Giamaica: dal 1° settembre obbligo di compilazione dell’Immigration form online Per ridurre i tempi di attesa e le code agli arrivi, tutti i passeggeri in entrata nel Paese, a partire dal 1° settembre, saranno obbligati a compilare prima dell’arrivo l’Immigration form online sul sito https://enterjamaica.com. E’ la novità sulle procedure d’arrivo introdotta dalla Giamaica, per far fronte all’importante crescita di visitatori registrata negli ultimi mesi e che si preveda possa continuare anche nel prossimo futuro. La stagione estiva per la destinazione caraibica quest’anno è stata infatti molto intensa: da aprile a giugno si sono registrati incrementi superiori al 10% rispetto al 2022. Con oltre 400m mila passeggeri totali al mese, il trimestre è stato quello con il più alto numero di passeggeri in arrivo e in partenza nella storia del Sia (Sangster International Airport) di Montego Bay. La nuova procedura è semplice e veloce, e consente al viaggiatore di ricevere una ricevuta della sua domanda di ingresso via e-mail, così che possa essere comodamente mostrata ai funzionari dell’Immigrazione dell’aeroporto, che in questo modo non chiedono più il modulo fisico. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per ridurre i tempi di attesa e le code agli arrivi, tutti i passeggeri in entrata nel Paese, a partire dal 1° settembre, saranno obbligati a compilare prima dell’arrivo l’Immigration form online sul sito https://enterjamaica.com. E' la novità sulle procedure d'arrivo introdotta dalla Giamaica, per far fronte all'importante crescita di visitatori registrata negli ultimi mesi e che si preveda possa continuare anche nel prossimo futuro. La stagione estiva per la destinazione caraibica quest’anno è stata infatti molto intensa: da aprile a giugno si sono registrati incrementi superiori al 10% rispetto al 2022. Con oltre 400m mila passeggeri totali al mese, il trimestre è stato quello con il più alto numero di passeggeri in arrivo e in partenza nella storia del Sia (Sangster International Airport) di Montego Bay. La nuova procedura è semplice e veloce, e consente al viaggiatore di ricevere una ricevuta della sua domanda di ingresso via e-mail, così che possa essere comodamente mostrata ai funzionari dell'Immigrazione dell’aeroporto, che in questo modo non chiedono più il modulo fisico. [post_title] => Giamaica: dal 1° settembre obbligo di compilazione dell'Immigration form online [post_date] => 2023-08-25T13:04:06+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692968646000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451086 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo una breve parentesi allo Splendido di Portofino, Alberto Pirozzini rientra nel gruppo Pellicano nel ruolo di chief operating officer. Nella medesima compagnia è stato infatti area general manager dal 2016 al 2022. Con una carriera di oltre 25 anni nel settore dell'ospitalità di lusso, Alberto porta con sé un bagaglio di competenze e un'esperienza di rilievo. Il suo percorso è iniziato con Four Seasons ed è proseguito con The Ritz-Carlton, ricoprendo inoltre posizioni di prestigio in St. Regis Hotels & Resorts e Salvatore Ferragamo Group (Lungarno Collection). Nel corso della sua carriera ha gestito proprietà negli Stati Uniti, alle Bahamas, alle isole Cayman e in Italia. “Sono molto felice di tornare a far parte del gruppo Pellicano Hotels in questo momento di grande crescita - racconta lo stesso Pirozzini -. Le nostre principali strategie incentrate su servizio innovativo, creatività, autenticità e attenzione incrollabile ai dettagli sono ciò che permettono ai nostri ospiti di vivere momenti indimenticabili”. Dopo l'annuncio dell'importante alleanza strategica con Aermont Capital, che rafforzerà i piani di crescita della compagnia e favorirà gli investimenti per migliorare il suo portafoglio di hotel di destinazione in tutta Italia, il ruolo di Pirozzini, in qualità di chief operating officer, sarà fondamentale per dare forma e portare avanti i progetti del gruppo. [post_title] => Alberto Pirozzini torna nel gruppo Pellicano come chief operating officer [post_date] => 2023-08-25T12:48:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692967695000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451020 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in programma dall'8 al 22 novembre il viaggio Shiruq alla scoperta del Karnataka indiano in occasione del Diwali: una delle più importanti festività induiste che simboleggia la lotta del bene contro il male, della luce contro il buio. Un tour di 15 giorni, con accompagnatore dall'Italia, che conduce alla scoperta di antiche vestigia, attraverso forti, templi e giardini che raccontano storie ammantante di incanto, segreti e vicende intrise di una spiritualità senza tempo. Tra le esperienze memorabili di questo viaggio, il trasferimento a bordo del trenino della Nilgiri Mountain Railway: una linea ferroviaria a scartamento ridotto e a cremagliera, costruita dagli inglesi nel 1908 e ancora funzionante, con le sue caratteristiche locomotive a vapore. Mysore conquisterà poi al primo sguardo. Rinomata per i tessuti, il legno, il