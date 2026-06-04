Cuba: stop ai pagamenti Visa e Mastercard a causa delle sanzioni Usa La pressione del governo Usa su Cuba si estende a macchia d’olio: dopo la sospensione dei voli da parte di numerose compagnie aeree internazionali, dopo la cessazione delle attività per diversi gruppi alberghieri, è la Banca Centrale di Cuba ad annunciare che, dal prossimo 6 giugno, i servizi finanziari internazionali Visa e Mastercard cesseranno le operazioni sull’Isola. La decisione mira ad evitare le sanzioni derivanti dal decreto esecutivo Usa del 1° maggio, emanato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La banca privata estera che gestiva le transazioni internazionali, come si legge da Sky Tg24, ha informato l’autorità monetaria di aver interrotto i rapporti con l’istituto finanziario Fincimex, per evitare le sanzioni nei confronti di tutte le aziende straniere che mantengono rapporti commerciali con l’Isola. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515841 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_405180" align="alignleft" width="300"] Cesare Foà[/caption] Le considerazioni di Cesare Foà sono sempre interessanti. In mertto alla sentenza della Cassazione che prevede il rimborso per il cliente in caso di malattia, il presidente di Advunite ci segnala i rischi del nuovo scenario. “Gli agenti di viaggio hanno appreso con stupore della recente sentenza della Corte di Cassazione che impone nuove e gravose responsabilità sul comparto dei pacchetti turistici. Come associazione, lanciamo da tempo un appello sulle sempre più stringenti imposizioni di legge che stanno rendendo il lavoro quotidiano delle agenzie non solo complicato, ma in alcuni casi insostenibile. Oggi fare impresa è diventato impossibile, poiché non è pensabile addossare alle agenzie di viaggio un rischio d'impresa così sproporzionato. Il nostro legale, l'avvocato Vincenzo Irritato, aveva già posto l'accento su questo tema cruciale durante la nostra Convention 2025. Come associazione avevamo sollecitato anche le altre sigle di categoria, ben consapevoli che non è semplice eliminare questa “causa soggettiva”, essendo purtroppo prevista dal codice civile. Rischi Il nostro settore rischia di essere stravolto da contenziosi infiniti. Basti pensare a quante cause potranno nascere tra le agenzie di viaggio e i vettori aerei, le quali potrebbero portare persino al fermo di qualche aeromobile. Tuttavia, non c'è bisogno di scendere in piazza. Siamo certi che il ministro Mazzi e l'On. Caramanna sapranno accogliere le nostre istanze, già presentate per le vie brevi. Si tratta di un intervento necessario per evitare la provocatoria ma reale eventualità che tante agenzie di viaggio debbano chiudere o rischino il fallimento. Le agenzie non possono farsi carico di rimborsi o disservizi che esulano dal proprio controllo. Per questo, chiediamo fermamente e con urgenza di: convocare le associazioni dei consumatori per un tavolo di confronto. Riformulare il contratto di viaggio nel pieno rispetto delle leggi, ma definendo regole certe ed eque per tutti gli attori della filiera”. [post_title] => Foà: con la sentenza della Cassazione il settore rischia di essere travolto [post_date] => 2026-06-04T12:32:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780576360000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515836 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La pressione del governo Usa su Cuba si estende a macchia d'olio: dopo la sospensione dei voli da parte di numerose compagnie aeree internazionali, dopo la cessazione delle attività per diversi gruppi alberghieri, è la Banca Centrale di Cuba ad annunciare che, dal prossimo 6 giugno, i servizi finanziari internazionali Visa e Mastercard cesseranno le operazioni sull'Isola. La decisione mira ad evitare le sanzioni derivanti dal decreto esecutivo Usa del 1° maggio, emanato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La banca privata estera che gestiva le transazioni internazionali, come si legge da Sky Tg24, ha informato l’autorità monetaria di aver interrotto i rapporti con l’istituto finanziario Fincimex, per evitare le sanzioni nei confronti di tutte le aziende straniere che mantengono rapporti commerciali con l'Isola. [post_title] => Cuba: stop ai pagamenti Visa e Mastercard a causa delle sanzioni Usa [post_date] => 2026-06-04T12:14:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780575270000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna Bluserena Sport Academy, il progetto che arricchisce il soggiorno nei resort Bluserena con un’esperienza speciale pensata per bambini, ragazzi e adulti, offrendo la possibilità di praticare diverse discipline sportive sotto la guida di alcuni dei nomi più amati dello sport italiano. A Ethra Reserve, in Puglia, dal 27 luglio al 1° agosto, Maurizia Cacciatori, ex capitana della Nazionale italiana, guiderà la Sport Academy di pallavolo, rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Nella stessa struttura, dal 10 al 14 agosto, Giorgia Villa, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e protagonista della ginnastica artistica internazionale, accompagnerà i partecipanti della stessa fascia d’età in un percorso dedicato a questa disciplina. Al GranSerena Hotel, sempre in Puglia, dal 10 al 14 agosto, il basket sarà protagonista con Giacomo Galanda, campione europeo con la Nazionale italiana e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Il corso è pensato per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Infine, all’Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna, dal 3 al 7 agosto, gli appassionati di tennis potranno perfezionare il proprio gioco insieme a Omar Camporese, ex numero 18 del ranking Atp e uno dei tennisti italiani più rappresentativi degli ultimi decenni. Il corso è rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni e agli adulti dai 17 anni in su. Le Sport Academy sono pensate per diversi livelli di preparazione e rappresentano un’occasione unica per apprendere tecnica e metodo direttamente dai campioni, ma anche per vivere i valori più autentici dello sport, come il rispetto, la determinazione e lo spirito di squadra. Le novità 2026 L’offerta sportiva 2026 si arricchisce inoltre di discipline