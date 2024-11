In Val d’Aosta tutto pronto per la nuova stagione invernale Sta per entrare nel vivo la stagione dello sci in Valle d’Aosta: da sabato 30 novembre apriranno infatti i comprensori di Courmayeur e La Thuile. Si uniranno a Breuil-Cervinia, dove alle piste sul versante italiano già aperte da una settimana oggi se ne sono aggiunte altre, rendendo così disponibile gran parte della stazione. Sabato si attiveranno anche gli impianti di risalita di Valtournenche e di Torgnon – con tariffe scontate -, oltre al campo scuola di Chamois. La stagione di Courmayeur prenderà il via sabato prossimo con l’apertura della parte alta del comprensorio, accedendo dalla telecabina Dolonne e dalla funivia Courmayeur. Decisa la tariffa promozionale del giornaliero a 47 euro. Nella stessa giornata aprirà anche una parte del comprensorio di La Thuile, con quattro piste a disposizione degli sciatori e un giornaliero alla tariffa promozionale di 38 euro. A Pila si è deciso di rinviare a venerdì 6 dicembre l’apertura a causa delle “poche giornate di freddo a disposizione, che hanno limitato l’efficacia dell’innevamento programmato”, non consentendo far partire gli impianti di risalita. Infatti le recenti nevicate non sono state “sufficientemente abbondanti sul nostro versante”. Apertura fissata al 6 dicembre anche per il comprensorio Monterosa Ski 3 valli (Ayas, Gressoney e Valsesia). Il 7 e l’8 dicembre toccherà agli impianti delle stazioni satellite di Antagnod, Brusson e Gressoney-Saint-Jean e a quelli di Champorcher. Condividi

