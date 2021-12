Francia: nuove restrizioni anti-contagio. Ma in Germania funziona il lockdown per i no-Vax

Anche in Francia arriva il Super green pass. L’impennata di contagi registrata nel Paese transalpino, dove per la prima volta alla vigilia di Natale si sono superati i 100 mila nuovi casi giornalieri, ha infatti convinto il governo di Parigi a introdurre ulteriori misure restrittive. Queste, spiega Il Fatto Quotidiano, dovrebbero entrare in vigore a partire dal prossimo 15 gennaio, una volta ottenuto anche l’ok dal Parlamento .

In sintesi, e in maniera simile a quanto sta già avvenendo in Italia, le regole aggiuntive prevedono un pass vaccinale (cosiddetto 2G) valido per ristoranti, cinema, palestre e qualsiasi attività al chiuso. Da ieri inoltre è già possibile prenotare la terza dose per chiunque abbia effettuato la seconda da soli tre mesi. Dal 3 gennaio, poi, nei locali sarà permesso consumare solo al tavolo, mentre i grandi eventi avranno una capienza limitata a 2 mila persone al chiuso e a 5 mila all’aperto. Smart working quindi obbligatorio per tutti per almeno tre giorni alla settimana. Anche in Francia si sta infine ragionando sull’opportunità di ridurre i tempi della quarantena, per evitare la paralisi del Paese.

Buone notizie giungono invece dalla Germania, dove il lockdown per i non vaccinati pare stia funzionando davvero. Il Paese sta infatti registrando un vero crollo dei contagi che ormai prosegue da giorni.