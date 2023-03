Cina: via libera dal 15 marzo ai viaggi di gruppo verso altri 40 Paesi, Italia inclusa La Cina accelera il percorso di riapertura turistica post Covid con il via libera ai viaggi di gruppo verso altri 4o Paesi, Italia inclusa, a partire dal prossimo 15 marzo. L’elenco stilato dal Ministero della cultura e del turismo comprende inoltre Francia, Grecia, Spagna, Danimarca e Brasile. Le ricerche di viaggi all’estero sono aumentate del 77% dopo la notizia della fine della politica Covid zero e anche il numero di richieste di visti turistici per i Paesi collegati è aumentato di oltre quattro volte, come riporta The Paper, citando i dati della piattaforma di viaggi online Tongcheng Travel. Paesi come Vietnam, Italia, Serbia, Francia e Spagna sono tra le destinazioni più richieste. Il mercato cinese dei viaggi di gruppo all’estero è stato bloccato all’inizio del 2020 a causa della pandemia e il primo programma pilota per la ripresa dei viaggi outgoing è stato varato lo scorso 6 febbraio, verso un gruppo di 20 Paesi.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441390 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Cina accelera il percorso di riapertura turistica post Covid con il via libera ai viaggi di gruppo verso altri 4o Paesi, Italia inclusa, a partire dal prossimo 15 marzo. L'elenco stilato dal Ministero della cultura e del turismo comprende inoltre Francia, Grecia, Spagna, Danimarca e Brasile. Le ricerche di viaggi all'estero sono aumentate del 77% dopo la notizia della fine della politica Covid zero e anche il numero di richieste di visti turistici per i Paesi collegati è aumentato di oltre quattro volte, come riporta The Paper, citando i dati della piattaforma di viaggi online Tongcheng Travel. Paesi come Vietnam, Italia, Serbia, Francia e Spagna sono tra le destinazioni più richieste. Il mercato cinese dei viaggi di gruppo all'estero è stato bloccato all'inizio del 2020 a causa della pandemia e il primo programma pilota per la ripresa dei viaggi outgoing è stato varato lo scorso 6 febbraio, verso un gruppo di 20 Paesi. [post_title] => Cina: via libera dal 15 marzo ai viaggi di gruppo verso altri 40 Paesi, Italia inclusa [post_date] => 2023-03-13T14:44:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678718685000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441363 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Una bella iniziativa che siamo orgogliosi di veder debuttare qui a Urbino" . Così l'assessore al Turismo della città marchigiana patrimonio Unesco, Roberto Cioppi, in occasione della conferenza stampa odierna di presentazione della prima edizione dei Travel Open Day Hospitality: l'evento marketplace - networking che il gruppo Travel Quotidiano inaugurerà il prossimo 22 marzo negli spazi Data – Orto dell’Abbondanza di Borgo Mercatale; primo appuntamento di un'iniziativa itinerante che coinvolgerà molte regioni italiane. "Proprio in questo periodo il nostro comune è impegnato nell'aggiornamento del piano di gestione del sito Unesco - ha proseguito Cioppi -. In tale contesto, il turismo è un elemento fondamentale. Ma deve essere valorizzato nella maniera giusta, avendo riguardo alle istanze ambientali e sociali del territorio, nonché alla difesa della cultura locale. Ci vuole professionalità e sensibilità per accrescere il nostro appeal. Ecco perché è importante ospitare [caption id="attachment_439710" align="alignright" width="300"] Roberto Cioppi[/caption] eventi come i Travel Open Day Hospitality: favorire l'incontro tra le migliori strutture ricettive della destinazione e i fornitori più attenti all'innovazione e alle esigenze contemporanee dell'industria dei viaggi significa infatti contribuire al miglioramento della qualità dell'offerta turistica a 360 gradi". A patrocinare l'appuntamento urbinate, oltre allo stesso comune, anche la regione Marche, insieme all'associazione degli albergatori pesaresi (Apa Hotels) e alla sezione regionale di Assoturismo. Tra le collaborazioni da segnalare c'è poi quella con la società specializzata nell'organizzazione di eventi, Asteres. "Non solo - ha aggiunto Federico Scaramucci, presidente di un altro partner della manifestazione come Inside Marche Live (l'associazione che riunisce i tour operator incoming della regione) -. All'Orto dell’abbondanza ci saranno anche gli studenti dell'alberghiero di Piobbico: un'occasione per avvicinare ulteriormente scuola e mondo del lavoro. E poi ci saremo naturalmente noi tour operator. Perché per chi fa incoming è importante confrontarsi con strutture di qualità". In calendario dalle 9 del mattino alle 17 circa, l'evento coinvolgerà il meglio dell'offerta turistica del territorio, che avrà la possibilità sia di fare networking, sia di incontrare alcuni tra i migliori fornitori del settore, tra cui anche società It da oltreconfine, provenienti da Svizzera e Francia. "Al momento contiamo già su una cinquantina