[post_title] => In Val d'Aosta tutto pronto per la nuova stagione invernale [post_date] => 2024-11-29T10:33:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732876387000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce il network intercontinentale di Sas con l'introduzione di una nuova rotta tra Copenaghen e Seul, che decollerà il 12 settembre 2025, diventando il primo collegamento diretto dalla Scandinavia alla Corea del Sud. La rotta sarà attiva quattro volte a settimana durante la stagione estiva e tre volte a settimana in inverno. Il collegamento tra la Scandinavia e uno degli hub più noti dell'Asia rafforzerà il ruolo di Copenhagen come porta d'accesso per i viaggi intercontinentali. Questa rotta soddisferà anche la crescente domanda dei viaggiatori coreani di visitare la Scandinavia, fornendo al contempo collegamenti attraverso il network europeo della compagnia. Con il lancio di Seattle nel maggio 2025, Sas opererà un totale di 14 destinazioni lungo raggio da Copenaghen, collegandosi a oltre 100 destinazioni in Europa. “Questa nuova rotta evidenzia il nostro impegno a soddisfare la domanda dei passeggeri e a migliorare la connettività tra due regioni dinamiche - commenta Anko van der Werff, presidente e ceo di Sas -. Seoul rappresenta un'aggiunta strategica al nostro network in crescita. In qualità di membro di SkyTeam, questa rotta rafforza ulteriormente la connettività continua che offriamo, collegando la Scandinavia a destinazioni chiave in tutto il mondo". [post_title] => Sas collegherà Copenaghen a Seul, primo volo diretto fra Scandinavia e Corea del Sud [post_date] => 2024-11-29T09:45:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732873556000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480046 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una stagione invernale foriera di novità quella 2024-25 della Slovenia, a cominciare da tre nuove seggiovie a sei posti (a Cerkno, Rogla e Krvavec), sei seggiovie a quattro posti (due a Kope, due a Golte, una nel Mariborsko Pohorje e una a Trije Kralji), uno skilift a Kope e una funivia a Vogel. “Queste novità, abbinate a un capillare lavoro di ammodernamento di quanto preesistente - spiega Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo garantiranno alla Slovenia un futuro di successo anche come destinazione invernale”. Di fatto, la posizione del paese nel cuore dell’Europa "ci colloca in una posizione privilegiata per mercati Dach e croato, ma anche, e sempre di più, per quello italiano: di anno in anno registriamo numeri interessanti dallo Stivale per quanto riguarda le destinazioni montane slovene, motivati dall’eccellenza dei servizi offerti, dall’attenzione riservata al target famiglie, dalle tante possibilità di abbinare soggiorni sciistici ai piaceri termali e dalla varietà degli oltre 230 km di piste: un intero Paese che si riscopre comprensorio sciistico”. Lo Slovenia Ski Pass permette di godere dell’intero parco piste del Paese con tariffe da 755€ per adulto per lo stagionale, da 1.017€ per i Family Season Skipass (1 adulto e 1 bambino), così come il ramificato sistema degli SkiBus, gratuiti per gli ospiti dei principali Ski Resort del Paese, da Rogla fino a Vogel e Kranjska Gora. La novità del Julian Alps International Skipass Altra novità della stagione in corso, il Julian Alps International Skipass che include quattro stazioni sciistiche slovene, quattro stazioni austriache e sette italiane, tutte in un unico skipass: in pratica un unico biglietto raccoglie le località di Kranjska Gora, Cerkno, Soriška Planina, Stari vrh*, Kope (Slovenia), Tarvisio, Sella Nevea, Zoncolan, Piancavallo, Forni di Sopra, Sauris, Sappada (Italia), 3Laendereck*, Goldeck, Weissensee, Petzen (Austria). “Il nostro lavoro degli ultimi anni è decisamente improntato alla cooperazione internazionale e transfrontaliera - sottolinea Ota - lo stesso spirito che porterà la nostra Nova Gorica a condividere nel 2025 con Gorizia il titolo di Capitale Europea della Cultura, ci porta quest’inverno ad avere un unico skipass per le più belle località sciistiche slovene, italiane e austriache. Senza contare che sei di queste località sono raggiungibili in un’ora di guida da un luogo magico quale è Bled, la più amata e riconoscibile tra le cartoline della Slovenia invernale, per un’abbinata sport e cultura davvero imbattibile”. [post_title] => Slovenia d'inverno: tutte le novità della stagione sciistica 2024-25 [post_date] => 2024-11-29T08:55:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732870532000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480024 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono in vendita da oggi i biglietti di Ita Airways per i voli stagionali operati nella stagione estiva 2025: la prossima summer si arricchirà di nuove mete turistiche del Mediterraneo, fra Grecia, Spagna e le isole italiane raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate. In particolare, nel picco dell'estate Ita opererà volerà da Roma Fiumicino e da Milano Linate verso Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa e Pantelleria; da Roma Fiumicino