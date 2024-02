Venezia 2024: al via il Contributo d’accesso Mentre Venezia i prepara a celebrare i 700 anni dalla morte di Marco Polo con feste, eventi e la mostra “I mondi di Marco Polo” a Palazzo Ducale, l’accesso alla città lagunare viene regolato dal “Contributo d’accesso”. «Dopo oltre 60 anni di allarmi, articoli, dibattiti, pubblicazioni e convegni, finalmente un’amministrazione sta provando a dare un nuovo disegno alla gestione di Venezia, cercando un equilibrio tra residenti, turisti giornalieri e turisti che pernottano in città. – afferma il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro – Venezia sarà sempre aperta ai suoi ospiti, ma ci sono 29 giorni dell’anno particolarmente affollati, che rendono difficile vivere la città sia ai suoi abitanti che agli ospiti. Per questo ci siamo impegnati a fondzzo per introdurre un nuovo strumento». Queste le coordinate principali del Contributo d’accesso: nel 2024 verrà applicato solo per la Città Antica di Venezia, esclusi il terminal passeggeri per le navi da crociera, il Tronchetto, le isole minori, il Lido e Pellestrina e sarà attivo dalle 8:30 alle 16. «Partiremo con il 25 aprile proseguendo fino al 5 di maggio, – spiega Simone Venturini, assessore al turismo del Comune di Venezia – poi andremo avanti solo il sabato e la domenica fino al 14 luglio: il weekend prima della Festa del Redentore, che non è compreso nel Contributo d’Accesso perché attrae veneziani, veneti e tutti gli amici di Venezia, quindi è giusto che la città apra le sue porte. Deve pagare il contributo il turista in visita giornaliera, che non ha una prenotazione in una struttura del Comune di Venezia. È invece esente dal contributo il turista che pernotta: infatti paga la tassa di soggiorno e ha dei tempi diversi per vivere la città. Gli amici veneti non sono chiamati a contribuire, ma in quei 29 giorni – tra le 8:30 e le 16 – dovranno prenotarsi, anche se gratuitamente, e scaricare il qr code. Chi frequenta Venezia per motivi di lavoro potrà scaricare il qr code con una procedura molto semplice e senza pagare il contributo. La prenotazione obbligatoria della città aiuterà a conoscere il numero delle persone che arriveranno in un giorno particolare, consentendo di organizzare al meglio l’accoglienza e garantendo al turista un’esperienza migliore. Stiamo lavorando con gli albergatori e con i to per valutare un canale preferenziale che liberi da ulteriori incombenze gli operatori professionali del turismo. – conclude Venturini – Tutte le informazioni sono disponibili su sito: cda.ve.it». «Il contributo è una sperimentazione, una misura innovativa, pionieristica e contiamo riduca l’affollamento in certe giornate. – aggiunge il sindaco Brugnaro – I nostri ospiti devono capire che Venezia è una città da rispettare e amare. Ringraziamo chi viene a trovarci con gioia e passione».

