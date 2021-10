Abu Dhabi si promuove con John Cena: un video per incentivare i viaggi nell’Emirato

Abu Dhabi si affida all’esuberante John Cena per la sua più recente campagna di promozione: il Dipartimento della Cultura e del Turismo (Dct Abu Dhabi) ha infatti realizzato un video che vede protagonista l’attore statunitense per incentivare i viaggiatori a non perdere tempo e prenotare subito un viaggio nella capitale degli Emirati.

Il video, lanciato oggi nella sua versione integrale, vede John Cena cambiare all’improvviso i propri piani di viaggio quando ancora sull’aereo ha l’occasione di leggere un articolo dedicato ad Abu Dhabi – perché non c’è tempo da perdere per visitare l’Emirato, “Time is Now!”. Pronto a immergersi letteralmente in tutto ciò che la destinazione ha da offrire, John Cena si lancia immediatamente con il paracadute dall’aereo su cui sta viaggiando e atterra sul tetto dell’iconico Louvre Abu Dhabi. Il video mostra la vista dall’alto del viaggio di Cena attraverso i paesaggi di Abu Dhabi.

Il lancio della campagna fa seguito all’annuncio di riapertura di Abu Dhabi: l’Emirato accoglie ora tutti i viaggiatori internazionali vaccinati e colori i quali viaggiano da paesi in “Green List”, senza la necessità di quarantena.