. Ci auguriamo che il mercato immobiliare offra quest’anno maggiori occasioni d’espansione, vista la grande necessità di rinnovamento del patrimonio alberghiero italiano nel segmento 4 stelle».\r

\r

Per il 2024 si prevede quindi sicuramente il potenziamento della ristorazione a marchio Seguimi, l’apertura delle due piscine di Linate e Venezia Mestre, nonché l’espansione delle aree eventi e leisure. Ma l'idea è anche quella di espandersi per avere una presenza più capillare sul territorio, arrivando in città come Napoli, Torino, Firenze, Verona o Bologna. L'obiettivo? Raggiungere una massa critica di dieci-dodici hotel.","post_title":"Fatturato in crescita per Belstay che ora punta a espandersi ancora, mercato permettendo","post_date":"2024-01-22T11:17:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705922257000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459834","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Via dei Monti o de Pontremolo entra ufficialmente nel “Catalogo dei cammini religiosi italiani”.\r

\r

L’istanza presentata dal Consorzio di promozione turistica e culturale del territorio dei liguri antichi “il Cigno” è stata accolta dal Ministero del Turismo garantendo, così, il raggiungimento di questo importante obiettivo frutto del lavoro messo in campo dal Consorzio e dai suoi partner sul territorio del Levante ligure, che ha trovato la condivisione della vicina Lunigiana nel segno di un rapporto storico profondo.\r

\r

La Via dei Monti o de Pontremolo nasce nel Trecento come percorso mercantile fra Levanto e la Lunigiana per volere della Repubblica di Genova interessata a sviluppare i commerci per terra e per mare in direzione della Val Padana. Grazie ad un primo finanziamento sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Luoghi della Cultura 2020”, il Consorzio Il Cigno, in collaborazione con i Comuni di Levanto, Borghetto di Vara e Brugnato, della sezione del Club Alpino Italiano della Spezia e della Parrocchia della Pieve di San Siro di Montale di Levanto, ha realizzato i primi interventi sul tratto Levanto-Brugnato. Lo spunto deriva dagli studi del professor Tiziano Mannoni e di Gianni Busco che riscoprirono l’antica Via della Lunigiana storica.\r

\r

Successivamente è stato possibile completare il recupero dell’antico tracciato che si conclude a Pontremoli, intersecando la Via Francigena, grazie al contributo della Fondazione Carispezia, erogato nell’ambito del Bando Aperto 2022, della Banca di Credito Cooperativo Versilia, Lunigiana e Garfagnana, dell’Unione dei Comuni della Lunigiana, del Comune di Zignago e della Sezioni CAI di Pontremoli.\r

\r

La Via dei Monti è il terzo cammino religioso che interessa la Liguria, accanto alla Via Francigena e al Cammino di Sant’Agostino; il primo, però, che si snoda per oltre il 65% in Liguria e il resto in Toscana. Questo tracciato può svolgere un ruolo strategico richiamando i flussi turistici dalla costa delle Cinque Terre all’entroterra. La promozione e valorizzazione dei cammini religiosi e sacri, inoltre, assume particolare importanza in vista del Giubileo di Roma del 2025.","post_title":"La Via dei Monti e de Pontremolo entra nel “Catalogo dei cammini religiosi italiani”","post_date":"2024-01-22T10:48:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705920489000]}]}}