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroporti di Puglia alla ricerca di addetti alla sicurezza: la società di gestione, in collaborazione con Securpol, seleziona candidati da inserire nelle attività di servizi di aviation security per gli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie/Taranto. Per questo, ha programmato un recruiting day per il prossimo giovedì 22 febbraio dalle 10:00 alle 18:00 nella Sala degli Ulivi dell’aeroporto internazionale ‘Karol Wojtyla’ di Bari. Chiunque fosse interessato ad intraprendere un percorso di lavoro nell’ambito della sicurezza aeroportuale può inviare la propria candidatura all’indirizzo mail recruitingdaybari@serimat.it. Per partecipare è necessario il possesso del diploma o di un titolo di Laurea, la conoscenza di una lingua straniera, preferibilmente l’inglese, l’assenza di daltonismo, avere una buona capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico. La giornata sarà anche l’occasione per presentare la cultura aziendale di Securpol, illustrando offerte di lavoro e opportunità di carriera. I partecipanti avranno la possibilità di interagire direttamente con i rappresentanti della Società attraverso colloqui, presentazioni e attività interattive che possano offrire ai candidati una panoramica approfondita del percorso professionale offerto. [post_title] => Aeroporti di Puglia seleziona addetti alla sicurezza: recruiting day a Bari, il 22 febbraio [post_date] => 2024-02-07T09:25:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707297901000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “L'Uruguay ha avuto una forte ripresa del turismo lo scorso anno", ha detto Remo Monzeglio, viceministro del turismo sullo stand dell'Uruguay, presente per il secondo anno consecutivo alla Bit di Milano. Soddisfatto dei risultati di fine anno, con 3,835,041 arrivi per turismo nel paese, il viceministro ha sottolineato come il forte aumento del numero di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2022, è stato dovuto soprattutto ai principali paesi di provenienza che sono Argentina, Uruguay e Brasile, mentre l'Europa è rimasta stabile al quinto posto. L’anno scorso il turismo nel piccolo paese latino-americano ha generato entrate per un totale di 1.776 milioni di dollari, +27,1% rispetto al 2022. Per raggiungere queste cifre, il Ministero del Turismo ha lavorato in coordinamento con il settore privato, realizzando campagne di promozione in Uruguay, nella regione e oltre. "Questi numeri sono stati appena inferiori al dato storico del 2017-, ha commentato il viceministro, - e grazie a un nuovo film, uscito da poco su Netflix, l’Uruguay sta per essere proiettato all’attenzione del palcoscenico globale”. "La Società della Neve" racconta la storia di 16 giovani uruguaiani sopravvissuti a un incidente aereo sulle Ande nel 1972. Dopo essere rimasti per due mesi e mezzo in una remota zona innevata, e dovendo ricorre al cannibalismo per sopravvivere, i ragazzi sono riusciti ad allertare le squadre di ricerca che alla fine li hanno salvati”. “Una storia straordinaria, che in questo nuova versione cinematografica avrà un impatto positivo sui flussi turistici verso l'Uruguay. Noi siamo un Paese sicuro, dove il visitatore trova un mix di spiagge oceaniche, esperienze di ecoturismo, turismo del benessere, tour culturali di siti Unesco, enogastronomia ed eccellenti opportunità per meeting ed eventi aziendali”. [post_title] => Uruguay: natta ripresa delle entrate turistiche. E la promozione passa anche dal cinema [post_date] => 2024-02-07T09:15:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707297342000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460917 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460918" align="alignleft" width="268"] Stefan Voncila[/caption] “È con grande soddisfazione che accogliamo Stefan nella nostra famiglia” commenta Daniele Fabbri, general manager di Hilton Milan - “La sua figura sarà fondamentale per l’azienda, soprattutto in un momento così cruciale, durante il quale l’hotel sta subendo un’importante ristrutturazione. Sono certo che, grazie alla sua lunga esperienza nei vari Hilton d’Europa, riusciremo a raggiungere traguardi importanti, che contribuiranno alla crescita dell’Hotel”. Sono le parole con le quali è stato accolto Stefan Voncila in Hilton Milan, dopo essere stato nominato commercial director presso l'Hilton Milan, assumendo la responsabilità delle strategie di vendita, delle negoziazioni e delle operazioni commerciali dell'hotel. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell'ospitalità, Stefan ha maturato una solida carriera all'interno degli hotel del gruppo Hilton, iniziando nel 2003 con l'Athenee Palace Hilton Bucharest e culminando con l'Hilton Prague, dove è stato selezionato attraverso il General Manager Elevator Programme. Prima di approdare a Milano, ha ricoperto il ruolo di Cluster Commercial Manager per tre hotel Hilton a Vienna, ottenendo il prestigioso premio Summit Award 2022 - Revenue Management Leader of the Year EMEA / APAC. “Apprezzo moltissimo il coinvolgimento di tutti i nostri team members nei confronti degli ospiti e soprattutto il loro modo di porsi e comunicare con gioia e grande professionalità - dichiara Voncila -. Sono molto orgoglioso in particolare delle iniziative ESG che il nostro General Manager mette in campo, anch’esse fondamentali per il successo dell’hotel. Sono certo che ci aspetta un futuro brillante insieme e sono impaziente di entrare nel vivo di questa nuova avventura.” [post_title] => Stefan Voncila, nuovo commercial director di Hilton Milan [post_date] => 2024-02-06T14:58:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707231526000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460912 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fatturato record per il gruppo Mangia's che nel 2023 sfonda per la prima volta la soglia dei 100 milioni di euro, raggiungendo quota 114 milioni (erano 79 nel 2022). In crescita anche i margini operativi lordi (ebitda), che salgono del 33% rispetto all'anno precedente, toccando gli 11 milioni, per una marginalità che si attesta attorno al 10%. "Va tenuto conto - spiega il presidente e ceo, Marcello Mangia - che in questi anni stiamo investendo moltissimo. Solo in software abbiamo speso qualcosa come 5 milioni di euro. E poi ci sono i 100 milioni dedicati alla