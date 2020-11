Dubai Design Week, dal 9 al 14 novembre spazio ad esperienze outdoor, mostre ed eventi online La Dubai Design Week ritorna dal 9 al 14 novembre 2020 con un programma diversificato di oltre 100 eventi e attività tra cui mostre, pop-up, installazioni all’aperto nel Dubai Design District (d3), a cui si aggiunge una nuova esperienza di vendita per supportare artigiani, creativi e imprenditori di Dubai. Realizzato in partnership strategica con Dubai Design District (d3), con il supporto di Dubai Culture & Arts Authority (DCAA) e A.R.M. Holding, la Dubai Design Week 2020 rappresenta il primo grande evento culturale nella regione dall’inizio della pandemia. In questa edizione il programma di appuntamenti dal vivo si arricchisce con nuove esperienze online accessibili a livello globale, tra cui spiccano una mostra online dei migliori progetti di innovazione con impatto sociale presentati dagli studenti di tutto il mondo, una fiera digitale dedicata ai brand del design e un programma di talk virtuali. In risposta alla situazione attuale, caratterizzata dalle restrizioni di viaggio e dal distanziamento sociale, il festival offrirà nuove opportunità alla comunità creativa del Medio Oriente, mettendo al centro della scena i talenti locali e regionali e riflettendo sul ruolo dei designer nel ridefinire il modo di vivere in un mondo fortemente influenzato dal Covid-19. «A testimonianza della resilienza e della forza dell’industria creativa di Dubai – spiega Hamdan bi Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Presidente di Dubai Culture & Arts Authority – che è riuscita a crescere ed adattarsi, a lanciare nuove iniziative e progetti impattanti durante questo periodo sfidante, la Dubai Design Week è uno dei primi eventi culturali a tornare con un format dal vivo dall’inizio della pandemia. L’evento rappresenta una grande opportunità per condividere esperienze e stabilire collaborazioni interdisciplinari e interculturali favorendo connessioni significative tra professionisti creativi, imprenditori, ambasciate, consolati e istituzioni. Siamo felici di vedere l’impatto dell’evento nell’espandere i contributi del settore creativo a livello locale, regionale e globale». «Il 2020 ci ha offerto un raro momento per fermarci e riflettere sul ruolo del design – aggiunge Khadija Al Bastaki, Direttore Esecutivo di d3 – La Dubai Design Week avvierà un dialogo attorno alle fondamentali questioni sociali, culturali ed economiche e porterà nuove opportunità per il Medio Oriente, fornendo una piattaforma per i talenti locali e regionali. Non vediamo l’ora di ampliare il nostro sostegno all’industria e abbiamo grandi aspettative per il d3 Architecture Festival inaugurale in collaborazione con RIBA Gulf Chapter, che fornirà un importante centro di riflessione per Dubai, gli Emirati Arabi Uniti e l’ecosistema creativo regionale». «Dubai Culture si sta imbarcando nel suo viaggio culturale – conclude Hala Badri, Direttore Generale della Dubai Culture & Arts Authority – partendo da una strategia stimolante che cerca di rafforzare i creativi a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti, consolidando la posizione dell’emirato come centro globale per l’arte e la cultura, un incubatore di creatività e un hub fiorente per i talenti. In qualità di supporter strategico della Dubai Design Week sin dal suo inizio, siamo fiduciosi che l’edizione di quest’anno attirerà progressivamente creativi emergenti ed affermati nel campo dell’arte e del design. Continueremo a sostenere l’iniziativa in tutte le sue versioni, in modo che possa continuare ad apportare sempre più innovazione e tenere il passo con i cambiamenti e le circostanze che ne derivano».

