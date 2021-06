Ue e Regno Unito verso un accordo per i passaporti vaccinali

Un accordo sul riconoscimento reciproco del passaporto Covid tra il Regno Unito e l’Ue è in fase di completamento, aumentando la prospettiva di un’estate relativamente “normale” per i viaggi, almeno per i britannici vaccinati. È emerso che i colloqui sono a buon punto sul riconoscimento dell’app del SSN come passaporto per i vaccini conforme in tutta l’Ue.

Consentirebbe agli agenti di controllo di frontiera di leggere un codice QR per confermare lo stato di vaccinazione.

«Ci sono colloqui in corso a livello tecnico che stanno procedendo bene e stanno andando nella giusta direzione. Ciò è particolarmente dovuto al fatto che l’architettura del sistema tecnico dell’Ue e del Regno Unito sono allineati -ha affermato un portavoce dell’Unione europea -. È positivo che il Regno Unito stia ora lavorando con noi verso questo obiettivo».

Un portavoce del Regno Unito ha dichiarato che c’è l’intenzione di garantire che “la certificazione sia introdotta in modo che funzioni per tutti”.