sandalo e l’incenso, ospita l’imponente Mysore Palace, edificato in stile indo-saraceno, noto per essere uno dei palazzi più grandi dell'India. Altrettanto interessanti sono il Nandi Bull, un monolite scolpito alto circa 5 metri, dalle fattezze taurine e legato alla figura di Shiva, e il tempio di Chamundeswari che svetta trionfante. "Ma lo spettacolo che animerà le vie di Mysore saranno proprio i festeggiamenti per il Diwali, la festa delle luci - spiega Francesca Lorusso, direttrice di Shiruq -: celebra la vittoria della luce sulle tenebre, il bene che sovrasta il male. Una ricorrenza dal forte contenuto spirituale, che viene festeggiata con entusiasmo e fervore: la città è illuminata da candele e diya, piccole lampade tradizionali, le case vengono decorate con rangoli colorati (disegni geometrici fatti con polveri colorate), e la notte si accende di spettacoli pirotecnici dedicati. Si è completamente immersi in un'atmosfera magica e festosa. Le famiglie si riuniscono per pregare e partecipano a solenni rituali nei templi, scambiano regali e preparano deliziosi piatti tradizionali. La cucina gioca un ruolo centrale, con la preparazione di specialità come chakli, laddu, murukku e altre prelibatezze". Tra i luoghi più sorprendenti del viaggio, Hampi: un vero e proprio museo a cielo aperto. Celebre per essere stata la capitale dell'antico regno di Vijayanagara, dal 1986 è riconosciuto come Patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Il sito è noto per i suoi templi elaborati, gli imponenti monumenti in stile dravidico, le rovine antiche e i paesaggi spettacolari, senza tralasciare la sua atmosfera, che evoca il passato glorioso di questa antica città. "Ammireremo il Virupaksha Temple con i suoi santuari e le torri, una delle quali alta ben 50 metri, lo specchio d’acqua noto come la Piscina delle Regine dalla forma quadrata e architettonicamente molto interessante, le rovine delle stalle degli elefanti e il Lotus Mahal: edificio avvolto nel mistero in quanto si pensa fosse dedicato esclusivamente alle donne", conclude Lorusso. [post_title] => Nel Karnataka con Shiruq a novembre, alla scoperta della festa delle luci [post_date] => 2023-08-24T11:37:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692877069000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quindici nuove suite vista mare, situate al quinto piano dell'hotel, sono ora disponibili all'Excelsior Venice Lido Resort. La novità rappresenta la prima fase della ristrutturazione degli interni, dopo il complesso restauro delle ampie facciate, caratterizzate dallo stile moresco, con una importante valenza storica e architettonica. L’atmosfera e lo stile delle nuove camere omaggiano il classico stile veneziano, grazie a una combinazione di genere rinascimentale con un tocco moderno. Imponenti lampadari in vetro, a richiamare la tradizione di Murano, dominano la scena, resa ancor più luminosa da un gioco di luci creato dalle ampie finestre e dagli specchi. Gli arredi, insieme alla palette di colori pastello, con il verde dominante e un rosa tenue, accrescono l'atmosfera romantica delle camere. Le ampie sale da bagno con nuovi rivestimenti e accessori presentano diverse soluzioni con vasca da bagno e doccia. “L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort è un gioiello architettonico, da sempre meta del turismo internazionale - sottolinea il general manager Alessio Lazazzera -. Preservare la sua ricchezza è un’opera complessa, che abbiamo avviato in questi anni e che proseguirà nel corso dei prossimi mesi, così da poter tutelare e rinnovare questo capolavoro di architettura dedicato all’ospitalità.” [post_title] => Inaugurate 15 nuove suite all'Excelsior Venice Lido Resort [post_date] => 2023-08-23T09:33:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692783194000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450879 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Più moderni, lineari e adatti ai contesti digitali. Welcome Travel Group presenta i nuovi loghi societari e dei brand della rete, Welcome Travel Network, Geo Travel Network, Welcome Travel Store e Welcome Travel Shop. Il progetto, firmato dalla factory creativa Eggers 2.0, è nato con lo scopo di trasferire un approccio di immediatezza e semplicità, creando un fil rouge di forme e colori trasversale tra le varie anime del network, tutte riconducibili al nuovo logo societario, Welcome Travel Group. I due brand principali mantengono distinte le proprie identità anche nel naming Welcome e Geo, ma sono accompagnati dalla matrice comune travel network, che ne definisce l’universo di riferimento. Il legame con gli azionisti è poi rappresentato non solo con l’inserimento dei marchi Alpitour World e Costa, ma anche nel tratto grafico, attraverso un richiamo ai rispettivi elementi iconici: l’infinito di Alpitour World e la C di Costa Crociere. Anche le agenzie di proprietà e le associate, Welcome Travel Shop e Welcome Travel Store, seguono i canoni del progetto e sono quindi rappresentate dallo stesso logo welcome con le specifiche travel shop e travel store. L’operazione prevede pure il restyling delle insegne delle agenzie partner. I nuovi loghi del network saranno affiancati al logo dell’adv che, rappresentato con le proprie caratteristiche grafiche e cromatiche, manterrà la storica centralità, riaffermando la riconoscibilità sul territorio e su tutti i canali di comunicazione. “La creazione di una nuova identità visiva si è resa opportuna alla luce del nuovo corso di Welcome Travel Group, terminato il processo di incorporazione delle società del metwork – spiega l’amministratore delegato, Adriano Apicella –. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, poiché è stato raggiunto sia l’obiettivo di essere rappresentati con tratti più freschi e lineari, sia quello di far coesistere, in maniera armoniosa, diversi elementi, mantenendone intatte le specifiche peculiarità, pur unite dal medesimo filo conduttore: un tratto leggibile, riconoscibile a distanza, con elementi di contemporaneità nel trattamento e un colore coerente con la storia dei marchi”. [post_title] => Il gruppo Welcome Travel rinnova i loghi societari e dei brand della rete [post_date] => 2023-08-21T13:19:27+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692623967000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con il debutto previsto per dicembre del Valtur Maldive JA Manafaru prende forma il ritorno di Valtur nell'arcipelago dell'oceano Indiano. Il resort, il terzo della linea Escape si trova nello splendido contesto naturale dell'atollo di Haa: premiato come uno dei migliori 5 "top luxury lifestyle resort" delle Maldive, grazie anche all’impostazione e alla raffinatezza della cifra estetica, sarà la punta di diamante della linea Escape, offrendo agli ospiti l’opportunità di vivere il lusso isolano all’insegna di una delicata classe stile cosmopolita che fa della discrezione un punto di distinzione. “Avevamo l’ambizione di portare al mercato italiano qualcosa di unico e ci siamo riusciti - commenta Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus -. Questo prodotto che con orgoglio definiamo fuori dall’ordinario rappresenta la massima espressione della filosofia della linea Valtur Escape, e una convinta prosecuzione di un nuovo corso del marchio Valtur che vede, accanto all’offerta di vacanza contemporanea e trasversale dei Valtur Resort, un posizionamento deciso sui segmenti upscale e luxury con le linee Escape e Italian Lifestyle Collection". Dal prossimo 16 dicembre gli ospiti potranno raggiungere il resort da Roma con voli diretti operati da Ita Airways, e in connessione con voli dai principali scali italiani. All’arrivo a Malé, collegamenti in idrovolante o comodi voli domestici e un breve tratto in barca di 15 minuti. In alternativa è possibile scegliere tra l’ampia gamma di collegamenti su Malé dei principali vettori internazionali che offrono molteplici possibilità di personalizzazione del viaggio, beneficiando di uno stop over negli Emirati o su destinazioni come Sri Lanka, Giappone, Thailandia. Le sistemazioni sulla terra ferma – in totale 84 - sono ville di oltre 150 metri quadrati, dotate di piscina indipendente e ampi spazi esterni; a queste si aggiungono gli overwater, con zone esterne particolarmente estese, corredate di ombrellone e lettini, nonché di un ampio accesso alla laguna. La struttura garantisce poi un butler dedicato per ogni sistemazione, raggiungibile, senza esclusione di orari, in real time via Whatsapp per qualsiasi necessità e per aggiornamenti in tempo reale sulle opportunità offerte dalla vacanza. All’insegna dell’eccellenza di ispirazione gourmet il trattamento Premium All Inclusive: non solo food di altissimo livello, ma anche una speciale formula beverage, con rinomati brand internazionali inclusi. Nessun servizio è a buffet, ma ogni singolo pasto è à la carte. Cinque i ristoranti a scelta libera, ai quali si aggiunge (su prenotazione) una delle più prestigiose wine cellar sotterranee di tutto l'oceano Indiano per cene in cui poter gratificare pienamente il proprio desiderio di esclusività. Ogni ospite dispone, inoltre, di una bicicletta per meglio muoversi sull'isola. In linea con l'eccezionalità del resort, il centro benessere Calm Spa, che si distingue nei trattamenti ayurvedici, con un percorso wellness totalmente naturale, immerso nella vegetazione e con speciali sessioni di Yoga o Pilates. [post_title] => Debutta a dicembre il Valtur Maldive JA Manafaru, terzo resort della linea Escape [post_date] => 2023-08-04T09:33:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691141591000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450743 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche l’Hotel Capo d’Orso di Palau è entrato nella classifica dei 10 migliori hotel sul mare stilata dal quotidiano inglese The Telegraph che seleziona “i migliori rifugi sul mare d’Italia, dove le serate miti si estendono ben oltre agosto e la brezza costiera è nell'aria”. La giornalista Kate Bolton, esperta di viaggi, seleziona i migliori indirizzi sul mare per una vacanza nella penisola. Un portafoglio di hotel di charme tra monasteri storici e ville Belle Époque, masserie e resort in cima alla scogliera con spiagge da sogno e piscine thalasso. Unico selezionato