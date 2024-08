Bahamas: la prima metà del 2024 conferma il boom di arrivi turistici Le Bahamas continuano a registrare un’impennata significativa del numero di visitatori. “Per incentivare una crescita costante degli arrivi abbiamo implementato una strategia adatta alle aspettative in continua evoluzione dei viaggiatori di oggi”, ha dichiarato Chester Cooper, vice primo ministro e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione. “Oltre al recente lancio di voli diretti dai principali mercati degli Stati Uniti non solo verso Nassau, ma verso tutta la destinazione, la continua espansione dei nostri porti crocieristici e il miglioramento del centro città consolidano il ruolo delle Isole Bahamas come destinazione turistica di primo piano“. Nel 2023, l’arcipelago ha registrato una crescita turistica da record, accogliendo quasi 10 milioni di visitatori. La cifra rappresenta un balzo in avanti del 38% rispetto al 2022 e un aumento del 33% rispetto al 2019. Mentre gli arrivi aerei stranieri sono aumentati del 17%, raggiungendo la quota record di 1,7 milioni nel 2023, gli arrivi via mare nello stesso anno sono aumentati del 43,5%, raggiungendo il livello record di 7,9 milioni. Questa trend positivo è proseguito nel 2024: da gennaio a giugno si è registrato infatti un incremento del 14% degli arrivi stranieri via aerea e via mare rispetto allo stesso periodo del 2023, che si traduce in oltre 5,7 milioni di visitatori in sei mesi. Andamento e novità dell’industria turistica saranno al centro della State of the Tourism Industry Conference – Sotic, in programma alle Cayman Islands dal 2 al 6 settembre prossimi. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473563 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nota a livello mondiale per il suo mix unico di intrattenimento, sport e lusso, Las Vegas continua a evolversi e a diversificare la propria offerta, con l’obiettivo di attrarre sempre più visitatori internazionali, inclusi i viaggiatori italiani. Nel 2023, infatti, quasi 34.100 italiani hanno scelto Las Vegas come meta, registrando un aumento del 41,5% rispetto all'anno precedente. E in generale il mercato turistico registra una crescita costante, ritornando ai numeri pre pandemia. Nuovi resort ed esperienze [caption id="attachment_473565" align="alignright" width="240"] Steve Hill - President and Chief Executive Officer della Las Vegas Convention and Visitors Authority[/caption] Negli ultimi anni, la città ha visto l'apertura di quattro grandi resort che hanno arricchito l'offerta di lusso. Tra questi, il Fontainebleau Las Vegas, con oltre 3.700 camere inaugurato nel dicembre 2023, seguito dal Resorts World Las Vegas, Virgin Hotels Las Vegas e Circa Resort & Casino, aperti tra il 2020 e il 2021. "Las Vegas è una destinazione in continua trasformazione, e grazie a queste nuove strutture la città vanta il maggior numero di camere d'albergo di qualsiasi città degli Stati Uniti, con quasi 155.000 stanze disponibili - ha dichiarato Steve Hill, president e ceo della Las Vegas Convention and Visitors Authority - I nuovi resort e le esperienze esclusive che offriamo riflettono il nostro impegno nel proporre ai visitatori qualcosa di unico ogni volta che tornano". Formula 1 e sport internazionale Dopo il grande successo del Gran Premio inaugurale di Formula 1 nel novembre 2023, che ha venduto 316.000 biglietti durante il weekend di gara, Las Vegas si prepara a ospitare la seconda edizione dell'evento. Il circuito della Strip ha offerto uno spettacolo mozzafiato con oltre 180 sorpassi e velocità che superano i 346 km/h, rendendo la gara un appuntamento imperdibile per gli appassionati di F1. Non solo la Formula 1, ma anche football, hockey su ghiaccio, basket, baseball, box e molte altre discipline fanno di Las Vegas la capitale mondiale dello sport. Il mercato Mice La Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) ha il compito di promuovere il Nevada meridionale non solo come una delle principali destinazioni mondiali per viaggi leisure, ma anche per il business. Gestisce infatti il Las Vegas Convention Center Lvcc, una struttura imponente con 4,6 milioni di piedi quadrati dedicati a riunioni, esposizioni e grandi eventi. La mission è quella di attirare visitatori da ogni parte del mondo grazie a un'offerta che spazia dalle opportunità di business all'intrattenimento di classe mondiale. Tra le infrastrutture gestite dalla LVCVA spiccano il Vegas Loop, un innovativo sistema di trasporto progettato da The Boring Company, e la Las Vegas Monorail, un sistema sopraelevato lungo 3,9 miglia che collega sette fermate lungo il celebre corridoio del resort. Una destinazione in crescita Il Gran Premio di Las Vegas tornerà dal 21 al 23 novembre 2024, promettendo ancora più spettacolo e coinvolgimento per i fan, con esperienze interattive, spettacoli dal vivo e una vasta offerta culinaria. L'Allegiant Stadium e le numerose residenze artistiche di star internazionali come Adele, Mariah Carey, Shania Twain e Lionel Richie contribuiscono nel consolidare ulteriormente Las Vegas come "the greatest arena on earth". «Siamo entusiasti di riportare la Formula 1 sulla Strip di Las Vegas. Questo evento non solo attrae i fan dello sport, ma trasforma completamente l'energia della città, rendendola il centro del mondo dello sport e dell'intrattenimento» ha aggiunto Steve Hill. [post_title] => Las Vegas si conferma destinazione internazionale leisure e business [post_date] => 