originali che combinano allenamento e divertimento. Tra le principali novità debuttano l’Acqua Fitness, dedicato alla tonificazione in ambiente acquatico, e la Fan Dance, un’attività coreografica che utilizza ventagli colorati per migliorare coordinazione e ritmo. L’Indoor Cycle Experience si trasforma in un viaggio emozionale con playlist a tema ispirate alle colonne sonore del cinema e ai grandi successi degli anni ’80 e ’90, mentre il Run Across propone un allenamento outdoor completo che alterna corsa e stazioni funzionali. A completare la proposta fitness arriva Tamboo, una disciplina che combina movimento e ritmo, mentre sul fronte nautico si segnalano le nuove canoe a fondo trasparente presso Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna, e le waterbike disponibili in numerosi resort del gruppo. Continua inoltre a crescere il padel. Dopo l’inaugurazione nel 2025 di nuovi campi a Ethra Reserve, immersa nella riserva naturale di Stornara, al Torreserena Resort in Puglia e al Serenè Resort in Calabria, questa disciplina si conferma tra le protagoniste dell’estate Bluserena. Il legame tra Bluserena e il tennis d’eccellenza supera i confini dei resort. Negli ultimi giorni, il gruppo ha sponsorizzato in gara alcuni dei più importanti tennisti italiani a livello internazionale in occasione degli Internazionali Bnl d’Italia 2026 a Roma: Elisabetta Cocciaretto, Mattia Bellucci, Luciano Darderi e Andrea Pellegrino. [post_title] => Al via la Bluserena Sport Academy per allenarsi con i campioni dello sport [post_date] => 2026-06-04T12:12:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780575165000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515812 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il governo indiano interviene a supporto delle compagnie aeree nazionali colpite dall’aumento dei prezzi del carburante per aerei, a causa del perdurare del conflitto in Iran. E' stato infatti creato un fondo di stabilizzazione dei prezzi da un miliardo di dollari circa (100 miliardi di rupie), che fornirà anticipi senza interessi alle società di commercializzazione del petrolio. Secondo il governo il fondo «agevolerà la stabilità dei prezzi del jet fuel per le compagnie aeree in questo periodo di eccezionale volatilità dei prezzi del carburante derivante dalla crisi in Asia occidentale». La misura una tantum, aperta a tutti i vettori indiani di linea, «garantisce una maggiore prevedibilità dei costi del carburante adottando un accordo a prezzo fisso per le operazioni domestiche e internazionali, riducendo così l'esposizione delle compagnie aeree a improvvisi picchi dei prezzi del carburante» afferma il governo. Il fondo di sostegno è temporaneo e resterà in vigore per un periodo di tre anni, per contribuire a stabilizzare le tariffe aeree e proteggere la connettività aerea nazionale e internazionale. La mossa viene accolta con favore dai vettori indiani, che hanno subito un duro colpo a causa dell’impennata dei prezzi del carburante e sono stati costretti a ridurre la capacità. Il mese scorso Air India ha dichiarato che avrebbe ridotto le proprie operazioni internazionali fino ad agosto in risposta agli alti prezzi del carburante e alle restrizioni dello spazio aereo. IndiGo, da parte sua, ha drasticamente ridotto le proprie previsioni di crescita della capacità per il primo trimestre dell'anno fiscale 2027, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e ha delineato piani per un graduale phase out degli aeromobili in leasing meno efficienti dal punto di vista dei consumi, dopo aver chiuso in perdita l'ultimo esercizio. [post_title] => India: il governo istituisce un fondo da 1 mld di dollari a supporto dei vettori nazionali [post_date] => 2026-06-04T11:15:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780571741000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515790 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => ACI blueteam apre una nuova sede a Parigi, consolidando così una strategia orientata al rafforzamento della presenza nei principali mercati globali, con un posizionamento distintivo nel segmento alto del business travel. Questo traguardo rappresenta quindi un ulteriore passaggio strategico nell’evoluzione del gruppo, rafforzando la presenza in Europa e la capacità di accompagnare i clienti nei contesti internazionali più rilevanti. In questo quadro si inserisce anche la presenza negli Stati Uniti con Blueteam Usa, attiva da anni e riferimento importante nello sviluppo globale del Gruppo, con l’obiettivo di costruire una nicchia di servizio ad alto valore aggiunto rispetto ai grandi player del mondo. Blueteam France rappresenta un tassello chiave nello sviluppo internazionale dell’azienda, con l’obiettivo di supportare clienti corporate francesi e internazionali con servizi di corporate travel sempre più evoluti. La scelta di Parigi si inserisce in un contesto di forte complementarità tra Italia e Francia, in particolare nei settori come il fashion, il lusso e l’industria creativa, ambiti in cui ACI blueteam vanta relazioni consolidate e un know-how distintivo. "L’apertura della sede di Parigi rappresenta per noi un passo naturale nel percorso di crescita internazionale di ACI blueteam. La Francia è un mercato di assoluto interesse, non solo per il suo potenziale, ma anche per la forte connessione con i settori più rilevanti nei quali operano i nostri clienti, come il fashion e il luxury – afferma Roberto Bettinelli, Ceo Blueteam France e direttore generale ACI blueteam–. Essere presenti direttamente sul territorio significa rafforzare la nostra capacità di affiancare le aziende in modo ancora più concreto, mantenendo lo standard di servizio che ci contraddistingue e continuando a guardare avanti, con una visione orientata allo sviluppo e all’innovazione”. “Entrare a far parte di questo progetto rappresenta per me una grande opportunità e una sfida estremamente stimolante – dichiara Angélique Quehen, branch country manager Blueteam France –. L’obiettivo è portare in Francia il modello distintivo di ACI blueteam: eccellenza nel servizio, attenzione al cliente e capacità di sviluppare soluzioni su misura. Il mercato francese è dinamico, esigente e ricco di opportunità; costruire qui una presenza solida sarà il cuore del nostro lavoro quotidiano”. [post_title] => Una nuova