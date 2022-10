Estate positiva per Malta. L’Italia si conferma secondo mercato per numero di arrivi Malta archivia i primi 7 mesi del 2022 con un totale di 1,2 milioni di arrivi internazionali, pari al 77% dei volumi del 2019. L’Italia, in particolare, si conferma secondo mercato per Malta, con un recupero che viaggia ad un ritmo veloce, e i primi sette mesi del 2022 che si posizionano all’88% del medesimo periodo del 2019. Tra gennaio e luglio 2022, quasi 191.000 turisti italiani hanno visitato Malta, generando 1,2 milioni di pernottamenti e 110 milioni di euro di spesa. Riconfermate per la stagione autunno/inverno 16 rotte dirette tra Italia e Malta con voli operati da Air Malta (in codeshare con Ita Airways) e Ryanair. Air Malta ha anche deciso di raddoppiare i voli quotidiani in partenza da Roma Fiumicino programmando un collegamento al mattino ed uno serale per arricchire l’offerta del volato e permettere una più facile organizzazione di short break e weekend nell’arcipelago maltese. Segno più anche per il ricettivo: sono soprattutto i boutique hotel nell’area della capitale ad aver aumentato l’offerta e nella sola Valletta, con un totale di 975 posti letto disponibili, contro i 679 del 2019. VisitMalta parteciperà al prossimo Ttg Travel Experience di Rimini, insieme a quattro dmc maltesi. “La nostra presenza in fiera sarà nel segno dell’entusiasmo e della volontà di fare del nostro meglio per offrire sempre più strumenti utili al trade per la promozione e la vendita di Malta – afferma Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia -. E con una meta così ricca e poliedrica come è l’Arcipelago Maltese, gli obiettivi ci appaiono ancora più facili da raggiungere”.