ristrutturazione delle proprietà incluse nella joint venture con Blackstone, più ulteriori 25 dedicati ai resort di nostra esclusiva proprietà. A tutto ciò si aggiungeranno presto altri 150 milioni per una serie di progetti in via di definizione". Per il 2024 il budget della compagnia fissa l'asticella dei ricavi a quota 120 milioni, con un ebitda che si dovrebbe aggirare tra i 12 e 13 milioni, mantenendosi dunque attorno al 10% del giro d'affari complessivo. In arrivo c'è anche una serie di operazioni in grado di accrescere il portfolio del gruppo di circa 700 camere tra nuove acquisizioni e gestioni. A breve, in particolare, sarà annunciato il primo urban hotel della compagnia: un 5 stelle lusso di proprietà che intende essere il debutto di una linea ad hoc capace già nel 2025 di garantire un +12% al fatturato del gruppo. A livello di calendario, la stagione 2024 sarà inaugurata dall’apertura del Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection il 12 aprile e del Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton il 4 maggio. Proseguono infatti le partnerhsip con alcuni dei maggiori brand dell'hotellerie internazionale, che saranno presto rafforzate anche da una collaborazione con Tui Blue. Alle viste c'è pure una sinergia con un ulteriore fondo, che si aggiungerà alla joint venture con Blackstone, rafforzando così la capacità finanziaria del gruppo. [post_title] => 2023 record per Mangia's che apre il suo primo urban hotel. In arrivo un nuovo fondo [post_date] => 2024-02-06T14:40:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707230454000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'ultima indagine di Skyscanner sulle abitudini dei viaggiatori in relazione alle vacanze invernali, rivela che il 59% degli italiani si concede una vacanza d'inverno una volta l'anno. Il 19%, anche per ragioni di costo, sceglie di andare in vacanza nei mesi freddi piuttosto che d'estate, ma quello che sorprende rispetto agli altri Paesi analizzati (Francia, Spagna e Paesi Bassi), è che il 46% degli italiani, in controtendenza, sceglie le città d'arte e i borghi storici; solo il 29% dichiara di voler praticare sport sulla neve e quindi di scegliere la classica settimana bianca (a differenza del 43% europeo). “Che siano piccole fughe per esplorare città europee o lunghi viaggi alla scoperta di mete e culture lontane, l’interesse degli italiani per i viaggi è in aumento di anno in anno: ad oggi, ad esempio, è cresciuto del 46% rispetto al 2023 - ha commentato Stefano Maglietta, Travel Expert di Skyscanner -. Nonostante le mete sciistiche rimangano un perno per molti turisti, la voglia di vedere città nuove, sfidando le basse temperature o rincorrendo il clima caldo, sta pian piano conquistando anche noi italiani.” Il prezzo rimane il principale fattore di scelta (60%): il 77% degli intervistati prevede di mantenere o aumentare il budget rispetto all'anno precedente. Il 38% degli italiani preferisce organizzare le vacanze all'ultimo minuto, mentre il 46% pianifica di partire a inizio anno. [post_title] => Skyscanner: d'inverno sempre più italiani scelgono le città d'arte [post_date] => 2024-02-06T14:32:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707229924000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dagli spazi della BIT si guarda al mondo e, soprattutto, a nuovi modi per scoprirlo. Lo si può fare con Explora Journey, il marchio lusso di MSC nato dalla visione di “ridefinire l’esperienza dell’oceano per una nuova generazione di viaggiatori di lusso esigenti”. «In Italia Explora sta prendendo una nuova fetta di mercato, perché coinvolgiamo un cliente viaggiatore che, magari, non ha mai fatto crociere. Coppie, giovani e famiglie che hanno sempre avuto la cultura del viaggio, ma che non hanno mai pensato di farlo navigando sull'oceano a bordo di uno splendido yacht. - spiega Gabriele Cornalba, business relationship leader Italy di Explora Journeys – Explora diventa parte della destinazione del loro viaggio, un’esperienza da vivere con occhi nuovi. I feedback dei nostri ospiti sono molto positivi perché a bordo di Explora si ha più tempo per vivere il viaggio. I tempi e gli spazi si dilatano e ci si può prendere cura di se stessi raggiungendo quello che chiamiamo l’”Ocean State of Mind”: la possibilità di conquistare il proprio grado di soddisfazione, la propria interconnessione con la destinazione finale. Poco dopo essere salito a bordo l’ospite comprende velocemente che è proprio la vita su Explora Jouneys a dare questa sensazione. Il viaggio del futuro è sicuramente un viaggio esperienziale e si dovrebbe mettere anche Explora Journeys tra le destinazioni del proprio mappamondo, perché permette di vedere il mondo in modo nuovo, con sensazioni e feeling diversi». Vista la situazione geopolitica mondiale Cornalba sottolinea: «In questo momento fortunatamente non ci impatta perché non transiamo nelle zone colpite dai conflitti. La nostra programmazione è nel Mediterraneo in estate e nei Caraibi in inverno. Le problematiche in corso nell’area mediterranea andrebbero a influenzare il nostro 2025/2026 e ci auguriamo che, per allora, tutto si sia risolto». La flotta di Explora è dotata delle più recenti tecnologie ambientali e marine. “Explora I” è salpata il 1° agosto 2023 ed è una “casa sul mare” con le sue 461 suite con vista sull’oceano, la possibilità di scegliere tra nove distinte esperienze culinarie, bar e lounge, 4 piscine e un ampio spazio wellnes: il luogo ideale dove vivere l’”Ocean State of Mind”. [post_title] => Explora Journeys racconta alla BIT una crescita positiva [post_date] => 2024-02-06T13:36:13+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707226573000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460899 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Beond si appresta ad accogliere in flotta un nuovo Airbus A321, attualmente in fase di riconfigurazione per ospitare 68 passeggeri, sul poltrone premium, tutte lay-flat. La notizia arriva dopo il lancio dei collegamenti da Monaco, Zurigo e Riyadh. Il presidente e amministratore delegato della compagnia aerea premium, Tero Taskila, ha dichiarato: "I nostri nuovi clienti di Milano, Dubai e Bangkok saranno impressionati nel vedere questo splendido velivolo nei loro aeroporti e saranno entusiasti del servizio offerto dall'inizio alla fine del loro viaggio". Lo scorso