per Zante e Cefalonia. Tutte le destinazioni sono quindi prenotabili attraverso tutti i canali di distribuzione della compagnia aerea. [post_title] => Ita Airways: da oggi sono in vendita i nuovi collegamenti stagionali dell'estate 2025 [post_date] => 2024-11-28T14:25:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732803951000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479990 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce il business della società di gestione di trulli e ville di lusso con piscina privata e servizi premium, Puglia Paradise, che vede quest'anno il proprio fatturato crescere del 30% e i margini operativi lordi del 35%. Tra i fattori trainanti, l’ampliamento del portfolio, con otto nuove ville introdotte nel corso della stagione, per un totale di 31 trulli e sistemazioni di lusso. Un altro pilastro significativo è stato l’incremento nella vendita di servizi extra del 72%, tra escursioni ed esperienze wellness ed enogastronomiche, che ora incidono per un 10% sul valore totale delle prenotazioni. Gli ospiti di Puglia Paradise sono arrivati principalmente da Stati Uniti (30%), Regno Unito (21%) e Nord Europa (21%), con aumenti significativi anche da Australia e Nuova Zelanda (5%). La clientela italiana rappresenta invece il 10% del totale. Il prezzo medio a soggiorno è inoltre cresciuto del 9%. Per il 2025 la compagnia punta a un ulteriore +25% di fatturato, grazie anche all’aggiunta di tre nuove ville al portfolio. Tra queste, due proprietà di oltre 500 mq con sei/sette camere da letto rispondono alla crescente domanda di soggiorni per famiglie numerose e gruppi multigenerazionali. “Per il prossimo anno, il nostro obiettivo è continuare a rafforzare il nostro modello come punto di riferimento nell’hospitality di lusso per le ville in Puglia, consolidando il nostro ruolo di partner d’eccellenza per i proprietari e garantendo agli ospiti un’esperienza esclusiva e completamente personalizzata", sottolinea il fondatore di Puglia Paradise, Massimo Valentini. [post_title] => Cresce il business di Puglia Paradise: fatturato a +30%; marginalità a +35% [post_date] => 2024-11-28T10:58:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732791517000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479936 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In linea con il trend degli ultimi cinque anni in Italia, anche nel 2024 si registra un aumento della tariffa media giornaliera per le camere d'albergo, anche se a ritmi più bassi rispetto al passato: +4% sul 2023. In particolare, cresce la tariffa media nelle località montane, +8,9%, raggiungendo quota 175,6 euro per una camera doppia con trattamento B&B. Seguono gli hotel in zone di mare (+3,1%), le città (+2,2%) e il lago (+2,0%). Anche per quanto riguarda la stagione invernale alle porte, nel periodo tra dicembre 2024 e marzo 2025, la montagna è protagonista con +12,7% di tariffa media, arrivata a 225,7 euro, e occupazione già acquisita al 52,1% (+4% sul 2023). Nelle città È quanto emerge da un'analisi presentata dalla società di consulenza AlbergatorePro in occasione del vertice annuale degli albergatori professionisti in corso a Riccione. Si registra una crescita anche nelle città, con +2,9% di occupazione e 117,4 euro di tariffa, +8,7%. Il podio delle destinazioni più scelte dai turisti amanti della montagna è composto da: Madonna di Campiglio, Courmayeur e Bormio. Scenario simile anche per il solo periodo natalizio, tra il 22 dicembre e il 5 gennaio, con l'Adr in montagna che sale del +10,7% sull'anno scorso e raggiunge quota 337,3 euro e occupazione già acquisita al 65%. In città il 27,6% delle stanze è già prenotato, +6,7% rispetto allo stesso periodo di osservazione del 2023, e la tariffa media arriva a 125,2 euro, +7,6% rispetto all'anno scorso. [post_title] => Località di montagna, in aumento dell'8,9% la tariffa media alberghiera [post_date] => 2024-11-28T08:50:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732783850000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479872 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_181690" align="alignleft" width="300"] La Norwegian Star[/caption] Non sempre la ricerca di mete alternative paga i propri dividendi. E un classico come i Caraibi per le crociere non tramonta mai, tanto che Ncl ha deciso di rivoluzionare il proprio programma 2025-2026, riposizionando ben tre navi della propria flotta. Per la Jewel, in verità, lo spostamento è sostanzialmente di home port: al posto di Tampa, per itinerari verso Caraibi, Bahamas e Amercia Centrale, l'unità salperà da Miami, per viaggi verso i Caraibi del Sud, Bahamas e il canale di Panama, in calendario dal 23 novembre 2025 al 16 aprile 2026. Più marcato invece il cambiamento per la Dawn e la Star: tra fine 2025 e inizio 2026 la prima avrebbe dovuto incrociare al largo di Africa e oceano Indiano. Ora invece sarà destinata ai Caraibi occidentali. La seconda avrebbe dovuto trascorrere la stagione invernale 25/26 in Sud America e Antartide. Al contrario anche lei sarà dirottata nell'area caraibica (meridionale) e a Bahamas. Per tutte e tre le