di strutture ricettive iscritte - ha concluso Claudio Dell’Accio, responsabile Tod Hospitality -. Ma per partecipare c'è ancora tempo fino al giorno stesso della manifestazione. Alla quale, mi piace ricordare, parteciperà anche il guru del revenue management italiano, Franco Grasso, che terrà un intervento ad hoc nel corso della giornata". Le strutture ricettive possono registrarsi per la partecipazione gratuita a questo link: travelquotidiano.com/todho. Per informazioni scrivere a: eventi@travelopenday.com [post_title] => A Urbino il primo Tod Hospitality: per valorizzare l'offerta ricettiva del territorio [post_date] => 2023-03-13T12:56:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678712218000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441362 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates imprime una nuova accelerata agli investimenti in tecnologia con la sigla di una partnership con la Dubai Future Foundation per il lancio dell'Emirates Centre of Excellence for Aviation Robotics. Un accordo che "è una pietra miliare nel percorso di innovazione di Emirates Group e rappresenta un passo notevole per l'industria aeronautica - ha commentato Adel Al Redha, chief operating officer del vettore di Dubai -. La nostra partnership con Dubai Future Foundation ci aiuta a realizzare la nostra visione per il futuro dell'aviazione e supporta la visione di Dubai come una delle principali città futuristiche del mondo. Questo ci darà una vera opportunità per trarre vantaggio da una tecnologia in costante evoluzione, permettendoci di espandere l'uso della robotica e delle applicazioni tecnologiche nel nostro percorso verso la soddisfazione del cliente, migliorando l'efficienza operativa. Investire in ricerca e sviluppo in modo mirato ci consentirà di trasformare la nostra attività in modo da entrare nell'era digitale, facendo un uso maggiore dell'intelligenza artificiale, offrendo vantaggi tangibili ai nostri clienti e alle parti interessate e ci permetterà di continuare a essere all'avanguardia". Emirates Group e Dubai Future Labs assumeranno un ruolo di primo piano nel guidare progetti di ricerca e sviluppo (R&S) incentrati sull'industria, con casi d'uso pratici implementati per poter essere usati a livello globale. Ecear fungerà da spazio di ricerca e sviluppo dedicato a sfruttare la scienza e la tecnologia per risolvere le sfide complesse affrontate dall'industria aeronautica globale. Il Centro esplorerà temi chiave, tra cui l'interazione uomo-robot; movimentazione merci e bagagli; logistica e intralogistica; e standard e regolamenti dell'aviazione. Ecear esplorerà inoltre da vicino l'intersezione tra intelligenza artificiale e robotica, comprese le potenziali applicazioni per l'Intelligenza Artificiale generativa e la biometria. [post_title] => Emirates in allungo sul futuro apre un centro di eccellenza per la robotica aeronautica [post_date] => 2023-03-13T12:42:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678711337000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441355 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Bahamas partecipano anche quest'anno alla Bmt di Napoli (Pad. 6 - stand 6033) "punto di incontro importante per gli aggiornamenti con le agenzie viaggio che continuano ad essere nostre partner importanti” osserva Maria Grazia Marino, general manager che rappresenta in Italia il Ministero del Turismo. Un momento di incontro proficuo con i partner, oltre che di un’interessante occasione di promozione dell’arcipelago caraibico nel Sud Italia, destinazione che quest’anno celebra il cinquantennale dall’indipendenza. Attesissimo il calendario degli eventi che andrà ad animare un 2023 “che ci aspettiamo essere caratterizzato da una presenza crescente di italiani (13.500 nel 2022), andamento sostenuto dalle importanti operazioni di co-marketing recentemente annunciate”. In primo piano, il ritorno della formula Bravo Viva Fortuna Beach a partire dal 22 giugno prossimo, formula nata dalla partnership di Alpitour World con Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas. Con la riconferma da parte di Alpitour World del volo operato da Neos, raggiungere il Viva Wyndham Fortuna Beach a Grand Bahama sarà molto più facile: il volo opererà una volta a settimana dal 22 giugno al 7 settembre 2023. Intanto, l’isola di Grand Bahama continua ad essere oggetto di consistenti investimenti: nell’aeroporto si è conclusa recentemente un’opera di ristrutturazione del terminal voli domestici, danneggiato nel 2019 dall’uragano Dorian, alla quale seguirà a marzo quella del terminal voli internazionali; il porto dell’isola è stato interessato da un ingente rinnovamento finanziato da Carnival Cruise Line: un investimento di oltre 200 milioni di dollari finalizzati alla costruzione di un molo in grado di ospitare contemporaneamente due delle più grandi navi della flotta della compagnia. Altra news riguarda la riapertura, nella stagione invernale 2023-2024, delle prenotazioni presso il