2024-08-30T15:21:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => las-vegas [1] => usa ) [post_tag_name] => Array ( [0] => las vegas [1] => Usa ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725031314000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473555 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_423821" align="alignleft" width="300"] Il Danieli di Venezia. Una delle icone dell'hotellerie di lusso italiana[/caption] Nel mondo dell'hotellerie i mille euro di tariffa media giornaliera sono da sempre considerati la soglia reale del lusso vero. E questo con buona pace di qualsiasi classificazione alberghiera o collezione di brand: un vero empireo di strutture super esclusive appannaggio di pochi, frutto di una rara combinazione di destinazioni top, edifici di grande pregio e servizi impeccabili. La polarizzazione del mercato in corso, lo spostamento delle preferenze dei consumatori dai beni materiali verso i prodotti esperienziali e la voglia di viaggiare dopo le restrizioni del periodo pandemico hanno però aumentato la platea di super-ricchi disposti a spendere cifre elevate per un soggiorno d'élite. Un fenomeno che ha garantito a molte più strutture rispetto a prima di superare la soglia dei mille euro di adr. Nel mondo, raccontano i dati CoStar, nella prima metà del 2019 appena 150 hotel potevano infatti dire di avere una tariffa media sopra la tripla cifra. Quest'anno erano ben 460. Il fenomeno è globale, ma destinazioni come gli Stati Uniti, l'Italia e la Francia sono tra quelle che ne hanno beneficiato maggiormente. Negli Usa si è in particolare passati da 22 indirizzi a 80; in Italia da poco meno di 20 a circa 70; in Francia ancora da una ventina a quasi 50. La crescita in Europa è stata trainata soprattutto dalla domanda a stelle e strisce, favorita anche dalla forza del dollaro. In generale, nel Vecchio continente e nelle Americhe gli hotel sopra i mille euro di adr sono quasi triplicati; nell'area Asia-Pacifico, in Medio Oriente e in Africa sono più che raddoppiati. E tale trend, seppure in lieve rallentamento, pare non essere destinato a invertirsi a breve, data l'ingente mole di investimenti diretti oggi verso nuove strutture super-lusso. Non solo: i dati CoStar potrebbe persino sottostimare il fenomeno. Le cifre raccolte riguardano infatti unicamente le strutture presenti nel database della compagnia Usa, che non include molte piccole proprietà ultra-lusso, tra le quali i lodges nella savana africana o i boutique hotel e i country resort europei. [post_title] => Quadruplicati in cinque anni gli hotel italiani con adr sopra ai mille euro [post_date] => 2024-08-30T13:36:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725024990000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un network di oltre 70 rotte da e verso Basilea che collegano l'Europa alla Svizzera: easyJet, partner ufficiale dell'Eurovision Song Contest, guarda così all'edizione 2025 della kermesse musicale, 9 spettacoli che porteranno alla Gran Finale del 17 maggio. I passeggeri possono già prenotare i loro posti su una delle 11 rotte che collegano l’Italia a Basilea durante la stagione estiva: Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino, Napoli, Salerno-Costa d’Amalfi, Bari, Brindisi, Lamezia, Palermo, Catania, Cagliari e Olbia. "Siamo estremamente orgogliosi di supportare l'Eurovision Song Contest e di contribuire a rendere memorabile questa edizione a Basilea - afferma Gabriella Neudecker, direttore marketing del vettore -. Non vediamo l'ora di accogliere i fan a bordo dei nostri aerei e di accompagnarli in questa esperienza unica." [post_title] => Focus Basilea per easyJet, partner ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2025 [post_date] => 2024-08-30T13:29:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725024568000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473540 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende il via domenica, 1° settembre, in Lombardia l'ottava edizione dei viaggi a bordo dei treni storici, iniziativa promossa dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani. Si comincia quindi dopodomani con il ‘Garda Express’: partenza da Milano Centrale alle 9.20, con destinazione Desenzano del Garda-Sirmione (arrivo ore 11.00). Tappe a Treviglio, in Franciacorta e a Brescia, a bordo di un convoglio con locomotiva elettrica, carrozze 'Centoporte' degli anni 30', carrozze 'Corbellini' degli anni 50 e bagagliaio. "Treni sold out – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile - viaggi alla scoperta di località iconiche e viaggiatori soddisfatti. L’iniziativa dei treni storici è un successo consolidato grazie ad un mix vincente di storia, turismo e cultura. Dallo scorso maggio sino a novembre inoltrato abbiamo previsto ben 20 viaggi, da quelli tradizionali alle novità, proprio come il Garda Express già sperimentato lo scorso 9 giugno e andato in poche ore tutto esaurito e il Milano-Genova, con il mitico Etr 252 Arlecchino. Una mobilità dolce ed un turismo ferroviario particolarmente gradito dai viaggiatori che si immergono in un'esperienza dall'alto valore attrattivo, storico e culturale". Per valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro e di questi circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs. Il calendario completo è consultabile sul sito web della Fondazione; sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. [post_title] => Treni storici: in Lombardia riparte il 1° settembre il Garda Express [post_date] => 