prenotazioni si apriranno dal prossimo 29 novembre, sebbene non sia stato ancora rivelato l'home port di partenza della Dawn e della Star. [post_title] => Ncl: focus sui Caraibi. Rivelate le nuove destinazioni di Jewel, Dawn e Star [post_date] => 2024-11-27T10:37:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732703851000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua la crescita della startup Hotel e Villaggi per Famiglie che anche in vista della prossima stagione invernale vede salire sia i numeri prodotti dalle richieste, sia quelli delle affiliazioni da parte delle strutture distribuite tra tutte le regioni italiane con un’offerta neve. Solo negli ultimi giorni, le new entry legate alla montagna invernale sono 15 e la prima decade di novembre ha visto il portale processare oltre 2.200 richieste legate all’offerta invernale, dato che è superiore alle aspettative, anche in relazione alla recente nascita del network. “I dati numeri stanno emergendo dall’andamento di novembre, oltre a farci contenti, ci confermano ancora una volta che il segmento delle famiglie ha un enorme potenziale, che tutto l’anno si traduce immediatamente in business se stimolato correttamente - sottolinea il ceo di Hotel & Villaggi per Famiglie, Emilio Zorini -. Non solo mare, dunque, ma anche montagna declinata ad hoc: chi investe ha un ritorno immediato e riesce a stare meglio sul mercato. La crescita delle strutture legate alla neve, supportata da un investimento promozionale da parte nostra, ha portato un incremento notevole di traffico e i primi dati della seconda metà di novembre di dicono che crescerà ancora”. Fondamentali per questo andamento le opportunità di divertimento, i servizi e le scontistiche dedicati, offerti da un numero sempre maggiore di strutture family-friendly, che evidenziano tassi di crescita più consistenti rispetto a quelle non specializzate. Le cifre Hotel & Villaggi per Famiglie segnano, infatti, una preferenza per soggiorni più lunghi, notevole valore aggiunto per hotel e resort: ben il 60% ha optato per permanenze di cinque-sette notti, contro un 40% che ha scelto la formula classica del weekend con pernottamenti di due notti. Le performances migliori sono in particolare prodotte dalle strutture che hanno saputo creare un mix tra servizi legati allo svago e servizi incentrati sulla cura e sul far sentire tranquille le famiglie. La combinazione migliore è quelle che vede insieme wellness da vivere in spa, con accesso in alcune aree anche per i bambini, ed extra come il servizio di baby sitting. Anche le strutture con pacchetti tutto compreso si distaccano dalle altre, attirando un numero maggiore di prenotazioni grazie alla convenienza percepita e ai plus inclusi, quali lo skipass. [post_title] => Il portale Hotel e Villaggi per Famiglie cresce ancora: 15 le strutture new entry a inizio novembre [post_date] => 2024-11-27T10:16:25+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732702585000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce il network delle destinazioni dall'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, che dal 22 maggio 2025 vedrà l'arrivo di Ba Euroflyer da Londra Gatwick. La rotta sarà operata con un Airbus 320-200 da 177 posti, tre volte a settimana: lunedì, giovedì e sabato. La stagione estiva 2025 conterà quindi un totale di 18 destinazioni raggiungibili con volo diretto da Salerno: cinque domestiche (Catania, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Verona) e 13 internazionali (Basilea, Berlino, Birmingham, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Budapest, Ginevra, Londra Gatwick, Londra Stansted, Malta, Manchester, Nantes e Tirana). “Siamo felici e orgogliosi che British Airways, storica compagnia aerea presente a Napoli, abbia deciso d’investire a Salerno, che vede così arricchire notevolmente la qualità del network - afferma Margherita Chiaramonte, direttore commerciale aviation di Gesac, società di gestione dello scalo campano -. La presenza di un partner di prestigio come British Airways, primo vettore legacy ad offrire collegamenti al Salerno- Costa d’Amalfi, conferma l’attrattività del territorio e la forza del sistema aeroportuale campano”. [post_title] => Salerno Costa d'Amalfi: salgono a 18 le destinazioni collegate, 13 internazionali [post_date] => 2024-11-27T09:45:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732700731000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "val daosta stagione invernale" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":27,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1918,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sta per entrare nel vivo la stagione dello sci in Valle d'Aosta: da sabato 30 novembre apriranno infatti i comprensori di Courmayeur e La Thuile. Si uniranno a Breuil-Cervinia, dove alle piste sul versante italiano già aperte da una settimana oggi se ne sono aggiunte altre, rendendo così disponibile gran parte della stazione. Sabato si attiveranno anche gli impianti di risalita di Valtournenche e di Torgnon - con tariffe scontate -, oltre al campo scuola di Chamois.\r

