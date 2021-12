Irlanda del Nord: conto alla rovescia per il debutto del Game of Thrones Studio Tour

Il sipario sul nuovo Game of Thrones Studio Tour si alzerà il 4 febbraio 2022. E nell’attesa del debutto della nuova attrazione, situata presso i Linen Mill Studios a Banbridge, in Irlanda del Nord, sono state diffuse nuove immagini totalmente inedite di ciò che attende i fan dell’amatissima serie e futuri visitatori.

Il Game of Thrones Studio Tour è l’ultimo capitolo della storia del Linen Mill, perfetto esempio di una storia di successo di riqualificazione di un edificio industriale. Gli Studios sono una filiale di John Hogg & Co, azienda familiare dell’Irlanda del Nord che opera con successo dal 1800. Inaugurata nel 1800, la sede del Linen Mill a Banbridge era utilizzato esclusivamente per la produzione di lino ma in seguito al significativo declino dell’industria locale del lino, nel 2008, è cominciata la collaborazione con HBO. Negli anni successivi, culminati con le riprese dell’ottava stagione finale nel 2018, un terzo del 75% di Game of Thrones filmato in Irlanda del Nord è stato girato presso i Linen Mill Studios.

I buoni regalo, validi per 24 mesi, e i biglietti per il Game of Thrones Studio Tour sono già in vendita.