Resort Columbus Isle di Club Med a San Salvador, struttura circondata da eccezionali siti per immersioni subacquee e spiagge di sabbia bianca. Lo scorso 16 gennaio è entrata in vigore la nomina di Latia Duncombe a Direttore Generale, annunciata dall’On. I. Chester Cooper, Vice Primo Ministro e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione. [post_title] => Bahamas, Maria Grazia Marino: "Ci aspettiamo una presenza crescente di italiani" [post_date] => 2023-03-13T11:45:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678707928000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Cambogia conta su un 2023 che riporterà il volume dei flussi turistici vicino ai livelli pre-pandemia. Il Paese si è lasciato alle spalle il periodo più critico e già nel 2022 l'industria turistica ha realizzato 1,41 miliardi di dollari di entrate lorde, un indicatore positivo secondo il Dipartimento del Turismo, che rappresenta un aumento del 669% rispetto al dato del 2021. Le prospettive odierne sono ancor più positive, specie considerando la crescita dei collegamenti aerei internazionale e in particolare di quelli provenienti dalla Cina, un mercato strategico per il turismo cambogiano, che ha iniziato a crescere dopo l'allentamento delle restrizioni di viaggio legate al Covid-19. Secondo le stime del Ministero del Turismo, nel 2022 il Paese ha accolto 2,28 milioni di turisti internazionali, con un aumento del 1.058% rispetto all'anno precedente. Inoltre, l'anno scorso l'industria del turismo ha generato il 3,6% del Pil. Per quest'anno si prevede che il Paese attrarrà 4 milioni di turisti internazionali, di cui "tra 800.000 e 1 milione di turisti cinesi", ha dichiarato il ministro del Turismo Thong Khon. Un maggior numero di turisti stranieri è attesto quest'anno dai Paesi Asean in quanto la Cambogia ospiterà i Giochi del Sud-est asiatico (Sea Games) e gli Asean Para Games a maggio. Nel 2019 il Paese aveva totalizzato 6,61 milioni di arrivi internazionali, producendo 4,92 miliardi di dollari di entrate totali. [post_title] => La Cambogia punta ai 4 milioni di arrivi internazionali nel 2023 [post_date] => 2023-03-13T11:18:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678706314000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441346 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche Bankitalia certifica la forza e la potenza del turismo in Italia. Infatti la ripresa del turismo ha spinto, nel 2022, l'avanzo della bilancia del settore del nostro paese. Come si ricava dai dati della Banca d'Italia ha toccato 17,1 miliardi (0,9% del Pil), quasi doppio rispetto al 2021 e appena inferiore al surplus nel 2019 (1,0% Pil). Sia le entrate sia le uscite turistiche sono pressoché raddoppiate rispetto al 2021. I viaggi per vacanza hanno "recuperato in larga parte il forte calo registrato durante la pandemia sia dal lato della spesa degli stranieri in Italia sia da quello della spesa dei viaggiatori italiani all'estero, mentre gli afflussi per lavoro sono già rientrati sui valori del 2019". Questi sono i valori in campo. Ora non si capisce il motivo per il quale il turismo è sempre considerata una funzione secondaria dell'industria e dell'economia nazionale. C'è qualcosa che non funziona ancora nella percezione e nell'approccio al settore che in altri Paesi europei è stato risolto brillantemente. [post_title] => Bankitalia: il turismo fa crescere la bilancia economica del nostro Paese [post_date] => 2023-03-13T10:53:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678704816000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441348 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una convenzione speciale per tutti i club campani di calcio dilettantistico e giovanile, con sconti variabili in base alla linea e alla stagionalità sui collegamenti marittimi operati da Grimaldi Lines per le destinazioni Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia (solo da/per Brindisi). Al via una nuova partnership tra Grimaldi Lines e il comitato regionale Campania Figc - Lega nazionale dilettanti. “Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare questa nuova partnership, nata per soddisfare le esigenze di viaggio di tanti ragazzi campani impegnati nel calcio dilettantistico e giovanile – sottolinea Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines –. Favorire la vocazione delle giovani generazioni, facilitandole negli spostamenti, è infatti per noi una priorità. L’accordo con il comitato regionale Campania Figc-Lnd ci consente inoltre di ribadire il nostro profondo legame con il territorio campano e in particolare con Napoli, dove la storia della nostra compagnia ha avuto inizio e dove tuttora abbiamo il nostro headquarter”. [post_title] => Al via una nuova partnership tra Grimaldi Lines e il comitato regionale Campania Figc - Lnd [post_date] => 2023-03-13T10:51:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678704683000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441340" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Andrea