Giordania (Madaba) chiama Ravenna: progetto per una rete internazionale delle città del mosaico

Giordania e Italia sempre più vicine: questa volta con le due città di Ravenna e Madaba, famose nel mondo per i loro mosaici. Proprio la città romagnola ospita da oggi e fino al 18 novembre, le Giornate di studi e la conferenza “Verso la rete internazionale delle città del mosaico”. Il primo passo verso questo più ampio progetto globale consiste nella collaborazione tra Ravenna e la città giordana, che prende concreto avvio durante queste giornate con una nutrita delegazione di esperti provenienti dalla Giordania. Già negli anni ‘90 la collaborazione tra le due città era stata fruttuosa: la scuola di mosaico di Madaba fu fondata grazie alla cooperazione con le istituzioni ravennate del mosaico.

Il Comune di Ravenna intende costruire una rete internazionale di città interessate a valorizzare il patrimonio musivo sia antico, sia contemporaneo e a sviluppare alta formazione e produzione artigianale e artistica in questo campo e la connessa promozione turistica. Madaba, che nel 2022 sarà capitale culturale del mondo arabo, è sito di interesse Unesco per la sua tradizione legata ai alla manifattura dei mosaici riconosciuta in tutto il mondo, e nel 2017 Madaba è entrata a far parte della rete di città creative dell’Unesco relativamente all’artigiano, il cui settore importante è il restauro dei mosaici.

Ci sono circa 270 siti archeologici riconosciuti a Madaba, i più importanti dei quali sono la Chiesa di San Giorgio, con la Mappa della Palestina, e il Monte Nebo.