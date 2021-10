Fiandre: focus sul trade e una nuova strategia per la ripartenza

Un dialogo costante e costruttivo con il trade, i riflettori puntati sul prodotto e sulla nuova strategia di marketing di VisitFlanders: questi in sintesi i contenuti attorno ai quali si sono concentrati i #FlandersTalks, incontri che l’ente ha dedicato proprio al mercato della distribuzione, con l’intervento di partner esterni (Isnart e The Data Appeal Company che hanno presentato le caratteristiche dei viaggiatori e i dati sul mercato). , i riflettori puntati sul prodotto e sulla nuova strategia di marketing di: questi in sintesi i contenuti attorno ai quali si sono concentrati i #, incontri che l’ente ha dedicato proprio al mercato della distribuzione, con l’intervento di(Isnart e The Data Appeal Company che hanno presentato le caratteristiche dei viaggiatori e i dati sul mercato).

«L’idea dei #FlandersTalks – spiega una nota dell’ente – nasce dalla convinzione che non ci sia momento più opportuno di questo per rivolgersi al trade e che sia assolutamente necessario riavviare un rapporto con la distribuzione, dopo la lunga pausa a cui ci ha costretti la pandemia. Per VisitFlanders è il momento dialogare e ripartire. Dalla pandemia le Fiandre escono infatti sempre più consapevoli della necessità di un processo di trasformazione del turismo, processo già avviato nel 2018, con il progetto Travel to Tomorrow e che trova ora una forma concreta nella sua nuova strategia: Flora et labora».

I punti cardine su cui si basa la nuova strategia sono tanto ambiziosi quanto concreti: il passaggio dalla quantità alla qualità dei visitatori come primo obiettivo e della creazione di un network di soggetti che beneficino tutti del turismo, spostando dunque l’attenzione dal concetto di attrazione a quello di connessione. Non si tratta più solo di attirare visitatori, ma di creare del valore aggiunto per tutti i soggetti coinvolti. Il turismo deve avere un impatto positivo sulla comunità locale e permettere alla regione Fiandre di prosperare o – come si legge nella nuova strategia dell’Ente – di diventare una ‘Flourishing Destination’. Il turismo non è più il fine ultimo ma un mezzo per raggiungere obiettivi più grandi di quelli legati alla sola filiera turistica e la Dmo ha l’ambizioso ruolo di facilitare e stimolare la destinazione a diventare sempre più ricca, fiorente, prosperosa.

Obiettivo di VisitFlanders diventa quello di stimolare le passioni e un’interazione con gli operatori del settore è essenziale per affinare il prodotto in questa direzione. Prodotto che si delinea su tre grandi pilastri portanti: l’arte e la cultura, il ciclismo, la gastronomia e la birra.