Gilardi, il responsabile commerciale e marketing di Sigismondo Travel, Angelo Russo, Antonio Russo e Claudio Antonio Bergomi[/caption] Un’operazione da sempre orientata alle famiglie, che cerca però di incontrare le esigenze di fasce di mercato più ampie, grazie a un’offerta ricettiva variegata tra villaggi family e club hotel con spiaggia privata e lounge bar. Torna Io volo da Forlì: la programmazione di Sigismondo Travel Group di pacchetti vacanze in partenza dall'aeroporto romagnolo Ridolfi. Confermate le tre destinazioni (Sicilia, Sardegna e Puglia), il progetto 2023 vede una sostanziale differenza rispetto al passato: per la prima volta, infatti, la programmazione coprirà, almeno su due mete, l’intero periodo estivo. L’iniziativa prenderà il via sabato 17 giugno, con il primo volo verso Brindisi, per concludersi a fine settembre. Sono in tutto sei le strutture selezionate, due per ciascuna regione con mercati e target di riferimento differenziati. «Vogliamo essere il tour operator dei romagnoli - spiega Antonio Russo, general manager di Sigismondo Travel –. Dopo una grande esperienza nell’incoming (iniziata nel 2006), dal 2018 abbiamo aperto la strada a questo tipo di progetti facendo volare migliaia di turisti dagli scali della Romagna. Con Forlì c’è stato da subito feeling. Inutile dire quanto questo tipo di partnership facciano bene al territorio in termini di sviluppo, di servizi per i cittadini e di opportunità di crescita». Le rotte coperte dal progetto saranno Forlì-Trapani, Forlì-Cagliari, Forlì-Brindisi e Forlì-Comiso tutte gestite da Go To Fly e operate da Aeroitalia. «Siamo orgogliosi – commenta Andrea Gilardi, business aviation manager di Forlì Aeroport - di questa nuova importante partnership con Sigismondo Travel che torna a mettere il nostro scalo al centro delle esperienze di viaggio dei romagnoli. Questo accordo certifica ancora una volta la consistenza del nostro bacino d’utenza, oltre che la volontà da parte della società di gestione del Luigi Ridolfi di mettersi al servizio di tutti quegli attori della filiera turistica in cerca di nuove opportunità business funzionali alla crescita economica e sociale del territorio». A supporto dell’iniziativa verrà potenziata la rete vendita diretta di Sigismondo Travel, con l’apertura di un punto vendita dedicato, Io volo da Forlì Point nel centro storico di Rimini, oltre che con il coinvolgimento delle principali agenzie viaggio del territorio, essenziali per la buona riuscita del progetto. «Crediamo talmente tanto in questa iniziativa e nel valore del prodotto – chiosa Claudio Antonio Bergomi, oggi project manager di Sigismondo Travel con un passato nei maggiori tour operator italiani –, che porteremo 60 adv a toccare con mano non solo le nostre strutture, ma anche a vivere l’esperienza di volo da Forlì, con i nuovi velivoli messi a disposizione da Go to Fly». È previsto infatti per il 25 marzo un weekend promozionale in Salento, a cui parteciperanno i principali operatori del settore di Romagna e nord delle Marche, oltre ai vertici di Forlì Airport e Sigismondo Travel. Vendite aperte dal 19 marzo, data in cui verrà messo on line il nuovo sito iovolodaforli.it e verrà dato il via alla distribuzione del catalogo 2023. [post_title] => Torna Io volo da Forlì: la programmazione Sigismondo Travel dallo scalo romagnolo [post_date] => 2023-03-13T10:19:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678702777000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441331 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Skybucks è il nuovo programma fedeltà lanciato da Airlink, che premia i passeggeri più affezionati in modo innovativo, semplice e diretto. Il programma prevede per i frequent flyer tre livelli distinti: Blue, Red e Emerald. Al momento dell'iscrizione, si riceve la carta Skybucks Blue come livello di partenza. Viaggiando regolarmente, si salirò di livello passando al Red e, infine, all'Emerald. L'idoneità a rientrare in ciascun livello si basa semplicemente sul numero di tratte volate, mentre ogni Skybucks guadagnato dipende dalla percentuale del livello della tariffa base e dalla tassa YQ su ogni biglietto Airlink. L'iscrizione prevede una serie di privilegi e premi, a cominciare dall'imbarco prioritario e fino all'accesso alla lounge; iscrivendosi entro la fine di marzo 2023 ci sono 1.000 Skybucks gratuiti. [post_title] => Airlink lancia il nuovo programma di fidelizzazione, Skybucks [post_date] => 2023-03-13T10:19:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678702776000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cina via libera dal 15 marzo ai viaggi di gruppo verso altri 40 paesi italia inclusa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6865,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cina accelera il percorso di riapertura turistica post Covid con il via libera ai viaggi di gruppo verso altri 4o Paesi, Italia inclusa, a partire dal prossimo 15 marzo.\r

