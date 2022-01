Disneyland Paris celebra i suoi primi 30 con una raffica di nuovi spettacoli e attrazioni

Al calare della notte, i visitatori potranno assistere ad un nuovo spettacolare ed emozionante momento prima di Disney Illuminations. Con il nome di Disney D-Light, questo nuovo pre-show combinerà video- proiezioni, getti d’acqua luminosi, effetti di luce, nebbia, celebri brani Disney e, soprattutto, una coreografia di droni, per portare un tocco di magia in più intorno al Castello della Bella Addormentata nel Bosco. L’utilizzo dei droni, ben 200, è una prima assoluta per i parchi Disney in tutto il mondo: la coreografia prevede la formazione di uno scintillante numero “30” nel cielo sopra il Castello della Bella Addormentata nel Bosco, con in sottofondo la nuova colonna sonora creata appositamente per il 30° anniversario, “Un monde qui s’illumine”, registrata con un’orchestra sinfonica presso gli Abbey Road Studios di Londra.