in Sardegna col il voto 9 su 10 l'Hotel Capo d'Orso Thalasso & Spa 5 stelle a Palau, il boutique hotel della catena alberghiera gallurese Delphina hotels & resorts. Un rifugio sul mare con 86 camere immerso nel Parco di Cala Capra che guarda l’Isola di Caprera fino alla Costa Smeralda, con marina privata, campo da golf 9 buche pitch & putt e centro Thalasso. Ai lati dell’hotel le spiagge di Cala Capra e Cala Selvaggia, oltre i lettini posizionati su cinque solarium in legno adagiati sull’acqua. Un’oasi di quiete e relax simbolo della naturale bellezza della Sardegna, che non è sfuggita al prestigioso quotidiano inglese che lo descrive così: "L’Hotel Capo d’Orso prende il nome dalla gigantesca roccia a forma di orso che protegge le Bocche di Bonifacio sulla leggendaria costa settentrionale della Sardegna. Il Capo d'Orso si trova tra due graziose insenature dove è possibile crogiolarsi sull'acqua o raggiungere con una passeggiata il promontorio di Capo d’Orso. Gestito dal gruppo Delphina, promotore di un'etica green, questo boutique hotel offre 'cottage' gioiello immersi nel verde tra cui si trovano angoli all’ombra, una piscina con acqua di mare e una SPA, romantici bar e ristoranti che fluttuano sognanti sopra l'acqua." Destinazione di relax e privacy, l’Hotel Capo d’Orso è amato dalle coppie anche per viaggi di nozze e anniversari sul mare nel Nord Sardegna, con la possibilità di scegliere tra proposte ed esperienze dedicate. [post_title] => Il Capo d'Orso di Palau (Gruppo Delphina) scelto da The Telegraph fra i migliori 10 hotel sul mare in Italia [post_date] => 2023-08-03T12:05:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691064301000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Crociere alza il sipario sulla stagione invernale 2024/25 con l'apertura delle vendite per una una serie di itinerari in diverse destinazioni: dalle mete preferite ai nuovi luoghi caldi, dalle mini-crociere alle crociere più lunghe, la proposta comprende destinazioni in tutti gli emisferi. Protagonisti dell'offerta sono senz'altro le regioni di Nord America e Caraibi: qui si muoveranno Msc Meraviglia, da New York: Msc Seascape, Msc Seaside, e anche Msc Divina da Miami; Msc Seashore, invece, farà scalo a Port Canaveral, vicino a Orlando. Spostandoci dall'altra parte del mondo, Msc Euribia farà il suo debutto negli Emirati Arabi con partenza da Dubai, per crociere di 7 notti, con tappe anche ad Abu Dhabi e sull'isola di Sir Bani Yas. Msc World Europa, una nave all'avanguardia con un design ultramoderno e una vasta scelta di esperienze culinarie, di intrattenimento e di svago per tutte le età, salperà da Genova ogni domenica alla scoperta del Mediterraneo, per un itinerario di 7 notti. Il Nord Europa sarà invece la meta di Msc Preziosa, con programmi di 7 notti e partenza ogni domenica da Amburgo. Tornano nelle Americhe, Msc Virtuosa avrà come homeport Fort-de-France, in Martinica, da dove partirà per un itinerario di 7 notti di fila nei Caraibi Centrali e Meridionali. Infine, obiettivo mar Rosso con Msc Musica che, salpando da Safaga, in Egitto, farà scalo in destinazioni come Luxor, Gedda, Aqaba, Petra e Sharm El-Sheikh, fino a Sokhna Port/Cairo. [post_title] => L'allungo di Msc Crociere: vendite aperte per l'inverno 2024/25 [post_date] => 2023-08-02T13:20:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690982433000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450668 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha trasportato a luglio un numero record di passeggeri per il terzo mese consecutivo e, per la prima volta, ha superati i 18 milioni di passeggeri trasportati in un solo mese: 18,7 milioni. Il numero è superiore dell'11% rispetto a quello di luglio 2022, quando stava prendendo forma la ripresa dei viaggi post-pandemia e ha battuto il precedente record mensile di 17,4 milioni di passeggeri stabilito a giugno. Il load factor di luglio si è attestato al 96%, lo stesso dell'anno precedente. La low cost irlandese prevede che il traffico nel suo anno finanziario fino a marzo 2024 crescerà del 9%, a circa 183,5 milioni di passeggeri Ha abbassato tale previsione il mese scorso da 185 milioni a causa di ritardi nelle consegne di aerei Boeing e scioperi del controllo del traffico aereo. [post_title] => Ryanair: luglio da 18,7 mln di passeggeri, il più alto numero mai raggiunto in un mese [post_date] => 2023-08-02T09:55:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690970131000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "giamaica dal 1 settembre obbligo di compilazione dellimmigration form online" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":858,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per ridurre i tempi di attesa e le code agli arrivi, tutti i passeggeri in entrata nel Paese, a partire dal 1° settembre, saranno obbligati a compilare prima dell’arrivo l’Immigration form online sul sito https://enterjamaica.com. E' la novità sulle procedure d'arrivo introdotta dalla Giamaica, per far fronte all'importante crescita di visitatori registrata negli ultimi mesi e che si preveda possa continuare anche nel prossimo futuro.\r