\r

L'elenco stilato dal Ministero della cultura e del turismo comprende inoltre Francia, Grecia, Spagna, Danimarca e Brasile.\r

\r

Le ricerche di viaggi all'estero sono aumentate del 77% dopo la notizia della fine della politica Covid zero e anche il numero di richieste di visti turistici per i Paesi collegati è aumentato di oltre quattro volte, come riporta The Paper, citando i dati della piattaforma di viaggi online Tongcheng Travel. Paesi come Vietnam, Italia, Serbia, Francia e Spagna sono tra le destinazioni più richieste.\r

\r

Il mercato cinese dei viaggi di gruppo all'estero è stato bloccato all'inizio del 2020 a causa della pandemia e il primo programma pilota per la ripresa dei viaggi outgoing è stato varato lo scorso 6 febbraio, verso un gruppo di 20 Paesi.","post_title":"Cina: via libera dal 15 marzo ai viaggi di gruppo verso altri 40 Paesi, Italia inclusa","post_date":"2023-03-13T14:44:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678718685000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Una bella iniziativa che siamo orgogliosi di veder debuttare qui a Urbino\" . Così l'assessore al Turismo della città marchigiana patrimonio Unesco, Roberto Cioppi, in occasione della conferenza stampa odierna di presentazione della prima edizione dei Travel Open Day Hospitality: l'evento marketplace - networking che il gruppo Travel Quotidiano inaugurerà il prossimo 22 marzo negli spazi Data – Orto dell’Abbondanza di Borgo Mercatale; primo appuntamento di un'iniziativa itinerante che coinvolgerà molte regioni italiane.\r

\r

\"Proprio in questo periodo il nostro comune è impegnato nell'aggiornamento del piano di gestione del sito Unesco - ha proseguito Cioppi -. In tale contesto, il turismo è un elemento fondamentale. Ma deve essere valorizzato nella maniera giusta, avendo riguardo alle istanze ambientali e sociali del territorio, nonché alla difesa della cultura locale. Ci vuole professionalità e sensibilità per accrescere il nostro appeal. Ecco perché è importante ospitare\r

\r

[caption id=\"attachment_439710\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Roberto Cioppi[/caption]\r

\r

eventi come i Travel Open Day Hospitality: favorire l'incontro tra le migliori strutture ricettive della destinazione e i fornitori più attenti all'innovazione e alle esigenze contemporanee dell'industria dei viaggi significa infatti contribuire al miglioramento della qualità dell'offerta turistica a 360 gradi\".\r

\r

A patrocinare l'appuntamento urbinate, oltre allo stesso comune, anche la regione Marche, insieme all'associazione degli albergatori pesaresi (Apa Hotels) e alla sezione regionale di Assoturismo. Tra le collaborazioni da segnalare c'è poi quella con la società specializzata nell'organizzazione di eventi, Asteres. \"Non solo - ha aggiunto Federico Scaramucci, presidente di un altro partner della manifestazione come Inside Marche Live (l'associazione che riunisce i tour operator incoming della regione) -. All'Orto dell’abbondanza ci saranno anche gli studenti dell'alberghiero di Piobbico: un'occasione per avvicinare ulteriormente scuola e mondo del lavoro. E poi ci saremo naturalmente noi tour operator. Perché per chi fa incoming è importante confrontarsi con strutture di qualità\".\r

\r

In calendario dalle 9 del mattino alle 17 circa, l'evento coinvolgerà il meglio dell'offerta turistica del territorio, che avrà la possibilità sia di fare networking, sia di incontrare alcuni tra i migliori fornitori del settore, tra cui anche società It da oltreconfine, provenienti da Svizzera e Francia. \"Al momento contiamo già su una cinquantina di strutture ricettive iscritte - ha concluso Claudio Dell’Accio, responsabile Tod Hospitality -. Ma per partecipare c'è ancora tempo fino al giorno stesso della manifestazione. Alla quale, mi piace ricordare, parteciperà anche il guru del revenue management italiano, Franco Grasso, che terrà un intervento ad hoc nel corso della giornata\".\r

