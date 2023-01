Grecia: accordi con 10 compagnie aeree per destagionalizzare. Grandi aspettative per l’estate La Grecia gioca di nuovo d’anticipo e si prepara all’apertura della stagione estiva che prenderà ufficialmente il via a marzo, come nel 2022 e molto prima degli anni precedenti. Secondo il ministro del Turismo, Vassilis Kikilias, l’obiettivo per il 2023 è quello di capitalizzare il forte slancio che l’industria turistica greca ha centrato nel 2022, con entrate che dovrebbero superare i 18 miliardi di euro. Sempre al centro delle azioni di promozione il posizionamento del Paese quale destinazione da visitare lungo tutti i 12 mesi dell’anno. In quest’ottica la sede centrale della Greek National Tourism Organization ha recentemente stipulato accordi a lungo termine con dieci compagnie aeree in base ai quali i vettori aggiungeranno altre rotte o manterranno i voli esistenti verso le destinazioni greche anche durante i mesi invernali. Le compagnie interessate sono Aegean, Sky express, Jet2.com, easyJet, Wizz Air, British Airways, Eurowings, BlueBird Airways, Sun d’Or e Tus Airways. Intanto, sebbene il 2023 sia appena iniziato, l’andamento delle prenotazioni indica che i viaggiatori stanno spostando il loro interesse dai Paesi dell’Europa occidentale ad altre destinazioni, con la Grecia che si è rivelata al centro della domanda. Fonti ministeriali parlano di una “stagione forte”. Attesa, a breve, il lancio della nuova campagna promozionale di primavera.

\r

Il Giappone sarà la Destinazione del 2023, si era detto già alla fiera di Rimini dello scorso ottobre. E in effetti il paese del Sol levante è ripartito di slancio con segnali incoraggianti che provengono da quasi tutti gli operatori provvisti di un'offerta importante sulla destinazione. E' questo il caso di Kel 12: “Dopo la chiusura imposta dall’emergenza sanitaria, il Giappone ha riaperto le porte al turismo internazionale nel giugno 2022, mantenendo però fino all’inizio dell’autunno molte restrizioni che hanno rallentato le prenotazioni - spiega la product manager lontano Oriente di Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi, Rosanna Locati -. Con l’abolizione dello scorso ottobre di ogni barriera all’ingresso la destinazione è però subito ripartita, consentendoci di registrare numeri molto significativi, in termini di prenotazioni, ben al di sopra delle aspettative, facendo intravedere ottimi risultati per il 2023. Se nel 2019 il Giappone di Kel 12 rappresentava la seconda destinazione in ordine di fatturato e passeggeri, preceduta solo dall’India, per quest'anno contiamo di incrementare di un ulteriore 20% i risultati pre-pandemia, grazie al lavoro fatto dal nostro gruppo per ampliare e migliorare l’offerta di prodotto e servizio”.\r

\r

Oggi Kel 12 vanta in particolare una programmazione composta da 12 itinerari di viaggio con esperti che si affiancano alle proposte tailor made. I viaggi con esperti si avvalgono di guide parlanti italiano e contano di un massimo di 16 partecipanti; prevedono, inoltre, soggiorni in strutture 4 stelle e l’utilizzo prioritario di mezzi privati per i trasferimenti. Le proposte includono esperienze tra le più classiche, quali pernottamenti in ryokan, relax negli onsen e la partecipazione alla cerimonia del tè, ma anche momenti inusuali come la visita al festival dell’isola di Sado, l’Earth Celebration, famoso per i tamburi taiko del gruppo Kodo, o le soste presso i Jikoku, gli inferni rossi e inferni marini, o ancora esperienze immersive in compagnia dei monaci Zen nel complesso templare di Eihei-ji a Fukui.\r