sede a Parigi per ACI blueteam (segmento business travel) [post_date] => 2026-06-04T10:21:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie [1] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie [1] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780568504000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515726 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce l'interesse per le miniocrociere. In un contesto caratterizzato da vacanze sempre più frammentate e di fronte al caro prezzi, le minicrociere sono usate dalle compagnie in duplice veste: come prodotto di ingresso alle classiche crociere settimanali e come strumento commerciale per riempire last minute navi sempre più grandi. La nuova edizione dell’osservatorio Ticketcrociere evidenzia un forte interesse degli italiani per le minicrociere a bordo di compagnie come Costa Crociere, Msc Crociere, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Lines. Negli ultimi cinque anni i numeri sono lievitati: 35mila richieste nel 2022, 31mila nel 2023, oltre 70mila dal 2024 ad oggi, superando i livelli pre-pandemia. «Quello a cui stiamo assistendo è un grande interesse per questo format a cui corrisponde un livello di conversione basso, intorno al 4%, imputabile a dinamiche commerciali che storicamente hanno privilegiato prodotti di più lunga durata - spiega Matteo Lorusso, direttore generale di Taoticket, proprietaria del brand Ticketcrociere -. Alla luce del trend in crescita, da gennaio 2026 abbiamo introdotto meccanismi di incentivazione per i nostri agenti di vendita, iniziativa che ci permetterà di convertire in prenotazioni molte più richieste». Buy now pay later Ticketcrociere rileva poi che nel triennio 2023-2025 e nei primi quattro mesi del 2026 il ricorso agli strumenti Buy now pay later, capitanati da Scalapay e PayPal,si è consolidato, attestandosi su percentuali comprese tra il 35 e il 40%, secondo solo alla carta di credito, scelta per i pagamenti delle crociere da una quota di pubblico compresa tra il 53 e il 56%. Le rateizzazioni sono state richieste sia per acquistare biglietti per crociere settimanali che per minicrociere. «Al momento i pagamenti con carta di credito - aggiunge Lorusso - e i bonifici restano ancora privilegiati ma prevediamo nel giro di una manciata d’anni una loro riduzione a favore del Bnpl, che nel turismo non riguarda soltanto i consumatori con minore capacità di spesa ma riflette una tendenza più ampia alla frammentazione dei pagamenti e all’ottimizzazione della liquidità familiare». Nel secondo semestre del 2025 il Bnpl ha registrato un incremento del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, consolidando una tendenza ormai strutturale. Si tratta di numeri destinati a crescere, anche a causa della maggiore “massa critica” di persone in movimento. Il viaggio non è più percepito come un lusso occasionale, ma come una componente stabile del benessere personale e sociale, per la quale molti consumatori sono oggi disposti a rateizzare la spesa. L’aumento delle tariffe riguarda anche i traghetti, che stanno un po’ alla volta - anche a causa del caro carburanti - perdendo la loro aura di “economicità”. [post_title] => Minicrociere, il caro prezzi alimenta il "buy now pay later" [post_date] => 2026-06-04T09:10:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780564246000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515712 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_276517" align="alignleft" width="300"] El Capitolio, La Habana[/caption] Meliá Hotels International è la seconda catena spagnola a cessare la gestione di hotel appartenenti al gruppo Gaviota a Cuba, come riporta Hosteltur. Questa decisione è dettata dall'inasprimento delle sanzioni statunitensi contro le società straniere legate a entità controllate da Gaesa. Le misure dell'amministrazione Trump entreranno in vigore venerdì 5 giugno e si prevede un effetto domino tra le aziende che operano sull'isola. Meliá è una delle catene alberghiere con la maggiore presenza nel Paese, con un portfolio di oltre 30 strutture e 13.800 camere. Secondo le informazioni riportate da Hosteltur, la catena avrebbe deciso di interrompere la fornitura di servizi di gestione e marketing, nonché la concessione in licenza dei suoi marchi alberghieri, in 15 hotel, "attivando e attuando piani specifici per effettuare una disaffiliazione ordinata". Inoltre, sono in corso di attuazione protocolli per informare fornitori e clienti. Gli hotel coinvolti I 15 hotel che lascerebbero il portfolio di Melià sarebbero Gran Hotel Bristol Habana Vieja, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares, Sol Varadero Beach. La decisione di Meliá Hotels International , comunicata ai proprietari degli hotel e confermata oggi, è una risposta a una serie di circostanze impreviste, al di fuori del controllo di Meliá, che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento dei servizi offerti da questi hotel. Già a febbraio la società aveva annunciato una riduzione della propria capacità operativa, limitando l'attività a tre hotel aperti e adeguando quindi la propria offerta ai livelli di occupazione effettivi. La stragrande maggioranza degli hotel di Gaviota era già chiusa e inattiva a causa di problemi energetici e del calo della domanda, pertanto l'impatto dell'annuncio è stato limitato. Prima di Melià, Iberostar aveva già interrotto i rapporti con Gaviota, cessando le attività in 12 dei suoi 18 hotel a Cuba. La società continua a operare in altri sei hotel collegati a gruppi non colpiti allo stesso modo dalle nuove restrizioni.. Per le catene alberghiere, il problema non si limita alla gestione quotidiana delle strutture e alle difficoltà causate dalla carenza di forniture. L'impatto va ben oltre, poiché l'esposizione alle sanzioni statunitensi può ripercuotersi sui finanziamenti, sui rapporti bancari, sul marketing internazionale e sulla reputazione aziendale. [post_title] => Cuba: Melià cessa la gestione degli hotel del gruppo Gaviota [post_date] => 2026-06-03T14:44:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780497885000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515679 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_515691" align="alignleft" width="300"] Aldo Ferruzzi[/caption] Aldo Ferruzzi è il nuovo presidente del