Il Qatar alza la scommessa sul turismo, che varrà il 12% del Pil entro il 2030

Sfide ambiziose per il turismo del Qatar, ma assolutamente concretizzabili, come tiene a sottolineare Philip Dickinson, vp international markets Visit Qatar (nella foto), che mette a fuoco obiettivi e priorità. A cominciare dalla sicurezza per cittadini e visitatori “con circa l’88% della popolazione già vaccinata e un attento calendario di riaperture culminato con il via libera ai turisti internazionali vaccinati da metà luglio circa (mentre dallo scorso 31 agosto l’Italia ha eliminato la quarantena precedentemente previsti per gli arrivi dal Qatar)”. Per arrivare ai target 2030, quando l’incidenza del turismo sul Pil nazionale è stimata attorno al 12% rispetto all’attuale 5%, mentre il numero dei visitatori internazionali triplicherà dagli odierni 2,1 milioni a circa 6-7 milioni“. Come? Attraverso “investimenti significativi di promozione sui principali mercati – che abbiamo individuato in una quindicina, dal Regno Unito alla Germania, dalla Francia agli Stati Uniti senza dimenticare, anzi con particolare accento, l’Italia – per aumentare significativamente la ‘awareness’ del prodotto Qatar”. Ma attenzione, dovrà essere una vera e propria “riconoscibilità del nostro Paese, un’identità propria e ben distinta da quella dei paesi limitrofi”.

I Mondiali di Calcio 2022 saranno certamente un adeguato volano al rilancio turistico del Paese “vero e proprio boost all’ampliamento dell’offerta e dei servizi in Qatar, con nuovi hotel, ristoranti, parchi a tema, servizi per i turisti“, ma il futuro turistico guarda con particolare attenzione allo sviluppo di prodotto che “superino il concetto della classica vacanza ‘sea&sun’ ponendo enfasi all’ampia offerta culturale, fatta di tradizioni antiche ed esperienze da vivere in loco, ma anche dal turismo avventura e sportivo, senza dimenticare il segmento Mice”. Il tutto approfittando, magari per una prima visita, “di uno stopover a Doha, per poi tornare e scoprire tutto il resto del Paese”.