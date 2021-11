Wttc: le proiezioni indicano una forte crescita della spesa internazionale

Il World Travel & Tourism Council e il gruppo Trip.com hanno lanciato “Trending in Travel”, un nuovo rapporto che mostra le ultime tendenze sul comportamento dei viaggiatori e i futuri modelli di prenotazione sulla scia del Covid-19.

Le ultime proiezioni del Wttc mostrano una forte crescita della spesa internazionale per il 2022 e oltre, che dovrebbe superare la spesa interna nel 2022, poiché più destinazioni allentano le restrizioni e i tassi di vaccinazione continuano ad aumentare. Dopo un calo del 69,4% (2020), la spesa internazionale globale per i viaggi è destinata ad aumentare del 9,3% nel 2021 e significativamente del 93,8% nel 2022.

Il rapporto rivela anche come restrizioni di viaggio severe e confuse in tutto il mondo abbiano determinato un aumento significativo del turismo domestico, con un aumento delle prenotazioni alberghiere nazionali di oltre il 200% sulla piattaforma di Trip.com quest’anno rispetto al 2019.

Dall’inizio della pandemia, le restrizioni alla mobilità hanno ostacolato i viaggi internazionali e, sebbene i viaggi nazionali forniranno una spinta tanto necessaria al settore, il Wttc afferma che il ritorno dei viaggi internazionali è fondamentale per riavviare l’economia globale.

Il rapporto si concentra sulle tendenze delle prenotazioni, sulle considerazioni dei consumatori e sui profili dei consumatori. Presenta anche esempi di mercati la cui resilienza ha fornito una piattaforma per la ripresa del settore Travel & Tourism.

Il rapporto mostra come il Covid-19 abbia cambiato il modo di viaggiare delle persone; i viaggiatori più giovani sono i primi a tornare a viaggiare; aumento della domanda per soggiorni più lunghi; l’importanza delle cancellazioni gratuite e la richiesta di elevati livelli di controlli sanitari e di sicurezza.

Per evitare restrizioni di viaggio, i viaggiatori cercano destinazioni secondarie, lontane dai luoghi di vacanza tradizionali, come destinazione preferita. Questa preferenza ha un impatto positivo sulle comunità locali e sui mezzi di sussistenza. Secondo i dati di prenotazione alberghiera di Trip.com, Abu Dhabi (EAU) Chiang Mai (Thailandia), Doha (Qatar), Firenze (Italia) e Francoforte (Germania) sono state le destinazioni secondarie più popolari nei rispettivi paesi nel 2021.

Julia Simpson, Presidente e ceo del Wttc, ha dichiarato: «È chiaro che le persone non vedono l’ora di viaggiare di nuovo. I consumatori sono curiosi, guardano a nuove destinazioni, ‘i grandi spazi aperti’ e viaggiano a beneficio dei luoghi e delle persone che visitano. Poiché i viaggi e il turismo rappresentano oltre il 10% del PIL globale, questa è una buona notizia per l’occupazione e l’economia. L’impatto in alcuni paesi è stato devastante per le comunità locali e questo rapporto mostra che gli affari stanno tornando sul serio».

Il rapporto continua mostrando che, secondo i dati Ctrip, le prenotazioni per “i grandi spazi aperti” prevarranno a breve e medio termine. In Cina, uno dei mercati di viaggio più grandi del mondo, le prenotazioni di attrazioni legate alla natura sono aumentate del 265% nella prima metà di quest’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

La pausa nei viaggi ha anche accresciuto l’entusiasmo dei consumatori di viaggiare in modo più sostenibile con più di otto viaggiatori globali su 10 (83%) che affermano che farebbero del viaggio sostenibile una priorità in futuro.

Rafforzando questa tendenza a lungo termine, dal suo lancio nel 2019, il rapporto mostra che 68 milioni di viaggiatori hanno scelto di prenotare un volo etichettato “Greener Choice” su Skyscanner, una scelta di volo relativamente a basse emissioni di carbonio.

Secondo il rapporto, il 70% dei viaggiatori in molti dei principali paesi come Stati Uniti, Spagna, Regno Unito, Canada e Giappone prevede di spendere di più per i viaggi nel 2022 di quanto non abbia fatto negli ultimi cinque anni, incluso il 2019, uno dei i migliori anni mai registrati per Travel & Tourism.

Jane Sun, ceo di Trip.com Group, ha dichiarato: «I viaggiatori di tutto il mondo hanno mostrato il loro desiderio di viaggiare, sia che si tratti di viaggi nazionali o in grado di attraversare i confini, vediamo un’enorme quantità di domanda repressa che viene costantemente rilasciata. Per evolvere meglio con la ripresa dobbiamo capire i viaggiatori e come industria adattarci alle tendenze emergenti».

L’ultima ricerca del Wttc mostra che la ripresa globale del settore dei viaggi e del turismo sta accelerando con il contributo del settore al Pil globale previsto in aumento del 30,7% nel 2021 e del 31,7% nel 2022.