novembre, Beond ha lanciato i primi voli passeggeri da Monaco, Zurigo e Riyadh a Malé, il primo hub della compagnia aerea, con il primo aeromobile della compagnia, un A319 con 44 posti a sedere in configurazione all-lay flat. Il secondo aeromobile supporterà l'espansione di Beond da Milano, Dubai e Bangkok programmata per metà del 2024. “Siamo sulla buona strada per gestire 32 aeromobili di lusso con un'atmosfera da jet privato entro i prossimi cinque anni, mantenendo la promessa del nostro modello di business innovativo nel settore aereo e dell'esperienza pionieristica per i passeggeri”. [post_title] => Beond: arriva in flotta il secondo aeromobile, un A321 da 68 posti [post_date] => 2024-02-06T13:32:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707226340000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I dati preliminari sui flussi turistici in Sicilia presentati in occasione della Bit dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall’assessore al Turismo, Elvira Amata, mostrano un incremento del 10,8% rispetto al 2o22 con 16 milioni 462 mila presenze e una componente straniera in crescita del 24,8% (con 8.040.818 presenze). “I dati sull'andamento dei flussi turistici in Sicilia sono senz’altro incoraggianti e restituiscono l’immagine di un comparto vivo, dinamico e in costante crescita post-pandemica - ha sottolineato il presidente della Regione - . Un risultato che è frutto dell’efficacia delle politiche di settore poste in essere dall’amministrazione regionale e del lavoro fatto in termini di individuazione dei mercati-target e di azioni di promozione della destinazione. Seppur provvisori e verosimilmente sottostimati e suscettibili di variazioni al rialzo poiché in costante aggiornamento, i dati sulle presenze turistiche forniscono già elementi che concorrono a un clima di ottimismo e fanno intravedere buoni margini per un consuntivo migliore rispetto a quello degli anni più recenti. Il governo regionale metterà in campo politiche mirate alla destagionalizzazione dei flussi turistici, anche sulla base dei dati statistici che confermano nei periodi di bassa stagione un trend fortemente positivo di presenze turistiche”. Infatti, uno degli elementi chiave di questo trend è certamente l'allungamento della stagione turistica e la diversificazione dell'offerta, che determina un'attenzione alla destinazione non più concentrata solo nei mesi estivi, soprattutto per quanto riguarda i visitatori stranieri. Per quanto riguarda l'alberghiero il 2023 ha registrato oltre 11 milioni e 778 mila presenze, mentre il settore extra-alberghiero ha visto un incremento del 13,5% rispetto al 2022, con oltre 2 milioni e 370 mila visitatori stranieri (+36,5%). Il mercato straniero continua a caratterizzarsi per una forte presenza francese e tedesca, ma si sta assistendo a una decisa avanzata del mercato americano (+53,6%) e britannico (+20,7% ). Sul fronte del green tourism: “i viaggiatori cercano sempre più soluzioni di viaggi che sposino il valore della sostenibilità che va considerata sotto due diversi aspetti: quello della sostenibilità dell’uso/gestione delle risorse turistiche, cioè dei beni naturali e culturali e quello della sostenibilità del turismo in chiave di innovazione e di inclusione sociale, ampliando quanto più possibile le opportunità di accesso a pratiche di turismo inclusive rafforzando le filiere settoriali, dall’accoglienza, all’ospitalità e promozione” è il commento dell’assessore Elvira Amata. Il panorama culturale siciliano continua ad essere ricco e vivace, con eventi come il Sicilia Jazz Festival, i Treni Storici e la Coppa degli Assi, che contribuiscono a movimentare i flussi turistici e promuovere il territorio. Inoltre, il sostegno alle produzioni cinematografiche locali ha dimostrato di essere un efficace strumento di promozione turistica, con il successo di serie televisive come "Il Commissario Montalbano" e "The White Lotus", che hanno attratto numerosi turisti internazionali. La Sicilia si prepara ad accogliere una nuova stagione turistica con una vasta gamma di eventi culturali, musicali e artistici, oltre a offrire itinerari turistici unici e indimenticabili. La riapertura del Castello di Taormina, dopo 30 anni, e la programmazione di festival letterari internazionali come Taobuk sono solo alcuni degli appuntamenti che renderanno il 2024 un anno straordinario per il turismo siciliano. [post_title] => Sicilia: presenze in crescita del 10,8%. Turisti stranieri in aumento. [post_date] => 2024-02-06T12:26:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707222368000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evento top per I Grandi Viaggi ieri sera al teatro San Babila di Milano dove l’animazione iGv club ha lanciato la nuova sigla 2024 dei villaggi, “Un Mare di Bellezza”, in uno spettacolo esilarante. L’iGv show è stato inoltre l’occasione per fornire agli agenti di viaggio un assaggio dei prodotti mare attraverso un Tuffo in un Mare di Divertimento in collaborazione con comici del calibro di Enrico Bertolino, Giovanni Vernia e Barbara Foria e alla presenza dell’amministratore delegato dell’operatore milanese, Corinne Clementi. I celebri comici e attori della tv, che spesso si ritrovano anche nei villaggi iGv, tra aneddoti e luoghi comuni sulla vita di turisti e viaggiatori, hanno aperto il primo di una serie di appuntamenti con i quali I Grandi Viaggi promettono di non smettere mai di incontrare gli adv. [post_title] => “Un Mare di Bellezza” in un Mare di Divertimento con l’iGV Show [post_date] => 2024-02-06T11:30:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => i-grandi-viaggi [1] => igv-show [2] => un-mare-di-bellezza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => i grandi viaggi [1] => iGv show [2] => un mare di bellezza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707219038000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "venezia 2024 al via contributo daccesso" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":29,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4459,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroporti di Puglia alla ricerca di addetti alla sicurezza: la società di gestione, in collaborazione con Securpol, seleziona candidati da inserire nelle attività di servizi di aviation security per gli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie/Taranto.\r

