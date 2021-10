Abu Dhabi Culinary Season: in scena il meglio dell’innovazione in cucina

Andrà in scena dal 18 ottobre al 9 dicembre prossimi la Abu Dhabi Culinary Season, l’iniziativa che dedica ogni anno sei settimane all’innovazione in cucina. Questa terza edizione ospiterà la cerimonia inaugurale del Mena’s 50 Best Restaurants, riconfermando Abu Dhabi come una delle principali mete culinarie globali.

Con l’imminente apertura della nuova stagione, Abu Dhaby Culinary, la piattaforma realizzata da Dct Abu Dhabi e dedicata al settore food, prosegue nella sua missione di rendere l’Emirato una delle principali mete gastronomiche internazionali, con uno straordinario programma di eventi unici e diversificati a tema food.

Anche quest’anno, nel corso della manifestazione non mancherà Chef’s Table, il popolarissimo appuntamento che ritornerà più grande che mai per continuare ad arricchire e promuovere l’ecosistema culinario locale dell’Emirato. In tale occasione, dal 25 ottobre al 27 novembre, venti dei migliori ristoranti della città serviranno menù esclusivi composti da numerose portate, proponendo intrattenimento, masterclass e collaborazioni con chef degli Emirati e non solo. Tra i ristoranti partecipanti LPM, Coya, Villa Toscana, Hakkasan, Buddha Bar e Beirut Sur Mer.

Abu Dhabi Culinary Season celebrerà anche la varietà gastronomica dell’Emirato con il lancio di concept molto amati, quali Paradiso, Bushra e Akiba Dori per citarne alcuni, situati nel nuovo sviluppo della baia di Yas sull’omonima isola, cuore del divertimento e del tempo libero della città.