\r

“Abbiamo implementato la nostra programmazione integrando nuovi itinerari e migliorato, ove possibile, prodotti e servizi di quelli che avevamo già in programmazione - prosegue Rosanna Locati -. Abbiamo per esempio inserito la proposta Hokkaido il grande nord degli Ainu: un tour dedicato a chi desidera vivere un’immersione nella natura immacolata della seconda isola più grande del Giappone. Sono stati poi integrati tour che prevedono la visita di Kyushu e di isole minori o di cittadine rurali poco conosciute ma che rivelano il fascino più autentico di questa terra. Per soddisfare le richieste dei clienti abbiamo strutturato, inoltre, proposte di viaggio più brevi, della durata di dieci giorni”.\r

\r

I plus dell’offerta sul Giappone di Kel 12 saranno presentati questa sera a Milano presso palazzo Castiglioni, in collaborazione con Jnto Ente nazionale del turismo giapponese, Lufthansa Group e Europ Assistance. La presentazione va ad arricchire i contenuti del roadshow promosso da Jnto in Italia che, dopo due tappe già tenutesi a Roma e Ancona, proseguirà il 24 gennaio a Trento e il 25 gennaio a Modena.\r

\r

","post_title":"Il Giappone di Kel 12 supera i livelli pre-pandemia: fatturato 2023 a +20% sul 2019","post_date":"2023-01-11T13:04:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673442288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437100","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Grecia gioca di nuovo d'anticipo e si prepara all'apertura della stagione estiva che prenderà ufficialmente il via a marzo, come nel 2022 e molto prima degli anni precedenti. Secondo il ministro del Turismo, Vassilis Kikilias, l'obiettivo per il 2023 è quello di capitalizzare il forte slancio che l'industria turistica greca ha centrato nel 2022, con entrate che dovrebbero superare i 18 miliardi di euro.\r

\r

Sempre al centro delle azioni di promozione il posizionamento del Paese quale destinazione da visitare lungo tutti i 12 mesi dell'anno. In quest'ottica la sede centrale della Greek National Tourism Organization ha recentemente stipulato accordi a lungo termine con dieci compagnie aeree in base ai quali i vettori aggiungeranno altre rotte o manterranno i voli esistenti verso le destinazioni greche anche durante i mesi invernali. Le compagnie interessate sono Aegean, Sky express, Jet2.com, easyJet, Wizz Air, British Airways, Eurowings, BlueBird Airways, Sun d'Or e Tus Airways.\r

\r

Intanto, sebbene il 2023 sia appena iniziato, l'andamento delle prenotazioni indica che i viaggiatori stanno spostando il loro interesse dai Paesi dell'Europa occidentale ad altre destinazioni, con la Grecia che si è rivelata al centro della domanda. Fonti ministeriali parlano di una \"stagione forte\". Attesa, a breve, il lancio della nuova campagna promozionale di primavera.\r

\r

","post_title":"Grecia: accordi con 10 compagnie aeree per destagionalizzare. Grandi aspettative per l'estate","post_date":"2023-01-11T12:59:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673441960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo progetto turistico sta per partire nei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Lo hanno presentato il Sindaco della Spezia ,Pierluigi Peracchini; l’Assessore al Turismo, Mariagrazia Frijia; il Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti; il Vice Sindaco di Portovenere, Emilio Di Pelino; Luca Lorenzini, titolare di SAT di Viaggi Capa e Giuseppe Cilia, Presidente di Iobus. A partire dalla prossima primavera avranno inizio nuovi tour panoramici a bordo di bus turistici scoperti che consentiranno di scoprire la storia, le curiosità e i luoghi più affascinanti dei Comuni della Spezia, Portovenere e Lerici. Il servizio sarà curato da IOBUS in partnership con SAT di Viaggi Capa.\r