2024-08-30T12:28:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725020898000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473539 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Estate e problemi. Ci sono molti dati da analizzare alla fine di una stagione, che segna, dal punto di vista turistico, la conclusione dell'anno lavorativo. Il primo è evidente a tutti coloro che lavorano nel settore. I Paesi europei, tutti nessuno escluso, spendono miliardi di euro per la promozione turistica. Il risultato è semplice: tutte le località più in voga sono travolte da un'onda anomala di turisti, di visitatori, di viaggiatori. Chiamateli come volete; l'osservazione pura e semplice ci dice che questo non è il metodo per combattere l'overtourism, cha sta diventando sul serio un problema enorme. Proteste Non sono pochi i centri in cui la protesta dei cittadini è andata crescendo di giorno in giorno, con manifestazioni e iniziative in estate per bloccare il superflusso. Dall'altra parte però i Paesi continuano a fare la gara a chi ha più turisti. Una specie di Tour de FRrance, in cui chi arriva primo, si prende la maglia gialla. Con la differenza che il ciclismo è uno sport, e il turismo non lo è. Non tocca a me trovare una soluzione, ma certo bombardare i potenziali turisti con delle destinazioni già super occupate non è un sistema per tenere sotto controllo il fenomeno. Il problema è ampio e dovrebbe essere ai primi posti nell'agenda di qualsiasi compagine governativa europea. Affitti brevi, problema sociale Il secondo sono gli affitti brevi. Di recente Airbnb ha inviato una comunicazione nella quale si vuole dimostrare che con la massa di case o locali adibiti a questa generalità, non compromette il valore delle case stesse. Come se fosse solo una questione di soldi. E in effetti per Airbnb e gli altri è esclusivamente una questione di soldi. Invece no. E' una questione sociale. Più ci sono appartamenti adibiti ad affitti brevi, meno ci sono case a disposizione per la popolazione, per i giovani, per chi vuole mettere su famiglia, per gli studenti, per chi si deve trasferire per lavoro. Questi sono i veri problemi che le piattaforme non considerano perché non è nella loto forma mentis. Oddio ho usato il latino. Allora cambio la frase: i veri problemi non entrano nella loro sub cultura economicistica. In cui vale solo il reddito, il margine, il pre tasse (quando effettivamente vengono versate), il post tasse, i bilanci. Cose del genere. L'aspetto sociale non ha alcun interesse. E va bene, continuiamo così. Non so cosa succederà, ma so di certo che le cittadine e i cittadini sono stanchi di questa invasione, che produce reddito per alcuni e depaupera la società civile di abitazioni. Giuseppe Aloe [post_title] => Problemi di fine estate: overtourism e affitti brevi. Bisogna ripensare tutto [post_date] => 2024-08-30T12:26:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725020810000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo stile Dolce & Gabbana sbarca al Cala di Volpe, in costa Smeralda. La struttura della Luxury Collection di casa Marriott è stata infatti scelta dalla fashion house italiana per personalizzare l'area piscina dell'hotel. Dai morbidi teli da mare in cotone ai vasi dipinti a mano e alla vivace tappezzeria, il design di ogni elemento riflette così la fantasia del carretto siciliano: una stampa intrisa del ricco patrimonio culturale italiano e rinomata per i suoi audaci e colorati contrasti. [gallery ids="473544,473545,473543"] [post_title] => Lo stile Dolce & Gabbana sbarca al Cala di Volpe in costa Smeralda [post_date] => 2024-08-30T12:18:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725020318000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473520 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Doppio appuntamento per Rolli Days di Genova che si svolgeranno su due weekend, il 14-15 e il 21-22 settembre. Un’edizione speciale che coinvolge altri due importanti eventi di interesse internazionale: il World Tourism Event e il Salone Nautico Internazionale. Due nuove occasioni per scoprire i Palazzi Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Ancora una volta saranno a disposizione i Divulgatori Scientifici, che accompagneranno i visitatori per un’immersione nella Genova del Secolo d’Oro. Non solo, ma ogni palazzo sarà raccontato anche attraverso gli occhi, la visione e le imprese di uno dei suoi antichi proprietari. Molte le iniziative collaterali legate all’apertura dei palazzi, come l’inaugurazione del rinnovato giardino di Palazzo Bianco, che riaprirà al pubblico al termine del restauro, arricchendo la visita di uno dei musei più importanti della città. Rolli Days è un evento promosso e organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese, Università degli studi di Genova e cofinanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del progetto DOGE – “Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea”. Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 9 di martedì 3 settembre. I Rolli Nel 1576, il Senato della Repubblica di Genova crea degli elenchi, i “Rolli degli alloggiamenti pubblici”, che comprendono i principali palazzi aristocratici della città (gli elenchi sono tuttora conservati e visibili presso l’Archivio di Stato di Genova). Dato che non era possibile accogliere a Palazzo Ducale gli ospiti di stato, per ragioni politiche nonché logistiche, i proprietari dei palazzi inseriti negli elenchi erano obbligati a ricevere nelle proprie residenze – estratte a sorte di volta in volta – diplomatici, dignitari e aristocratici in visita alla Repubblica, facendosi carico di tutte le spese di rappresentanza. Il modello di ospitalità pubblica creato a Genova è unico: grazie ai suoi ospiti internazionali, come il celebre pittore fiammingo Peter Paul Rubens, che ne celebra i palazzi in un volume di grande successo pubblicato ad Anversa, Genova diventa famosa in tutta Europa per la qualità delle sue architetture e per uno stile di vita raffinato e di altissimo livello. Dal 2006, 42 di questi Palazzi sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO [post_title] => Genova, doppio appuntamento per il Rolli Days in occasione del World Tourism Event ed il Salone Nautico [post_date] => 2024-08-30T11:53:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725018823000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473524 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Bahamas continuano a registrare un'impennata significativa del numero di visitatori. “Per incentivare una crescita costante degli arrivi abbiamo implementato una strategia adatta alle aspettative in continua evoluzione dei viaggiatori di oggi”, ha dichiarato Chester Cooper, vice primo ministro e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell'Aviazione. “Oltre al recente lancio di voli diretti dai principali mercati degli Stati Uniti non solo verso Nassau, ma verso tutta la destinazione, la continua espansione dei nostri porti crocieristici e il miglioramento del centro città consolidano il ruolo delle Isole Bahamas come destinazione turistica di primo piano“. Nel 2023, l'arcipelago ha registrato una crescita turistica da record, accogliendo quasi 10 milioni di visitatori. La cifra rappresenta un balzo in avanti del 38% rispetto al 2022 e un aumento del 33% rispetto al 2019. Mentre gli arrivi aerei stranieri sono aumentati del 17%, raggiungendo la quota record di 1,7 milioni nel 2023, gli arrivi via mare nello stesso anno sono aumentati del 43,5%, raggiungendo il livello record di 7,9 milioni. Questa trend positivo è proseguito nel 2024: da gennaio a giugno si è registrato infatti un incremento del 14% degli arrivi stranieri via aerea e via mare rispetto allo stesso periodo del 2023, che si traduce in oltre 5,7 milioni di visitatori in sei mesi. Andamento e novità dell'industria turistica saranno al centro della State of the Tourism Industry Conference - Sotic, in programma alle Cayman Islands dal 2 al 6 settembre prossimi. [post_title] => Bahamas: la prima metà del 2024 conferma il boom di arrivi turistici [post_date] => 2024-08-30T11:26:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725017172000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' decisamente soddisfatta Patrizia Di Pattizio dell'accoglienza che il mercato italiano ha riservato al Sun Siyam Romance, spin-off adults only del maldiviano Olhuveli lanciato a fine 2022: "Il resort operava già da tre anni, in formula diversa da quella adults only - spiega la direttrice di The Luxury Lab, rappresentante per l’Italia di Sun Siyam Resorts -. Di conseguenza è già rodato da un punto di vista operativo. È stato contrattualizzato con una selezione dei più importanti tour operator italiani specializzati sull’oceano Indiano. Per il lancio e la promozione abbiamo organizzato webinar e incontri dedicati con i reparti booking e gli operatori stanno già ricevendo numerose richieste: il resort piace molto perché offre un prodotto affordable luxury, che mancava alle Maldive nel segmento adults only. Inoltre, il fatto di proporre soltanto due tipologie di camere, Beach e Water villa con piscina, facilita le vendite alle agenzie di viaggi. Infine, il Sun Siyam Romance si trova su un’isola molto bella anche a livello naturalistico, con una vegetazione particolarmente rigogliosa”. Situato su una delle tre isole tropicali dove sorge il Sun Siyam Olhuveli, sull'atollo di di Male Sud, a solo 45 minuti via mare dalla capitale, la struttura offre un totale di 111 camere, insieme a sette opzioni tra ristoranti e bar, tra cui il giapponese Teppanyaki, oltre al servizio in camera 24/7. La Blue Spa propone poi trattamenti e massaggi. A disposizione degli ospiti anche sauna e bagno turco. L'offerta si completa con di due piscine, campi da tennis, badminton, pallavolo e biliardo. Gli ospiti possono inoltre approfittare delle numerose attività acquatiche proposte. il resort si trova in una delle aree marine più belle e ricche delle Maldive, con ben 50 punti di immersione nelle vicinanze. [gallery ids="473526,473533,473531,473527,473529,473530,473532,473528,473534"] [post_title] => Ottima l'accoglienza del mercato italiano al Sun Siyam Romance, spin-off adults only dell'Olhuveli [post_date] => 2024-08-30T11:22:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1725016934000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bahamas la prima meta del 2024 conferma il boom di arrivi turistici" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6413,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473563","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nota a livello mondiale per il suo mix unico di intrattenimento, sport e lusso, Las Vegas continua a evolversi e a diversificare la propria offerta, con l’obiettivo di attrarre sempre più visitatori internazionali, inclusi i viaggiatori italiani. Nel 2023, infatti, quasi 34.100 italiani hanno scelto Las Vegas come meta, registrando un aumento del 41,5% rispetto all'anno precedente. E in generale il mercato turistico registra una crescita costante, ritornando ai numeri pre pandemia.\r