\r

Per questo, ha programmato un recruiting day per il prossimo giovedì 22 febbraio dalle 10:00 alle 18:00 nella Sala degli Ulivi dell’aeroporto internazionale ‘Karol Wojtyla’ di Bari. Chiunque fosse interessato ad intraprendere un percorso di lavoro nell’ambito della sicurezza aeroportuale può inviare la propria candidatura all’indirizzo mail recruitingdaybari@serimat.it.\r

\r

Per partecipare è necessario il possesso del diploma o di un titolo di Laurea, la conoscenza di una lingua straniera, preferibilmente l’inglese, l’assenza di daltonismo, avere una buona capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico. La giornata sarà anche l’occasione per presentare la cultura aziendale di Securpol, illustrando offerte di lavoro e opportunità di carriera. I partecipanti avranno la possibilità di interagire direttamente con i rappresentanti della Società attraverso colloqui, presentazioni e attività interattive che possano offrire ai candidati una panoramica approfondita del percorso professionale offerto.","post_title":"Aeroporti di Puglia seleziona addetti alla sicurezza: recruiting day a Bari, il 22 febbraio","post_date":"2024-02-07T09:25:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707297901000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“L'Uruguay ha avuto una forte ripresa del turismo lo scorso anno\", ha detto Remo Monzeglio, viceministro del turismo sullo stand dell'Uruguay, presente per il secondo anno consecutivo alla Bit di Milano. Soddisfatto dei risultati di fine anno, con 3,835,041 arrivi per turismo nel paese, il viceministro ha sottolineato come il forte aumento del numero di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2022, è stato dovuto soprattutto ai principali paesi di provenienza che sono Argentina, Uruguay e Brasile, mentre l'Europa è rimasta stabile al quinto posto. L’anno scorso il turismo nel piccolo paese latino-americano ha generato entrate per un totale di 1.776 milioni di dollari, +27,1% rispetto al 2022. \r

\r

Per raggiungere queste cifre, il Ministero del Turismo ha lavorato in coordinamento con il settore privato, realizzando campagne di promozione in Uruguay, nella regione e oltre. \"Questi numeri sono stati appena inferiori al dato storico del 2017-, ha commentato il viceministro, - e grazie a un nuovo film, uscito da poco su Netflix, l’Uruguay sta per essere proiettato all’attenzione del palcoscenico globale”. \r

\r

\"La Società della Neve\" racconta la storia di 16 giovani uruguaiani sopravvissuti a un incidente aereo sulle Ande nel 1972. Dopo essere rimasti per due mesi e mezzo in una remota zona innevata, e dovendo ricorre al cannibalismo per sopravvivere, i ragazzi sono riusciti ad allertare le squadre di ricerca che alla fine li hanno salvati”. \r

\r

“Una storia straordinaria, che in questo nuova versione cinematografica avrà un impatto positivo sui flussi turistici verso l'Uruguay. Noi siamo un Paese sicuro, dove il visitatore trova un mix di spiagge oceaniche, esperienze di ecoturismo, turismo del benessere, tour culturali di siti Unesco, enogastronomia ed eccellenti opportunità per meeting ed eventi aziendali”.","post_title":"Uruguay: natta ripresa delle entrate turistiche. E la promozione passa anche dal cinema","post_date":"2024-02-07T09:15:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707297342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460918\" align=\"alignleft\" width=\"268\"] Stefan Voncila[/caption]\r