\r

La stagione estiva per la destinazione caraibica quest’anno è stata infatti molto intensa: da aprile a giugno si sono registrati incrementi superiori al 10% rispetto al 2022. Con oltre 400m mila passeggeri totali al mese, il trimestre è stato quello con il più alto numero di passeggeri in arrivo e in partenza nella storia del Sia (Sangster International Airport) di Montego Bay.\r

\r

La nuova procedura è semplice e veloce, e consente al viaggiatore di ricevere una ricevuta della sua domanda di ingresso via e-mail, così che possa essere comodamente mostrata ai funzionari dell'Immigrazione dell’aeroporto, che in questo modo non chiedono più il modulo fisico.","post_title":"Giamaica: dal 1° settembre obbligo di compilazione dell'Immigration form online","post_date":"2023-08-25T13:04:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1692968646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo una breve parentesi allo Splendido di Portofino, Alberto Pirozzini rientra nel gruppo Pellicano nel ruolo di chief operating officer. Nella medesima compagnia è stato infatti area general manager dal 2016 al 2022. Con una carriera di oltre 25 anni nel settore dell'ospitalità di lusso, Alberto porta con sé un bagaglio di competenze e un'esperienza di rilievo. Il suo percorso è iniziato con Four Seasons ed è proseguito con The Ritz-Carlton, ricoprendo inoltre posizioni di prestigio in St. Regis Hotels & Resorts e Salvatore Ferragamo Group (Lungarno Collection). Nel corso della sua carriera ha gestito proprietà negli Stati Uniti, alle Bahamas, alle isole Cayman e in Italia.\r

\r

“Sono molto felice di tornare a far parte del gruppo Pellicano Hotels in questo momento di grande crescita - racconta lo stesso Pirozzini -. Le nostre principali strategie incentrate su servizio innovativo, creatività, autenticità e attenzione incrollabile ai dettagli sono ciò che permettono ai nostri ospiti di vivere momenti indimenticabili”. Dopo l'annuncio dell'importante alleanza strategica con Aermont Capital, che rafforzerà i piani di crescita della compagnia e favorirà gli investimenti per migliorare il suo portafoglio di hotel di destinazione in tutta Italia, il ruolo di Pirozzini, in qualità di chief operating officer, sarà fondamentale per dare forma e portare avanti i progetti del gruppo.","post_title":"Alberto Pirozzini torna nel gruppo Pellicano come chief operating officer","post_date":"2023-08-25T12:48:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692967695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in programma dall'8 al 22 novembre il viaggio Shiruq alla scoperta del Karnataka indiano in occasione del Diwali: una delle più importanti festività induiste che simboleggia la lotta del bene contro il male, della luce contro il buio. Un tour di 15 giorni, con accompagnatore dall'Italia, che conduce alla scoperta di antiche vestigia, attraverso forti, templi e giardini che raccontano storie ammantante di incanto, segreti e vicende intrise di una spiritualità senza tempo.\r

\r

Tra le esperienze memorabili di questo viaggio, il trasferimento a bordo del trenino della Nilgiri Mountain Railway: una linea ferroviaria a scartamento ridotto e a cremagliera, costruita dagli inglesi nel 1908 e ancora funzionante, con le sue caratteristiche locomotive a vapore. Mysore conquisterà poi al primo sguardo. Rinomata per i tessuti, il legno, il sandalo e l’incenso, ospita l’imponente Mysore Palace, edificato in stile indo-saraceno, noto per essere uno dei palazzi più grandi dell'India. Altrettanto interessanti sono il Nandi Bull, un monolite scolpito alto circa 5 metri, dalle fattezze taurine e legato alla figura di Shiva, e il tempio di Chamundeswari che svetta trionfante.\r