Nuovi resort ed esperienze \r

[caption id=\"attachment_473565\" align=\"alignright\" width=\"240\"] Steve Hill - President and Chief Executive Officer della Las Vegas Convention and Visitors Authority[/caption]\r

\r

Negli ultimi anni, la città ha visto l'apertura di quattro grandi resort che hanno arricchito l'offerta di lusso. Tra questi, il Fontainebleau Las Vegas, con oltre 3.700 camere inaugurato nel dicembre 2023, seguito dal Resorts World Las Vegas, Virgin Hotels Las Vegas e Circa Resort & Casino, aperti tra il 2020 e il 2021. \r

\r

\"Las Vegas è una destinazione in continua trasformazione, e grazie a queste nuove strutture la città vanta il maggior numero di camere d'albergo di qualsiasi città degli Stati Uniti, con quasi 155.000 stanze disponibili - ha dichiarato Steve Hill, president e ceo della Las Vegas Convention and Visitors Authority - I nuovi resort e le esperienze esclusive che offriamo riflettono il nostro impegno nel proporre ai visitatori qualcosa di unico ogni volta che tornano\".\r

Formula 1 e sport internazionale\r

Dopo il grande successo del Gran Premio inaugurale di Formula 1 nel novembre 2023, che ha venduto 316.000 biglietti durante il weekend di gara, Las Vegas si prepara a ospitare la seconda edizione dell'evento. Il circuito della Strip ha offerto uno spettacolo mozzafiato con oltre 180 sorpassi e velocità che superano i 346 km/h, rendendo la gara un appuntamento imperdibile per gli appassionati di F1.\r

Non solo la Formula 1, ma anche football, hockey su ghiaccio, basket, baseball, box e molte altre discipline fanno di Las Vegas la capitale mondiale dello sport.\r

\r

Il mercato Mice\r

\r

La Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) ha il compito di promuovere il Nevada meridionale non solo come una delle principali destinazioni mondiali per viaggi leisure, ma anche per il business. Gestisce infatti il Las Vegas Convention Center Lvcc, una struttura imponente con 4,6 milioni di piedi quadrati dedicati a riunioni, esposizioni e grandi eventi. La mission è quella di attirare visitatori da ogni parte del mondo grazie a un'offerta che spazia dalle opportunità di business all'intrattenimento di classe mondiale.\r

Tra le infrastrutture gestite dalla LVCVA spiccano il Vegas Loop, un innovativo sistema di trasporto progettato da The Boring Company, e la Las Vegas Monorail, un sistema sopraelevato lungo 3,9 miglia che collega sette fermate lungo il celebre corridoio del resort.\r

Una destinazione in crescita \r

Il Gran Premio di Las Vegas tornerà dal 21 al 23 novembre 2024, promettendo ancora più spettacolo e coinvolgimento per i fan, con esperienze interattive, spettacoli dal vivo e una vasta offerta culinaria. L'Allegiant Stadium e le numerose residenze artistiche di star internazionali come Adele, Mariah Carey, Shania Twain e Lionel Richie contribuiscono nel consolidare ulteriormente Las Vegas come \"the greatest arena on earth\".\r

\r

«Siamo entusiasti di riportare la Formula 1 sulla Strip di Las Vegas. Questo evento non solo attrae i fan dello sport, ma trasforma completamente l'energia della città, rendendola il centro del mondo dello sport e dell'intrattenimento» ha aggiunto Steve Hill.","post_title":"Las Vegas si conferma destinazione internazionale leisure e business","post_date":"2024-08-30T15:21:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["las-vegas","usa"],"post_tag_name":["las vegas","Usa"]},"sort":[1725031314000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_423821\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Danieli di Venezia. Una delle icone dell'hotellerie di lusso italiana[/caption]\r