Coter. Succede a Lino Gilioli. L'avvicendamento, avvenuto in occasione dell'assemblea dei soci, segna un momento di continuità e di rinnovato impegno per il settore termale regionale, in un contesto di importanti sviluppi nazionali. Durante l'assemblea sono stati esaminati temi cruciali per il futuro del termalismo, tra cui il nuovo accordo nazionale sulle cure termali, in fase di definitiva approvazione. Questo accordo, sottoscritto dalle regioni italiane e da Federterme, riconferma il valore strategico del termalismo all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Particolare attenzione è stata dedicata a iniziative volte a rafforzare il settore, come la formazione dei medici di medicina generale, l'istituzione di master in Idrologia medica e il potenziamento del termalismo riabilitativo a beneficio dei cittadini italiani. L'assemblea ha inoltre approvato il bilancio dell'esercizio 2025. Nel corso della stessa sono state altresì illustrate le numerose iniziative promo-commerciali realizzate in collaborazione con l'Apt dell'Emilia Romagna. Queste attività, che spaziano dalle promozioni radiofoniche alla stampa e ai webinar dedicati, hanno contribuito a valorizzare l'offerta termale del territorio regionale. La Notte Celeste È stato anche ricordato l'imminente appuntamento con la Notte Celeste, che il 27 giugno 2026 vedrà coinvolte le stazioni termali emiliano-romagnole in un evento di grande richiamo. Nel nuovo consiglio d'amministrazione, il presidente Aldo Ferruzzi sarà affiancato dal vice presidente Graziano Prantoni, in un'ottica di collaborazione e sinergia per il raggiungimento degli obiettivi consortili. Il neo eletto presidente Ferruzzi ha così commentato la nuova nomina: «Inizio con i ringraziamenti a tutti i colleghi che mi hanno sostenuto, per la fiducia accordata, assicurando che farò il massimo affinché questa sia ben riposta. Ringrazio Lino Gilioli di cui raccolgo il testimone con responsabilità e consapevole dell’eredità che ricevo dal lavoro da lui svolto in questi anni. Il sistema termale regionale è molto complesso, molto esteso ed articolato: coniuga bene istanze territoriali, economiche ed occupazionali. Penso che il termalismo sempre più debba saper rispondere a ogni istanza di salute in modo scientifico ma allo stesso tempo naturale. Dovrà inoltre affrontare le sfide del futuro, in particolare intercettando i bisogni che si affacciano nella nostra società, integrandosi con una corretta ed efficiente prescrizione che sappia al contempo soddisfare le nuove esigenze legate all’allungamento della vita. La longevità costituisce una grande conquista purché si accompagni a qualità e sostenibilità della vita, obiettivo cui può contribuire in modo determinante, insieme a prevenzione, sport, stili di vita corretti, anche il sistema termale. Nel nuovo paradigma “le terme/salute/qualità della vita” c’è un grandissimo potenziale di sviluppo economico e sociale. La competenza e la visione degli imprenditori termali regionali riuniti sotto “la stella del consorzio Coter”, sono certo lavoreranno perché questo accada». Lino Gilioli, presidente uscente, ha commentato il passaggio di consegne con queste parole: «Si tratta di un naturale processo di avvicendamento, visto che Aldo Ferruzzi è stato per lungo tempo il mio vice presidente, e colgo l'occasione per ricordare l'ampia attività che il consorzio ha da sempre sviluppato a favore dei propri soci, tutelandone il ruolo nel più generale processo di sviluppo del termalismo dell'Emilia Romagna. Abbiamo incontrato anni difficili durante il periodo pandemico, ma grazie alla tenacia e all'intelligenza degli imprenditori termali emiliano-romagnoli, il settore si è ripreso e certamente segnerà ulteriori passi in avanti e sono certo che la riconosciuta leadership del nostro sistema termale sarà all’altezza delle sfide che l’attendono». [post_title] => Coter: Aldo Ferruzzi eletto presidente del consorzio [post_date] => 2026-06-03T12:02:12+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780488132000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 515675 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Scatterà il prossimo 1° luglio l'annunciata introduzione del biglietto di ingresso per visitare la cattedrale di Colonia: per accedere al gioiello gotico simbolo non solo della città ma dell'intera Germania, i turisti pagheranno quindi 12 euro. La cattedrale patrimonio Unesco aveva svelato per la prima volta a marzo l'intenzione di introdurre un biglietto d'ingresso, diventando così uno dei pochi luoghi di culto tedeschi a far pagare l'ingresso. La cifra è leggermente superiore al limite massimo di 10 euro proposto a marzo dall'architetto Barbara Schock-Werner, che dirige l'Associazione centrale per la costruzione della cattedrale (Zdv). Secondo quanto dichiarato dai responsabili della chiesa in occasione della conferenza stampa della scorsa settimana, il biglietto d'ingresso è necessario per coprire i costi di manutenzione, sicurezza e gestione quotidiana di questo monumento storico. I soli costi di manutenzione dell'edificio sono stimati in 16 milioni di euro all'anno. Ci saranno naturalmente eccezioni al pagamento del ticket, che sarà dunque gratuito per alcune categorie, come i bambini. Sono inoltre previsti sconti e gratuità in alcune date speciali, come il 6 gennaio (Epifania), il 1° maggio (festa del lavoro) e il 3 ottobre (giorno dell'Unità tedesca). E, ovviamente, sarà garantito l'ingresso gratuito ai fedeli per pregare o accendere candele. In prospettiva, saranno individuati due ingressi separati: attraverso l'ingresso nord, si continuerà a consentire l'accesso a una piccola area della cattedrale riservata alla preghiera. Per l'ingresso principale ovest, i visitatori dovranno munirsi di un biglietto che consentirà loro di visitare l'intero edificio. [post_title] => Colonia: dal 1° luglio i turisti pagheranno 12 euro per visitare la cattedrale [post_date] => 2026-06-03T11:53:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1780487612000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cuba stop ai pagamenti visa e mastercard a causa delle sanzioni usa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1619,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_405180\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cesare Foà[/caption]\r