\r

La stagione di Courmayeur prenderà il via sabato prossimo con l'apertura della parte alta del comprensorio, accedendo dalla telecabina Dolonne e dalla funivia Courmayeur. Decisa la tariffa promozionale del giornaliero a 47 euro. Nella stessa giornata aprirà anche una parte del comprensorio di La Thuile, con quattro piste a disposizione degli sciatori e un giornaliero alla tariffa promozionale di 38 euro.\r

\r

A Pila si è deciso di rinviare a venerdì 6 dicembre l'apertura a causa delle \"poche giornate di freddo a disposizione, che hanno limitato l'efficacia dell'innevamento programmato\", non consentendo far partire gli impianti di risalita. Infatti le recenti nevicate non sono state \"sufficientemente abbondanti sul nostro versante\".\r

\r

Apertura fissata al 6 dicembre anche per il comprensorio Monterosa Ski 3 valli (Ayas, Gressoney e Valsesia). Il 7 e l'8 dicembre toccherà agli impianti delle stazioni satellite di Antagnod, Brusson e Gressoney-Saint-Jean e a quelli di Champorcher.","post_title":"In Val d'Aosta tutto pronto per la nuova stagione invernale","post_date":"2024-11-29T10:33:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732876387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il network intercontinentale di Sas con l'introduzione di una nuova rotta tra Copenaghen e Seul, che decollerà il 12 settembre 2025, diventando il primo collegamento diretto dalla Scandinavia alla Corea del Sud. La rotta sarà attiva quattro volte a settimana durante la stagione estiva e tre volte a settimana in inverno.\r

\r

Il collegamento tra la Scandinavia e uno degli hub più noti dell'Asia rafforzerà il ruolo di Copenhagen come porta d'accesso per i viaggi intercontinentali. Questa rotta soddisferà anche la crescente domanda dei viaggiatori coreani di visitare la Scandinavia, fornendo al contempo collegamenti attraverso il network europeo della compagnia. \r

\r

Con il lancio di Seattle nel maggio 2025, Sas opererà un totale di 14 destinazioni lungo raggio da Copenaghen, collegandosi a oltre 100 destinazioni in Europa. \r

\r

“Questa nuova rotta evidenzia il nostro impegno a soddisfare la domanda dei passeggeri e a migliorare la connettività tra due regioni dinamiche - commenta Anko van der Werff, presidente e ceo di Sas -. Seoul rappresenta un'aggiunta strategica al nostro network in crescita. In qualità di membro di SkyTeam, questa rotta rafforza ulteriormente la connettività continua che offriamo, collegando la Scandinavia a destinazioni chiave in tutto il mondo\".","post_title":"Sas collegherà Copenaghen a Seul, primo volo diretto fra Scandinavia e Corea del Sud","post_date":"2024-11-29T09:45:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732873556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480046","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una stagione invernale foriera di novità quella 2024-25 della Slovenia, a cominciare da tre nuove seggiovie a sei posti (a Cerkno, Rogla e Krvavec), sei seggiovie a quattro posti (due a Kope, due a Golte, una nel Mariborsko Pohorje e una a Trije Kralji), uno skilift a Kope e una funivia a Vogel. “Queste novità, abbinate a un capillare lavoro di ammodernamento di quanto preesistente - spiega Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo garantiranno alla Slovenia un futuro di successo anche come destinazione invernale”.\r