\r

Nel mondo dell'hotellerie i mille euro di tariffa media giornaliera sono da sempre considerati la soglia reale del lusso vero. E questo con buona pace di qualsiasi classificazione alberghiera o collezione di brand: un vero empireo di strutture super esclusive appannaggio di pochi, frutto di una rara combinazione di destinazioni top, edifici di grande pregio e servizi impeccabili. La polarizzazione del mercato in corso, lo spostamento delle preferenze dei consumatori dai beni materiali verso i prodotti esperienziali e la voglia di viaggiare dopo le restrizioni del periodo pandemico hanno però aumentato la platea di super-ricchi disposti a spendere cifre elevate per un soggiorno d'élite. Un fenomeno che ha garantito a molte più strutture rispetto a prima di superare la soglia dei mille euro di adr. Nel mondo, raccontano i dati CoStar, nella prima metà del 2019 appena 150 hotel potevano infatti dire di avere una tariffa media sopra la tripla cifra. Quest'anno erano ben 460.\r

\r

Il fenomeno è globale, ma destinazioni come gli Stati Uniti, l'Italia e la Francia sono tra quelle che ne hanno beneficiato maggiormente. Negli Usa si è in particolare passati da 22 indirizzi a 80; in Italia da poco meno di 20 a circa 70; in Francia ancora da una ventina a quasi 50. La crescita in Europa è stata trainata soprattutto dalla domanda a stelle e strisce, favorita anche dalla forza del dollaro. In generale, nel Vecchio continente e nelle Americhe gli hotel sopra i mille euro di adr sono quasi triplicati; nell'area Asia-Pacifico, in Medio Oriente e in Africa sono più che raddoppiati.\r

\r

E tale trend, seppure in lieve rallentamento, pare non essere destinato a invertirsi a breve, data l'ingente mole di investimenti diretti oggi verso nuove strutture super-lusso. Non solo: i dati CoStar potrebbe persino sottostimare il fenomeno. Le cifre raccolte riguardano infatti unicamente le strutture presenti nel database della compagnia Usa, che non include molte piccole proprietà ultra-lusso, tra le quali i lodges nella savana africana o i boutique hotel e i country resort europei.","post_title":"Quadruplicati in cinque anni gli hotel italiani con adr sopra ai mille euro","post_date":"2024-08-30T13:36:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725024990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un network di oltre 70 rotte da e verso Basilea che collegano l'Europa alla Svizzera: easyJet, partner ufficiale dell'Eurovision Song Contest, guarda così all'edizione 2025 della kermesse musicale, 9 spettacoli che porteranno alla Gran Finale del 17 maggio. \r

I passeggeri possono già prenotare i loro posti su una delle 11 rotte che collegano l’Italia a Basilea durante la stagione estiva: Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino, Napoli, Salerno-Costa d’Amalfi, Bari, Brindisi, Lamezia, Palermo, Catania, Cagliari e Olbia.\r

\"Siamo estremamente orgogliosi di supportare l'Eurovision Song Contest e di contribuire a rendere memorabile questa edizione a Basilea - afferma Gabriella Neudecker, direttore marketing del vettore -. Non vediamo l'ora di accogliere i fan a bordo dei nostri aerei e di accompagnarli in questa esperienza unica.\"","post_title":"Focus Basilea per easyJet, partner ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2025","post_date":"2024-08-30T13:29:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725024568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473540","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il via domenica, 1° settembre, in Lombardia l'ottava edizione dei viaggi a bordo dei treni storici, iniziativa promossa dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani.\r

\r

Si comincia quindi dopodomani con il ‘Garda Express’: partenza da Milano Centrale alle 9.20, con destinazione Desenzano del Garda-Sirmione (arrivo ore 11.00). Tappe a Treviglio, in Franciacorta e a Brescia, a bordo di un convoglio con locomotiva elettrica, carrozze 'Centoporte' degli anni 30', carrozze 'Corbellini' degli anni 50 e bagagliaio.\r

\r

\"Treni sold out – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile - viaggi alla scoperta di località iconiche e viaggiatori soddisfatti. L’iniziativa dei treni storici è un successo consolidato grazie ad un mix vincente di storia, turismo e cultura. Dallo scorso maggio sino a novembre inoltrato abbiamo previsto ben 20 viaggi, da quelli tradizionali alle novità, proprio come il Garda Express già sperimentato lo scorso 9 giugno e andato in poche ore tutto esaurito e il Milano-Genova, con il mitico Etr 252 Arlecchino. Una mobilità dolce ed un turismo ferroviario particolarmente gradito dai viaggiatori che si immergono in un'esperienza dall'alto valore attrattivo, storico e culturale\".\r

\r

Per valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, come da contratto di servizio, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro e di questi circa 300.000 euro sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs.\r

\r

Il calendario completo è consultabile sul sito web della Fondazione; sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati. \r