\r

\"Ma lo spettacolo che animerà le vie di Mysore saranno proprio i festeggiamenti per il Diwali, la festa delle luci - spiega Francesca Lorusso, direttrice di Shiruq -: celebra la vittoria della luce sulle tenebre, il bene che sovrasta il male. Una ricorrenza dal forte contenuto spirituale, che viene festeggiata con entusiasmo e fervore: la città è illuminata da candele e diya, piccole lampade tradizionali, le case vengono decorate con rangoli colorati (disegni geometrici fatti con polveri colorate), e la notte si accende di spettacoli pirotecnici dedicati. Si è completamente immersi in un'atmosfera magica e festosa. Le famiglie si riuniscono per pregare e partecipano a solenni rituali nei templi, scambiano regali e preparano deliziosi piatti tradizionali. La cucina gioca un ruolo centrale, con la preparazione di specialità come chakli, laddu, murukku e altre prelibatezze\".\r

\r

Tra i luoghi più sorprendenti del viaggio, Hampi: un vero e proprio museo a cielo aperto. Celebre per essere stata la capitale dell'antico regno di Vijayanagara, dal 1986 è riconosciuto come Patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Il sito è noto per i suoi templi elaborati, gli imponenti monumenti in stile dravidico, le rovine antiche e i paesaggi spettacolari, senza tralasciare la sua atmosfera, che evoca il passato glorioso di questa antica città. \"Ammireremo il Virupaksha Temple con i suoi santuari e le torri, una delle quali alta ben 50 metri, lo specchio d’acqua noto come la Piscina delle Regine dalla forma quadrata e architettonicamente molto interessante, le rovine delle stalle degli elefanti e il Lotus Mahal: edificio avvolto nel mistero in quanto si pensa fosse dedicato esclusivamente alle donne\", conclude Lorusso.","post_title":"Nel Karnataka con Shiruq a novembre, alla scoperta della festa delle luci","post_date":"2023-08-24T11:37:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1692877069000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quindici nuove suite vista mare, situate al quinto piano dell'hotel, sono ora disponibili all'Excelsior Venice Lido Resort. La novità rappresenta la prima fase della ristrutturazione degli interni, dopo il complesso restauro delle ampie facciate, caratterizzate dallo stile moresco, con una importante valenza storica e architettonica.\r

\r

L’atmosfera e lo stile delle nuove camere omaggiano il classico stile veneziano, grazie a una combinazione di genere rinascimentale con un tocco moderno. Imponenti lampadari in vetro, a richiamare la tradizione di Murano, dominano la scena, resa ancor più luminosa da un gioco di luci creato dalle ampie finestre e dagli specchi. Gli arredi, insieme alla palette di colori pastello, con il verde dominante e un rosa tenue, accrescono l'atmosfera romantica delle camere. Le ampie sale da bagno con nuovi rivestimenti e accessori presentano diverse soluzioni con vasca da bagno e doccia.\r

\r

“L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort è un gioiello architettonico, da sempre meta del turismo internazionale - sottolinea il general manager Alessio Lazazzera -. Preservare la sua ricchezza è un’opera complessa, che abbiamo avviato in questi anni e che proseguirà nel corso dei prossimi mesi, così da poter tutelare e rinnovare questo capolavoro di architettura dedicato all’ospitalità.”","post_title":"Inaugurate 15 nuove suite all'Excelsior Venice Lido Resort","post_date":"2023-08-23T09:33:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692783194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450879","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Più moderni, lineari e adatti ai contesti digitali. Welcome Travel Group presenta i nuovi loghi societari e dei brand della rete, Welcome Travel Network, Geo Travel Network, Welcome Travel Store e Welcome Travel Shop. Il progetto, firmato dalla factory creativa Eggers 2.0, è nato con lo scopo di trasferire un approccio di immediatezza e semplicità, creando un fil rouge di forme e colori trasversale tra le varie anime del network, tutte riconducibili al nuovo logo societario, Welcome Travel Group.\r

\r

I due brand principali mantengono distinte le proprie identità anche nel naming Welcome e Geo, ma sono accompagnati dalla matrice comune travel network, che ne definisce l’universo di riferimento. Il legame con gli azionisti è poi rappresentato non solo con l’inserimento dei marchi Alpitour World e Costa, ma anche nel tratto grafico, attraverso un richiamo ai rispettivi elementi iconici: l’infinito di Alpitour World e la C di Costa Crociere.\r

\r

Anche le agenzie di proprietà e le associate, Welcome Travel Shop e Welcome Travel Store, seguono i canoni del progetto e sono quindi rappresentate dallo stesso logo welcome con le specifiche travel shop e travel store. L’operazione prevede pure il restyling delle insegne delle agenzie partner. I nuovi loghi del network saranno affiancati al logo dell’adv che, rappresentato con le proprie caratteristiche grafiche e cromatiche, manterrà la storica centralità, riaffermando la riconoscibilità sul territorio e su tutti i canali di comunicazione.\r