\r

Le considerazioni di Cesare Foà sono sempre interessanti. In mertto alla sentenza della Cassazione che prevede il rimborso per il cliente in caso di malattia, il presidente di Advunite ci segnala i rischi del nuovo scenario.\r

“Gli agenti di viaggio hanno appreso con stupore della recente sentenza della Corte di Cassazione che impone nuove e gravose responsabilità sul comparto dei pacchetti turistici. Come associazione, lanciamo da tempo un appello sulle sempre più stringenti imposizioni di legge che stanno rendendo il lavoro quotidiano delle agenzie non solo complicato, ma in alcuni casi insostenibile. \r

Oggi fare impresa è diventato impossibile, poiché non è pensabile addossare alle agenzie di viaggio un rischio d'impresa così sproporzionato. Il nostro legale, l'avvocato Vincenzo Irritato, aveva già posto l'accento su questo tema cruciale durante la nostra Convention 2025. Come associazione avevamo sollecitato anche le altre sigle di categoria, ben consapevoli che non è semplice eliminare questa “causa soggettiva”, essendo purtroppo prevista dal codice civile.\r

\r

Rischi\r

Il nostro settore rischia di essere stravolto da contenziosi infiniti. Basti pensare a quante cause potranno nascere tra le agenzie di viaggio e i vettori aerei, le quali potrebbero portare persino al fermo di qualche aeromobile.\r

Tuttavia, non c'è bisogno di scendere in piazza. Siamo certi che il ministro Mazzi e l'On. Caramanna sapranno accogliere le nostre istanze, già presentate per le vie brevi. Si tratta di un intervento necessario per evitare la provocatoria ma reale eventualità che tante agenzie di viaggio debbano chiudere o rischino il fallimento. \r

Le agenzie non possono farsi carico di rimborsi o disservizi che esulano dal proprio controllo. Per questo, chiediamo fermamente e con urgenza di: convocare le associazioni dei consumatori per un tavolo di confronto. Riformulare il contratto di viaggio nel pieno rispetto delle leggi, ma definendo regole certe ed eque per tutti gli attori della filiera”.","post_title":"Foà: con la sentenza della Cassazione il settore rischia di essere travolto","post_date":"2026-06-04T12:32:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1780576360000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La pressione del governo Usa su Cuba si estende a macchia d'olio: dopo la sospensione dei voli da parte di numerose compagnie aeree internazionali, dopo la cessazione delle attività per diversi gruppi alberghieri, è la Banca Centrale di Cuba ad annunciare che, dal prossimo 6 giugno, i servizi finanziari internazionali Visa e Mastercard cesseranno le operazioni sull'Isola.\r

\r

La decisione mira ad evitare le sanzioni derivanti dal decreto esecutivo Usa del 1° maggio, emanato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La banca privata estera che gestiva le transazioni internazionali, come si legge da Sky Tg24, ha informato l’autorità monetaria di aver interrotto i rapporti con l’istituto finanziario Fincimex, per evitare le sanzioni nei confronti di tutte le aziende straniere che mantengono rapporti commerciali con l'Isola.\r

\r

","post_title":"Cuba: stop ai pagamenti Visa e Mastercard a causa delle sanzioni Usa","post_date":"2026-06-04T12:14:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1780575270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna Bluserena Sport Academy, il progetto che arricchisce il soggiorno nei resort Bluserena con un’esperienza speciale pensata per bambini, ragazzi e adulti, offrendo la possibilità di praticare diverse discipline sportive sotto la guida di alcuni dei nomi più amati dello sport italiano.\r

A Ethra Reserve, in Puglia, dal 27 luglio al 1° agosto, Maurizia Cacciatori, ex capitana della Nazionale italiana, guiderà la Sport Academy di pallavolo, rivolta a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Nella stessa struttura, dal 10 al 14 agosto, Giorgia Villa, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e protagonista della ginnastica artistica internazionale, accompagnerà i partecipanti della stessa fascia d’età in un percorso dedicato a questa disciplina.\r

Al GranSerena Hotel, sempre in Puglia, dal 10 al 14 agosto, il basket sarà protagonista con Giacomo Galanda, campione europeo con la Nazionale italiana e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Il corso è pensato per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Infine, all’Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna, dal 3 al 7 agosto, gli appassionati di tennis potranno perfezionare il proprio gioco insieme a Omar Camporese, ex numero 18 del ranking Atp e uno dei tennisti italiani più rappresentativi degli ultimi decenni. Il corso è rivolto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni e agli adulti dai 17 anni in su.\r

Le Sport Academy sono pensate per diversi livelli di preparazione e rappresentano un’occasione unica per apprendere tecnica e metodo direttamente dai campioni, ma anche per vivere i valori più autentici dello sport, come il rispetto, la determinazione e lo spirito di squadra.\r

Le novità 2026\r

L’offerta sportiva 2026 si arricchisce inoltre di discipline originali che combinano allenamento e divertimento. Tra le principali novità debuttano l’Acqua Fitness, dedicato alla tonificazione in ambiente acquatico, e la Fan Dance, un’attività coreografica che utilizza ventagli colorati per migliorare coordinazione e ritmo.\r

L’Indoor Cycle Experience si trasforma in un viaggio emozionale con playlist a tema ispirate alle colonne sonore del cinema e ai grandi successi degli anni ’80 e ’90, mentre il Run Across propone un allenamento outdoor completo che alterna corsa e stazioni funzionali. A completare la proposta fitness arriva Tamboo, una disciplina che combina movimento e ritmo, mentre sul fronte nautico si segnalano le nuove canoe a fondo trasparente presso Is Serenas Badesi Resort, in Sardegna, e le waterbike disponibili in numerosi resort del gruppo.\r