\r

","post_title":"Treni storici: in Lombardia riparte il 1° settembre il Garda Express","post_date":"2024-08-30T12:28:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725020898000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473539","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estate e problemi. Ci sono molti dati da analizzare alla fine di una stagione, che segna, dal punto di vista turistico, la conclusione dell'anno lavorativo. Il primo è evidente a tutti coloro che lavorano nel settore. I Paesi europei, tutti nessuno escluso, spendono miliardi di euro per la promozione turistica. Il risultato è semplice: tutte le località più in voga sono travolte da un'onda anomala di turisti, di visitatori, di viaggiatori. Chiamateli come volete; l'osservazione pura e semplice ci dice che questo non è il metodo per combattere l'overtourism, cha sta diventando sul serio un problema enorme.\r

Proteste\r

Non sono pochi i centri in cui la protesta dei cittadini è andata crescendo di giorno in giorno, con manifestazioni e iniziative in estate per bloccare il superflusso. Dall'altra parte però i Paesi continuano a fare la gara a chi ha più turisti. Una specie di Tour de FRrance, in cui chi arriva primo, si prende la maglia gialla. Con la differenza che il ciclismo è uno sport, e il turismo non lo è.\r

\r

Non tocca a me trovare una soluzione, ma certo bombardare i potenziali turisti con delle destinazioni già super occupate non è un sistema per tenere sotto controllo il fenomeno. Il problema è ampio e dovrebbe essere ai primi posti nell'agenda di qualsiasi compagine governativa europea. \r

Affitti brevi, problema sociale\r

Il secondo sono gli affitti brevi. Di recente Airbnb ha inviato una comunicazione nella quale si vuole dimostrare che con la massa di case o locali adibiti a questa generalità, non compromette il valore delle case stesse. Come se fosse solo una questione di soldi. E in effetti per Airbnb e gli altri è esclusivamente una questione di soldi. Invece no. E' una questione sociale. Più ci sono appartamenti adibiti ad affitti brevi, meno ci sono case a disposizione per la popolazione, per i giovani, per chi vuole mettere su famiglia, per gli studenti, per chi si deve trasferire per lavoro.\r

\r

Questi sono i veri problemi che le piattaforme non considerano perché non è nella loto forma mentis. Oddio ho usato il latino. Allora cambio la frase: i veri problemi non entrano nella loro sub cultura economicistica. In cui vale solo il reddito, il margine, il pre tasse (quando effettivamente vengono versate), il post tasse, i bilanci. Cose del genere. L'aspetto sociale non ha alcun interesse. E va bene, continuiamo così. Non so cosa succederà, ma so di certo che le cittadine e i cittadini sono stanchi di questa invasione, che produce reddito per alcuni e depaupera la società civile di abitazioni.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Problemi di fine estate: overtourism e affitti brevi. Bisogna ripensare tutto","post_date":"2024-08-30T12:26:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1725020810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo stile Dolce & Gabbana sbarca al Cala di Volpe, in costa Smeralda. La struttura della Luxury Collection di casa Marriott è stata infatti scelta dalla fashion house italiana per personalizzare l'area piscina dell'hotel.\r

\r

Dai morbidi teli da mare in cotone ai vasi dipinti a mano e alla vivace tappezzeria, il design di ogni elemento riflette così la fantasia del carretto siciliano: una stampa intrisa del ricco patrimonio culturale italiano e rinomata per i suoi audaci e colorati contrasti.\r

\r

[gallery ids=\"473544,473545,473543\"]\r

\r

","post_title":"Lo stile Dolce & Gabbana sbarca al Cala di Volpe in costa Smeralda","post_date":"2024-08-30T12:18:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725020318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppio appuntamento per Rolli Days di Genova che si svolgeranno su due weekend, il 14-15 e il 21-22 settembre. Un’edizione speciale che coinvolge altri due importanti eventi di interesse internazionale: il World Tourism Event e il Salone Nautico Internazionale. Due nuove occasioni per scoprire i Palazzi Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.\r

\r

Ancora una volta saranno a disposizione i Divulgatori Scientifici, che accompagneranno i visitatori per un’immersione nella Genova del Secolo d’Oro. Non solo, ma ogni palazzo sarà raccontato anche attraverso gli occhi, la visione e le imprese di uno dei suoi antichi proprietari.\r

\r

Molte le iniziative collaterali legate all’apertura dei palazzi, come l’inaugurazione del rinnovato giardino di Palazzo Bianco, che riaprirà al pubblico al termine del restauro, arricchendo la visita di uno dei musei più importanti della città.\r

\r

Rolli Days è un evento promosso e organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera di Commercio di Genova, Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Liguria, Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese, Università degli studi di Genova e cofinanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del progetto DOGE – “Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea”.\r

\r

Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 9 di martedì 3 settembre.\r