\r

Le strutture ricettive possono registrarsi per la partecipazione gratuita a questo link: travelquotidiano.com/todho. Per informazioni scrivere a: eventi@travelopenday.com\r

\r

","post_title":"A Urbino il primo Tod Hospitality: per valorizzare l'offerta ricettiva del territorio","post_date":"2023-03-13T12:56:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678712218000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates imprime una nuova accelerata agli investimenti in tecnologia con la sigla di una partnership con la Dubai Future Foundation per il lancio dell'Emirates Centre of Excellence for Aviation Robotics.\r

Un accordo che \"è una pietra miliare nel percorso di innovazione di Emirates Group e rappresenta un passo notevole per l'industria aeronautica - ha commentato Adel Al Redha, chief operating officer del vettore di Dubai -. La nostra partnership con Dubai Future Foundation ci aiuta a realizzare la nostra visione per il futuro dell'aviazione e supporta la visione di Dubai come una delle principali città futuristiche del mondo. Questo ci darà una vera opportunità per trarre vantaggio da una tecnologia in costante evoluzione, permettendoci di espandere l'uso della robotica e delle applicazioni tecnologiche nel nostro percorso verso la soddisfazione del cliente, migliorando l'efficienza operativa. Investire in ricerca e sviluppo in modo mirato ci consentirà di trasformare la nostra attività in modo da entrare nell'era digitale, facendo un uso maggiore dell'intelligenza artificiale, offrendo vantaggi tangibili ai nostri clienti e alle parti interessate e ci permetterà di continuare a essere all'avanguardia\".\r

Emirates Group e Dubai Future Labs assumeranno un ruolo di primo piano nel guidare progetti di ricerca e sviluppo (R&S) incentrati sull'industria, con casi d'uso pratici implementati per poter essere usati a livello globale. Ecear fungerà da spazio di ricerca e sviluppo dedicato a sfruttare la scienza e la tecnologia per risolvere le sfide complesse affrontate dall'industria aeronautica globale.\r

Il Centro esplorerà temi chiave, tra cui l'interazione uomo-robot; movimentazione merci e bagagli; logistica e intralogistica; e standard e regolamenti dell'aviazione. Ecear esplorerà inoltre da vicino l'intersezione tra intelligenza artificiale e robotica, comprese le potenziali applicazioni per l'Intelligenza Artificiale generativa e la biometria.","post_title":"Emirates in allungo sul futuro apre un centro di eccellenza per la robotica aeronautica","post_date":"2023-03-13T12:42:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678711337000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Bahamas partecipano anche quest'anno alla Bmt di Napoli (Pad. 6 - stand 6033) \"punto di incontro importante per gli aggiornamenti con le agenzie viaggio che continuano ad essere nostre partner importanti” osserva Maria Grazia Marino, general manager che rappresenta in Italia il Ministero del Turismo.\r

Un momento di incontro proficuo con i partner, oltre che di un’interessante occasione di promozione dell’arcipelago caraibico nel Sud Italia, destinazione che quest’anno celebra il cinquantennale dall’indipendenza. Attesissimo il calendario degli eventi che andrà ad animare un 2023 “che ci aspettiamo essere caratterizzato da una presenza crescente di italiani (13.500 nel 2022), andamento sostenuto dalle importanti operazioni di co-marketing recentemente annunciate”.\r

In primo piano, il ritorno della formula Bravo Viva Fortuna Beach a partire dal 22 giugno prossimo, formula nata dalla partnership di Alpitour World con Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas. Con la riconferma da parte di Alpitour World del volo operato da Neos, raggiungere il Viva Wyndham Fortuna Beach a Grand Bahama sarà molto più facile: il volo opererà una volta a settimana dal 22 giugno al 7 settembre 2023.\r

Intanto, l’isola di Grand Bahama continua ad essere oggetto di consistenti investimenti: nell’aeroporto si è conclusa recentemente un’opera di ristrutturazione del terminal voli domestici, danneggiato nel 2019 dall’uragano Dorian, alla quale seguirà a marzo quella del terminal voli internazionali; il porto dell’isola è stato interessato da un ingente rinnovamento finanziato da Carnival Cruise Line: un investimento di oltre 200 milioni di dollari finalizzati alla costruzione di un molo in grado di ospitare contemporaneamente due delle più grandi navi della flotta della compagnia.\r

Altra news riguarda la riapertura, nella stagione invernale 2023-2024, delle prenotazioni presso il Resort Columbus Isle di Club Med a San Salvador, struttura circondata da eccezionali siti per immersioni subacquee e spiagge di sabbia bianca.\r