\r

“La creazione di una nuova identità visiva si è resa opportuna alla luce del nuovo corso di Welcome Travel Group, terminato il processo di incorporazione delle società del metwork – spiega l’amministratore delegato, Adriano Apicella –. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto, poiché è stato raggiunto sia l’obiettivo di essere rappresentati con tratti più freschi e lineari, sia quello di far coesistere, in maniera armoniosa, diversi elementi, mantenendone intatte le specifiche peculiarità, pur unite dal medesimo filo conduttore: un tratto leggibile, riconoscibile a distanza, con elementi di contemporaneità nel trattamento e un colore coerente con la storia dei marchi”.","post_title":"Il gruppo Welcome Travel rinnova i loghi societari e dei brand della rete","post_date":"2023-08-21T13:19:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1692623967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il debutto previsto per dicembre del Valtur Maldive JA Manafaru prende forma il ritorno di Valtur nell'arcipelago dell'oceano Indiano. Il resort, il terzo della linea Escape si trova nello splendido contesto naturale dell'atollo di Haa: premiato come uno dei migliori 5 \"top luxury lifestyle resort\" delle Maldive, grazie anche all’impostazione e alla raffinatezza della cifra estetica, sarà la punta di diamante della linea Escape, offrendo agli ospiti l’opportunità di vivere il lusso isolano all’insegna di una delicata classe stile cosmopolita che fa della discrezione un punto di distinzione. \r

\r

“Avevamo l’ambizione di portare al mercato italiano qualcosa di unico e ci siamo riusciti - commenta Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus -. Questo prodotto che con orgoglio definiamo fuori dall’ordinario rappresenta la massima espressione della filosofia della linea Valtur Escape, e una convinta prosecuzione di un nuovo corso del marchio Valtur che vede, accanto all’offerta di vacanza contemporanea e trasversale dei Valtur Resort, un posizionamento deciso sui segmenti upscale e luxury con le linee Escape e Italian Lifestyle Collection\". \r

\r

Dal prossimo 16 dicembre gli ospiti potranno raggiungere il resort da Roma con voli diretti operati da Ita Airways, e in connessione con voli dai principali scali italiani. All’arrivo a Malé, collegamenti in idrovolante o comodi voli domestici e un breve tratto in barca di 15 minuti. In alternativa è possibile scegliere tra l’ampia gamma di collegamenti su Malé dei principali vettori internazionali che offrono molteplici possibilità di personalizzazione del viaggio, beneficiando di uno stop over negli Emirati o su destinazioni come Sri Lanka, Giappone, Thailandia.\r

\r

Le sistemazioni sulla terra ferma – in totale 84 - sono ville di oltre 150 metri quadrati, dotate di piscina indipendente e ampi spazi esterni; a queste si aggiungono gli overwater, con zone esterne particolarmente estese, corredate di ombrellone e lettini, nonché di un ampio accesso alla laguna. \r

\r

La struttura garantisce poi un butler dedicato per ogni sistemazione, raggiungibile, senza esclusione di orari, in real time via Whatsapp per qualsiasi necessità e per aggiornamenti in tempo reale sulle opportunità offerte dalla vacanza. \r

\r

All’insegna dell’eccellenza di ispirazione gourmet il trattamento Premium All Inclusive: non solo food di altissimo livello, ma anche una speciale formula beverage, con rinomati brand internazionali inclusi. Nessun servizio è a buffet, ma ogni singolo pasto è à la carte.\r

\r

Cinque i ristoranti a scelta libera, ai quali si aggiunge (su prenotazione) una delle più prestigiose wine cellar sotterranee di tutto l'oceano Indiano per cene in cui poter gratificare pienamente il proprio desiderio di esclusività. \r

\r

Ogni ospite dispone, inoltre, di una bicicletta per meglio muoversi sull'isola.\r

\r

In linea con l'eccezionalità del resort, il centro benessere Calm Spa, che si distingue nei trattamenti ayurvedici, con un percorso wellness totalmente naturale, immerso nella vegetazione e con speciali sessioni di Yoga o Pilates. ","post_title":"Debutta a dicembre il Valtur Maldive JA Manafaru, terzo resort della linea Escape","post_date":"2023-08-04T09:33:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1691141591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche l’Hotel Capo d’Orso di Palau è entrato nella classifica dei 10 migliori hotel sul mare stilata dal quotidiano inglese The Telegraph che seleziona “i migliori rifugi sul mare d’Italia, dove le serate miti si estendono ben oltre agosto e la brezza costiera è nell'aria”. La giornalista Kate Bolton, esperta di viaggi, seleziona i migliori indirizzi sul mare per una vacanza nella penisola. Un portafoglio di hotel di charme tra monasteri storici e ville Belle Époque, masserie e resort in cima alla scogliera con spiagge da sogno e piscine thalasso.\r

