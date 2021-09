Antigua e Barbuda: superato in agosto il record di arrivi turistici risalente al 2018

Antigua e Barbuda ha messo a segno un risultato record durante il mese di agosto, quando ha totalizzato poco meno di 18.800 visitatori, dato che supera nettamente quello del precedente record stabilito nell’agosto del 2018, inferiore di quasi un migliaio di visitatori. La performance del mese di agosto è successiva a quella altrettanto significativa di luglio, che aveva fatto registrare 23.405 turisti sull’isola caraibica. A capitanare la classifica degli arrivi, sono stati i turisti americani con il 52,5% del totale dei visitatori in agosto, seguiti dal Regno Unito al 39,5%.

“Continuiamo a vedere una crescita costante dal mercato dominante degli Stati Uniti, che ha contribuito in modo significativo al buon esito del mese di agosto in termini di arrivi turistici – ha dichiarato Charles Fernandez, ministro del turismo di Antigua e Barbuda -. E questo nonostante la ridotta capacità di collegamenti aerei dagli Stati Uniti, per il mese di agosto rispetto a luglio”.

“Il mese di agosto ha visto un numero record di posti disponibili dal Regno Unito – ha aggiunto Fernandez e ripreso dal Caribbean Journal -. La più elevata capacità aerea di sempre offerta dal Regno Unito in agosto, oltre al fatto che i voli operavano da e per i due aeroporti principali, Londra Heathrow e Gatwick, non solo ha reso più conveniente il viaggio da e per la Gran Bretagna, ma ha anche permesso collegamenti più convenienti da e per le città in Europa.”