\r

“È con grande soddisfazione che accogliamo Stefan nella nostra famiglia” commenta Daniele Fabbri, general manager di Hilton Milan - “La sua figura sarà fondamentale per l’azienda, soprattutto in un momento così cruciale, durante il quale l’hotel sta subendo un’importante ristrutturazione. Sono certo che, grazie alla sua lunga esperienza nei vari Hilton d’Europa, riusciremo a raggiungere traguardi importanti, che contribuiranno alla crescita dell’Hotel”.\r

\r

Sono le parole con le quali è stato accolto Stefan Voncila in Hilton Milan, dopo essere stato nominato commercial director presso l'Hilton Milan, assumendo la responsabilità delle strategie di vendita, delle negoziazioni e delle operazioni commerciali dell'hotel.\r

\r

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell'ospitalità, Stefan ha maturato una solida carriera all'interno degli hotel del gruppo Hilton, iniziando nel 2003 con l'Athenee Palace Hilton Bucharest e culminando con l'Hilton Prague, dove è stato selezionato attraverso il General Manager Elevator Programme.\r

\r

Prima di approdare a Milano, ha ricoperto il ruolo di Cluster Commercial Manager per tre hotel Hilton a Vienna, ottenendo il prestigioso premio Summit Award 2022 - Revenue Management Leader of the Year EMEA / APAC.\r

\r

“Apprezzo moltissimo il coinvolgimento di tutti i nostri team members nei confronti degli ospiti e soprattutto il loro modo di porsi e comunicare con gioia e grande professionalità - dichiara Voncila -. Sono molto orgoglioso in particolare delle iniziative ESG che il nostro General Manager mette in campo, anch’esse fondamentali per il successo dell’hotel. Sono certo che ci aspetta un futuro brillante insieme e sono impaziente di entrare nel vivo di questa nuova avventura.”","post_title":"Stefan Voncila, nuovo commercial director di Hilton Milan","post_date":"2024-02-06T14:58:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707231526000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato record per il gruppo Mangia's che nel 2023 sfonda per la prima volta la soglia dei 100 milioni di euro, raggiungendo quota 114 milioni (erano 79 nel 2022). In crescita anche i margini operativi lordi (ebitda), che salgono del 33% rispetto all'anno precedente, toccando gli 11 milioni, per una marginalità che si attesta attorno al 10%.\r

\r

\"Va tenuto conto - spiega il presidente e ceo, Marcello Mangia - che in questi anni stiamo investendo moltissimo. Solo in software abbiamo speso qualcosa come 5 milioni di euro. E poi ci sono i 100 milioni dedicati alla ristrutturazione delle proprietà incluse nella joint venture con Blackstone, più ulteriori 25 dedicati ai resort di nostra esclusiva proprietà. A tutto ciò si aggiungeranno presto altri 150 milioni per una serie di progetti in via di definizione\".\r

\r

Per il 2024 il budget della compagnia fissa l'asticella dei ricavi a quota 120 milioni, con un ebitda che si dovrebbe aggirare tra i 12 e 13 milioni, mantenendosi dunque attorno al 10% del giro d'affari complessivo. In arrivo c'è anche una serie di operazioni in grado di accrescere il portfolio del gruppo di circa 700 camere tra nuove acquisizioni e gestioni.\r

\r

A breve, in particolare, sarà annunciato il primo urban hotel della compagnia: un 5 stelle lusso di proprietà che intende essere il debutto di una linea ad hoc capace già nel 2025 di garantire un +12% al fatturato del gruppo. A livello di calendario, la stagione 2024 sarà inaugurata dall’apertura del Mangia’s Brucoli, Sicily, Autograph Collection il 12 aprile e del Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton il 4 maggio. Proseguono infatti le partnerhsip con alcuni dei maggiori brand dell'hotellerie internazionale, che saranno presto rafforzate anche da una collaborazione con Tui Blue. Alle viste c'è pure una sinergia con un ulteriore fondo, che si aggiungerà alla joint venture con Blackstone, rafforzando così la capacità finanziaria del gruppo.","post_title":"2023 record per Mangia's che apre il suo primo urban hotel. In arrivo un nuovo fondo","post_date":"2024-02-06T14:40:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1707230454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ultima indagine di Skyscanner sulle abitudini dei viaggiatori in relazione alle vacanze invernali, rivela che il 59% degli italiani si concede una vacanza d'inverno una volta l'anno. Il 19%, anche per ragioni di costo, sceglie di andare in vacanza nei mesi freddi piuttosto che d'estate, ma quello che sorprende rispetto agli altri Paesi analizzati (Francia, Spagna e Paesi Bassi), è che il 46% degli italiani, in controtendenza, sceglie le città d'arte e i borghi storici; solo il 29% dichiara di voler praticare sport sulla neve e quindi di scegliere la classica settimana bianca (a differenza del 43% europeo). \r

