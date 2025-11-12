Il ministero dell’ambiente dà il via libera per il Fiumicino Warterfront Importante passo avanti per Fiumicino Waterfront, titolare della concessione demaniale per la costruzione del nuovo porto turistico e crocieristico in località Isola Sacra, nel Comune di Fiumicino. Il ministero dell’ambiente ha infatti pubblicato il Decreto via (valutazione impatto ambientale), che esprime la compatibilità ambientale, paesaggistica e culturale del progetto. Il nuovo porto turistico-crocieristico è un progetto chiave per l’aggregazione sociale e lo sviluppo sostenibile del Comune di Fiumicino, che potrà diventare una destinazione fortemente attrattiva per diportisti, turisti e cittadini. Inoltre, il progetto permetterà di generare elementi utili e necessari per contrastare i fenomeni erosivi della costa laziale che sono in atto, soprattutto a Fregene e Macchiagrande. “Con un investimento complessivo di circa 600 milioni di euro, il progetto è destinato a diventare nei prossimi anni una delle infrastrutture turistiche più innovative e sostenibili del Mediterraneo: una concreta evidenza della possibilità di coniugare sviluppo di infrastrutture e rigenerazione urbana, a vantaggio dello sviluppo economico della regione, dell’impatto sulla comunità e della tutela ambientale”, sottolinea Galliano Di Marco, amministratore delegato di Fiumicino Waterfront. Condividi