\r

«Inauguriamo un nuovo servizio per i turisti e per i cittadini al pari delle più grandi città italiane - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Il tour abbraccerà anche i Comuni vicini, Lerici e Portovenere, per offrire un’esperienza turistica ancora più completa con partenza dalla nostra Città. La Spezia non è più a traino dal punto di vista turistico ma è il vero motore turistico del levante ligure, come confermano tutti i dati che ci stanno giungendo in queste settimane: non solo in alta stagione ma tutto l’anno abbiamo arrivi e presenze importanti che vogliono rimanere sul nostro territorio, vivendolo a 360 gradi, approfittando dei grandi eventi, dell’offerta museale, delle attività commerciali e della bellezza dei luoghi storici che abbiamo valorizzato in questi anni».\r

\r

«Un altro tassello importante nel percorso di città sempre più turistica - aggiunge l’Assessore al Turismo Mariagrazia Frijia – dopo i trenini avremo anche i bus scoperti. Un servizio a disposizione dei singoli turisti e di gruppi organizzati che consentirà di visitare la Città comodamente seduti, con l’ausilio di audioguide disponibili in sette lingue».\r

\r

I due bus, da 35 posti ciascuno, effettueranno servizio dalle 9.30 alle 17.","post_title":"La Spezia, Portovenere e Lerici, al via i tour panoramici in bus","post_date":"2023-01-11T11:56:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673438205000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Pullman torna al Timi Ama di Villasimius. Si affiancherà al marchio Almar, che dallo scorso novembre ha sostituito infatti proprio la storica insegna di casa Accor, a seguito dell'acquisizione della gestione della struttura sarda da parte del gruppo Hnh Hospitality. Ora la stessa compagnia veneta ha firmato un accordo di franchising con la società francese per l'indirizzo di Villasimius che da questo gennaio si chiama Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa in vista della sua apertura il prossimo maggio per la stagione estiva.\r

\r

“Siamo particolarmente soddisfatti di collaborare nell’ambito di questa nuova gestione in Sardegna con un player di rilievo quale è Accor – sottolinea il ceo di Hnh Hospitality, Luca Boccato –. La gestione di una struttura storica e rinomata come il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa rappresenta, inoltre, un nuovo importante tassello nel nostro percorso di espansione verso località strategiche, tramite una proposta in grado di conciliare le esigenze del turismo leisure con quelle del turismo congressuale e del benessere. Questa partnership è anche l’ulteriore prova della credibilità che il nostro gruppo ha raggiunto con tutti i grandi brand internazionali nel mondo dell’hospitality con i quali operiamo”.\r

\r

","post_title":"Il brand Pullman torna al Timi Ama. Si affiancherà al marchio Almar","post_date":"2023-01-11T11:38:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673437116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà a Londra il prossimo 28 marzo il New Deal Europe 2023: il marketplace e forum annuale dedicato alla parte sudorientale del Vecchio continente: \"Si tratta dell’unico evento turistico globale incentrato su dodici destinazioni di quest'area dell'Europa: dalla Slovenia alla Grecia. Oggi la nostra regione è la meta turistica in più rapida crescita del pianeta – ha dichiarato Tine Murn, cofondatore dell’evento –. Peraltro è una regione ancora in gran parte da scoprire, ma è ha molto da offrire. Infatti sempre più turisti iniziano a esplorare i paesaggi dell’Europa sudorientale; a scoprire la sua impareggiabile gastronomia e l’incredibile accoglienza della sua gente, condividendo poi le proprie esperienze sui social media, e incoraggiando così altre persone a visitare la regione. Stiamo assistendo anche a una maggiore copertura da parte delle pagine di viaggi dei grandi quotidiani nazionali. Non sorprende quindi che i tour operator e le compagnie aeree stiano riscontrando una crescita importante verso tali destinazioni. Per gli operatori che vogliono capire perché la regione stia andando così bene, e che sono alla ricerca di modi per includerla nei loro programmi, il New Deal Europe Marketplace è sicuramente il posto giusto\".\r