\r

“Che siano piccole fughe per esplorare città europee o lunghi viaggi alla scoperta di mete e culture lontane, l’interesse degli italiani per i viaggi è in aumento di anno in anno: ad oggi, ad esempio, è cresciuto del 46% rispetto al 2023 - ha commentato Stefano Maglietta, Travel Expert di Skyscanner -. Nonostante le mete sciistiche rimangano un perno per molti turisti, la voglia di vedere città nuove, sfidando le basse temperature o rincorrendo il clima caldo, sta pian piano conquistando anche noi italiani.”\r

\r

Il prezzo rimane il principale fattore di scelta (60%): il 77% degli intervistati prevede di mantenere o aumentare il budget rispetto all'anno precedente. Il 38% degli italiani preferisce organizzare le vacanze all'ultimo minuto, mentre il 46% pianifica di partire a inizio anno.","post_title":"Skyscanner: d'inverno sempre più italiani scelgono le città d'arte","post_date":"2024-02-06T14:32:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707229924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dagli spazi della BIT si guarda al mondo e, soprattutto, a nuovi modi per scoprirlo. Lo si può fare con Explora Journey, il marchio lusso di MSC nato dalla visione di “ridefinire l’esperienza dell’oceano per una nuova generazione di viaggiatori di lusso esigenti”.\r

\r

«In Italia Explora sta prendendo una nuova fetta di mercato, perché coinvolgiamo un cliente viaggiatore che, magari, non ha mai fatto crociere. Coppie, giovani e famiglie che hanno sempre avuto la cultura del viaggio, ma che non hanno mai pensato di farlo navigando sull'oceano a bordo di uno splendido yacht. - spiega Gabriele Cornalba, business relationship leader Italy di Explora Journeys – Explora diventa parte della destinazione del loro viaggio, un’esperienza da vivere con occhi nuovi. \r

\r

I feedback dei nostri ospiti sono molto positivi perché a bordo di Explora si ha più tempo per vivere il viaggio. I tempi e gli spazi si dilatano e ci si può prendere cura di se stessi raggiungendo quello che chiamiamo l’”Ocean State of Mind”: la possibilità di conquistare il proprio grado di soddisfazione, la propria interconnessione con la destinazione finale. \r

\r

Poco dopo essere salito a bordo l’ospite comprende velocemente che è proprio la vita su Explora Jouneys a dare questa sensazione. Il viaggio del futuro è sicuramente un viaggio esperienziale e si dovrebbe mettere anche Explora Journeys tra le destinazioni del proprio mappamondo, perché permette di vedere il mondo in modo nuovo, con sensazioni e feeling diversi». \r

\r

Vista la situazione geopolitica mondiale Cornalba sottolinea: «In questo momento fortunatamente non ci impatta perché non transiamo nelle zone colpite dai conflitti. La nostra programmazione è nel Mediterraneo in estate e nei Caraibi in inverno. Le problematiche in corso nell’area mediterranea andrebbero a influenzare il nostro 2025/2026 e ci auguriamo che, per allora, tutto si sia risolto». \r

\r

La flotta di Explora è dotata delle più recenti tecnologie ambientali e marine. “Explora I” è salpata il 1° agosto 2023 ed è una “casa sul mare” con le sue 461 suite con vista sull’oceano, la possibilità di scegliere tra nove distinte esperienze culinarie, bar e lounge, 4 piscine e un ampio spazio wellnes: il luogo ideale dove vivere l’”Ocean State of Mind”.","post_title":"Explora Journeys racconta alla BIT una crescita positiva","post_date":"2024-02-06T13:36:13+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1707226573000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460899","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Beond si appresta ad accogliere in flotta un nuovo Airbus A321, attualmente in fase di riconfigurazione per ospitare 68 passeggeri, sul poltrone premium, tutte lay-flat.\r

La notizia arriva dopo il lancio dei collegamenti da Monaco, Zurigo e Riyadh.\r

Il presidente e amministratore delegato della compagnia aerea premium, Tero Taskila, ha dichiarato: \"I nostri nuovi clienti di Milano, Dubai e Bangkok saranno impressionati nel vedere questo splendido velivolo nei loro aeroporti e saranno entusiasti del servizio offerto dall'inizio alla fine del loro viaggio\".\r

Lo scorso novembre, Beond ha lanciato i primi voli passeggeri da Monaco, Zurigo e Riyadh a Malé, il primo hub della compagnia aerea, con il primo aeromobile della compagnia, un A319 con 44 posti a sedere in configurazione all-lay flat. Il secondo aeromobile supporterà l'espansione di Beond da Milano, Dubai e Bangkok programmata per metà del 2024.\r

