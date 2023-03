Abu Dhabi: gli organizzatori di eventi verranno tassati il 10% in meno Abu Dhabi ha rimosso le tasse turistiche sugli organizzatori di eventi in tutta la capitale. Gli organizzatori di eventi saranno ora esentati dalla tassa turistica del 10% per ogni biglietto venduto. Un incentivo Il dipartimento della cultura e del turismo (Dct) di Abu Dhabi ha affermato in una recente circolare:«il Dct istituisce un mandato generale per sviluppare ed elevare gli standard del turismo per raggiungere lo sviluppo totale nell’Emirato di Abu Dhabi». Invece per quanto riguarda le licenze per eventi, verrà estesa l’esenzione dalle tariffe per l’emissione, la distribuzione e la commercializzazione dei biglietti in conformità con il sistema di licenze per eventi nell’Emirato. “Per ulteriore supporto all’ambiente degli investimenti nel paese è stato deciso di esentare gli organizzatori di eventi dalla tassa turistica del 10% sui biglietti venduti”.