\r

I Rolli\r

\r

Nel 1576, il Senato della Repubblica di Genova crea degli elenchi, i “Rolli degli alloggiamenti pubblici”, che comprendono i principali palazzi aristocratici della città (gli elenchi sono tuttora conservati e visibili presso l’Archivio di Stato di Genova). Dato che non era possibile accogliere a Palazzo Ducale gli ospiti di stato, per ragioni politiche nonché logistiche, i proprietari dei palazzi inseriti negli elenchi erano obbligati a ricevere nelle proprie residenze – estratte a sorte di volta in volta – diplomatici, dignitari e aristocratici in visita alla Repubblica, facendosi carico di tutte le spese di rappresentanza.\r

\r

Il modello di ospitalità pubblica creato a Genova è unico: grazie ai suoi ospiti internazionali, come il celebre pittore fiammingo Peter Paul Rubens, che ne celebra i palazzi in un volume di grande successo pubblicato ad Anversa, Genova diventa famosa in tutta Europa per la qualità delle sue architetture e per uno stile di vita raffinato e di altissimo livello.\r

\r

Dal 2006, 42 di questi Palazzi sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO","post_title":"Genova, doppio appuntamento per il Rolli Days in occasione del World Tourism Event ed il Salone Nautico","post_date":"2024-08-30T11:53:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725018823000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Bahamas continuano a registrare un'impennata significativa del numero di visitatori. “Per incentivare una crescita costante degli arrivi abbiamo implementato una strategia adatta alle aspettative in continua evoluzione dei viaggiatori di oggi”, ha dichiarato Chester Cooper, vice primo ministro e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell'Aviazione.\r

\r

“Oltre al recente lancio di voli diretti dai principali mercati degli Stati Uniti non solo verso Nassau, ma verso tutta la destinazione, la continua espansione dei nostri porti crocieristici e il miglioramento del centro città consolidano il ruolo delle Isole Bahamas come destinazione turistica di primo piano“.\r

\r

Nel 2023, l'arcipelago ha registrato una crescita turistica da record, accogliendo quasi 10 milioni di visitatori. La cifra rappresenta un balzo in avanti del 38% rispetto al 2022 e un aumento del 33% rispetto al 2019. Mentre gli arrivi aerei stranieri sono aumentati del 17%, raggiungendo la quota record di 1,7 milioni nel 2023, gli arrivi via mare nello stesso anno sono aumentati del 43,5%, raggiungendo il livello record di 7,9 milioni.\r

\r

Questa trend positivo è proseguito nel 2024: da gennaio a giugno si è registrato infatti un incremento del 14% degli arrivi stranieri via aerea e via mare rispetto allo stesso periodo del 2023, che si traduce in oltre 5,7 milioni di visitatori in sei mesi.\r

\r

Andamento e novità dell'industria turistica saranno al centro della State of the Tourism Industry Conference - Sotic, in programma alle Cayman Islands dal 2 al 6 settembre prossimi.","post_title":"Bahamas: la prima metà del 2024 conferma il boom di arrivi turistici","post_date":"2024-08-30T11:26:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1725017172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decisamente soddisfatta Patrizia Di Pattizio dell'accoglienza che il mercato italiano ha riservato al Sun Siyam Romance, spin-off adults only del maldiviano Olhuveli lanciato a fine 2022: \"Il resort operava già da tre anni, in formula diversa da quella adults only - spiega la direttrice di The Luxury Lab, rappresentante per l’Italia di Sun Siyam Resorts -. Di conseguenza è già rodato da un punto di vista operativo. È stato contrattualizzato con una selezione dei più importanti tour operator italiani specializzati sull’oceano Indiano. Per il lancio e la promozione abbiamo organizzato webinar e incontri dedicati con i reparti booking e gli operatori stanno già ricevendo numerose richieste: il resort piace molto perché offre un prodotto affordable luxury, che mancava alle Maldive nel segmento adults only. Inoltre, il fatto di proporre soltanto due tipologie di camere, Beach e Water villa con piscina, facilita le vendite alle agenzie di viaggi. Infine, il Sun Siyam Romance si trova su un’isola molto bella anche a livello naturalistico, con una vegetazione particolarmente rigogliosa”.\r

\r

Situato su una delle tre isole tropicali dove sorge il Sun Siyam Olhuveli, sull'atollo di di Male Sud, a solo 45 minuti via mare dalla capitale, la struttura offre un totale di 111 camere, insieme a sette opzioni tra ristoranti e bar, tra cui il giapponese Teppanyaki, oltre al servizio in camera 24/7. La Blue Spa propone poi trattamenti e massaggi. A disposizione degli ospiti anche sauna e bagno turco. L'offerta si completa con di due piscine, campi da tennis, badminton, pallavolo e biliardo. Gli ospiti possono inoltre approfittare delle numerose attività acquatiche proposte. il resort si trova in una delle aree marine più belle e ricche delle Maldive, con ben 50 punti di immersione nelle vicinanze.\r

\r

[gallery ids=\"473526,473533,473531,473527,473529,473530,473532,473528,473534\"]","post_title":"Ottima l'accoglienza del mercato italiano al Sun Siyam Romance, spin-off adults only dell'Olhuveli","post_date":"2024-08-30T11:22:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725016934000]}]}}