\r

\"Questo sarà il nostro primo marketplace dal vivo da quando sono state tolte tutte le restrizioni per il Covid, quindi puntiamo a un’affluenza record\", gli fa eco l'altro co-fondatore dell'evento, Robert Dee. L’evento è cresciuto così tanto da avere necessità di una nuova sede: \"Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner del Jacobs Media Group per fare di questa manifestazione il più grande motore del turismo verso tutte le nostre destinazioni\", aggiunge Dee. Il programma prevede un’intera giornata di incontri b2b prestabiliti, presentazioni di destinazioni, una tavola rotonda con figure chiave del settore e un ricevimento di networking. ","post_title":"Si terrà a Londra il New Deal Europe 2023: fiera b2b dedicata all'Europa sudorientale","post_date":"2023-01-11T09:39:17+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1673429957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Serbia investe ancora sull'Italia in vista dell'estate con l'aumento del numero dei voli da Belgrado verso Bologna, Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Un rafforzamento che si accompagna al recente lancio delle nuove rotte per Firenze, Napoli, Bari, Catania e Palermo, oltre al volo su Venezia operativo tutto l'anno.\r

\r

Nel dettaglio, Bologna sarà servita da 4 frequenze settimanali dal 20 marzo prossimo; Roma con 12 frequenze a settimana dal 24 aprile e Milano con 10 voli alla settimana, dal 5 giugno.\r

\r

La compagnia collega l'Italia all'Est Europa con voli via Belgrado verso destinazioni quali: Romania, Bulgaria, Macedonia del Nord, Slovenia, Croazia, Albania, Polonia, Cipro, Grecia, ma anche gli Stati Uniti con voli per Chicago e New York e la Cina con volo diretto da Belgrado per Tainjin. La flotta del vettore è composta da Airbus A330-200, A320 e A319.","post_title":"Air Serbia: più frequenze per l'estate su Bologna, Milano e Roma","post_date":"2023-01-11T09:23:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673429018000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437012","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Play ha aperto le vendite dei biglietti per Toronto-Hamilton, quinta destinazione in Nord America che la compagnia opererà dal prossimo 22 giugno con collegamenti giornalieri.\r

\r

\"L'aggiunta di Toronto al nostro network - spiega una nota della low cost islandese - è stato il passo successivo naturale per Play, considerato che i risultati delle altre destinazioni nordamericane hanno superato le nostre aspettative. Nel 2022 la compagnia ha servito 25 destinazioni, ma nel 2023 abbiamo in programma di espanderci a quasi 40 destinazioni tra Europa e Nord America. Opereremo con 10 aeromobili e impiegheremo oltre 500 persone\".\r

\r

Proprio a inizio 2023, Play ha reso noto anche un nuovo poker di destinazioni in Europa: si tratta delle città danesi di Aarhus, Aalborg e Billund oltre che di Düsseldorf. La rotta per la città tedesca decollerà l'8 giugno, con tre voli settimanali; il volo inaugurale per Aalborg è previsto per il 10 giugno, con frequenze bisettimanali mentre quello verso Aarhus partirà il 12 giugno, sempre due volte a settimana. Infine, dal 15 giugno, saranno aperti anche i collegamenti per Billund, due volte a settimana.","post_title":"Play apre le vendite per Toronto, quinta destinazione in Nord America","post_date":"2023-01-11T09:15:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673428551000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air rivede l'operativo sul mercato Italia cominciando dal rafforzamento dell'offerta da Milano Malpensa e Roma Fiumicino con il posizionamento di altri tre A321neo, cui si somma però la chiusura della base di Bari, dal prossimo 16 febbraio. \"Gli aeromobili attualmente basati lì saranno riassegnati per supportare l'espansione a Roma e Milano\" spiega una nota della compagnia aerea.\r

