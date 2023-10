Tourism Australia, Eva Seller: “arrivi italiani in ripresa del 72%”

Segnali di ottimismo dall’Australia in attesa della piena ripresa dell’industria turistica prevista per il 2024. Favorita anche da un tasso di cambio favorevole, per la destinazione – secondo i dati dell’Australian Bureau of Statistics – , luglio 2023 è stato il terzo mese consecutivo in cui gli arrivi per vacanza hanno superato quelli per visita di amici e parenti.

“Nel 2023, la voglia di viaggiare ha raggiunto un picco senza precedenti” dichiara Eva Seller Regional Manager Europa Continentale di Tourism Australia che, dati alla mano continua “l’Italia si colloca tra i 15 mercati chiave in termini di arrivi e di spesa media per i viaggi. Per l’anno conclusosi a luglio ’23 sono stati di 56.100 gli italiani contro i 77.000 registrati nel 2019, pari a una ripresa del 72% rispetto all’anno conclusosi a luglio 2019. Tre settimana la durata media dei soggiorni. La disponibilità di voli dall’Italia all’Australia dovrebbe tornare al 92% dei posti disponibili nel dicembre 2023 e quasi tutte le compagnie aeree hanno ripreso i collegamenti attraverso i loro principali gateway”

Quali sono le principali novità per il 2024?

“Da giugno a ottobre 2024 tornerà operativo il volo diretto Qantas da FCO a Per e SYD” annuncia con soddisfazione Eva “ e ci sono molte nuove esperienze e prodotti turistici disponibili per i visitatori.”.

Molte le attività previste nei prossimi mesi anche per operatori e partner commerciali. A cominciare dall’Australian Tourism Exchange (ATE), il più grande appuntamento del settore turistico australiano, che nel 2024 tornerà per la prima volta dal 2015: si terrà al Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC) dal 19 al 24 maggio 2024, con la partecipazione di delegati provenienti da 30 Paesi.

Tre le città italiane dove già in gennaio si terranno i Tourism Australia Roadshow: Milano (23/1), Roma (24/1)e Napoli (25/1). Tourism Australia, infatti, come ogni anno finanziario, gestisce in collaborazione con le organizzazioni turistiche degli Stati e dei Territori australiani (STOs) un programma educativo di familiarizzazione dedicato alle agenzie di viaggio certificate Aussie Specialist. Gli agenti di viaggio certificati sono formati da Aussie Specialist Trainer e dalle organizzazioni turistiche di South Australia Tourism Commission, Tourism Northern Territory, Tourism and Events of Queensland, Visit Victoria e Tourism Western Australia. L’obiettivo è fornire ai venditori di viaggi internazionali le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere e vendere l’Australia come destinazione. In Italia gli agenti di viaggio iscritti al programma sono 982; e il numero totale di Aussie Specialist certificati è di 685.