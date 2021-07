Canarie formato famiglia, tra acquari, parchi a tema e zoo

Canarie, destinazione ideale per una vacanza in famiglia e lungo tutto l’arco dell’anno. Le otto isole dell’arcipelago spagnolo garantiscono infatti numerose e diverse esperienze per i più piccoli, dai parchi acquatici a quelli a tema, dagli zoo ai percorsi in mezzo alla natura. Ecco di seguito qualche esempio.

A Tenerife si trovano il Siam Park, il più grande parco acquatico d’Europa e l’Aqualand Costa Adeje con piscine e scivoli incredibili. L’Aquapark Costa Teguise non è solo il parco più grande di Lanzarote, ma anche quello che offre più attività complementari, dal paintball per bambini e adulti, a un rocciodromo da arrampicata e passeggiate su pony.

Il Loro Parque di Tenerife è celebre per ospitare la più grande collezione di pappagalli del mondo, oltre 300 specie: a Gran Canaria, il percorso Deep Sea dell’acquario Poema del Mar, che ha la più grande vetrata del mondo, accompagna i visitatori nelle profondità dell’oceano, mentre il Parco Palmitos lascia scoprire ai più piccoli il fascino del suo giardino botanico. Nell’Oasis Wildlife di Fuerteventura, invece, si vivono avventure indimenticabili tra elefanti, coccodrilli, giraffe e leoni marini: un’esperienza educativa che rafforza l’interesse dei bambini nel rispetto e nella protezione delle biodiversità.

I bambini possono stare a stretto contatto con la natura non solo sulle spiagge, ma anche nell’interno delle isole: uno dei luoghi più affascinanti è il Parco Nazionale di Garajonay a La Gomera, un tesoro naturale così importante da essere riconosciuto Patrimonio dell’Umanità. Per i piccoli esploratori che amano stare con il naso in su, La Palma offre il miglior cielo notturno per osservare stelle e costellazioni remote. L’isola è stata dichiarata “Riserva Stellare”.

Infine, Roque Nublo, una delle rocce naturali più grandi del mondo a Gran Canaria: il percorso che sale tra i pini è accessibile praticamente a tutti e piace soprattutto ai bambini. Alla fine del sentiero, la ricompensa è meravigliosa: si dispiega un paesaggio indimenticabile dominato dall’emblematica roccia Bentayga e dalla spettacolare Caldera de Tejeda con i suoi profondi e ripidi burroni.