Lo scorso 16 gennaio è entrata in vigore la nomina di Latia Duncombe a Direttore Generale, annunciata dall’On. I. Chester Cooper, Vice Primo Ministro e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione.","post_title":"Bahamas, Maria Grazia Marino: \"Ci aspettiamo una presenza crescente di italiani\"","post_date":"2023-03-13T11:45:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678707928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cambogia conta su un 2023 che riporterà il volume dei flussi turistici vicino ai livelli pre-pandemia. Il Paese si è lasciato alle spalle il periodo più critico e già nel 2022 l'industria turistica ha realizzato 1,41 miliardi di dollari di entrate lorde, un indicatore positivo secondo il Dipartimento del Turismo, che rappresenta un aumento del 669% rispetto al dato del 2021.\r

\r

Le prospettive odierne sono ancor più positive, specie considerando la crescita dei collegamenti aerei internazionale e in particolare di quelli provenienti dalla Cina, un mercato strategico per il turismo cambogiano, che ha iniziato a crescere dopo l'allentamento delle restrizioni di viaggio legate al Covid-19.\r

\r

Secondo le stime del Ministero del Turismo, nel 2022 il Paese ha accolto 2,28 milioni di turisti internazionali, con un aumento del 1.058% rispetto all'anno precedente. Inoltre, l'anno scorso l'industria del turismo ha generato il 3,6% del Pil. Per quest'anno si prevede che il Paese attrarrà 4 milioni di turisti internazionali, di cui \"tra 800.000 e 1 milione di turisti cinesi\", ha dichiarato il ministro del Turismo Thong Khon. Un maggior numero di turisti stranieri è attesto quest'anno dai Paesi Asean in quanto la Cambogia ospiterà i Giochi del Sud-est asiatico (Sea Games) e gli Asean Para Games a maggio.\r

\r

Nel 2019 il Paese aveva totalizzato 6,61 milioni di arrivi internazionali, producendo 4,92 miliardi di dollari di entrate totali.\r

\r

","post_title":"La Cambogia punta ai 4 milioni di arrivi internazionali nel 2023","post_date":"2023-03-13T11:18:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678706314000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441346","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche Bankitalia certifica la forza e la potenza del turismo in Italia. Infatti la ripresa del turismo ha spinto, nel 2022, l'avanzo della bilancia del settore del nostro paese. Come si ricava dai dati della Banca d'Italia ha toccato 17,1 miliardi (0,9% del Pil), quasi doppio rispetto al 2021 e appena inferiore al surplus nel 2019 (1,0% Pil).\r

Sia le entrate sia le uscite turistiche sono pressoché raddoppiate rispetto al 2021. I viaggi per vacanza hanno \"recuperato in larga parte il forte calo registrato durante la pandemia sia dal lato della spesa degli stranieri in Italia sia da quello della spesa dei viaggiatori italiani all'estero, mentre gli afflussi per lavoro sono già rientrati sui valori del 2019\". \r

\r

Questi sono i valori in campo. Ora non si capisce il motivo per il quale il turismo è sempre considerata una funzione secondaria dell'industria e dell'economia nazionale. C'è qualcosa che non funziona ancora nella percezione e nell'approccio al settore che in altri Paesi europei è stato risolto brillantemente. ","post_title":"Bankitalia: il turismo fa crescere la bilancia economica del nostro Paese","post_date":"2023-03-13T10:53:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678704816000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441348","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una convenzione speciale per tutti i club campani di calcio dilettantistico e giovanile, con sconti variabili in base alla linea e alla stagionalità sui collegamenti marittimi operati da Grimaldi Lines per le destinazioni Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia (solo da/per Brindisi). Al via una nuova partnership tra Grimaldi Lines e il comitato regionale Campania Figc - Lega nazionale dilettanti.\r

\r

“Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare questa nuova partnership, nata per soddisfare le esigenze di viaggio di tanti ragazzi campani impegnati nel calcio dilettantistico e giovanile – sottolinea Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines –. Favorire la vocazione delle giovani generazioni, facilitandole negli spostamenti, è infatti per noi una priorità. L’accordo con il comitato regionale Campania Figc-Lnd ci consente inoltre di ribadire il nostro profondo legame con il territorio campano e in particolare con Napoli, dove la storia della nostra compagnia ha avuto inizio e dove tuttora abbiamo il nostro headquarter”.","post_title":"Al via una nuova partnership tra Grimaldi Lines e il comitato regionale Campania Figc - Lnd","post_date":"2023-03-13T10:51:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678704683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441340\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Andrea Gilardi, il responsabile commerciale e marketing di Sigismondo Travel, Angelo Russo, Antonio Russo e Claudio Antonio Bergomi[/caption]\r