Continua inoltre a crescere il padel. Dopo l’inaugurazione nel 2025 di nuovi campi a Ethra Reserve, immersa nella riserva naturale di Stornara, al Torreserena Resort in Puglia e al Serenè Resort in Calabria, questa disciplina si conferma tra le protagoniste dell’estate Bluserena.\r

Il legame tra Bluserena e il tennis d’eccellenza supera i confini dei resort. Negli ultimi giorni, il gruppo ha sponsorizzato in gara alcuni dei più importanti tennisti italiani a livello internazionale in occasione degli Internazionali Bnl d’Italia 2026 a Roma: Elisabetta Cocciaretto, Mattia Bellucci, Luciano Darderi e Andrea Pellegrino.","post_title":"Al via la Bluserena Sport Academy per allenarsi con i campioni dello sport","post_date":"2026-06-04T12:12:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780575165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il governo indiano interviene a supporto delle compagnie aeree nazionali colpite dall’aumento dei prezzi del carburante per aerei, a causa del perdurare del conflitto in Iran.\r

\r

E' stato infatti creato un fondo di stabilizzazione dei prezzi da un miliardo di dollari circa (100 miliardi di rupie), che fornirà anticipi senza interessi alle società di commercializzazione del petrolio. Secondo il governo il fondo «agevolerà la stabilità dei prezzi del jet fuel per le compagnie aeree in questo periodo di eccezionale volatilità dei prezzi del carburante derivante dalla crisi in Asia occidentale».\r

\r

La misura una tantum, aperta a tutti i vettori indiani di linea, «garantisce una maggiore prevedibilità dei costi del carburante adottando un accordo a prezzo fisso per le operazioni domestiche e internazionali, riducendo così l'esposizione delle compagnie aeree a improvvisi picchi dei prezzi del carburante» afferma il governo.\r

\r

Il fondo di sostegno è temporaneo e resterà in vigore per un periodo di tre anni, per contribuire a stabilizzare le tariffe aeree e proteggere la connettività aerea nazionale e internazionale.\r

\r

La mossa viene accolta con favore dai vettori indiani, che hanno subito un duro colpo a causa dell’impennata dei prezzi del carburante e sono stati costretti a ridurre la capacità. Il mese scorso Air India ha dichiarato che avrebbe ridotto le proprie operazioni internazionali fino ad agosto in risposta agli alti prezzi del carburante e alle restrizioni dello spazio aereo.\r

\r

IndiGo, da parte sua, ha drasticamente ridotto le proprie previsioni di crescita della capacità per il primo trimestre dell'anno fiscale 2027, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e ha delineato piani per un graduale phase out degli aeromobili in leasing meno efficienti dal punto di vista dei consumi, dopo aver chiuso in perdita l'ultimo esercizio.","post_title":"India: il governo istituisce un fondo da 1 mld di dollari a supporto dei vettori nazionali","post_date":"2026-06-04T11:15:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780571741000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ACI blueteam apre una nuova sede a Parigi, consolidando così una strategia orientata al rafforzamento della presenza nei principali mercati globali, con un posizionamento distintivo nel segmento alto del business travel. Questo traguardo rappresenta quindi un ulteriore passaggio strategico nell’evoluzione del gruppo, rafforzando la presenza in Europa e la capacità di accompagnare i clienti nei contesti internazionali più rilevanti. In questo quadro si inserisce anche la presenza negli Stati Uniti con Blueteam Usa, attiva da anni e riferimento importante nello sviluppo globale del Gruppo, con l’obiettivo di costruire una nicchia di servizio ad alto valore aggiunto rispetto ai grandi player del mondo.\r

Blueteam France rappresenta un tassello chiave nello sviluppo internazionale dell’azienda, con l’obiettivo di supportare clienti corporate francesi e internazionali con servizi di corporate travel sempre più evoluti. La scelta di Parigi si inserisce in un contesto di forte complementarità tra Italia e Francia, in particolare nei settori come il fashion, il lusso e l’industria creativa, ambiti in cui ACI blueteam vanta relazioni consolidate e un know-how distintivo. \r

\"L’apertura della sede di Parigi rappresenta per noi un passo naturale nel percorso di crescita internazionale di ACI blueteam. La Francia è un mercato di assoluto interesse, non solo per il suo potenziale, ma anche per la forte connessione con i settori più rilevanti nei quali operano i nostri clienti, come il fashion e il luxury – afferma Roberto Bettinelli, Ceo Blueteam France e direttore generale ACI blueteam–. Essere presenti direttamente sul territorio significa rafforzare la nostra capacità di affiancare le aziende in modo ancora più concreto, mantenendo lo standard di servizio che ci contraddistingue e continuando a guardare avanti, con una visione orientata allo sviluppo e all’innovazione”.\r

“Entrare a far parte di questo progetto rappresenta per me una grande opportunità e una sfida estremamente stimolante – dichiara Angélique Quehen, branch country manager Blueteam France –. L’obiettivo è portare in Francia il modello distintivo di ACI blueteam: eccellenza nel servizio, attenzione al cliente e capacità di sviluppare soluzioni su misura. Il mercato francese è dinamico, esigente e ricco di opportunità; costruire qui una presenza solida sarà il cuore del nostro lavoro quotidiano”.\r

\r

","post_title":"Una nuova sede a Parigi per ACI blueteam (segmento business travel)","post_date":"2026-06-04T10:21:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie","senza-categoria"],"category_name":["Mercato e tecnologie","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1780568504000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515726","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce l'interesse per le miniocrociere. In un contesto caratterizzato da vacanze sempre più frammentate e di fronte al caro prezzi, le minicrociere sono usate dalle compagnie in duplice veste: come prodotto di ingresso alle classiche crociere settimanali e come strumento commerciale per riempire last minute navi sempre più grandi.\r