\r

Di fatto, la posizione del paese nel cuore dell’Europa \"ci colloca in una posizione privilegiata per mercati Dach e croato, ma anche, e sempre di più, per quello italiano: di anno in anno registriamo numeri interessanti dallo Stivale per quanto riguarda le destinazioni montane slovene, motivati dall’eccellenza dei servizi offerti, dall’attenzione riservata al target famiglie, dalle tante possibilità di abbinare soggiorni sciistici ai piaceri termali e dalla varietà degli oltre 230 km di piste: un intero Paese che si riscopre comprensorio sciistico”.\r

\r

Lo Slovenia Ski Pass permette di godere dell’intero parco piste del Paese con tariffe da 755€ per adulto per lo stagionale, da 1.017€ per i Family Season Skipass (1 adulto e 1 bambino), così come il ramificato sistema degli SkiBus, gratuiti per gli ospiti dei principali Ski Resort del Paese, da Rogla fino a Vogel e Kranjska Gora.\r

\r

La novità del Julian Alps International Skipass\r

\r

Altra novità della stagione in corso, il Julian Alps International Skipass che include quattro stazioni sciistiche slovene, quattro stazioni austriache e sette italiane, tutte in un unico skipass: in pratica un unico biglietto raccoglie le località di Kranjska Gora, Cerkno, Soriška Planina, Stari vrh*, Kope (Slovenia), Tarvisio, Sella Nevea, Zoncolan, Piancavallo, Forni di Sopra, Sauris, Sappada (Italia), 3Laendereck*, Goldeck, Weissensee, Petzen (Austria).\r

\r

“Il nostro lavoro degli ultimi anni è decisamente improntato alla cooperazione internazionale e transfrontaliera - sottolinea Ota - lo stesso spirito che porterà la nostra Nova Gorica a condividere nel 2025 con Gorizia il titolo di Capitale Europea della Cultura, ci porta quest’inverno ad avere un unico skipass per le più belle località sciistiche slovene, italiane e austriache. Senza contare che sei di queste località sono raggiungibili in un’ora di guida da un luogo magico quale è Bled, la più amata e riconoscibile tra le cartoline della Slovenia invernale, per un’abbinata sport e cultura davvero imbattibile”.","post_title":"Slovenia d'inverno: tutte le novità della stagione sciistica 2024-25","post_date":"2024-11-29T08:55:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732870532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480024","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono in vendita da oggi i biglietti di Ita Airways per i voli stagionali operati nella stagione estiva 2025: la prossima summer si arricchirà di nuove mete turistiche del Mediterraneo, fra Grecia, Spagna e le isole italiane raggiungibili con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

In particolare, nel picco dell'estate Ita opererà volerà da Roma Fiumicino e da Milano Linate verso Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa e Pantelleria; da Roma Fiumicino per Zante e Cefalonia.\r

Tutte le destinazioni sono quindi prenotabili attraverso tutti i canali di distribuzione della compagnia aerea.","post_title":"Ita Airways: da oggi sono in vendita i nuovi collegamenti stagionali dell'estate 2025","post_date":"2024-11-28T14:25:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732803951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il business della società di gestione di trulli e ville di lusso con piscina privata e servizi premium, Puglia Paradise, che vede quest'anno il proprio fatturato crescere del 30% e i margini operativi lordi del 35%. Tra i fattori trainanti, l’ampliamento del portfolio, con otto nuove ville introdotte nel corso della stagione, per un totale di 31 trulli e sistemazioni di lusso. Un altro pilastro significativo è stato l’incremento nella vendita di servizi extra del 72%, tra escursioni ed esperienze wellness ed enogastronomiche, che ora incidono per un 10% sul valore totale delle prenotazioni.\r

\r

Gli ospiti di Puglia Paradise sono arrivati principalmente da Stati Uniti (30%), Regno Unito (21%) e Nord Europa (21%), con aumenti significativi anche da Australia e Nuova Zelanda (5%). La clientela italiana rappresenta invece il 10% del totale. Il prezzo medio a soggiorno è inoltre cresciuto del 9%.\r