\r

Un’operazione da sempre orientata alle famiglie, che cerca però di incontrare le esigenze di fasce di mercato più ampie, grazie a un’offerta ricettiva variegata tra villaggi family e club hotel con spiaggia privata e lounge bar. Torna Io volo da Forlì: la programmazione di Sigismondo Travel Group di pacchetti vacanze in partenza dall'aeroporto romagnolo Ridolfi. Confermate le tre destinazioni (Sicilia, Sardegna e Puglia), il progetto 2023 vede una sostanziale differenza rispetto al passato: per la prima volta, infatti, la programmazione coprirà, almeno su due mete, l’intero periodo estivo. L’iniziativa prenderà il via sabato 17 giugno, con il primo volo verso Brindisi, per concludersi a fine settembre. Sono in tutto sei le strutture selezionate, due per ciascuna regione con mercati e target di riferimento differenziati.\r

«Vogliamo essere il tour operator dei romagnoli - spiega Antonio Russo, general manager di Sigismondo Travel –. Dopo una grande esperienza nell’incoming (iniziata nel 2006), dal 2018 abbiamo aperto la strada a questo tipo di progetti facendo volare migliaia di turisti dagli scali della Romagna. Con Forlì c’è stato da subito feeling. Inutile dire quanto questo tipo di partnership facciano bene al territorio in termini di sviluppo, di servizi per i cittadini e di opportunità di crescita».\r

\r

Le rotte coperte dal progetto saranno Forlì-Trapani, Forlì-Cagliari, Forlì-Brindisi e Forlì-Comiso tutte gestite da Go To Fly e operate da Aeroitalia. «Siamo orgogliosi – commenta Andrea Gilardi, business aviation manager di Forlì Aeroport - di questa nuova importante partnership con Sigismondo Travel che torna a mettere il nostro scalo al centro delle esperienze di viaggio dei romagnoli. Questo accordo certifica ancora una volta la consistenza del nostro bacino d’utenza, oltre che la volontà da parte della società di gestione del Luigi Ridolfi di mettersi al servizio di tutti quegli attori della filiera turistica in cerca di nuove opportunità business funzionali alla crescita economica e sociale del territorio».\r

\r

A supporto dell’iniziativa verrà potenziata la rete vendita diretta di Sigismondo Travel, con l’apertura di un punto vendita dedicato, Io volo da Forlì Point nel centro storico di Rimini, oltre che con il coinvolgimento delle principali agenzie viaggio del territorio, essenziali per la buona riuscita del progetto. «Crediamo talmente tanto in questa iniziativa e nel valore del prodotto – chiosa Claudio Antonio Bergomi, oggi project manager di Sigismondo Travel con un passato nei maggiori tour operator italiani –, che porteremo 60 adv a toccare con mano non solo le nostre strutture, ma anche a vivere l’esperienza di volo da Forlì, con i nuovi velivoli messi a disposizione da Go to Fly».\r

\r

È previsto infatti per il 25 marzo un weekend promozionale in Salento, a cui parteciperanno i principali operatori del settore di Romagna e nord delle Marche, oltre ai vertici di Forlì Airport e Sigismondo Travel. Vendite aperte dal 19 marzo, data in cui verrà messo on line il nuovo sito iovolodaforli.it e verrà dato il via alla distribuzione del catalogo 2023.","post_title":"Torna Io volo da Forlì: la programmazione Sigismondo Travel dallo scalo romagnolo","post_date":"2023-03-13T10:19:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678702777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Skybucks è il nuovo programma fedeltà lanciato da Airlink, che premia i passeggeri più affezionati in modo innovativo, semplice e diretto. \r

\r

Il programma prevede per i frequent flyer tre livelli distinti: Blue, Red e Emerald. Al momento dell'iscrizione, si riceve la carta Skybucks Blue come livello di partenza. Viaggiando regolarmente, si salirò di livello passando al Red e, infine, all'Emerald. \r

\r

L'idoneità a rientrare in ciascun livello si basa semplicemente sul numero di tratte volate, mentre ogni Skybucks guadagnato dipende dalla percentuale del livello della tariffa base e dalla tassa YQ su ogni biglietto Airlink.\r

\r

L'iscrizione prevede una serie di privilegi e premi, a cominciare dall'imbarco prioritario e fino all'accesso alla lounge; iscrivendosi entro la fine di marzo 2023 ci sono 1.000 Skybucks gratuiti.\r

\r

","post_title":"Airlink lancia il nuovo programma di fidelizzazione, Skybucks","post_date":"2023-03-13T10:19:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678702776000]}]}}