\r

La nuova edizione dell’osservatorio Ticketcrociere evidenzia un forte interesse degli italiani per le minicrociere a bordo di compagnie come Costa Crociere, Msc Crociere, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Lines. Negli ultimi cinque anni i numeri sono lievitati: 35mila richieste nel 2022, 31mila nel 2023, oltre 70mila dal 2024 ad oggi, superando i livelli pre-pandemia.\r

\r

«Quello a cui stiamo assistendo è un grande interesse per questo format a cui corrisponde un livello di conversione basso, intorno al 4%, imputabile a dinamiche commerciali che storicamente hanno privilegiato prodotti di più lunga durata - spiega Matteo Lorusso, direttore generale di Taoticket, proprietaria del brand Ticketcrociere -. Alla luce del trend in crescita, da gennaio 2026 abbiamo introdotto meccanismi di incentivazione per i nostri agenti di vendita, iniziativa che ci permetterà di convertire in prenotazioni molte più richieste».\r

Buy now pay later\r

Ticketcrociere rileva poi che nel triennio 2023-2025 e nei primi quattro mesi del 2026 il ricorso agli strumenti Buy now pay later, capitanati da Scalapay e PayPal,si è consolidato, attestandosi su percentuali comprese tra il 35 e il 40%, secondo solo alla carta di credito, scelta per i pagamenti delle crociere da una quota di pubblico compresa tra il 53 e il 56%. Le rateizzazioni sono state richieste sia per acquistare biglietti per crociere settimanali che per minicrociere.\r

\r

«Al momento i pagamenti con carta di credito - aggiunge Lorusso - e i bonifici restano ancora privilegiati ma prevediamo nel giro di una manciata d’anni una loro riduzione a favore del Bnpl, che nel turismo non riguarda soltanto i consumatori con minore capacità di spesa ma riflette una tendenza più ampia alla frammentazione dei pagamenti e all’ottimizzazione della liquidità familiare».\r

\r

Nel secondo semestre del 2025 il Bnpl ha registrato un incremento del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, consolidando una tendenza ormai strutturale. Si tratta di numeri destinati a crescere, anche a causa della maggiore “massa critica” di persone in movimento. Il viaggio non è più percepito come un lusso occasionale, ma come una componente stabile del benessere personale e sociale, per la quale molti consumatori sono oggi disposti a rateizzare la spesa. L’aumento delle tariffe riguarda anche i traghetti, che stanno un po’ alla volta - anche a causa del caro carburanti - perdendo la loro aura di “economicità”.","post_title":"Minicrociere, il caro prezzi alimenta il \"buy now pay later\"","post_date":"2026-06-04T09:10:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1780564246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_276517\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] El Capitolio, La Habana[/caption]\r

\r

Meliá Hotels International è la seconda catena spagnola a cessare la gestione di hotel appartenenti al gruppo Gaviota a Cuba, come riporta Hosteltur. Questa decisione è dettata dall'inasprimento delle sanzioni statunitensi contro le società straniere legate a entità controllate da Gaesa. Le misure dell'amministrazione Trump entreranno in vigore venerdì 5 giugno e si prevede un effetto domino tra le aziende che operano sull'isola.\r

\r

Meliá è una delle catene alberghiere con la maggiore presenza nel Paese, con un portfolio di oltre 30 strutture e 13.800 camere. Secondo le informazioni riportate da Hosteltur, la catena avrebbe deciso di interrompere la fornitura di servizi di gestione e marketing, nonché la concessione in licenza dei suoi marchi alberghieri, in 15 hotel, \"attivando e attuando piani specifici per effettuare una disaffiliazione ordinata\". Inoltre, sono in corso di attuazione protocolli per informare fornitori e clienti.\r

Gli hotel coinvolti\r

I 15 hotel che lascerebbero il portfolio di Melià sarebbero Gran Hotel Bristol Habana Vieja, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares, Sol Varadero Beach.\r

\r

La decisione di Meliá Hotels International , comunicata ai proprietari degli hotel e confermata oggi, è una risposta a una serie di circostanze impreviste, al di fuori del controllo di Meliá, che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento dei servizi offerti da questi hotel.\r

\r

Già a febbraio la società aveva annunciato una riduzione della propria capacità operativa, limitando l'attività a tre hotel aperti e adeguando quindi la propria offerta ai livelli di occupazione effettivi. La stragrande maggioranza degli hotel di Gaviota era già chiusa e inattiva a causa di problemi energetici e del calo della domanda, pertanto l'impatto dell'annuncio è stato limitato.\r

\r

Prima di Melià, Iberostar aveva già interrotto i rapporti con Gaviota, cessando le attività in 12 dei suoi 18 hotel a Cuba. La società continua a operare in altri sei hotel collegati a gruppi non colpiti allo stesso modo dalle nuove restrizioni..\r

\r

Per le catene alberghiere, il problema non si limita alla gestione quotidiana delle strutture e alle difficoltà causate dalla carenza di forniture. L'impatto va ben oltre, poiché l'esposizione alle sanzioni statunitensi può ripercuotersi sui finanziamenti, sui rapporti bancari, sul marketing internazionale e sulla reputazione aziendale.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Cuba: Melià cessa la gestione degli hotel del gruppo Gaviota","post_date":"2026-06-03T14:44:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780497885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515691\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Aldo Ferruzzi[/caption]\r

\r

Aldo Ferruzzi è il nuovo presidente del Coter. Succede a Lino Gilioli. L'avvicendamento, avvenuto in occasione dell'assemblea dei soci, segna un momento di continuità e di rinnovato impegno per il settore termale regionale, in un contesto di importanti sviluppi nazionali.\r