\r

La low cost opererà così nella prossima estate un totale di 279 rotte dall'Italia. Nel dettaglio, la base di Roma vede l'aggiunta di altri due velivoli che porteranno a 11 il totale, che serviranno 67 rotte durante la stagione estiva; saranno aperte due nuove rotte per Funchal (Madeira) e Memmingen (Germania). Potenziati, inoltre, i collegamenti per Barcellona, Parigi Orly, Dortmund e Praga.\r

\r

Su Malpensa verrà basato un altro aeromobile per un totale di 11 che saranno impiegati su 37 rotte verso 22 Paesi in Europa e Medio Oriente; al via una nuova rotta per Abu Dhabi e un'altra per Madrid, da luglio 2023. Wizz Air crescerà anche dalla base di Vilnius, in Lituania, che porterà anche al lancio di un nuovo collegamento tra Vilnius e Roma Fiumicino, dal prossimo aprile.\r

\r

In parallelo arriva anche la decisione di chiudere la base del 'Karol Wojtyla’ di Bari: “Nella consapevolezza che i vettori si muovono in un contesto di libero mercato e di forte competizione con altri vettori concorrenti, prendiamo atto della decisione di WizzAir di riorganizzare il proprio network sull’intero mercato italiano - ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. In ogni caso stiamo già operando per ristabilire nel più breve tempo possibile adeguati livelli alternativi di connettività aerea, al fine di garantire le migliori condizioni di servizio per la clientela.\r

\r

\"Sono già programmate una decina di nuove rotte che verranno operate da altri vettori alcuni dei quali, come Norwegian ed Aer Lingus, presenti per la prima volta in Puglia, alle quali si aggiungeranno le destinazioni servite da vettori storici già presenti sui nostri scali come Ryanair, Volotea e Brussels Airlines”.\r

\r

Wizz Air cancellerà alcune rotte da Bari ma continuerà ad operare i voli da Budapest, Bucarest, Cluj-Napoca, Lasi, Timisoar, Tirana, Varsavia e Breslavia.\r

\r

","post_title":"Wizz Air potenzia il network da Milano e Roma. Ma chiude la base di Bari","post_date":"2023-01-11T08:50:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673427041000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte l'advance booking Grimaldi Lines per l'estate 2023. L'offerta prevede il 20% di sconto (diritti fissi e servizi di bordo esclusi) sul passaggio nave e sui supplementi per le sistemazioni, i veicoli e gli animali domestici al seguito, per tutte le prenotazioni effettuate dal 9 gennaio al 30 aprile 2023, con partenza tra il 1° giugno e il 30 settembre 2023. La promozione è valida sui seguenti collegamenti da/per Sardegna, Sicilia e Spagna: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Livorno-Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona e viceversa. Lo sconto è cumulabile con tutte le altre promozioni attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e con le tariffe speciali Sardi Doc e Siciliani Doc, dedicate ai passeggeri nativi e ai residenti sulle isole.\r

\r

Per chi invece desidera partire alla scoperta della terra degli dei, c’è la promozione Speciale Grecia. Lo sconto del 20% (diritti fissi, servizi di bordo e sistemazione in cabina esclusi) verrà applicato alle tariffe per passaggio nave, sistemazione in poltrona, veicoli e animali domestici al seguito, esclusivamente per chi prenota entro il 28 febbraio 2023 con partenza fino al 31 dicembre 2023. L’offerta è valida su tutte le linee marittime Grimaldi Lines e Grimaldi Minoan Lines che collegano la Grecia all’Italia: Brindisi-Patrasso, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù, Ancona-Igoumenitsa, Ancona-Corfù e viceversa. Lo sconto è cumulabile con le altre promozioni in corso di validità e con le convenzioni. Esclusivamente per le linee da/per Ancona, per le quali la promozione prende il nome di Early Booking, fino a 20 giorni prima della data di partenza sarà possibile cancellare la prenotazione senza penale, oppure modificarla senza spese di variazione.","post_title":"Parte la campagna advance booking di Grimaldi con sconti del 20%","post_date":"2023-01-10T12:52:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673355126000]}]}}