\r

Per il 2025 la compagnia punta a un ulteriore +25% di fatturato, grazie anche all’aggiunta di tre nuove ville al portfolio. Tra queste, due proprietà di oltre 500 mq con sei/sette camere da letto rispondono alla crescente domanda di soggiorni per famiglie numerose e gruppi multigenerazionali. “Per il prossimo anno, il nostro obiettivo è continuare a rafforzare il nostro modello come punto di riferimento nell’hospitality di lusso per le ville in Puglia, consolidando il nostro ruolo di partner d’eccellenza per i proprietari e garantendo agli ospiti un’esperienza esclusiva e completamente personalizzata\", sottolinea il fondatore di Puglia Paradise, Massimo Valentini. ","post_title":"Cresce il business di Puglia Paradise: fatturato a +30%; marginalità a +35%","post_date":"2024-11-28T10:58:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732791517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479936","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In linea con il trend degli ultimi cinque anni in Italia, anche nel 2024 si registra un aumento della tariffa media giornaliera per le camere d'albergo, anche se a ritmi più bassi rispetto al passato: +4% sul 2023.\r

In particolare, cresce la tariffa media nelle località montane, +8,9%, raggiungendo quota 175,6 euro per una camera doppia con trattamento B&B. Seguono gli hotel in zone di mare (+3,1%), le città (+2,2%) e il lago (+2,0%). Anche per quanto riguarda la stagione invernale alle porte, nel periodo tra dicembre 2024 e marzo 2025, la montagna è protagonista con +12,7% di tariffa media, arrivata a 225,7 euro, e occupazione già acquisita al 52,1% (+4% sul 2023).\r

\r

Nelle città\r

È quanto emerge da un'analisi presentata dalla società di consulenza AlbergatorePro in occasione del vertice annuale degli albergatori professionisti in corso a Riccione. Si registra una crescita anche nelle città, con +2,9% di occupazione e 117,4 euro di tariffa, +8,7%. Il podio delle destinazioni più scelte dai turisti amanti della montagna è composto da: Madonna di Campiglio, Courmayeur e Bormio.\r

\r

\r

Scenario simile anche per il solo periodo natalizio, tra il 22 dicembre e il 5 gennaio, con l'Adr in montagna che sale del +10,7% sull'anno scorso e raggiunge quota 337,3 euro e occupazione già acquisita al 65%. In città il 27,6% delle stanze è già prenotato, +6,7% rispetto allo stesso periodo di osservazione del 2023, e la tariffa media arriva a 125,2 euro, +7,6% rispetto all'anno scorso.\r

","post_title":"Località di montagna, in aumento dell'8,9% la tariffa media alberghiera","post_date":"2024-11-28T08:50:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732783850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_181690\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Norwegian Star[/caption]\r

\r

Non sempre la ricerca di mete alternative paga i propri dividendi. E un classico come i Caraibi per le crociere non tramonta mai, tanto che Ncl ha deciso di rivoluzionare il proprio programma 2025-2026, riposizionando ben tre navi della propria flotta. Per la Jewel, in verità, lo spostamento è sostanzialmente di home port: al posto di Tampa, per itinerari verso Caraibi, Bahamas e Amercia Centrale, l'unità salperà da Miami, per viaggi verso i Caraibi del Sud, Bahamas e il canale di Panama, in calendario dal 23 novembre 2025 al 16 aprile 2026.\r

\r

Più marcato invece il cambiamento per la Dawn e la Star: tra fine 2025 e inizio 2026 la prima avrebbe dovuto incrociare al largo di Africa e oceano Indiano. Ora invece sarà destinata ai Caraibi occidentali. La seconda avrebbe dovuto trascorrere la stagione invernale 25/26 in Sud America e Antartide. Al contrario anche lei sarà dirottata nell'area caraibica (meridionale) e a Bahamas. Per tutte e tre le prenotazioni si apriranno dal prossimo 29 novembre, sebbene non sia stato ancora rivelato l'home port di partenza della Dawn e della Star.","post_title":"Ncl: focus sui Caraibi. Rivelate le nuove destinazioni di Jewel, Dawn e Star","post_date":"2024-11-27T10:37:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732703851000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua la crescita della startup Hotel e Villaggi per Famiglie che anche in vista della prossima stagione invernale vede salire sia i numeri prodotti dalle richieste, sia quelli delle affiliazioni da parte delle strutture distribuite tra tutte le regioni italiane con un’offerta neve. Solo negli ultimi giorni, le new entry legate alla montagna invernale sono 15 e la prima decade di novembre ha visto il portale processare oltre 2.200 richieste legate all’offerta invernale, dato che è superiore alle aspettative, anche in relazione alla recente nascita del network.\r

