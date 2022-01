50 Best Week Abu Dhabi: un festival per celebrare nuove eccellenze culinarie

Abu Dhabi scommette su nuove eccellenze culinarie e lancia la 50 Best Week Abu Dhabi – un festival culinario con cene esperienziali, masterclass di cucina ed esperienze di collaborazione uniche. L’iniziativa precede l’evento che il 7 febbraio vedrà l’emirato come palcoscenico per la premiazione dei 50 migliori ristoranti del Medio Oriente e del Nord Africa.

Dal 4 all’11 febbraio 2022, spiega il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) il festival culinario di otto giorni metterà in mostra quali esperienze gastronomiche si possono fare in città e alcuni dei suoi migliori ristoranti. Ideale per gli amanti del cibo che desiderano esplorare la variegata scena culinaria di Abu Dhabi, l’evento sarà pieno di momenti da gustare con l’acquolina in bocca, con rinomati chef internazionali che verranno nella capitale degli Emirati Arabi Uniti per mostrare le loro abilità, e i talenti emiratini cresciuti in casa che esibiranno le loro capacità stellari. I grandi maestri forniranno approfondimenti sulla loro filosofia alimentare ispirando gli amanti del cibo sui loro piatti, ingredienti, storie ed esperienze.

“Siamo entusiasti di celebrare l’eccellenza culinaria in tutta Abu Dhabi, per i residenti, i visitatori e gli amanti del cibo oltre che per gli ospiti occasionali – ha dichiarato Fatima Saeed Al Baloushi, direttore ad interim dell’ufficio eventi DCT Abu Dhabi -. Offriamo loro un assaggio del nostro variegato cibo e offriamo l’opportunità di sperimentare i grandi piatti di alcuni dei principali chef del mondo che si stanno dirigendo nella nostra capitale multiculturale “.

Gli eventi includono tre Masterclass interattive che si svolgeranno venerdì 4 febbraio, dove acclamati chef di tutto il mondo mostreranno le loro abilità mentre preparano piatti d’autore di fronte a un pubblico dal vivo. Gli chef – Tim Raue del ristorante Tim Raue a Berlino; l’innovativo pasticcere Will Goldfarb, e Pía León di Central; e Kjolle, l’attuale detentore del titolo di World’s Best Female Chef – faranno sperimentare una vera e propria avventura culinaria. I possessori di biglietti avranno anche l’opportunità di interagire con gli chef internazionali.