\r

Durante l'assemblea sono stati esaminati temi cruciali per il futuro del termalismo, tra cui il nuovo accordo nazionale sulle cure termali, in fase di definitiva approvazione. Questo accordo, sottoscritto dalle regioni italiane e da Federterme, riconferma il valore strategico del termalismo all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Particolare attenzione è stata dedicata a iniziative volte a rafforzare il settore, come la formazione dei medici di medicina generale, l'istituzione di master in Idrologia medica e il potenziamento del termalismo riabilitativo a beneficio dei cittadini italiani.\r

\r

L'assemblea ha inoltre approvato il bilancio dell'esercizio 2025. Nel corso della stessa sono state altresì illustrate le numerose iniziative promo-commerciali realizzate in collaborazione con l'Apt dell'Emilia Romagna. Queste attività, che spaziano dalle promozioni radiofoniche alla stampa e ai webinar dedicati, hanno contribuito a valorizzare l'offerta termale del territorio regionale. \r

La Notte Celeste\r

È stato anche ricordato l'imminente appuntamento con la Notte Celeste, che il 27 giugno 2026 vedrà coinvolte le stazioni termali emiliano-romagnole in un evento di grande richiamo. Nel nuovo consiglio d'amministrazione, il presidente Aldo Ferruzzi sarà affiancato dal vice presidente Graziano Prantoni, in un'ottica di collaborazione e sinergia per il raggiungimento degli obiettivi consortili.\r

\r

Il neo eletto presidente Ferruzzi ha così commentato la nuova nomina: «Inizio con i ringraziamenti a tutti i colleghi che mi hanno sostenuto, per la fiducia accordata, assicurando che farò il massimo affinché questa sia ben riposta. Ringrazio Lino Gilioli di cui raccolgo il testimone con responsabilità e consapevole dell’eredità che ricevo dal lavoro da lui svolto in questi anni. Il sistema termale regionale è molto complesso, molto esteso ed articolato: coniuga bene istanze territoriali, economiche ed occupazionali. Penso che il termalismo sempre più debba saper rispondere a ogni istanza di salute in modo scientifico ma allo stesso tempo naturale. Dovrà inoltre affrontare le sfide del futuro, in particolare intercettando i bisogni che si affacciano nella nostra società, integrandosi con una corretta ed efficiente prescrizione che sappia al contempo soddisfare le nuove esigenze legate all’allungamento della vita. La longevità costituisce una grande conquista purché si accompagni a qualità e sostenibilità della vita, obiettivo cui può contribuire in modo determinante, insieme a prevenzione, sport, stili di vita corretti, anche il sistema termale. Nel nuovo paradigma “le terme/salute/qualità della vita” c’è un grandissimo potenziale di sviluppo economico e sociale. La competenza e la visione degli imprenditori termali regionali riuniti sotto “la stella del consorzio Coter”, sono certo lavoreranno perché questo accada».\r

\r

Lino Gilioli, presidente uscente, ha commentato il passaggio di consegne con queste parole: «Si tratta di un naturale processo di avvicendamento, visto che Aldo Ferruzzi è stato per lungo tempo il mio vice presidente, e colgo l'occasione per ricordare l'ampia attività che il consorzio ha da sempre sviluppato a favore dei propri soci, tutelandone il ruolo nel più generale processo di sviluppo del termalismo dell'Emilia Romagna. Abbiamo incontrato anni difficili durante il periodo pandemico, ma grazie alla tenacia e all'intelligenza degli imprenditori termali emiliano-romagnoli, il settore si è ripreso e certamente segnerà ulteriori passi in avanti e sono certo che la riconosciuta leadership del nostro sistema termale sarà all’altezza delle sfide che l’attendono».","post_title":"Coter: Aldo Ferruzzi eletto presidente del consorzio","post_date":"2026-06-03T12:02:12+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1780488132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scatterà il prossimo 1° luglio l'annunciata introduzione del biglietto di ingresso per visitare la cattedrale di Colonia: per accedere al gioiello gotico simbolo non solo della città ma dell'intera Germania, i turisti pagheranno quindi 12 euro.\r

\r

La cattedrale patrimonio Unesco aveva svelato per la prima volta a marzo l'intenzione di introdurre un biglietto d'ingresso, diventando così uno dei pochi luoghi di culto tedeschi a far pagare l'ingresso.\r

\r

La cifra è leggermente superiore al limite massimo di 10 euro proposto a marzo dall'architetto Barbara Schock-Werner, che dirige l'Associazione centrale per la costruzione della cattedrale (Zdv).\r

\r

Secondo quanto dichiarato dai responsabili della chiesa in occasione della conferenza stampa della scorsa settimana, il biglietto d'ingresso è necessario per coprire i costi di manutenzione, sicurezza e gestione quotidiana di questo monumento storico.\r

\r

I soli costi di manutenzione dell'edificio sono stimati in 16 milioni di euro all'anno.\r

\r

Ci saranno naturalmente eccezioni al pagamento del ticket, che sarà dunque gratuito per alcune categorie, come i bambini. Sono inoltre previsti sconti e gratuità in alcune date speciali, come il 6 gennaio (Epifania), il 1° maggio (festa del lavoro) e il 3 ottobre (giorno dell'Unità tedesca). E, ovviamente, sarà garantito l'ingresso gratuito ai fedeli per pregare o accendere candele.\r

\r

In prospettiva, saranno individuati due ingressi separati: attraverso l'ingresso nord, si continuerà a consentire l'accesso a una piccola area della cattedrale riservata alla preghiera. Per l'ingresso principale ovest, i visitatori dovranno munirsi di un biglietto che consentirà loro di visitare l'intero edificio.","post_title":"Colonia: dal 1° luglio i turisti pagheranno 12 euro per visitare la cattedrale","post_date":"2026-06-03T11:53:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1780487612000]}]}}