\r

“I dati numeri stanno emergendo dall’andamento di novembre, oltre a farci contenti, ci confermano ancora una volta che il segmento delle famiglie ha un enorme potenziale, che tutto l’anno si traduce immediatamente in business se stimolato correttamente - sottolinea il ceo di Hotel & Villaggi per Famiglie, Emilio Zorini -. Non solo mare, dunque, ma anche montagna declinata ad hoc: chi investe ha un ritorno immediato e riesce a stare meglio sul mercato. La crescita delle strutture legate alla neve, supportata da un investimento promozionale da parte nostra, ha portato un incremento notevole di traffico e i primi dati della seconda metà di novembre di dicono che crescerà ancora”.\r

\r

Fondamentali per questo andamento le opportunità di divertimento, i servizi e le scontistiche dedicati, offerti da un numero sempre maggiore di strutture family-friendly, che evidenziano tassi di crescita più consistenti rispetto a quelle non specializzate. Le cifre Hotel & Villaggi per Famiglie segnano, infatti, una preferenza per soggiorni più lunghi, notevole valore aggiunto per hotel e resort: ben il 60% ha optato per permanenze di cinque-sette notti, contro un 40% che ha scelto la formula classica del weekend con pernottamenti di due notti. Le performances migliori sono in particolare prodotte dalle strutture che hanno saputo creare un mix tra servizi legati allo svago e servizi incentrati sulla cura e sul far sentire tranquille le famiglie. La combinazione migliore è quelle che vede insieme wellness da vivere in spa, con accesso in alcune aree anche per i bambini, ed extra come il servizio di baby sitting. Anche le strutture con pacchetti tutto compreso si distaccano dalle altre, attirando un numero maggiore di prenotazioni grazie alla convenienza percepita e ai plus inclusi, quali lo skipass.","post_title":"Il portale Hotel e Villaggi per Famiglie cresce ancora: 15 le strutture new entry a inizio novembre","post_date":"2024-11-27T10:16:25+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732702585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il network delle destinazioni dall'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, che dal 22 maggio 2025 vedrà l'arrivo di Ba Euroflyer da Londra Gatwick.\r

La rotta sarà operata con un Airbus 320-200 da 177 posti, tre volte a settimana: lunedì, giovedì e sabato.\r

La stagione estiva 2025 conterà quindi un totale di 18 destinazioni raggiungibili con volo diretto da Salerno: cinque domestiche (Catania, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Verona) e 13 internazionali (Basilea, Berlino, Birmingham, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Budapest, Ginevra, Londra Gatwick, Londra Stansted, Malta, Manchester, Nantes e Tirana).\r

“Siamo felici e orgogliosi che British Airways, storica compagnia aerea presente a Napoli, abbia deciso d’investire a Salerno, che vede così arricchire notevolmente la qualità del network - afferma Margherita Chiaramonte, direttore commerciale aviation di Gesac, società di gestione dello scalo campano -. La presenza di un partner di prestigio come British Airways, primo vettore legacy ad offrire collegamenti al Salerno- Costa d’Amalfi, conferma l’attrattività del territorio e la forza del sistema aeroportuale campano”.\r

","post_title":"Salerno Costa d'Amalfi: salgono a 18 le destinazioni collegate, 13 internazionali","post_date":"2024-11-27T09:45:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732700731000]}]}}