A fine ottobre i Cretan Taste Awards

I Cretan Taste Awards sono stati creati per dare evidenza e rilevanza e, nel contempo, premiare i prodotti più autentici, innovativi e di alta qualità di Creta, creati con dedizione, passione e conoscenza, che contribuiscono allo sviluppo dell’economia dell’intera regione.

I CTA mettono sotto i riflettori le persone, i luoghi e le aziende che operano ponendo enfasi sull’innovazione coniugata alla tradizione, all’artigianato, alla stagionalità ed ai metodi di produzione sostenibili che creano il gusto di alta qualità per cui Creta è conosciuta in tutto il mondo.

Sono sette le sezioni dei premi: Best in Foodservice Sector, Best Places, Best Actions & Initiatives, Best Producers, Best Products, Best Drinks, Best Practices, ciascuna con diverse categorie di premi, che, una volta ottenuti, offrono un marchio di qualità e la reputazione necessaria, che porterà le imprese riconosciute migliori al “giorno dopo”.

La valutazione sarà effettuata da un’ampia giuria di esperti del gusto: chef, sommelier, esperti di olio d’oliva, eno gastronomi, accuratamente selezionati in base alla loro esperienza nella degustazione. I membri della giuria includono molti Head-Sommelier e Chef di ristoranti stellati Michelin come Jean Charles Metayer, Alexandros Tsiotinis, JP Mac Mahon (Irlanda), Joel Castanyé, chef e comproprietario del ristorante La Boscana (Spagna), Irini Tzortzoglou ( Vincitore di MasterChef UK, autore, sommelier di olio d’oliva), Konstantinos Lazarakis, Masters of Wine, Aris Chatziantoniou, Metaxa International Brand Ambassador e molti altri.

I premi sono organizzati dal Comune di Heraklion e Boussias Communications, la più grande organizzazione di eventi in Grecia e Cipro e la cerimonia di premiazione è prevista per fine ottobre a Heraklion, Creta.