“Siamo sulla buona strada per gestire 32 aeromobili di lusso con un'atmosfera da jet privato entro i prossimi cinque anni, mantenendo la promessa del nostro modello di business innovativo nel settore aereo e dell'esperienza pionieristica per i passeggeri”.","post_title":"Beond: arriva in flotta il secondo aeromobile, un A321 da 68 posti","post_date":"2024-02-06T13:32:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707226340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati preliminari sui flussi turistici in Sicilia presentati in occasione della Bit dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall’assessore al Turismo, Elvira Amata, mostrano un incremento del 10,8% rispetto al 2o22 con 16 milioni 462 mila presenze e una componente straniera in crescita del 24,8% (con 8.040.818 presenze). “I dati sull'andamento dei flussi turistici in Sicilia sono senz’altro incoraggianti e restituiscono l’immagine di un comparto vivo, dinamico e in costante crescita post-pandemica - ha sottolineato il presidente della Regione - . Un risultato che è frutto dell’efficacia delle politiche di settore poste in essere dall’amministrazione regionale e del lavoro fatto in termini di individuazione dei mercati-target e di azioni di promozione della destinazione. Seppur provvisori e verosimilmente sottostimati e suscettibili di variazioni al rialzo poiché in costante aggiornamento, i dati sulle presenze turistiche forniscono già elementi che concorrono a un clima di ottimismo e fanno intravedere buoni margini per un consuntivo migliore rispetto a quello degli anni più recenti. Il governo regionale metterà in campo politiche mirate alla destagionalizzazione dei flussi turistici, anche sulla base dei dati statistici che confermano nei periodi di bassa stagione un trend fortemente positivo di presenze turistiche”.\r

\r

Infatti, uno degli elementi chiave di questo trend è certamente l'allungamento della stagione turistica e la diversificazione dell'offerta, che determina un'attenzione alla destinazione non più concentrata solo nei mesi estivi, soprattutto per quanto riguarda i visitatori stranieri.\r

\r

Per quanto riguarda l'alberghiero il 2023 ha registrato oltre 11 milioni e 778 mila presenze, mentre il settore extra-alberghiero ha visto un incremento del 13,5% rispetto al 2022, con oltre 2 milioni e 370 mila visitatori stranieri (+36,5%). Il mercato straniero continua a caratterizzarsi per una forte presenza francese e tedesca, ma si sta assistendo a una decisa avanzata del mercato americano (+53,6%) e britannico (+20,7% ). \r

\r

Sul fronte del green tourism: “i viaggiatori cercano sempre più soluzioni di viaggi che sposino il valore della sostenibilità che va considerata sotto due diversi aspetti: quello della sostenibilità dell’uso/gestione delle risorse turistiche, cioè dei beni naturali e culturali e quello della sostenibilità del turismo in chiave di innovazione e di inclusione sociale, ampliando quanto più possibile le opportunità di accesso a pratiche di turismo inclusive rafforzando le filiere settoriali, dall’accoglienza, all’ospitalità e promozione” è il commento dell’assessore Elvira Amata.\r

\r

Il panorama culturale siciliano continua ad essere ricco e vivace, con eventi come il Sicilia Jazz Festival, i Treni Storici e la Coppa degli Assi, che contribuiscono a movimentare i flussi turistici e promuovere il territorio. Inoltre, il sostegno alle produzioni cinematografiche locali ha dimostrato di essere un efficace strumento di promozione turistica, con il successo di serie televisive come \"Il Commissario Montalbano\" e \"The White Lotus\", che hanno attratto numerosi turisti internazionali.\r

\r

La Sicilia si prepara ad accogliere una nuova stagione turistica con una vasta gamma di eventi culturali, musicali e artistici, oltre a offrire itinerari turistici unici e indimenticabili. La riapertura del Castello di Taormina, dopo 30 anni, e la programmazione di festival letterari internazionali come Taobuk sono solo alcuni degli appuntamenti che renderanno il 2024 un anno straordinario per il turismo siciliano.","post_title":"Sicilia: presenze in crescita del 10,8%. Turisti stranieri in aumento.","post_date":"2024-02-06T12:26:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707222368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evento top per I Grandi Viaggi ieri sera al teatro San Babila di Milano dove l’animazione iGv club ha lanciato la nuova sigla 2024 dei villaggi, “Un Mare di Bellezza”, in uno spettacolo esilarante.\r

\r

L’iGv show è stato inoltre l’occasione per fornire agli agenti di viaggio un assaggio dei prodotti mare attraverso un Tuffo in un Mare di Divertimento in collaborazione con comici del calibro di Enrico Bertolino, Giovanni Vernia e Barbara Foria e alla presenza dell’amministratore delegato dell’operatore milanese, Corinne Clementi.\r

\r

I celebri comici e attori della tv, che spesso si ritrovano anche nei villaggi iGv, tra aneddoti e luoghi comuni sulla vita di turisti e viaggiatori, hanno aperto il primo di una serie di appuntamenti con i quali I Grandi Viaggi promettono di non smettere mai di incontrare gli adv.\r

\r

","post_title":" “Un Mare di Bellezza” in un Mare di Divertimento con l’iGV Show","post_date":"2024-02-06T11:30:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["i-grandi-viaggi","igv-show","un-mare-di-bellezza"],"post_tag_name":["i grandi viaggi","iGv show","un mare di bellezza"]},"sort":[1707219038000]}]}}