Il Perù e la sua gastronomia: viaggio tra le eccellenze, dai prodotti unici ai ristoranti stellati

Il Perù accende i riflettori, una volta di più, sulle proprie eccellenze gastronomiche, dopo che i recenti World Travel Awards hanno nuovamente confermato il Paese come miglior ‘Destinazione culinaria del Sud America’. L’eccellenza gastronomica del Perù e la sua consacrazione a livello internazionale negli ultimi anni è stata dimostrata anche dalla ricorrente presenza di 3 ristoranti peruviani nella classifica dei 50 migliori al mondo – il Central di Virgilio Martinez, anche miglior ristorante del Sud America nel 2021, il Maido di Mitsuharu Tsumara e l’Astrid & Gastón, del famoso chef Gastón Acurio – e, più recentemente, dall’incoronazione di Pía León, chef e proprietaria di Kjolle, oltre che co-proprietaria del Central, come miglior chef donna del mondo a soli 30 anni secondo ‘50 best’ 2021. Negli ultimi anni però, l’attenzione del mondo della ristorazione peruviana si è sempre più spostata verso la tradizione, nel tentativo di riscoprire le origini e le radici delle molteplici cucine regionali che oggi danno vita a una gastronomia riconosciuta e affermata in tutto il mondo.

Quando si viaggia tra i diversi ecosistemi del Perù, dalla costa, alle Ande, all’Amazzonia, si procede anche in un viaggio tra le diverse cucine regionali. Lima ha saputo senza dubbio conquistarsi un’eccellente e meritata fama come una delle migliori capitali gastronomiche del mondo ma la cucina andina non è da meno, con i suoi chupes, le zuppe, le carni e i deliziosi dolci a base di mais, latte e frutta. Qui nasce anche la cucina Novoandina, un nuovo stile culinario che propone di tornare alle abitudini alimentari del passato preispanico per ricreare e, quindi, riscoprire molti degli ingredienti nativi. E ancora, la cucina dell’Amazzonia peruviana non solo ci accoglie con i suoi piatti esotici, ma attira anche il viaggiatore con la sua grande varietà di delizie culinarie; infine, il clima caldo della Costa nord del Perù offre un’ampia scelta di frutti di mare e pesce.

L’estensione geografica e la varietà di microclimi hanno permesso lo sviluppo di una vasta ricchezza di prodotti e ingredienti, tra i quali si contano ad esempio più di tremila tipi di patate diverse o centinaia di specie di peperoni, quinoa, un’enorme varietà di mais di tutti i colori e molto altro. Tra i principali prodotti del Perù spiccano i celebri super foods, una dispensa inesauribile di frutta, cereali e verdure, insuperabile per il gusto e proprietà benefiche. Dal 2017 ad oggi, la marca Super Foods Peru si è distinta durante eventi e fiere alimentari più rappresentative a livello internazionale: dal cacao al caffè, passando per il Pisco.