\r

\r

Unico selezionato in Sardegna col il voto 9 su 10 l'Hotel Capo d'Orso Thalasso & Spa 5 stelle a Palau, il boutique hotel della catena alberghiera gallurese Delphina hotels & resorts. Un rifugio sul mare con 86 camere immerso nel Parco di Cala Capra che guarda l’Isola di Caprera fino alla Costa Smeralda, con marina privata, campo da golf 9 buche pitch & putt e centro Thalasso. Ai lati dell’hotel le spiagge di Cala Capra e Cala Selvaggia, oltre i lettini posizionati su cinque solarium in legno adagiati sull’acqua.\r

\r

Un’oasi di quiete e relax simbolo della naturale bellezza della Sardegna, che non è sfuggita al prestigioso quotidiano inglese che lo descrive così: \"L’Hotel Capo d’Orso prende il nome dalla gigantesca roccia a forma di orso che protegge le Bocche di Bonifacio sulla leggendaria costa settentrionale della Sardegna. Il Capo d'Orso si trova tra due graziose insenature dove è possibile crogiolarsi sull'acqua o raggiungere con una passeggiata il promontorio di Capo d’Orso. Gestito dal gruppo Delphina, promotore di un'etica green, questo boutique hotel offre 'cottage' gioiello immersi nel verde tra cui si trovano angoli all’ombra, una piscina con acqua di mare e una SPA, romantici bar e ristoranti che fluttuano sognanti sopra l'acqua.\"\r

\r

Destinazione di relax e privacy, l’Hotel Capo d’Orso è amato dalle coppie anche per viaggi di nozze e anniversari sul mare nel Nord Sardegna, con la possibilità di scegliere tra proposte ed esperienze dedicate.\r

\r

","post_title":"Il Capo d'Orso di Palau (Gruppo Delphina) scelto da The Telegraph fra i migliori 10 hotel sul mare in Italia","post_date":"2023-08-03T12:05:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1691064301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere alza il sipario sulla stagione invernale 2024/25 con l'apertura delle vendite per una una serie di itinerari in diverse destinazioni: dalle mete preferite ai nuovi luoghi caldi, dalle mini-crociere alle crociere più lunghe, la proposta comprende destinazioni in tutti gli emisferi. \r

Protagonisti dell'offerta sono senz'altro le regioni di Nord America e Caraibi: qui si muoveranno Msc Meraviglia, da New York: Msc Seascape, Msc Seaside, e anche Msc Divina da Miami; Msc Seashore, invece, farà scalo a Port Canaveral, vicino a Orlando.\r

\r

Spostandoci dall'altra parte del mondo, Msc Euribia farà il suo debutto negli Emirati Arabi con partenza da Dubai, per crociere di 7 notti, con tappe anche ad Abu Dhabi e sull'isola di Sir Bani Yas.\r

\r

Msc World Europa, una nave all'avanguardia con un design ultramoderno e una vasta scelta di esperienze culinarie, di intrattenimento e di svago per tutte le età, salperà da Genova ogni domenica alla scoperta del Mediterraneo, per un itinerario di 7 notti.\r

\r

Il Nord Europa sarà invece la meta di Msc Preziosa, con programmi di 7 notti e partenza ogni domenica da Amburgo.\r

\r

Tornano nelle Americhe, Msc Virtuosa avrà come homeport Fort-de-France, in Martinica, da dove partirà per un itinerario di 7 notti di fila nei Caraibi Centrali e Meridionali.\r

\r

Infine, obiettivo mar Rosso con Msc Musica che, salpando da Safaga, in Egitto, farà scalo in destinazioni come Luxor, Gedda, Aqaba, Petra e Sharm El-Sheikh, fino a Sokhna Port/Cairo.","post_title":"L'allungo di Msc Crociere: vendite aperte per l'inverno 2024/25","post_date":"2023-08-02T13:20:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690982433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha trasportato a luglio un numero record di passeggeri per il terzo mese consecutivo e, per la prima volta, ha superati i 18 milioni di passeggeri trasportati in un solo mese: 18,7 milioni.\r

\r

Il numero è superiore dell'11% rispetto a quello di luglio 2022, quando stava prendendo forma la ripresa dei viaggi post-pandemia e ha battuto il precedente record mensile di 17,4 milioni di passeggeri stabilito a giugno.\r

\r

Il load factor di luglio si è attestato al 96%, lo stesso dell'anno precedente. La low cost irlandese prevede che il traffico nel suo anno finanziario fino a marzo 2024 crescerà del 9%, a circa 183,5 milioni di passeggeri Ha abbassato tale previsione il mese scorso da 185 milioni a causa di ritardi nelle consegne di aerei Boeing e scioperi del controllo del traffico aereo.","post_title":"Ryanair: luglio da 18,7 mln di passeggeri, il più alto numero mai raggiunto in un mese","post_date":"2023-08-02T09:55:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690970131000]}]}}